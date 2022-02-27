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В Чернигове войска РФ нанесли ракетный удар по центру города. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Секретарь Черниговского городского совета Александр Ломако сообщил, что враг целился по зданию Черниговского горсовета.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Но попал во дворы между областной стоматологией и жилой девятиэтажкой. Это атака на мирное население города", – уточнил он.
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+25 Vladimir T fd7dc273
показать весь комментарий27.02.2022 15:58
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показать весь комментарий27.02.2022 15:58
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@svecha62
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16 хв
УВАГА!!! В Бучі нібито збирають жінок та дітей в автобуси для евакуації в Київ. Насправді це роблять окупанти, вони хочуть прикритися людьми, як живим щитом, та за їх спинами увійти до столиці, - представник МВС України А.Геращенко.
Смерть руSS'************!
АКЕЛЛА ПРОМАХНУЛСЯ, ПЛЯТЬ!
И МАУГЛИ У НЕГО ЧТОБ ЗАСТУПИТЬСЯ НЕ БУДЕТ.
он давно хотел к леди Гааге
но походу ему вместо этого выдадут билет на концерт к иосифу давидовичу свои же