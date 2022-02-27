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Путін використав 2/3 бойової потужності Росії, ​накопиченої для нападу, - CNN

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Путін використав 2/3 бойової потужності Росії, ​накопиченої для нападу, - CNN

Росія використала вже більшість бойової потужності, яку накопичила для вторгнення в Україну.

Про це пише 24 канал, передає Цензор.НЕТ.

Там посилаються на заяву високопоставленого представника міністерства оборони США в коментарі CNN.

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За оцінками американського відомства, від початку нападу на Україну держава-агресорка запустила вже "понад 320 ракет". Більшість з них, стверджують там, це "балістичні ракети малої дальності".

"Це, як і раніше, означає, що він все ще має третину за межами України, що важливо", - підкреслив посадовець.
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Топ коментарі
+77
Здохни, ****.
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27.02.2022 19:14
+48
ПЕДОФИЛ МРАЗНЫЙ , БУДЬ ПРОКЛЯТ ВЕСЬ ТВОЙ РОД ! СДОХНИ ПАДАЛЬ !!! Горите в пекли МОСКАЛИ ! Слава Украине !!!
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27.02.2022 19:20
+41
Да, ****, это тебе не в мультиках понты колотить. Про оружие, которому нет аналогов.
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27.02.2022 19:16
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Посадити цю вош у скляний куб на червоній площі, щоб кожен зміг сплюнути в лице! Таке приниження набагато болючіше ніж смерть!!!!
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27.02.2022 19:34 Відповісти
Путен ще не відчуває, що в його анус вже наполовину ввійшов китайський фалос
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27.02.2022 19:34 Відповісти
и Украинский трезубец туда же!
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27.02.2022 20:43 Відповісти
Правильнее будет сказать - нефритовый стебель.
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27.02.2022 23:26 Відповісти
Це ви про х*й?
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27.02.2022 23:27 Відповісти
Да, для Путенга же будет все по-китайски....
Пусть готовит свои нефритовые врата восприимчивости...
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27.02.2022 23:32 Відповісти
Та ладно. Він не вівця, а Китай - не кадировець. )))
Там буде не фалос, а байрактар
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28.02.2022 00:17 Відповісти
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27.02.2022 19:34 Відповісти
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27.02.2022 19:44 Відповісти
"Это еще ничего, что в Европе за наш рубль дают один полтинник, будет хуже, если за наш рубль станут давать в морду" (с) Салтыков-Щедрин
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27.02.2022 20:15 Відповісти
Він вже й одного центу не коштує навіть у Москві.
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27.02.2022 20:22 Відповісти
Я знаю что Путин редкая тварь. Но чтобы дойти до такого ,даже не знаю как сказать... Это надо быть конченым *********.. Это не мужчина.Это голум ******..
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27.02.2022 20:34 Відповісти
No samoe strasnoe, cto na parase on porodil nevjebenoe kolicestvo emu verjascih idiotov. Cto tvoritsja s informaciei v parase eto uzas. Oni neizlecimi. Jei bogu. Kazetsja cto ih vilecit tolko cornii mesok iz polietilena, v lucsem slucae.
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27.02.2022 21:32 Відповісти
Увы, но вы абсолютно правы, увы..
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27.02.2022 22:11 Відповісти
Я уже раньше говорил , что переломный момент наступил , ***** уже ссыт , блиц криг не удался . Поэтому и верещит про переговоры , а сам в это время пуляет ракетами по мирным целям
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27.02.2022 20:34 Відповісти
єто агония
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27.02.2022 21:17 Відповісти
по логике событий и угроз нанесения ядерного удара россия выдыхается!
не ожидал х"""""ло что Украинский трезубец застрянет у него в глотке!
Украина!
Мы его свалим!
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27.02.2022 20:41 Відповісти
Анекдот дня - "не может страна, на гербе которой курица, победить страну, на гербе которой вилка.
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27.02.2022 21:05 Відповісти
долго жить будет с такими то молитвами
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27.02.2022 20:42 Відповісти
А дед Си смотрит и улыбается . Скоро можно будет сибирь матушку смело осваивать да кацапок осеменять. Этой войной он показал свою полную импотенцию -последние мифы развеяны. Да еще и железо свое перемелет. Армию самую боеспособную. Короче скоро можно спокойно делать предложение от которого нельзя отказаться. Собирать армию вдоль кордона сколько там миллион полтора.? И **** он будет делать? Только сдаваться .
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27.02.2022 20:42 Відповісти
пусть нато и япония лучше под протекторат возьмут дальний восток
а то так китай еще борзее станет с такими ресурсами
(дайте человеку помечтать
хоть поживут получше, чем с скрепами)
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27.02.2022 20:47 Відповісти
по любому и шанхайцам придется приплачивать Украине за утилизацию кацапни.
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27.02.2022 21:05 Відповісти
Чтоб ты сдох.

И после смерти тебе Не хоронили а бросили под забором и твою ботоксную тушку сожрали черви !!!!

Держись Украина .
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27.02.2022 20:46 Відповісти
Ну що, пора Донбас і Крим забирати. Якраз удачний момент.
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27.02.2022 20:47 Відповісти
ха.. да пох !!! главное что Мы Украинцы окунули мордой в дерьмо ВСЮ кацапо-армию свинособак , что так их не унижал еще НИКТО за всю ее недолгую историю , что куйло уже полез в карман за козырем - ЯО.... Ибо нечем ему уже Нас крыть ... "кацапский корабль - иди нах !!"
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27.02.2022 20:52 Відповісти
Ещё остались самая грозная армия россии - диванные войска. Их там сто милионов.
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27.02.2022 20:56 Відповісти
не сильно ли быстро согласился преЗЕ на переговоры????
хоть бы для понтов поламался...
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27.02.2022 21:00 Відповісти
В зверненні він сказав, що не дуже вірить в успіх цих переговорів, але, щоб його не звинувачували в тому, що він не зупинив війну, щоб врятувати життя своїх громадян, коли був шанс, то варто спробувати.
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27.02.2022 21:08 Відповісти
сказано все верно...но...как-то быстро согласился...
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27.02.2022 21:14 Відповісти
Ви на його місті звичайно зробили б краще )
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27.02.2022 22:23 Відповісти
не знаю... бо ніколи не був, не є і не буду на його місці...
та розсуждати маю право....все ж таки не мєдуза ))))
і ще...інколи зі сторони буває трохи видніше...і інколи соромно або радо за йншого, як за себе )))
і все ж таки...чого ж так швидко погодився??? ну хоча би трохи марку ... потримав
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27.02.2022 22:34 Відповісти
Важко сперечатись з таким великим геополітиком, як ви.
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27.02.2022 22:41 Відповісти
а де це я отак нахвалився? ))))
ніколи не мав себе за геополітика... але й за дурня ))) теж начеб то ні...
а от думок багацько маю))) різних... хіба то погано? не амеба ж все ж таки )))
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27.02.2022 22:47 Відповісти
Дуже добре, що ви доносите до широкого загалу свої безцінні думки. Деякі менш обдаровані співвітчизники ними просто багатіють.
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27.02.2022 22:51 Відповісти
а я не жадний ))) - най богатіють...
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27.02.2022 23:02 Відповісти
Підарасіна плешива кремлівська! Здохнеш в муках!
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27.02.2022 21:00 Відповісти
Против наркоманов и бандеровцев сбросят десант из соловьёва, симоньян, кедми и баскова. Это очень опасно - вонь от них страшная.
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27.02.2022 21:04 Відповісти
слава Украине верим победе Украины
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27.02.2022 21:06 Відповісти
Держитесь украинцы! Вам еще до Москвы идти!
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27.02.2022 21:09 Відповісти
представитель министерства обороны какой страны?
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27.02.2022 21:09 Відповісти
Через два тижні з Півдня вдарить Талібан і швиденько захопить Таджикистан, Узбекистан, Казахстан і Татарстан, тоді імперії зла пуйлостану прийде гаплик. Ніхто за карлика не піде воювати.
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27.02.2022 21:11 Відповісти
татарстан и казахстан владения эрдогана,там без вариантов.
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27.02.2022 21:17 Відповісти
ну, может 2 недели это слишком оптимистично, но в принципе с ослаблением раши это вполне реально. правда, не талибанский союз, а такое себе усиление активности Талибана в том числе и на юге раши.
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27.02.2022 21:41 Відповісти
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27.02.2022 21:22 Відповісти
Далі крим
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27.02.2022 22:25 Відповісти
А, ну тогда понятно, чего это с утреца товарищ путЕн начал ядерной дубинкой размахивать.
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27.02.2022 22:44 Відповісти
СЧИТОВОДЫ ДАВАЙТЕ ПРО !!!
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27.02.2022 23:37 Відповісти
Україна ось-ось почне пермовини,а Путін входитьв Бердянськ - а що то такі правила перемовин?
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27.02.2022 23:41 Відповісти
Як колись ******* губоСрака

Тібє пізда

**** загнана
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28.02.2022 00:08 Відповісти
себе путя оставь, а то застрелиться будет нечем
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28.02.2022 00:24 Відповісти
Ніяких перемовин поки хйло не використав повністю і повернув назад україн
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28.02.2022 03:28 Відповісти
в лаптів все бутафорське - як в СРСР було. Чиста показуха, а насправді повний пц і розруха.
Пуйло побудувало корупційну вертикаль, яка його і підвела. Бо мільярди, які воно виділяло на армію розкрадались не доходячи до призначення.
Згадайте відео, як на новому військовому УАЗі, який представили Пуйлу відірвалась ручка)
Оце вся така армія і така недокраїна.
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28.02.2022 03:48 Відповісти
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