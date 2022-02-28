ЕС замораживает активы Центробанка России
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ЕС окончательно принял решение о замораживании активов Центрального банка РФ.
Об этом сообщили в Официальном журнале ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Запрещаются операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального банка России, в том числе сделки с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению Центрального банка России", - говорится в документе, опубликованном в журнале.
Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран ЕС договорились "ввести ограничительные меры, парализующие активы российского Центробанка".
"Около половины или более половины финансовых резервов Центробанка будут заморожены", - сказал Боррель на пресс-конференции по итогам совета глав МИД ЕС в воскресенье вечером.
Банк России утверждает, что якобы "имеется необходимые ресурсы и инструменты для поддержания финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора".
"Российская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации. Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени", – отмечает Банк России.
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