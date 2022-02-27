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У Чернігові війська РФ завдали ракетного удару по центру міста. ФОТО
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Секретар Чернігівської міської ради Олександр Ломако повідомив, що ворог цілився по будівлі Чернігівської міськради.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Але потрапив у двори між обласною стоматологією та житловою дев'ятиповерхівкою. Це атака на мирне населення міста", - уточнив він.
Топ коментарі
+25 Vladimir T fd7dc273
показати весь коментар27.02.2022 15:58
+24 FT FT
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+15 Ksenia VB
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@svecha62
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УВАГА!!! В Бучі нібито збирають жінок та дітей в автобуси для евакуації в Київ. Насправді це роблять окупанти, вони хочуть прикритися людьми, як живим щитом, та за їх спинами увійти до столиці, - представник МВС України А.Геращенко.
Смерть руSS'************!
АКЕЛЛА ПРОМАХНУЛСЯ, ПЛЯТЬ!
И МАУГЛИ У НЕГО ЧТОБ ЗАСТУПИТЬСЯ НЕ БУДЕТ.
он давно хотел к леди Гааге
но походу ему вместо этого выдадут билет на концерт к иосифу давидовичу свои же