РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4593 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
42 639 23
война (46875) обстрел (20216) Чернигов (793) Ломако Александр (11)

В Чернигове войска РФ нанесли ракетный удар по центру города. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Секретарь Черниговского городского совета Александр Ломако сообщил, что враг целился по зданию Черниговского горсовета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Но попал во дворы между областной стоматологией и жилой девятиэтажкой. Это атака на мирное население города", – уточнил он.

Читайте также: "Враг деморализован, мы Чернигов не сдадим", - мэр Атрошенко озвучил насущные потребности города

В Чернигове войска РФ нанесли ракетный удар по центру города 01
В Чернигове войска РФ нанесли ракетный удар по центру города 02
В Чернигове войска РФ нанесли ракетный удар по центру города 03
В Чернигове войска РФ нанесли ракетный удар по центру города 04
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+25
Похоже у путлера сдают нервы и начинается разворачиваться сценарий штурма Грозного.
показать весь комментарий
27.02.2022 15:58
+24
Только в Чечне был один Грозный а в Украине *грозных* десятки если не сотни.
показать весь комментарий
27.02.2022 16:04
+15
свічка



@svecha62

·
16 хв



УВАГА!!! В Бучі нібито збирають жінок та дітей в автобуси для евакуації в Київ. Насправді це роблять окупанти, вони хочуть прикритися людьми, як живим щитом, та за їх спинами увійти до столиці, - представник МВС України А.Геращенко.
показать весь комментарий
27.02.2022 15:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Похоже у путлера сдают нервы и начинается разворачиваться сценарий штурма Грозного.
показать весь комментарий
27.02.2022 15:58 Ответить
Только в Чечне был один Грозный а в Украине *грозных* десятки если не сотни.
показать весь комментарий
27.02.2022 16:04 Ответить
Та по ходу, все, что есть, начиная с хутора на 5 хатын....
показать весь комментарий
27.02.2022 19:16 Ответить
Одно неудобство - коктейль воняет...
показать весь комментарий
27.02.2022 19:17 Ответить
свічка



@svecha62

·
16 хв



УВАГА!!! В Бучі нібито збирають жінок та дітей в автобуси для евакуації в Київ. Насправді це роблять окупанти, вони хочуть прикритися людьми, як живим щитом, та за їх спинами увійти до столиці, - представник МВС України А.Геращенко.
показать весь комментарий
27.02.2022 15:58 Ответить
В Ріпках (тимчасово окуповані росіянами) було чутно бій.
показать весь комментарий
27.02.2022 15:59 Ответить
Они уже проиграли, поэтому в Маскву привезли тополь, не для запуска, а для шантажа госдуры и олигархов. Сам ***** в бункере и грозит всему миру ЯО, в том числе и маскве. Боится смерти как у Каддафи,и готов убить всю планету. Нас приглашают на эти переговоры, чтобы сообщить об угрозе Украине ядерным оружием
показать весь комментарий
27.02.2022 16:00 Ответить
У Хутина чердак поплых безвозвратно, надеюсь у Шойгу мозги остануться на месте
показать весь комментарий
27.02.2022 16:08 Ответить
показать весь комментарий
27.02.2022 16:01 Ответить
Співчуття мешканцям
Смерть руSS'************!
показать весь комментарий
27.02.2022 16:02 Ответить
Беларусь. Мазырь. Едет колонна кразов 60-х годов. Интересно эта рухлядь доедет хоть до границы
показать весь комментарий
27.02.2022 16:05 Ответить
шоферюги их доломают до границы...
показать весь комментарий
27.02.2022 16:41 Ответить
це понтонний міст везуть. будуть переправу будувати.
показать весь комментарий
27.02.2022 16:52 Ответить
ЧЕРЕЗ ПРИПЯТЬ !?) И СТОЯТЬ НА НЕМ РЫБАЧИТЬ !?)
показать весь комментарий
28.02.2022 15:29 Ответить
Только что повторили, опять жахнули куда-то в центр. Тупо уничтожают город уже второй день подряд, суки.
показать весь комментарий
27.02.2022 16:06 Ответить
Кинотеатр Щорса, при нападении фашисткой Германии выстоял, при нападении фашисткой россии не выстоял.
показать весь комментарий
28.02.2022 00:04 Ответить
МЫ НЕ БОМБИМ МИРНЫЕ ГОРОДА...

АКЕЛЛА ПРОМАХНУЛСЯ, ПЛЯТЬ!
И МАУГЛИ У НЕГО ЧТОБ ЗАСТУПИТЬСЯ НЕ БУДЕТ.

он давно хотел к леди Гааге

но походу ему вместо этого выдадут билет на концерт к иосифу давидовичу свои же
показать весь комментарий
27.02.2022 16:07 Ответить
В понедельник на валютном и финансовом рынке в России начнётся катастрофа, паника, Путин проигрывает войну, на днях в России начнётся нечто ужасное
показать весь комментарий
27.02.2022 16:24 Ответить
Це був перший з серії ударів. Чернігів зараз ******** жорстоко
показать весь комментарий
27.02.2022 16:26 Ответить
Гаага уже получила жалобы от руководства Украины об актах военных преступлений режима кабаева против мирной Украины ? или зеленский готовится к "мирному" договорняку с кабаевым, по типу "Иловайского коридора-2"?
показать весь комментарий
27.02.2022 16:58 Ответить
а шмаркля едет на переговоры?***** ашкеназиевская...
показать весь комментарий
27.02.2022 17:39 Ответить
Нельзя давать паузу типа "перемирие", )(уйлу время нужно, чтобы подвести резервы, боекомплект - те же ракеты, перегнать самолёты и продолжить....
показать весь комментарий
27.02.2022 19:22 Ответить
НАХЙЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!???????????????????????????
показать весь комментарий
28.02.2022 15:32 Ответить
 
 