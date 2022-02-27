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Путін використав 2/3 бойової потужності Росії, накопиченої для нападу, - CNN
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росія використала вже більшість бойової потужності, яку накопичила для вторгнення в Україну.
Про це пише 24 канал, передає Цензор.НЕТ.
Там посилаються на заяву високопоставленого представника міністерства оборони США в коментарі CNN.
За оцінками американського відомства, від початку нападу на Україну держава-агресорка запустила вже "понад 320 ракет". Більшість з них, стверджують там, це "балістичні ракети малої дальності".
"Це, як і раніше, означає, що він все ще має третину за межами України, що важливо", - підкреслив посадовець.
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+77 Yuroktl
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+48 Vika Lysenko
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Будь ласка, зачекайте...
Пусть готовит свои нефритовые врата восприимчивости...
Там буде не фалос, а байрактар
не ожидал х"""""ло что Украинский трезубец застрянет у него в глотке!
Украина!
Мы его свалим!
а то так китай еще борзее станет с такими ресурсами
(дайте человеку помечтать
хоть поживут получше, чем с скрепами)
И после смерти тебе Не хоронили а бросили под забором и твою ботоксную тушку сожрали черви !!!!
Держись Украина .
хоть бы для понтов поламался...
та розсуждати маю право....все ж таки не мєдуза ))))
і ще...інколи зі сторони буває трохи видніше...і інколи соромно або радо за йншого, як за себе )))
і все ж таки...чого ж так швидко погодився??? ну хоча би трохи марку ... потримав
ніколи не мав себе за геополітика... але й за дурня ))) теж начеб то ні...
а от думок багацько маю))) різних... хіба то погано? не амеба ж все ж таки )))
Тібє пізда
**** загнана
Пуйло побудувало корупційну вертикаль, яка його і підвела. Бо мільярди, які воно виділяло на армію розкрадались не доходячи до призначення.
Згадайте відео, як на новому військовому УАЗі, який представили Пуйлу відірвалась ручка)
Оце вся така армія і така недокраїна.