В Бердянске российский оккупант застрелил жителя за отказ дать телефон, - ОГА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Бердянске российский военный застрелил мужчину за отказ дать ему мобильный телефон, чтобы вроде бы позвонить домой в РФ.
Об этом сообщил представитель Совета обороны Запорожской области Иван Арефьев, передает Цензор.НЕТ.
"Военнослужащий армии РФ застрелил мужчину за то, что он не дал ему мобильный телефон, чтобы позвонить домой в РФ. Вот таким образом выполняется так называемая "военная операция" целью которой является "защита украинцев, жертв издевательств и геноцида". Доказательствами мародерств и их грабительских действий есть видео с камер магазинов, заправок, с камер местных жителей. Они все есть в открытом доступе в соцсетях. С начала вооруженной агрессии от рук оккупанта в Украине уже погибли 16 детей. Украинцы и военные ВСУ этого никогда не простят властям РФ. Мы будем бороться до конца!" – говорится в сообщении.
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бандформування вдерлося до України
і нищить наших людей.
а як цього урода візьмуть у полон воно буде говорити, що хотіло подзвонити мамі і сказати, шо він живий, щоб не хвилювалася.
СКОТОБИДЛОТА НЕДОЛЮДЬКУВАТА
Слава Украине!
уберите от зеленского дерьмака и этих "слуг"предателей Украины и шестёрок кремля..
я против переговоров с московией, и против нового договоняка с ****** по типу "иловайский зелёный коридор-2" или будапештский меморандум-2..
я боюсь что зеленского уламают олигархи, дерьмаки, и он прикажет перестать стрелять ВСУ.. кабаеву надо передышка..
сейчас надо говорить о деоккупации Крыма, Донбасса, о выплате контрибуций..
Украину надо заново отстраивать, все разрушено .. или стройка снова будет за счёт бюджета Украины?
Зеленский наивный, бредит договориться с уркой шулером кабаевым..
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