Зеленський поговорив із Лукашенком

Президент України Володимир Зеленський поговорив з захопившим владу в Білорусі Олександром Лукашенком.

Про це Зеленський написав на своїй сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Поговорив з Олександром Лукашенком", - написав він.

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"Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Олександром Лукашенком", - додали пізніше в ОП.