В Бердянске российский оккупант застрелил жителя за отказ дать телефон, - ОГА

В Бердянске российский военный застрелил мужчину за отказ дать ему мобильный телефон, чтобы вроде бы позвонить домой в РФ.

Об этом сообщил представитель Совета обороны Запорожской области Иван Арефьев, передает Цензор.НЕТ.

"Военнослужащий армии РФ застрелил мужчину за то, что он не дал ему мобильный телефон, чтобы позвонить домой в РФ. Вот таким образом выполняется так называемая "военная операция" целью которой является "защита украинцев, жертв издевательств и геноцида". Доказательствами мародерств и их грабительских действий есть видео с камер магазинов, заправок, с камер местных жителей. Они все есть в открытом доступе в соцсетях. С начала вооруженной агрессии от рук оккупанта в Украине уже погибли 16 детей. Украинцы и военные ВСУ этого никогда не простят властям РФ. Мы будем бороться до конца!" – говорится в сообщении.

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