В Чернигове войска РФ нанесли ракетный удар по центру города. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Секретарь Черниговского городского совета Александр Ломако сообщил, что враг целился по зданию Черниговского горсовета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Но попал во дворы между областной стоматологией и жилой девятиэтажкой. Это атака на мирное население города", – уточнил он.

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