У Чернігові війська РФ завдали ракетного удару по центру міста. ФОТО

Секретар Чернігівської міської ради Олександр Ломако повідомив, що ворог цілився по будівлі Чернігівської міськради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Але потрапив у двори між обласною стоматологією та житловою дев'ятиповерхівкою. Це атака на мирне населення міста", - уточнив він.

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