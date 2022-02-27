РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4650 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
15 739 17
армия РФ (15385) война (46875) Госпогранслужба (5408) корабль (1926) Россия (91288)

Российские пираты захватили два украинских суда с мирными экипажами, - Госпогранслужба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские пираты захватили два украинских суда с мирными экипажами, - Госпогранслужба

Российские пираты захватили два украинских суда с мирными экипажами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, вчера, объявив "контртеррористическую операцию" в северо-западной части Черного моря, корабли ВМС РФ захватили в плен еще два гражданских украинских судна.

"Танкер "Афина" находясь в территориальном море Румынии, в 22 милях от острова Змеиный, получил открытым каналом связи и безопасности судоходства команду подойти к военному кораблю РФ для проведения осмотра. Об этом судовладелец танкера "Афина" немедленно сообщил все компетентные органы Украине", - говорится в сообщении.

Между тем, отслеживая движение судов в данном районе, морские пограничники зафиксировали факт резкой и нелогической смены курса еще одним судном под украинским флагом. Сухогруз "Принцесса Николь" из румынских вод также направлялся к острову Змеиный.

"Почти сразу, как оба гражданских суда подошли к военным кораблям РФ, на них было отключено АИС и прекратили выходить на связь. А уже сегодня утром системы автоматической идентификации судов показали их пребывание в 18 милях от оккупированного Крыма. Таким образом, российские военные корабли, в очередной раз дерзко нарушая нормы международного морского права, под прикрытием самопровозглашенной контртеррористической операции совершили пиратский захват двух судов под Украинским флагом с почти 50 мирными членами экипажей", - отмечают в Государственной погранслужбе.

Читайте также: На границе с Венгрией круглосуточно будут работать еще два пункта пропуска, - Госпогранслужба. ФОТО

Напоминается также, что накануне та же группа кораблей ВМС РФ захватила ПРС "Сапфир", отправившегося на остров Змеиный с гуманитарной миссией.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+18
когда Украина освободит Крым - к тому моменту там не будет ни одного русского. Не потому, что они все сбегут, или их распнут в трусиках. Не-а. Они сами, первым делом, вспомнят, что у них бабушка украинка. Дедушка еврей. Папа болгарин. Мама гречанка. А сами они - инуиты из Анкориджа.
Владимир Соловьев завизжал, что он не русский, он еврей!
Меня -то за что??
Фашисты потомка Левитана в трусиках с серпом и молотом на рукаве зрения зачеркнуто домика на озере Комо лишают.
Наслаждайтесь.

A.Babchenko
показать весь комментарий
27.02.2022 13:36
+9
Это пиратство чистой воды.Мы должны требовать теперь арестовывать во всем мире все российские суда без исключения.
показать весь комментарий
27.02.2022 13:44
+2
Треба що б їх військові кораблі та торговий флот не пускали в іноземні порти та територіальні води так як відбувається з повітряними суднами.
показать весь комментарий
27.02.2022 13:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
когда Украина освободит Крым - к тому моменту там не будет ни одного русского. Не потому, что они все сбегут, или их распнут в трусиках. Не-а. Они сами, первым делом, вспомнят, что у них бабушка украинка. Дедушка еврей. Папа болгарин. Мама гречанка. А сами они - инуиты из Анкориджа.
Владимир Соловьев завизжал, что он не русский, он еврей!
Меня -то за что??
Фашисты потомка Левитана в трусиках с серпом и молотом на рукаве зрения зачеркнуто домика на озере Комо лишают.
Наслаждайтесь.

A.Babchenko
показать весь комментарий
27.02.2022 13:36 Ответить
Треба було до румунського берега прямувати!
показать весь комментарий
27.02.2022 13:37 Ответить
Мама из Киева только что написала, что у неё во дворе появилась подозрительная машина с иностранными номерами. Ребята, куда писать? Кого информировать?
показать весь комментарий
27.02.2022 13:37 Ответить
Stop Russian ware телеграмм канал
показать весь комментарий
27.02.2022 13:41 Ответить
В поліцію, телефон 102
показать весь комментарий
27.02.2022 13:42 Ответить
v bundestag. raz "mama" iz kieva tebe v germaniju pishet.
показать весь комментарий
27.02.2022 14:01 Ответить
Я не знаю что это было но стёкла у меня чуть не по вылетали
показать весь комментарий
27.02.2022 13:53 Ответить
Треба що б їх військові кораблі та торговий флот не пускали в іноземні порти та територіальні води так як відбувається з повітряними суднами.
показать весь комментарий
27.02.2022 13:42 Ответить
А нафига наши корабли подошли к раш. кораблям?
показать весь комментарий
27.02.2022 13:43 Ответить
Это пиратство чистой воды.Мы должны требовать теперь арестовывать во всем мире все российские суда без исключения.
показать весь комментарий
27.02.2022 13:44 Ответить
Может пора им уже туда привет от"Нептуна" передать пламенный???
Заодно б и обкатали в боевых условиях.
показать весь комментарий
27.02.2022 13:45 Ответить
Ці тварюки готуються до обміну полоненими і набирають наших для шантажу.
може, морякам треба зробити висновки?
показать весь комментарий
27.02.2022 13:47 Ответить
Пиратство - серьезнейшая уголовная статья в международной практике. Надеюсь используют эти случаи, чтоб предъявить паРашке.
показать весь комментарий
27.02.2022 13:48 Ответить
так они у вас еще в 14м вообще нефтяные вышки захватили в акватории черного моря
и что им за это было?

вот они так и думают
ни че го
показать весь комментарий
27.02.2022 13:50 Ответить
А що, животворячі Байрактари над морем не літають?
показать весь комментарий
27.02.2022 14:17 Ответить
 
 