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У Чернігові війська РФ завдали ракетного удару по центру міста. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Секретар Чернігівської міської ради Олександр Ломако повідомив, що ворог цілився по будівлі Чернігівської міськради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Але потрапив у двори між обласною стоматологією та житловою дев'ятиповерхівкою. Це атака на мирне населення міста", - уточнив він.

Також читайте: "Ворог деморалізований, ми Чернігів не здамо", - мер Атрошенко озвучив нагальні потреби міста

У Чернігові війська РФ завдали ракетного удару по центру міста 01
У Чернігові війська РФ завдали ракетного удару по центру міста 02
У Чернігові війська РФ завдали ракетного удару по центру міста 03
У Чернігові війська РФ завдали ракетного удару по центру міста 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+25
Похоже у путлера сдают нервы и начинается разворачиваться сценарий штурма Грозного.
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27.02.2022 15:58
+24
Только в Чечне был один Грозный а в Украине *грозных* десятки если не сотни.
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27.02.2022 16:04
+15
свічка



@svecha62

·
16 хв



УВАГА!!! В Бучі нібито збирають жінок та дітей в автобуси для евакуації в Київ. Насправді це роблять окупанти, вони хочуть прикритися людьми, як живим щитом, та за їх спинами увійти до столиці, - представник МВС України А.Геращенко.
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27.02.2022 15:58
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Похоже у путлера сдают нервы и начинается разворачиваться сценарий штурма Грозного.
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27.02.2022 15:58 Відповісти
Только в Чечне был один Грозный а в Украине *грозных* десятки если не сотни.
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27.02.2022 16:04 Відповісти
Та по ходу, все, что есть, начиная с хутора на 5 хатын....
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27.02.2022 19:16 Відповісти
Одно неудобство - коктейль воняет...
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27.02.2022 19:17 Відповісти
свічка



@svecha62

·
16 хв



УВАГА!!! В Бучі нібито збирають жінок та дітей в автобуси для евакуації в Київ. Насправді це роблять окупанти, вони хочуть прикритися людьми, як живим щитом, та за їх спинами увійти до столиці, - представник МВС України А.Геращенко.
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27.02.2022 15:58 Відповісти
В Ріпках (тимчасово окуповані росіянами) було чутно бій.
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27.02.2022 15:59 Відповісти
Они уже проиграли, поэтому в Маскву привезли тополь, не для запуска, а для шантажа госдуры и олигархов. Сам ***** в бункере и грозит всему миру ЯО, в том числе и маскве. Боится смерти как у Каддафи,и готов убить всю планету. Нас приглашают на эти переговоры, чтобы сообщить об угрозе Украине ядерным оружием
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27.02.2022 16:00 Відповісти
У Хутина чердак поплых безвозвратно, надеюсь у Шойгу мозги остануться на месте
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27.02.2022 16:08 Відповісти
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27.02.2022 16:01 Відповісти
Співчуття мешканцям
Смерть руSS'************!
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27.02.2022 16:02 Відповісти
Беларусь. Мазырь. Едет колонна кразов 60-х годов. Интересно эта рухлядь доедет хоть до границы
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27.02.2022 16:05 Відповісти
шоферюги их доломают до границы...
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27.02.2022 16:41 Відповісти
це понтонний міст везуть. будуть переправу будувати.
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27.02.2022 16:52 Відповісти
ЧЕРЕЗ ПРИПЯТЬ !?) И СТОЯТЬ НА НЕМ РЫБАЧИТЬ !?)
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28.02.2022 15:29 Відповісти
Только что повторили, опять жахнули куда-то в центр. Тупо уничтожают город уже второй день подряд, суки.
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27.02.2022 16:06 Відповісти
Кинотеатр Щорса, при нападении фашисткой Германии выстоял, при нападении фашисткой россии не выстоял.
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28.02.2022 00:04 Відповісти
МЫ НЕ БОМБИМ МИРНЫЕ ГОРОДА...

АКЕЛЛА ПРОМАХНУЛСЯ, ПЛЯТЬ!
И МАУГЛИ У НЕГО ЧТОБ ЗАСТУПИТЬСЯ НЕ БУДЕТ.

он давно хотел к леди Гааге

но походу ему вместо этого выдадут билет на концерт к иосифу давидовичу свои же
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27.02.2022 16:07 Відповісти
В понедельник на валютном и финансовом рынке в России начнётся катастрофа, паника, Путин проигрывает войну, на днях в России начнётся нечто ужасное
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27.02.2022 16:24 Відповісти
Це був перший з серії ударів. Чернігів зараз ******** жорстоко
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27.02.2022 16:26 Відповісти
Гаага уже получила жалобы от руководства Украины об актах военных преступлений режима кабаева против мирной Украины ? или зеленский готовится к "мирному" договорняку с кабаевым, по типу "Иловайского коридора-2"?
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27.02.2022 16:58 Відповісти
а шмаркля едет на переговоры?***** ашкеназиевская...
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27.02.2022 17:39 Відповісти
Нельзя давать паузу типа "перемирие", )(уйлу время нужно, чтобы подвести резервы, боекомплект - те же ракеты, перегнать самолёты и продолжить....
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27.02.2022 19:22 Відповісти
НАХЙЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!???????????????????????????
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28.02.2022 15:32 Відповісти
 
 