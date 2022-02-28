Великобритания вводит санкции против Центробанка РФ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Власти Великобритании объявили в понедельник о готовности расширить ограничительные меры против России и ввести санкции против Центрального банка РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
Как говорится в заявлении, распространенном на Даунинг-стрит, глава британского Минфина "в координации с управляющим Банка Англии сегодня объявляет о намерении правительства Великобритании предпринять дальнейшие ограничительные экономические меры" в ответ на операцию РФ в Украине, "нацелив ограничения против Центробанка России".
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Как следует из заявления норвежского правительства, подразделение центробанка страны, отвечающее за управление госфондом, - Norges Bank Investment Management (NBIM) - должно незамедлительно заморозить все новые инвестиции в РФ и приступить к продаже уже имеющихся активов.
"Российское нападение на Украину поставило под угрозу безопасность в Европе так, как мы не видели этого со времен Второй мировой войны. Это бросает вызов нашим ценностям, нормам и принципам, на которых основываются демократические общества", - заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.
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