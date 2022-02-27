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Кулеба призвал иностранцев, желающих защищать Украину, обращаться в украинские посольства: "Вместе победили Гитлера, победим и Путина"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал иностранцев, желающих защищать Украину в составе Международного легиона территориальной обороны Украины, обращаться в украинские посольства за рубежом.
"Иностранцев, стремящихся защищать Украину и мировую безопасность в составе Интернационального легиона территориальной обороны Украины, приглашаю обращаться в зарубежные дипломатические учреждения Украины в соответствующих странах. Вместе победили Гитлера, победим и Путина", - написал Кулеба в Facebook в воскресенье, передает Цензор.
Топ комментарии
+23 Іван Лазівський
показать весь комментарий27.02.2022 11:00
+16 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий27.02.2022 10:59
+14 Aleksandr Kreng
показать весь комментарий27.02.2022 11:02
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Пожалуйста, подождите...
Головне не впадати у емоційні "гойдалки" - ейфорію від перших перемог та шок від того, що замість "заслуженого" полегшення скоро буде, навпаки, значно важче.
Треба сприйняти логіку комп'ютерної "стрілялки": ми героїчно пройшли перший рівень. У "винагороду" виходимо на наступний рівень, де монстрів більше, і вони "прокачаніші". Кінцева перемога чекає далеко не після одного-двох рівнів. Але вона таки буде за нами, якщо відповідно налаштуємось.
Позаду невдалий рашистський бліцкриг. Попереду - важка війна на виснаження сил, ресурсів, зокрема і на виснаження емоційне. Час вже працює на нас, але якщо ми триматимемось.
І тоді рано чи пізно ми обговорюватимемо план операції по денацифікації братньої Росії. - Є. Дикий https://gazeta.ua/blog/56642/nas-chekayut-vazhki-dni-vorog-perejde-do-totalnoyi-vijni
«Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец» (Мф. 24: 6).
"5 И они будут, как герои, попирающие врагов на войне, как уличную грязь, и сражаться, потому что Господь с ними, и посрамят всадников на конях."
Пророк Захария Гл.10
За даними Держстату України, на українській території безпечним є лише кожен двохсотий росіянин. А повернутися звідси назад в Росію вдається не кожному трьохсотому.
У орков осталось 7-8 дней, потом можно идти жечь москву
Разом перемогли Гітлера, переможемо й Путіна Джерело: https://censor.net/ua/n3319674
1931.Олександр Олесь, "Європа мовчала..." Переклад англійською
When the Ukraine fought for its life,
Fought against tortures violent,
And waited, hoped - they'll sympathize,
Europe was silent.
When the Ukraine in blood and tears,
Was dying but alive yet
A friendly help still hoped to see,
Europe was silent.
When the Ukraine worked as a slave,
Toiled in a yoke of iron.
And voiceless rocks could not that bear,
Europe was silent.
When the Ukraine that harvest reaped
But was in starving dying,
And lost all words - no food, no seed,
Europe was silent.
When the Ukraine became vast grave,
An empty waste turned my land.
And even evil ones would pray,
Europe was silent.
Переклад вірша О. Олеся, "Європа мовчала...". Не дослівний.
це теж зброя
http://prosto-virshi.blogspot.com/2015/05/blog-post_9.html
Слава территориальной обороне Украины !
Они защищают мир от гитлера 21 века !
Дорогие друзья Украины ,присоединяйтесь !