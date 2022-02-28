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В Бердянске российский оккупант застрелил жителя за отказ дать телефон, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Бердянске российский оккупант застрелил жителя за отказ дать телефон, - ОГА

В Бердянске российский военный застрелил мужчину за отказ дать ему мобильный телефон, чтобы вроде бы позвонить домой в РФ.

Об этом сообщил представитель Совета обороны Запорожской области Иван Арефьев, передает Цензор.НЕТ.

"Военнослужащий армии РФ застрелил мужчину за то, что он не дал ему мобильный телефон, чтобы позвонить домой в РФ. Вот таким образом выполняется так называемая "военная операция" целью которой является "защита украинцев, жертв издевательств и геноцида". Доказательствами мародерств и их грабительских действий есть видео с камер магазинов, заправок, с камер местных жителей. Они все есть в открытом доступе в соцсетях. С начала вооруженной агрессии от рук оккупанта в Украине уже погибли 16 детей. Украинцы и военные ВСУ этого никогда не простят властям РФ. Мы будем бороться до конца!" – говорится в сообщении.

Также читайте: Бердянск временно оккупирован, - ОГА о ситуации в городе на утро 28 февраля

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+63
Нищити і нищити.
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28.02.2022 11:21
+55
Пленных не брать.Никакой жалости к этим нелюдям.
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28.02.2022 11:21
+42
Обычные фашисты. Песенка кацапов спета, срывают злость на тех, кто безоружен.
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28.02.2022 11:22
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Нищити і нищити.
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28.02.2022 11:21 Ответить
Почему в Бердянске не было ВСУ ? Город сдали добровольно ! Или это ДОГОВОРНЯК С АГРЕССОРОМ ? Почему нет информации по Мелитополю? Невозможно связаться третьи сутки
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28.02.2022 11:37 Ответить
Ведутся бои ситуация будет меняться.
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28.02.2022 11:40 Ответить
Яйко, курка, млеко!
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28.02.2022 12:27 Ответить
Потому что Украина - это не Китай и в ВСУ не 10 миллионов бойцов, чтобы расставить по полку на каждый километр
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28.02.2022 11:41 Ответить
Да, наших перебросили на Запорожье и Мариуполь, что как бы не было обидно логично . Другой вопрос , что оружие не давали желающим - уже были бы хоть какие то резу
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28.02.2022 11:54 Ответить
можливо розуміють що зброя може дістатись адептам *****
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28.02.2022 11:58 Ответить
Там вати багато.
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28.02.2022 12:09 Ответить
а зачем? в городе мордва, пусть постоит толку с них, постоят и уйдут, в колоне в степи их и расхерачат. а оставшихся в живых дорежут местные.
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28.02.2022 12:16 Ответить
Пленных не брать.Никакой жалости к этим нелюдям.
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28.02.2022 11:21 Ответить
В черной форме и с акцентом
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28.02.2022 11:56 Ответить
Овцейобів взагалі мочіти та свинячий піструн у рота класти. Тут пропонували вухо, але вуха я сам з'їм

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28.02.2022 12:13 Ответить
Та не, я брезгливый, согласен только на ухо
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28.02.2022 14:01 Ответить
а в плену говорит "На учениях". Мочить на месте бесжалостно
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28.02.2022 14:01 Ответить
вот кстати связь\роуминг с кацапами во время войны выпилили? это же потенциальный фейл.
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28.02.2022 11:22 Ответить
хотя конечно интернет есть
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28.02.2022 11:26 Ответить
Выпилили ещё 2 дня назад. Тем более действия окупанта непонятны, он бы не смог позвонить домой, разве что может по вайберу.
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28.02.2022 11:27 Ответить
сейчас роумингом никто не пользуется
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28.02.2022 11:40 Ответить
Гореть вам в аду!!!
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28.02.2022 11:22 Ответить
Хто ще вірить що москалі "братья" ?
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28.02.2022 11:22 Ответить
шуфрич верит
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28.02.2022 11:39 Ответить
"Гражданская война" суки.
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28.02.2022 11:48 Ответить
МНОГО ГНИД ! ВСЯ ПАРТИЯ ОПЗЖопников и их мразные избиратели ! Шарии -ШАРИКОВЫ !
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28.02.2022 11:40 Ответить
Обычные фашисты. Песенка кацапов спета, срывают злость на тех, кто безоружен.
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28.02.2022 11:22 Ответить
е ні то орда яка нищила цілі міста просто так щоб інші боялись.
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28.02.2022 12:00 Ответить
Де була тероборона міста Бердянська , коли рашисти брали місто ?
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28.02.2022 11:23 Ответить
Уже сто раз говорили - все войска отвели в Мариуполь, в городе не осталось никого с оружием. В тероборону тоже не записывали, предлагали ехать в Марик.
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28.02.2022 11:35 Ответить
В Мариуполь говорили отправили
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28.02.2022 11:39 Ответить
Нищити без жалю, не вірити ніяким казкам «я нє знал, мі на учєніях»
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28.02.2022 11:24 Ответить
как там мерг Бердянска говорил, мол я договорился с кацапами, все будет хорошо ! ну ну.
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28.02.2022 11:24 Ответить
уже всьо. после убийства мирного договора нет.
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28.02.2022 11:43 Ответить
Кожен кацапський загарбник-вбивця повинен бути знищений в Україні.
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28.02.2022 11:26 Ответить
На Київщині окупанти розстріляли священика-капелана ПЦУ
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28.02.2022 11:28 Ответить
І ЯКИЙ ПІСЛЯ ЦЬОГО ПОЛОН ДЛЯ НИХ?
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28.02.2022 11:31 Ответить
ну і хто тут фашист?
бандформування вдерлося до України
і нищить наших людей.

а як цього урода візьмуть у полон воно буде говорити, що хотіло подзвонити мамі і сказати, шо він живий, щоб не хвилювалася.

СКОТОБИДЛОТА НЕДОЛЮДЬКУВАТА
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28.02.2022 11:30 Ответить
Ось обличчя "русского мира" ,все фіксувати і подавати позови в міжнародний суд ,злочинна рашиська кліка повина понести покараня.
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28.02.2022 11:37 Ответить
Военные расейские преступники убивая украинских граждан пытаются спасти тоталитарный режим *********** и лукашило. Много они вас с собой в Ад заберут, очень много.
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28.02.2022 11:38 Ответить
В Украине погиб глава отряда СОБР в Кемеровской области Константин Огий, прошедший Афганистан и Чечню. Об этом сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на источники, близкие к силовым ведомствам!
Слава Украине!
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28.02.2022 11:39 Ответить
целый "глава" целого "собра"... да нас#рать на его регалии...
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28.02.2022 12:24 Ответить
а вот это для русни очень плохо. после этого убийства вся русня на этой территории становится вне любого гуманитарного права. об этом должны к стати заявить кацапне представители громады.
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28.02.2022 11:41 Ответить
зеленский, с кем ты хочешь договариваться? с варварами?
уберите от зеленского дерьмака и этих "слуг"предателей Украины и шестёрок кремля..
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28.02.2022 11:41 Ответить
Может еще нациком и нариком его назовешь, как Путлер? В бан!
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28.02.2022 11:49 Ответить
зеленский не нацик, он просто слабак и не лидер..
я против переговоров с московией, и против нового договоняка с ****** по типу "иловайский зелёный коридор-2" или будапештский меморандум-2..
я боюсь что зеленского уламают олигархи, дерьмаки, и он прикажет перестать стрелять ВСУ.. кабаеву надо передышка..
сейчас надо говорить о деоккупации Крыма, Донбасса, о выплате контрибуций..
Украину надо заново отстраивать, все разрушено .. или стройка снова будет за счёт бюджета Украины?
Зеленский наивный, бредит договориться с уркой шулером кабаевым..
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28.02.2022 12:14 Ответить
тебе же написали, не провоцируй людей. или ты мордовско удмуртский провокатор?
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28.02.2022 12:07 Ответить
проснись и пой, кацапопровокаторы рядом с зеленским - это дерьмак, гогилашвили, арахамия, крадуцкие и прочая шушара.. все слуги такие, да и вся рада это предатели и мародеры..
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28.02.2022 12:17 Ответить
Зато как только попадут в плен сразу делают овечьи глаза что они не знали куда едут и не хотят войны
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28.02.2022 11:43 Ответить
Надіюся, всі пам"ятають: москалі - не люди!
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28.02.2022 11:43 Ответить
Ми будемо не боротися, а прости нищити цю наволоч, глистів ординських. Як нищили наші прадіди- Король Данило, князь Острозьский, як хлопці з УПА!
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28.02.2022 11:44 Ответить
Нічого дивного. Ми маємо до цього готуватися. Чим більших втрат вони будуть зазнавати тим більше насилля буде до цивільних. Їхня маска "осовбодителей" дуже швидко буде знято і ми побачимо те чи завжди були росіяни - оскал нелюда.
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28.02.2022 11:48 Ответить
а Бердянске в плен кацапофашистов не брать!
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28.02.2022 11:48 Ответить
В Бердянске за отказ дать топливо для заправки техники убит один и ранен второй гражданский.
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28.02.2022 11:50 Ответить
В Бердянске живет друг, говорит, что в городе 99% сепаров. Местные менты разошлись по домам, вместо того, что защищать свой город от оккупантов.
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28.02.2022 11:52 Ответить
Пускай твой друг не пи..т
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28.02.2022 11:59 Ответить
Пятой колонны, к сожалению. хватает. Но точно не столько - эта цифирь какая-то хрень кацапская. Бердянск -это Украина.
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28.02.2022 12:00 Ответить
В первый день военкомат был забит , очередь была охренеть
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28.02.2022 12:01 Ответить
Толку с того. Отправили одну партию. Остальным сказали ждать. Вот дождались.
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28.02.2022 12:09 Ответить
В Запорожье военкоматы перестали принимать , можно и миллион собрать за два дня , а вот вооружить
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28.02.2022 14:03 Ответить
Эти твари пришли истреблять украинскую нацию, нужно их остановить
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28.02.2022 11:55 Ответить
Хватит брать их в плен и выслушивать ихний бред, что они ни чего не знали, их подставили, мама забери. Это проходило в первый день войны но суки не на пятый! Принимать только самих здавшихся, остальных ***** в мешки целофановые.
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28.02.2022 11:59 Ответить
тут другое. из русни уже пора создавать новую армию власовцев. подлатать оставшуюся технику, и вперед на монголоидов. после подтвержденного зашквара своего сородича касабу нужно давать разрешение на пребывание в Украине с последующим видом на жительство.
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28.02.2022 12:11 Ответить
Жаль что ему не попался такой мужик ,который вежливо бы дал телефон и во время разговора ножом в горло или шею и польза была бы двойная и тут и там
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28.02.2022 12:00 Ответить
В окупованому Бердянську українці співають гімн поруч із російськими танками

https://t.me/novoe_vremya/19836
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28.02.2022 12:06 Ответить
в регионах Украины есть лояльные к оккупанту и вот им кажется что ничего с ними не сделают.
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28.02.2022 12:20 Ответить
Треба було дати йому телефон. Він же додому буде телефонувати не для того, щоб хвалитись про свої "подвиги". Вони перелякані і така неадекватна реакція могла бути від страху від пекла в якому вони опинились.
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28.02.2022 12:26 Ответить
В полон не брати
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28.02.2022 12:34 Ответить
Після чотирьох діб без нормального сну та їжі у загарбників просипаються основні інстинкти-вбивати,грабувати,гвалтувати.Не чекайте від них жалю,знежкоджуйте на місці!
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28.02.2022 13:19 Ответить
Там в Бердянске три калеки на тиграх, неужели нельзя зачистить, город в заложниках
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28.02.2022 13:59 Ответить
 
 