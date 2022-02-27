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Путин использовал 2/3 боевой мощи России, накопленной для нападения, - CNN
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия уже использовала большинство боевой мощи, которую накопила для вторжения в Украину.
Об этом пишет 24 канал, передает Цензор.НЕТ.
Там ссылаются на заявление высокопоставленного представителя министерства обороны в комментарии CNN.
По оценкам американского ведомства, с начала нападения на Украину государство-агрессор запустило уже "более 320 ракет". Большинство из них, утверждают там, это баллистические ракеты малой дальности.
"Это по-прежнему означает, что у него все еще есть треть за пределами Украины, что важно", - подчеркнул чиновник.
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показать весь комментарий27.02.2022 19:14
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Пожалуйста, подождите...
Пусть готовит свои нефритовые врата восприимчивости...
Там буде не фалос, а байрактар
не ожидал х"""""ло что Украинский трезубец застрянет у него в глотке!
Украина!
Мы его свалим!
а то так китай еще борзее станет с такими ресурсами
(дайте человеку помечтать
хоть поживут получше, чем с скрепами)
И после смерти тебе Не хоронили а бросили под забором и твою ботоксную тушку сожрали черви !!!!
Держись Украина .
хоть бы для понтов поламался...
та розсуждати маю право....все ж таки не мєдуза ))))
і ще...інколи зі сторони буває трохи видніше...і інколи соромно або радо за йншого, як за себе )))
і все ж таки...чого ж так швидко погодився??? ну хоча би трохи марку ... потримав
ніколи не мав себе за геополітика... але й за дурня ))) теж начеб то ні...
а от думок багацько маю))) різних... хіба то погано? не амеба ж все ж таки )))
Тібє пізда
**** загнана
Пуйло побудувало корупційну вертикаль, яка його і підвела. Бо мільярди, які воно виділяло на армію розкрадались не доходячи до призначення.
Згадайте відео, як на новому військовому УАЗі, який представили Пуйлу відірвалась ручка)
Оце вся така армія і така недокраїна.