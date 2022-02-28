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ЕС замораживает активы Центробанка России

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

ЕС замораживает активы Центробанка России

ЕС окончательно принял решение о замораживании активов Центрального банка РФ.

Об этом сообщили в Официальном журнале ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Запрещаются операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального банка России, в том числе сделки с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению Центрального банка России", - говорится в документе, опубликованном в журнале.

Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран ЕС договорились "ввести ограничительные меры, парализующие активы российского Центробанка".

"Около половины или более половины финансовых резервов Центробанка будут заморожены", - сказал Боррель на пресс-конференции по итогам совета глав МИД ЕС в воскресенье вечером.

Также читайте: В России продолжается обвал фондового рынка и курса рубля на фоне обострения на Донбассе

Банк России утверждает, что якобы "имеется необходимые ресурсы и инструменты для поддержания финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора".

"Российская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации. Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени", – отмечает Банк России.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+44
На Токийской бирже, где уже начались утренние торги, рубль сначала резко обвалился на 30%, а затем - на 40%. ШОУ ПОЧИНАЄТСЯ
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28.02.2022 05:49
+38
Рубить под корень эту мразь, чтобы не проростала больше!
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28.02.2022 05:49
+31
В цивилизованных странах встает солнце, только в РФ - угрюмый и бесславный закат
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28.02.2022 06:01
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На Токийской бирже, где уже начались утренние торги, рубль сначала резко обвалился на 30%, а затем - на 40%. ШОУ ПОЧИНАЄТСЯ
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28.02.2022 05:49 Ответить
Давайте песця в студію
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28.02.2022 05:57 Ответить
В цивилизованных странах встает солнце, только в РФ - угрюмый и бесславный закат
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28.02.2022 06:01 Ответить
Рубль задвухсотили
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28.02.2022 06:08 Ответить
Рубить под корень эту мразь, чтобы не проростала больше!
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28.02.2022 05:49 Ответить
зараз необхідно документування матеріальних збитків, кожний випадок загибелі українців,отримання поранеь, в тому числі і військових. Україна (держава) , звертається в міжнародні суди і всі гроші, що знаходяться в банках заходу підуть на відшкодування.
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28.02.2022 05:54 Ответить
Здається що прийшов час "Великих АНАЛогів" в ерефії
Банкам звіздець
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28.02.2022 05:56 Ответить
Вчора пройшла інфа,( ТВ) , що покінчив самогубством фін.директор "грязьпрому"
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28.02.2022 06:03 Ответить
Додам, не тільки держава звертається до судів, а й самі потерпілі або їх рідні.
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28.02.2022 05:56 Ответить
Адвокати будуть мати роботи і роботи
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28.02.2022 06:01 Ответить
Засумував за кабздоном,та й жирика довгенько не бачив🤣
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28.02.2022 06:33 Ответить
Жирік лежить з катетером в мочовику, інтубаційною трубкою в горлі, та газовідвідною в жопі. Святий Петро його ніяк не діждеться.
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28.02.2022 06:51 Ответить
Цікаво яку валюту введе в себе в 2022 р. Татарстан. Башкирія, Калмикія, Марі ЕЛ, Якутія???
ТЕНГЕ?
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28.02.2022 05:58 Ответить
Звісно, юані.
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28.02.2022 06:01 Ответить
Навряд. Китай такий самий їбанутий, як і раха. Ніхто йому не дасть посилитись. Створять якісь сполучені Штати папуасії і бурятії та об'єднане королівство ханти і мансі
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28.02.2022 07:05 Ответить
Можливо, але на мій погляд, ключовим наслідком третьої світової війни буде остаточне чвертування раші. Світ буде дуже дурним, якщо дозволить подальше існування цієї недоімперії. Тож, утворення якихось там "королівств" я би вважав недоцільним.
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28.02.2022 07:25 Ответить
який там зараз курс *****?
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28.02.2022 06:02 Ответить
Попередні котирування дерев'яного..зранку.113 фублів.
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28.02.2022 06:04 Ответить
це може офіційний курс, за яким хер що знайдеш. я вчора читав їх ресурс якийсь, то на полях реальні покупки точно пам'ятаю тіньков - 150 на продаж. хоча не буду сперечатись, можливо, розчехлили якусь заначку і опустили.
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28.02.2022 06:26 Ответить
На руки выдают по курсу неменьше 120, официально они пытаются его держать ниже 100
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28.02.2022 06:26 Ответить
Вже переживають, що українці підуть на кремль. А таки підуть!

Небензя выразил мнение, что бесконтрольная раздача властями Украины оружия угрожает простым жителям страны

Небензя выразил мнение, что бесконтрольная раздача властями Украины оружия угрожает простым жителям страны.

«Жителям Украины угрожает также бесконтрольная раздача радикалами и властью всем желающим, включая специально выпущенных из тюрем преступников, оружия, которое уже стреляет в руках грабителей и мародеров», - считает постпред РФ при ООН.
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28.02.2022 06:03 Ответить
Ней по Раші не цінить !
У нас 99% притомного люду
А якщо і 1 виявиться - його і тут же люди зі зброєю приберуть
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28.02.2022 06:09 Ответить
Яка кумедна хвамілія-"небензя"🤣 І ваабще,етот ваш руський изик "такой смишной"🤣Горіть у пеклі,москалі 😡
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28.02.2022 06:29 Ответить
- Что это у вас за мова такая? - "незабаром": так за баром или перед баром?
- за те ваш рюський язік кращий: "сравни": - так срав, чи ні?
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28.02.2022 07:54 Ответить
Це просто говоряща хвамілія: скоро рашка не зможе продавати небензя, ненефтя, негазя...
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28.02.2022 08:02 Ответить
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28.02.2022 06:05 Ответить
Нова фінансова термінологія рускєцов:
Гривня - відро рублєй;
Долар - тачка рублєй;
Євро - тачка+відро рублєй;
Британський фунт - тачка + 3 відра рублєй.
Збича мєчт крєпкого фінансового хозяйствєнніка Путіна.
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28.02.2022 06:14 Ответить
Ну як? Як історія так може повторюватись? Рубль же і був обрубком гривні?!
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28.02.2022 07:31 Ответить
Чим більше рублєй за долярь, тим економікє Расіі лудше! ***** підтвердить! )
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28.02.2022 09:42 Ответить
Давай ******** в юбках ))
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28.02.2022 06:16 Ответить
Дерев'яний-фсьо...🤣
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28.02.2022 06:24 Ответить
Люди, піднімайте Молдову, щоб відбирали свою землю!!! іншої можливості у них НЕ буде!
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28.02.2022 06:24 Ответить
и начнутся соляные бунты.
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28.02.2022 06:25 Ответить
Ахренеть ,что сегодня на ********* начнётся ...
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28.02.2022 06:28 Ответить
Снятие наличных в банкомате другого банка
Переводы с карты Тинькофф Банка
на стороннем сервисе
Оплата покупок онлайн и офлайн
О покупках с конвертацией
Действия, при которых вы используете карту
или ее реквизиты для оплаты

186,4

133,6
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28.02.2022 06:35 Ответить
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28.02.2022 06:38 Ответить
Ну шо, срубль? Як казав Юра: Пайехалі!
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28.02.2022 07:28 Ответить
Естественно центробанк россии не выйдет на улицу и не будет кричать "Шеф!!! Всё пропало! Всё прпало!!!"
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28.02.2022 08:25 Ответить
скоро во всех городах россиюшки
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28.02.2022 08:39 Ответить
 
 