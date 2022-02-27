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Зеленский поговорил с Лукашенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Зеленский поговорил с Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с захватившим власть в Беларуси Александром Лукашенко.

Об этом Зеленский написал на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Поговорил с Александром Лукашенко", – написал он.

Читайте также: Лукашенко признал обстрелы Украины с территории Беларуси

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Александром Лукашенко", – добавили позже в ОП.
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Топ комментарии
+130
лукашенко, иди *****
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27.02.2022 13:55
+44
Тварь усатая объявила о втором фронте
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27.02.2022 13:55
+42
Видно не дуже вдало, треба було натякнути що Григоровича чекає табурет, мотузка й мило
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27.02.2022 13:56
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Ребята, не переживайте. Наши потешные войска, по уровню мотивации и подготовки гораздо ниже кацапских, а учитывая как вы ******* русню последние 4 дня, это так мальчики для битья. Так что если отправите кого на концерт известного советского певца, может, мы памяркоуные шевелиться начнем. Слава Украине! Смерть врагам!
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27.02.2022 14:14 Ответить
Дмитро, ми чесно кажучи, в данний момент абсолютно не лякаємся білоруської армії, якщо вже майже вся російська тут, просто хочеться надати вам шанс самим розібратися в своїй країні.
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27.02.2022 14:25 Ответить
Если ты действительно с Белоруси то рассказывай всем и пусть передадут другим. Пусть военные Белорусы когда войдут в Украину пусть сдаются в плен. Останутся живы.
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27.02.2022 17:23 Ответить
******* інфа, Володь. Все стало ясно.
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27.02.2022 14:14 Ответить
Як то кажуть, тримай у курсі.
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27.02.2022 14:14 Ответить
Якщо Володя відправить на переговори Єрмака з директивами, то це ще півбіди, але коли делегація поїде вислухати путіноїдів без свого формату, то це повна хрень. А директиви мають бути наступні: 1) повне звільнення території України від путіноїдів і його орків, включаючи Крим і Донбас і інші захоплені землі, 2) відвід московітів, чеченців, дагестанців до місць їх дислокацій, 3) виплата Україні 100 млрд. доларів контрибуції за заподіяні злодіяння, 4) питання утилізації орків, 5) вихід з України пішки без техніки і без зброї, 6) передача ранених московітів, 7) вивід москалів з Республіки Білорусь, 8) передача Україні Кубані, станиці Новочеркаськ, 9) залишення москалями Севастополя з технікою, цілою інфраструктурою, кораблями і підводними лодками, 10) демаркація кордону з РФ поза межами Азовського моря, 11) виведення військ з Абхазії, Придністров"я, Вірменії, Казахстану, 12) передача Курильських островів Японії, 12) проголошення незалежних республік: Ічкерія, Дагестан, Татарстан, Мордовія, 13) видача Україні, або супровід безпосередньо до Гааги військових злочинців: Пукіна, Шойгу, Наришкіна , Матвієнко, 14) заборона в РФ із скасуванням реєстрації партії "Єдина Росія", 15) депортація з Криму і Донбасу всіх гр-н РФ, які заїхали (переселились) туди в 2014-2022, 16) арешт і передача Україні всього керівництва АР Крим, 15) заборона РФ на 100 років мати ядерну зброю і передати її на наглядову безпекову Раду ООН, 16) скоротити кацапську армію до 10 тис. орків. От десь такі мають бути наші директиви.
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27.02.2022 16:03 Ответить
''виплата Україні 100 млрд. доларів контрибуції за заподіяні злодіяння''---це дріб'язок. Треба врахувати все.
,
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27.02.2022 17:15 Ответить
только Чалый сказал что это был не диалог , а монолог Президента Украины Зеленского , в котором он высказал какой лука #идарас и послал его на кацапский корабль #динахуй . Всё !!!
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27.02.2022 14:15 Ответить
походу таракан чувствует скорую кончину
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27.02.2022 14:16 Ответить
Стосовно Лукашенка і його погроз повномасштабного вступу у війну з Україною на боці Путіна...

1. Якщо хвацький Лукашенка не повний ідіот, то він має втокмачити в свою дурну гололовешку, що коли Україна вже перемелює Ординську армаду, то білоруську перемоле тим більше і набагато швидше ...

2. Путін має намір штовхнути Лукашенка саме в Західну Україну... - що тоді буде з здичавілими сябрами, які на це погодяться... - мабуть пояснювати нікому немає потреби

3. Сябри... тим більше не воюватимуть в Україні за Путіна...в умовах коли навіть частина росіян від цього відмовляється, а "всемогутній кадиров", після блискучого розгрому його елітних частин - більше посилати чеченців в Україну ВЖЕ "чомусь передумав " ... то білоруси - тим більше!

4. Якщо бацька відішле в Україну саме вірні та віддані йому війська, то які ж тоді залишаться в Білорусі, щоб захистити ЙОГО ж від гніву власного народу ?

Так що нинішня заява Луки - не більше, ніж путінські понти!
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27.02.2022 19:44 Ответить
Лукашенко пообещал возместить шкоду?
Если не о тм был разговор то пошел он следом корабля.
Неочем говорить.
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27.02.2022 14:16 Ответить
зачем? Зачем говорить с говорящей куклой Путлера? Какой в этом смысл если это животное ничего не решает?
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27.02.2022 14:16 Ответить
Зеля - самозакоханитй тупий нарцис! Для нього подібні переговори - самоствердження! Лука його ще не раз кине, як лоха!
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27.02.2022 16:00 Ответить
на жаль...
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27.02.2022 17:10 Ответить
Я б трішки занепокоївся такою розмовою між ЗЕ і Лукашенко перед білоруським вторгненням
(ну скоріше самогубством Луки, бо без своїх спецпідрозділів він стане ніхто).

Останній раз розмова між ними (вірогідно) призвела до провалу операції з "вагнерівцями".
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27.02.2022 14:17 Ответить
піди покопай траншеї та пообладнуй блок-пости і твоя занепокоїнність зникне
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27.02.2022 14:24 Ответить
Та бачу, зеботва навчилася користуватися цензором. Один - пише "ЗЕ - супергерой", "ЗЕ- рятівник України", "ЗЕ за вчора не міняли памперс" чи щось в тому роді, решта - лайкають і спамлять критиків)

Найважливіше - далі вилизувати головного винуватця неготовості України до війни?
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27.02.2022 14:43 Ответить
Білоруське воргнення це жесть, там резервісти з Яворіва це вторгнення закопають.
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27.02.2022 14:27 Ответить
.... ну, провел разговор, И!?????
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27.02.2022 14:17 Ответить
Подробности позже, написано же
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27.02.2022 14:21 Ответить
ну вибач
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27.02.2022 14:28 Ответить
Усатый никчемный таракан
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27.02.2022 14:18 Ответить
как тут уже написали, прошлый раз он тоже разговаривал с тараканом - а потом юлил
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27.02.2022 14:19 Ответить
Прошла инфа, что делегация должна поехать на переговоры в Гомель, может фейк?
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27.02.2022 14:20 Ответить
Наші відмовились їхати в Білорусь, та й москалі виставили попередню умову скласти зброю і воскресити їх трупаків.
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27.02.2022 14:28 Ответить
Ну если так, то норм
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27.02.2022 16:19 Ответить
Ні не відмовилися.Перемовини будуть на кордоні Білорусіі і України на Припяті.
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27.02.2022 17:05 Ответить
зєлєнін вкотре плює на Народ України(((((
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27.02.2022 17:11 Ответить
Хреново. ЗЕ не тот чел, который может Луку остановить.
Послушав ЗЕ Лука может увериться, что есть смысл додавить.
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27.02.2022 14:21 Ответить
девочки, давайте будете сравнивать своих старших братьев после всего, а?
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27.02.2022 14:36 Ответить
Вам потрібна допомога лікаря, психолога, а можливо псіхіатра.
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27.02.2022 14:39 Ответить
А и не надо нам дебилов.
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27.02.2022 14:49 Ответить
Додавить... себе.
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27.02.2022 14:59 Ответить
Слушая бесхребетного дебила, который 8 лет войны дороги вместо армии строил, может и додавить.
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27.02.2022 15:03 Ответить
а до него 5 лет кто что строил?
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27.02.2022 16:33 Ответить
До него 5 лет Порох делал из совкового сброда то, что сейчас защищает Украину - гордость нации ВСУ.

По сути то, что ВСУ смогли встретить врага во всеоружии - это не благодаря ЗЕ, а несмотря на ЗЕ.
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27.02.2022 17:12 Ответить
Не *****!!!

Порох отримав Україну спустошеною та армію в дірявих портках і залишив ЗЕленій плісняві повну скарбницю та боєздатну армію.

ЗЄ за три роки просрав все, а для армії не зробив нічого.
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28.02.2022 21:25 Ответить
І що розмовляти з цим **************?
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27.02.2022 14:21 Ответить
Сказати: - Вы там ракеты по нам запускаете с вашей территории, так я тебе галстук из Нюрнберга заказал. Поначалу будет жать.
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27.02.2022 15:22 Ответить
Вова, о чем с этим ****** ********* можно разговаривать? Пора ******* по Минску ракетами!
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27.02.2022 14:28 Ответить
"Андрей Богачук" - якщо тут де і є мразь - так це ти.
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27.02.2022 15:47 Ответить
а ти ******** кацапський сиди на пляшці і не рипайся.
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27.02.2022 15:51 Ответить
Скоро здохнеш, падло кацапське
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27.02.2022 16:56 Ответить
В бан провокатора
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27.02.2022 15:47 Ответить
Спортсмены Германии призвали исключить Россию и Беларусь из международного спорта
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27.02.2022 14:31 Ответить
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27.02.2022 14:31 Ответить
Якщо по військовим частинам у Білорусі не буде нанесено ракетно бомбовий удар, то про що, власне, розмова??
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27.02.2022 14:34 Ответить
Никаких уступок Украинский народ не примет и пусть подымут боевой дух Украинцам и потребуют полной капитуляции России!!!
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27.02.2022 14:37 Ответить
ЦРУ треба подумати над гарантією недоторканності цьому підару в обмін на відмову від нападу бульбашів з півночі, бо ті уйобки ще більш упороті ніж кацап
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27.02.2022 14:38 Ответить
Скільки ви зеленського не хваліть, я ніколи не буду йому довіряти. Слизька людина, від якої можна очікувати чого завгодно, і при у будь яких обставинах. Будь ласка, припиніть ідеалізувати та героїзувати його.
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27.02.2022 14:41 Ответить
Звалити за що? Що за три роки він зі своїми пасіпаками-пацюками як міг обмежував ВСУ. Починаючи із скасування військового параду до згортання нових розробок. Ще за декілька днів до нападу, нагадау, "слуги" блокували додаткове фінансування ВСУ,. Зате а дороги якими зараз пересуваються танки ворога гроші були
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27.02.2022 15:06 Ответить
Абсолютно точно! Зеля - зрадник, якому зараз нікуди діватися, бо все пішло по незапланованому кремлем сценарію, по якому він мав би "дагаваріцца где-то пасєредінє". Ан, НІТ, наша армія, ВСУПЕРЕЧ кротам та зрадникам не тільки показала щуби, але й вже відкусила руки, ноги виродкам-окупантам.
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27.02.2022 16:03 Ответить
Зеля способен только на пиар.
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27.02.2022 14:42 Ответить
рашаговносми утверждают что украинская делегация едет в гомель... на переговоры...
именно после разговора преЗЕ с бульбофюрером ????
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27.02.2022 14:48 Ответить
Їх послухай - так у них і президент є...
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27.02.2022 15:20 Ответить
Лукакашкин падаль.Мразь тряпочная!
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27.02.2022 14:55 Ответить
Про що можна рохмовляти з шісткою *****. Підступна скотиняка та людожер
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27.02.2022 14:59 Ответить
Смысл с этой усатой собакой разговаривать? У него рука кремля в жопе, своего мнения не осталось, только и может свой народ гнобить, да и народ не лучше...
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27.02.2022 15:03 Ответить
Волинь, Рівне, Житомир, Львів треба готуватись до відсічи вторгнення.
А це означає що необхідно шукати ДРГ а вони є.......... потім стане тяжче вони будуть бити у спину.
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27.02.2022 15:09 Ответить
Пишут , что Медведчук убежал,может он едет на переговоры?
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27.02.2022 15:12 Ответить
Мне ужасно интересно, что же он там сказал Зеленскому?
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27.02.2022 15:15 Ответить
Думаю переговори з пі*араслм лукашенко це марна трата часу.
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27.02.2022 15:16 Ответить
и с ****** тоже
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27.02.2022 16:36 Ответить
Я чочу підтримати українців. Вся Європа виходить на демонстрації.
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27.02.2022 15:18 Ответить
От і Лукашенко доживає свої останні деньки ))
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27.02.2022 15:18 Ответить
Зеля, в своих брифингах лично озвуч ключевые требования ,выполнение ублюдками которых даст возможность(делаю ударение, ТОЛЬКО ДАСТ ВОЗМОЖНОСТЬ) для каких либо переговоров. Украинцы должны услышать ЛИЧНО ОТ НЕГО внятную позицию на эту тему,потому как на данном этапе слово переговоры=слову измена.😡😡😡Слава Украине!!!
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27.02.2022 15:35 Ответить
Вывод войск , потом переговоры Они уже испугались , ***** с Упырем Если раньше ***** нужно было сохранить лицо , то теперь му нужно сохранить Жопу , причем буквально Его скоро свои будут рвать на части , и окажется он с черенком в жопе , как Каддафи Перелом уже наступил , блиц криг провалился
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27.02.2022 15:51 Ответить
**** Білорусам!

Сиділи двоє -
Путін з Лукашенко.
Чекали на
Гаагський суд.

Фрагменти не
Були фрагменти,
Убивства -
Як із лави бруд!

Ох, білоруси!
«Братя» такі самі!
Литвин - хитряга?
Може й так!

Свободу ви
По - псячі, самі
Повіддавили ...
Най вас «шляф»!

Повиздихають
Наші вороженькі!
І нам пожити
Вже дадуть!

А ви так само,
Як і росіянці -
В колгосп усі -
«Диктатор путь!»
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27.02.2022 15:51 Ответить
...спросил не приехали ли новые вагнеровцы...
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27.02.2022 15:54 Ответить
Новость просто бомбезная ! Саша поговорил с Вовой.
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27.02.2022 16:17 Ответить
так тихановскую выбрали. надо было с ней говорить. кто этот мужчина с усами?
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27.02.2022 16:19 Ответить
Зачем говорить с ФСБ-ной консервой, которая канализировала протест беларусов ?
Тихановская - тот же Лука, только с усами в другом месте.
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27.02.2022 16:28 Ответить
Розмова Президента України з Лукашенком, це фактично визнання Лукашенка Президентом Білорусії. Як би ще на нас через це санкції не наклали...
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27.02.2022 16:20 Ответить
В понедельник на валютном и финансовом рынке в России начнётся катастрофа, паника, Путин проигрывает войну, на днях в России начнётся нечто ужасное
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27.02.2022 16:20 Ответить
nelzya s lukashom govorit,on doljen bit izgoem,neujeli neponyatno ...govorite s navalnim,nado ix opustit do nevozmojnosti
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27.02.2022 16:38 Ответить
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДОВЕРЯТЬ НИ ОДНОМУ СЛОВУ ЛУКАШЕНКО !!! ТОЛЬКО НА НАШИХ УСЛОВИЯХ - ПОЛНЫЙ ВЫВОД ВСЕХ РАШИСТСКИХ ВОЙСК С ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ, ОСВОБОЖДЕНИЕ ДОНЕЦКА , ЛУГАНСКА, ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ УКРАИНЫ !!
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27.02.2022 16:42 Ответить
Поговорили... Мабуть, Лука ще раз подякував за успішну спецоперацію "Вагнер".
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27.02.2022 16:42 Ответить
Нельзя говорить с Лукадрищенко.. падла, которая предала соседа Украину и свой народ, хочет проскочить между струйками как типа миротворец.. ****. И его территорию нельзя использовать для переговоров...
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27.02.2022 16:52 Ответить
---Прикро : але тітанічні зусилля наших воїнів щодо видачі пінділей держимордівській козломордії---нашою ЗЕ-зрадницькою владою може звестись на нівець... Невиключено. що планується таємна . підло-- підступна здача українських інтересів на отих таких термінових перемовинах/ всі ж знають класику : договір із кацапидлами НЕ вартий паперу на якій він написаний .../ із ліліпутінською мразотою. І це замість того .щоб добити гідру!!! Щойно мали розмову із рідними з Мелітополя : на Міськраді розвівається триколор РФ... Здали без пострілу . щоправда .кажуть: танчик відбив куток будівлі СБУ ...Так що в перспективі авральних перемовин можуть бути : як здача ключа . до Криму Мелітополя . та головне ---водокачки на водопостачання Криму... Такщо трубадурів. які з вчорашнього вечора роздмухують культ ЗЕ-ника. як національного героя Украї\ни--- заткнітесь будь ласка ...
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27.02.2022 16:58 Ответить
Это шо ж Зеленский ему наговорил, что бульбоголовый обиделся и теперь войска шлёт?
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27.02.2022 18:02 Ответить
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