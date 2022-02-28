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Велика Британія запроваджує санкції проти Центробанку РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Велика Британія запроваджує санкції проти Центробанку РФ

Влада Великобританії оголосила в понеділок про готовність розширити обмежувальні заходи проти Росії та запровадити санкції проти Центрального банку РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

Як йдеться у заяві, поширеній на Даунінг-стріт, глава британського Мінфіну "у координації з керуючим Банку Англії сьогодні оголошує про намір уряду Великобританії вжити подальших обмежувальних економічних заходів" у відповідь на операцію РФ в Україні, "націливши обмеження проти Центробанку Росії".

Також читайте: ЄС заморожує активи Центробанку Росії

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Государственный пенсионный фонд Норвегии (он же Нефтяной фонд) принял решение продать все свои российские активы в поддержку Украины.

Как следует из заявления норвежского правительства, подразделение центробанка страны, отвечающее за управление госфондом, - Norges Bank Investment Management (NBIM) - должно незамедлительно заморозить все новые инвестиции в РФ и приступить к продаже уже имеющихся активов.

"Российское нападение на Украину поставило под угрозу безопасность в Европе так, как мы не видели этого со времен Второй мировой войны. Это бросает вызов нашим ценностям, нормам и принципам, на которых основываются демократические общества", - заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

Норвегия с нами!
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28.02.2022 09:00
+10
⚡В Москве перекрывают центр города. Пользователи в социальных сетях фотографируют и выкладывают кордоны у Красной площади и Александровского сада
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28.02.2022 08:58
+10
4 дня войны и рубль уже на костылях.))
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28.02.2022 09:10
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⚡В Москве перекрывают центр города. Пользователи в социальных сетях фотографируют и выкладывают кордоны у Красной площади и Александровского сада
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28.02.2022 08:58 Відповісти
Готовлять місце для х**ла біля членіа.
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28.02.2022 09:02 Відповісти
Бритам-черговий респект...
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28.02.2022 08:58 Відповісти
Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Государственный пенсионный фонд Норвегии (он же Нефтяной фонд) принял решение продать все свои российские активы в поддержку Украины.

Как следует из заявления норвежского правительства, подразделение центробанка страны, отвечающее за управление госфондом, - Norges Bank Investment Management (NBIM) - должно незамедлительно заморозить все новые инвестиции в РФ и приступить к продаже уже имеющихся активов.

"Российское нападение на Украину поставило под угрозу безопасность в Европе так, как мы не видели этого со времен Второй мировой войны. Это бросает вызов нашим ценностям, нормам и принципам, на которых основываются демократические общества", - заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

Норвегия с нами!
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28.02.2022 09:00 Відповісти
Скоро а экранах ТВ Раши
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28.02.2022 09:04 Відповісти
4 дня войны и рубль уже на костылях.))
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28.02.2022 09:10 Відповісти
Москальський центробанк заморозив активи іноземців. Курс тримають близько 100 . Скажу попросту. Якщо будуть надалі в них європейці купувати ресурси, вони будуть жити не гірше ніж зараз.
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28.02.2022 09:11 Відповісти
daze pust nenadejutsa
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28.02.2022 09:16 Відповісти
im HANA v nezavisimosti budem mi pokupatj gaz ili net
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28.02.2022 09:17 Відповісти
Не знаю, пойдет на это Запад или нет, но есть еще одно, что стукнет по голове кацапам. Аннулировать все виды виз для россиян, кроме может дипломатических. Это быстрее промоет им мозги.
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28.02.2022 09:15 Відповісти
v pervom ****** LV predlagala takoe - togda otvergli.....posmotrim - mozhet i eto shas poidet v delo
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28.02.2022 09:18 Відповісти
Московська біржа відклала торги мінімум до 15.00 ))
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28.02.2022 09:20 Відповісти
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28.02.2022 09:34 Відповісти
Центробанк пошел на уй
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28.02.2022 09:20 Відповісти
***** сказало рассене стали богаче за 1 доллар можно купить 300 рублей
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28.02.2022 09:24 Відповісти
83 -> 109 уже)

россияне, пристегните ремни
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28.02.2022 09:49 Відповісти
так то виртуальный курс по которому не купить, они могли и 50 написать. Реальный думаю будет ближе к 200.
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28.02.2022 11:11 Відповісти
 
 