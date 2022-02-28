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ЄС заморожує активи Центробанку Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

ЄС заморожує активи Центробанку Росії

ЄС остаточно ухвалив рішення про заморожування активів Центрального банку РФ.

Про це повідомили в Офіційному журналі ЄС, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Забороняються операції, пов'язані з управлінням резервами, а також активами Центрального банку Росії, у тому числі операції з будь-якою юридичною особою, організацією або органом, який діє від імені або за дорученням Центрального банку Росії", - йдеться в документі, опублікованому в журналі.

Напередодні глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що глави МЗС країн ЄС домовилися "запровадити обмежувальні заходи, які паралізують активи російського Центробанку".

"Близько половини або більше половини фінансових резервів Центробанку буде заморожено", - сказав Боррель під час пресконференції за підсумками ради глав МЗС ЄС у неділю ввечері.

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В Банку Росії твердять, що нібито "має у своєму розпорядженні необхідні ресурси та інструменти для підтримки фінансової стабільності та забезпечення операційної безперервності фінансового сектора".

"Російська банківська система стабільна, має достатній запас капіталу та ліквідності для безперебійного функціонування в будь-якій ситуації. Всі кошти клієнтів на рахунках збережені та доступні у будь-який момент часу", - наголошує Банк Росії.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+44
На Токийской бирже, где уже начались утренние торги, рубль сначала резко обвалился на 30%, а затем - на 40%. ШОУ ПОЧИНАЄТСЯ
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28.02.2022 05:49
+38
Рубить под корень эту мразь, чтобы не проростала больше!
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28.02.2022 05:49
+31
В цивилизованных странах встает солнце, только в РФ - угрюмый и бесславный закат
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28.02.2022 06:01
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На Токийской бирже, где уже начались утренние торги, рубль сначала резко обвалился на 30%, а затем - на 40%. ШОУ ПОЧИНАЄТСЯ
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28.02.2022 05:49 Відповісти
Давайте песця в студію
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28.02.2022 05:57 Відповісти
В цивилизованных странах встает солнце, только в РФ - угрюмый и бесславный закат
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28.02.2022 06:01 Відповісти
Рубль задвухсотили
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28.02.2022 06:08 Відповісти
Рубить под корень эту мразь, чтобы не проростала больше!
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28.02.2022 05:49 Відповісти
зараз необхідно документування матеріальних збитків, кожний випадок загибелі українців,отримання поранеь, в тому числі і військових. Україна (держава) , звертається в міжнародні суди і всі гроші, що знаходяться в банках заходу підуть на відшкодування.
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28.02.2022 05:54 Відповісти
Здається що прийшов час "Великих АНАЛогів" в ерефії
Банкам звіздець
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28.02.2022 05:56 Відповісти
Вчора пройшла інфа,( ТВ) , що покінчив самогубством фін.директор "грязьпрому"
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28.02.2022 06:03 Відповісти
Додам, не тільки держава звертається до судів, а й самі потерпілі або їх рідні.
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28.02.2022 05:56 Відповісти
Адвокати будуть мати роботи і роботи
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28.02.2022 06:01 Відповісти
Засумував за кабздоном,та й жирика довгенько не бачив🤣
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28.02.2022 06:33 Відповісти
Жирік лежить з катетером в мочовику, інтубаційною трубкою в горлі, та газовідвідною в жопі. Святий Петро його ніяк не діждеться.
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28.02.2022 06:51 Відповісти
Цікаво яку валюту введе в себе в 2022 р. Татарстан. Башкирія, Калмикія, Марі ЕЛ, Якутія???
ТЕНГЕ?
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28.02.2022 05:58 Відповісти
Звісно, юані.
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28.02.2022 06:01 Відповісти
Навряд. Китай такий самий їбанутий, як і раха. Ніхто йому не дасть посилитись. Створять якісь сполучені Штати папуасії і бурятії та об'єднане королівство ханти і мансі
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28.02.2022 07:05 Відповісти
Можливо, але на мій погляд, ключовим наслідком третьої світової війни буде остаточне чвертування раші. Світ буде дуже дурним, якщо дозволить подальше існування цієї недоімперії. Тож, утворення якихось там "королівств" я би вважав недоцільним.
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28.02.2022 07:25 Відповісти
який там зараз курс *****?
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28.02.2022 06:02 Відповісти
Попередні котирування дерев'яного..зранку.113 фублів.
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28.02.2022 06:04 Відповісти
це може офіційний курс, за яким хер що знайдеш. я вчора читав їх ресурс якийсь, то на полях реальні покупки точно пам'ятаю тіньков - 150 на продаж. хоча не буду сперечатись, можливо, розчехлили якусь заначку і опустили.
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28.02.2022 06:26 Відповісти
На руки выдают по курсу неменьше 120, официально они пытаются его держать ниже 100
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28.02.2022 06:26 Відповісти
Вже переживають, що українці підуть на кремль. А таки підуть!

Небензя выразил мнение, что бесконтрольная раздача властями Украины оружия угрожает простым жителям страны

Небензя выразил мнение, что бесконтрольная раздача властями Украины оружия угрожает простым жителям страны.

«Жителям Украины угрожает также бесконтрольная раздача радикалами и властью всем желающим, включая специально выпущенных из тюрем преступников, оружия, которое уже стреляет в руках грабителей и мародеров», - считает постпред РФ при ООН.
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28.02.2022 06:03 Відповісти
Ней по Раші не цінить !
У нас 99% притомного люду
А якщо і 1 виявиться - його і тут же люди зі зброєю приберуть
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28.02.2022 06:09 Відповісти
Яка кумедна хвамілія-"небензя"🤣 І ваабще,етот ваш руський изик "такой смишной"🤣Горіть у пеклі,москалі 😡
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28.02.2022 06:29 Відповісти
- Что это у вас за мова такая? - "незабаром": так за баром или перед баром?
- за те ваш рюський язік кращий: "сравни": - так срав, чи ні?
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28.02.2022 07:54 Відповісти
Це просто говоряща хвамілія: скоро рашка не зможе продавати небензя, ненефтя, негазя...
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28.02.2022 08:02 Відповісти
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28.02.2022 06:05 Відповісти
Нова фінансова термінологія рускєцов:
Гривня - відро рублєй;
Долар - тачка рублєй;
Євро - тачка+відро рублєй;
Британський фунт - тачка + 3 відра рублєй.
Збича мєчт крєпкого фінансового хозяйствєнніка Путіна.
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28.02.2022 06:14 Відповісти
Ну як? Як історія так може повторюватись? Рубль же і був обрубком гривні?!
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28.02.2022 07:31 Відповісти
Чим більше рублєй за долярь, тим економікє Расіі лудше! ***** підтвердить! )
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28.02.2022 09:42 Відповісти
Давай ******** в юбках ))
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28.02.2022 06:16 Відповісти
Дерев'яний-фсьо...🤣
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28.02.2022 06:24 Відповісти
Люди, піднімайте Молдову, щоб відбирали свою землю!!! іншої можливості у них НЕ буде!
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28.02.2022 06:24 Відповісти
и начнутся соляные бунты.
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28.02.2022 06:25 Відповісти
Ахренеть ,что сегодня на ********* начнётся ...
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28.02.2022 06:28 Відповісти
Снятие наличных в банкомате другого банка
Переводы с карты Тинькофф Банка
на стороннем сервисе
Оплата покупок онлайн и офлайн
О покупках с конвертацией
Действия, при которых вы используете карту
или ее реквизиты для оплаты

186,4

133,6
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28.02.2022 06:35 Відповісти
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28.02.2022 06:38 Відповісти
Ну шо, срубль? Як казав Юра: Пайехалі!
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28.02.2022 07:28 Відповісти
Естественно центробанк россии не выйдет на улицу и не будет кричать "Шеф!!! Всё пропало! Всё прпало!!!"
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28.02.2022 08:25 Відповісти
скоро во всех городах россиюшки
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28.02.2022 08:39 Відповісти
 
 