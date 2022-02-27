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Зеленський поговорив із Лукашенком
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Президент України Володимир Зеленський поговорив з захопившим владу в Білорусі Олександром Лукашенком.
Про це Зеленський написав на своїй сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.
"Поговорив з Олександром Лукашенком", - написав він.
"Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Олександром Лукашенком", - додали пізніше в ОП.
Топ коментарі
+130 Роман Крижановский 0f49d5ee
показати весь коментар27.02.2022 13:55
+44 Benjie Lucic 01c9ec1b
показати весь коментар27.02.2022 13:55
+42 Vlad Fedchuk
показати весь коментар27.02.2022 13:56
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Будь ласка, зачекайте...
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1. Якщо хвацький Лукашенка не повний ідіот, то він має втокмачити в свою дурну гололовешку, що коли Україна вже перемелює Ординську армаду, то білоруську перемоле тим більше і набагато швидше ...
2. Путін має намір штовхнути Лукашенка саме в Західну Україну... - що тоді буде з здичавілими сябрами, які на це погодяться... - мабуть пояснювати нікому немає потреби
3. Сябри... тим більше не воюватимуть в Україні за Путіна...в умовах коли навіть частина росіян від цього відмовляється, а "всемогутній кадиров", після блискучого розгрому його елітних частин - більше посилати чеченців в Україну ВЖЕ "чомусь передумав " ... то білоруси - тим більше!
4. Якщо бацька відішле в Україну саме вірні та віддані йому війська, то які ж тоді залишаться в Білорусі, щоб захистити ЙОГО ж від гніву власного народу ?
Так що нинішня заява Луки - не більше, ніж путінські понти!
Если не о тм был разговор то пошел он следом корабля.
Неочем говорить.
(ну скоріше самогубством Луки, бо без своїх спецпідрозділів він стане ніхто).
Останній раз розмова між ними (вірогідно) призвела до провалу операції з "вагнерівцями".
Найважливіше - далі вилизувати головного винуватця неготовості України до війни?
Послушав ЗЕ Лука может увериться, что есть смысл додавить.
По сути то, что ВСУ смогли встретить врага во всеоружии - это не благодаря ЗЕ, а несмотря на ЗЕ.
Порох отримав Україну спустошеною та армію в дірявих портках і залишив ЗЕленій плісняві повну скарбницю та боєздатну армію.
ЗЄ за три роки просрав все, а для армії не зробив нічого.
именно после разговора преЗЕ с бульбофюрером ????
А це означає що необхідно шукати ДРГ а вони є.......... потім стане тяжче вони будуть бити у спину.
Сиділи двоє -
Путін з Лукашенко.
Чекали на
Гаагський суд.
Фрагменти не
Були фрагменти,
Убивства -
Як із лави бруд!
Ох, білоруси!
«Братя» такі самі!
Литвин - хитряга?
Може й так!
Свободу ви
По - псячі, самі
Повіддавили ...
Най вас «шляф»!
Повиздихають
Наші вороженькі!
І нам пожити
Вже дадуть!
А ви так само,
Як і росіянці -
В колгосп усі -
«Диктатор путь!»
Тихановская - тот же Лука, только с усами в другом месте.