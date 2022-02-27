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Російські пірати захопили два українських судна із мирними екіпажами, - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські пірати захопили два українських судна із мирними екіпажами, - Держприкордонслужба

Російські пірати захопили два українських судна із мирними екіпажами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, вчора, оголосивши "контртерористичну операцію" в північно-західній частині Чорного моря, кораблі ВМС РФ захопили в полон ще два цивільних українських судна.

"Танкер "Афіна" перебуваючи в територіальному морі Румунії, у 22 милях від острова Зміїний, отримав відкритим каналом зв'язку та безпеки судноплавства команду підійти до військового корабля РФ для проведення огляду. Про це судновласник танкера "Афіна" негайно повідомив всі компетентні органи в Україні", - йдеться у повідомленні.

Тим часом, відстежуючи рух суден в даному районі, морські прикордонники зафіксували факт різкої та нелогічної зміни курсу ще одним судном під українським прапором. Суховантаж "Принцеса Ніколь" з румунських вод так само прямував до острова Зміїний.

"Майже одразу, як обидва цивільних судна підійшли до військових кораблів РФ, на них було відключено АІС і припинили виходити на зв'язок. А вже сьогоднішнім ранком системи автоматичної ідентифікації суден показали їх перебування у 18 милях від окупованого Криму. Таким чином, російські військові кораблі в черговий раз зухвало порушуючи норми міжнародного морського права, під прикриттям самопроголошеної контртерористичної операції здійснили піратське захоплення двох суден під Українським прапором із майже 50 мирними членами екіпажів", - зазначають у Держприкордонслужбі.

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Нагадується також, що напередодні та сама група кораблів ВМС РФ захопила ПРС "Сапфір", який вирушив до острова Зміїний з гуманітарною місією

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+18
когда Украина освободит Крым - к тому моменту там не будет ни одного русского. Не потому, что они все сбегут, или их распнут в трусиках. Не-а. Они сами, первым делом, вспомнят, что у них бабушка украинка. Дедушка еврей. Папа болгарин. Мама гречанка. А сами они - инуиты из Анкориджа.
Владимир Соловьев завизжал, что он не русский, он еврей!
Меня -то за что??
Фашисты потомка Левитана в трусиках с серпом и молотом на рукаве зрения зачеркнуто домика на озере Комо лишают.
Наслаждайтесь.

A.Babchenko
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27.02.2022 13:36
+9
Это пиратство чистой воды.Мы должны требовать теперь арестовывать во всем мире все российские суда без исключения.
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27.02.2022 13:44
+2
Треба що б їх військові кораблі та торговий флот не пускали в іноземні порти та територіальні води так як відбувається з повітряними суднами.
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27.02.2022 13:42
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когда Украина освободит Крым - к тому моменту там не будет ни одного русского. Не потому, что они все сбегут, или их распнут в трусиках. Не-а. Они сами, первым делом, вспомнят, что у них бабушка украинка. Дедушка еврей. Папа болгарин. Мама гречанка. А сами они - инуиты из Анкориджа.
Владимир Соловьев завизжал, что он не русский, он еврей!
Меня -то за что??
Фашисты потомка Левитана в трусиках с серпом и молотом на рукаве зрения зачеркнуто домика на озере Комо лишают.
Наслаждайтесь.

A.Babchenko
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27.02.2022 13:36 Відповісти
Треба було до румунського берега прямувати!
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27.02.2022 13:37 Відповісти
Мама из Киева только что написала, что у неё во дворе появилась подозрительная машина с иностранными номерами. Ребята, куда писать? Кого информировать?
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27.02.2022 13:37 Відповісти
Stop Russian ware телеграмм канал
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27.02.2022 13:41 Відповісти
В поліцію, телефон 102
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27.02.2022 13:42 Відповісти
v bundestag. raz "mama" iz kieva tebe v germaniju pishet.
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27.02.2022 14:01 Відповісти
Я не знаю что это было но стёкла у меня чуть не по вылетали
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27.02.2022 13:53 Відповісти
Треба що б їх військові кораблі та торговий флот не пускали в іноземні порти та територіальні води так як відбувається з повітряними суднами.
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27.02.2022 13:42 Відповісти
А нафига наши корабли подошли к раш. кораблям?
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27.02.2022 13:43 Відповісти
Это пиратство чистой воды.Мы должны требовать теперь арестовывать во всем мире все российские суда без исключения.
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27.02.2022 13:44 Відповісти
Может пора им уже туда привет от"Нептуна" передать пламенный???
Заодно б и обкатали в боевых условиях.
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27.02.2022 13:45 Відповісти
Ці тварюки готуються до обміну полоненими і набирають наших для шантажу.
може, морякам треба зробити висновки?
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27.02.2022 13:47 Відповісти
Пиратство - серьезнейшая уголовная статья в международной практике. Надеюсь используют эти случаи, чтоб предъявить паРашке.
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27.02.2022 13:48 Відповісти
так они у вас еще в 14м вообще нефтяные вышки захватили в акватории черного моря
и что им за это было?

вот они так и думают
ни че го
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27.02.2022 13:50 Відповісти
А що, животворячі Байрактари над морем не літають?
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27.02.2022 14:17 Відповісти
 
 