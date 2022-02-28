РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14270 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Санкции против России Война
8 105 17
Великобритания (4263) война (46875) Россия (91288) санкции (10622) финансы (344) рубль (910)

Великобритания вводит санкции против Центробанка РФ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Великобритания вводит санкции против Центробанка РФ

Власти Великобритании объявили в понедельник о готовности расширить ограничительные меры против России и ввести санкции против Центрального банка РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Как говорится в заявлении, распространенном на Даунинг-стрит, глава британского Минфина "в координации с управляющим Банка Англии сегодня объявляет о намерении правительства Великобритании предпринять дальнейшие ограничительные экономические меры" в ответ на операцию РФ в Украине, "нацелив ограничения против Центробанка России".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС замораживает активы Центробанка России

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+12
Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Государственный пенсионный фонд Норвегии (он же Нефтяной фонд) принял решение продать все свои российские активы в поддержку Украины.

Как следует из заявления норвежского правительства, подразделение центробанка страны, отвечающее за управление госфондом, - Norges Bank Investment Management (NBIM) - должно незамедлительно заморозить все новые инвестиции в РФ и приступить к продаже уже имеющихся активов.

"Российское нападение на Украину поставило под угрозу безопасность в Европе так, как мы не видели этого со времен Второй мировой войны. Это бросает вызов нашим ценностям, нормам и принципам, на которых основываются демократические общества", - заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

Норвегия с нами!
показать весь комментарий
28.02.2022 09:00
+10
⚡В Москве перекрывают центр города. Пользователи в социальных сетях фотографируют и выкладывают кордоны у Красной площади и Александровского сада
показать весь комментарий
28.02.2022 08:58
+10
4 дня войны и рубль уже на костылях.))
показать весь комментарий
28.02.2022 09:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
⚡В Москве перекрывают центр города. Пользователи в социальных сетях фотографируют и выкладывают кордоны у Красной площади и Александровского сада
показать весь комментарий
28.02.2022 08:58 Ответить
Готовлять місце для х**ла біля членіа.
показать весь комментарий
28.02.2022 09:02 Ответить
Бритам-черговий респект...
показать весь комментарий
28.02.2022 08:58 Ответить
Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Государственный пенсионный фонд Норвегии (он же Нефтяной фонд) принял решение продать все свои российские активы в поддержку Украины.

Как следует из заявления норвежского правительства, подразделение центробанка страны, отвечающее за управление госфондом, - Norges Bank Investment Management (NBIM) - должно незамедлительно заморозить все новые инвестиции в РФ и приступить к продаже уже имеющихся активов.

"Российское нападение на Украину поставило под угрозу безопасность в Европе так, как мы не видели этого со времен Второй мировой войны. Это бросает вызов нашим ценностям, нормам и принципам, на которых основываются демократические общества", - заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

Норвегия с нами!
показать весь комментарий
28.02.2022 09:00 Ответить
Скоро а экранах ТВ Раши
показать весь комментарий
28.02.2022 09:04 Ответить
4 дня войны и рубль уже на костылях.))
показать весь комментарий
28.02.2022 09:10 Ответить
Москальський центробанк заморозив активи іноземців. Курс тримають близько 100 . Скажу попросту. Якщо будуть надалі в них європейці купувати ресурси, вони будуть жити не гірше ніж зараз.
показать весь комментарий
28.02.2022 09:11 Ответить
daze pust nenadejutsa
показать весь комментарий
28.02.2022 09:16 Ответить
im HANA v nezavisimosti budem mi pokupatj gaz ili net
показать весь комментарий
28.02.2022 09:17 Ответить
Не знаю, пойдет на это Запад или нет, но есть еще одно, что стукнет по голове кацапам. Аннулировать все виды виз для россиян, кроме может дипломатических. Это быстрее промоет им мозги.
показать весь комментарий
28.02.2022 09:15 Ответить
v pervom ****** LV predlagala takoe - togda otvergli.....posmotrim - mozhet i eto shas poidet v delo
показать весь комментарий
28.02.2022 09:18 Ответить
Московська біржа відклала торги мінімум до 15.00 ))
показать весь комментарий
28.02.2022 09:20 Ответить
показать весь комментарий
28.02.2022 09:34 Ответить
Центробанк пошел на уй
показать весь комментарий
28.02.2022 09:20 Ответить
***** сказало рассене стали богаче за 1 доллар можно купить 300 рублей
показать весь комментарий
28.02.2022 09:24 Ответить
83 -> 109 уже)

россияне, пристегните ремни
показать весь комментарий
28.02.2022 09:49 Ответить
так то виртуальный курс по которому не купить, они могли и 50 написать. Реальный думаю будет ближе к 200.
показать весь комментарий
28.02.2022 11:11 Ответить
 
 