Велика Британія запроваджує санкції проти Центробанку РФ
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Влада Великобританії оголосила в понеділок про готовність розширити обмежувальні заходи проти Росії та запровадити санкції проти Центрального банку РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
Як йдеться у заяві, поширеній на Даунінг-стріт, глава британського Мінфіну "у координації з керуючим Банку Англії сьогодні оголошує про намір уряду Великобританії вжити подальших обмежувальних економічних заходів" у відповідь на операцію РФ в Україні, "націливши обмеження проти Центробанку Росії".
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Как следует из заявления норвежского правительства, подразделение центробанка страны, отвечающее за управление госфондом, - Norges Bank Investment Management (NBIM) - должно незамедлительно заморозить все новые инвестиции в РФ и приступить к продаже уже имеющихся активов.
"Российское нападение на Украину поставило под угрозу безопасность в Европе так, как мы не видели этого со времен Второй мировой войны. Это бросает вызов нашим ценностям, нормам и принципам, на которых основываются демократические общества", - заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.
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