У Бердянську російський окупант застрелив мешканця за відмову дати телефон, - ОДА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Бердянську російський військовий застрелив чоловіка за відмову дати йому мобільний телефон, щоб начебто зателефонувати додому до РФ.
Про це повідомив представник Ради оборони Запорізької області Іван Ареф‘єв, передає Цензор.НЕТ.
"Військовослужбовець армії РФ застрелив чоловіка за те, що він не дав йому мобільний телефон, щоб зателефонувати додому до РФ. Ось таким чином виконується так звана "військова операція" метою якої є "захист українців, жертв знущань та геноциду". Доказами мародерств та їхніх грабіжницьких дій є відео з камер магазинів, заправках, з камер місцевих мешканців. Вони всі є у відкритому доступі в соцмережах. Від початку збройної агресії від рук окупанта в Україні вже загинуло 16 дітей. Українці та військові ЗСУ цього ніколи не пробачать владі РФ. Ми будемо боротися до кінця!" - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
бандформування вдерлося до України
і нищить наших людей.
а як цього урода візьмуть у полон воно буде говорити, що хотіло подзвонити мамі і сказати, шо він живий, щоб не хвилювалася.
СКОТОБИДЛОТА НЕДОЛЮДЬКУВАТА
Слава Украине!
уберите от зеленского дерьмака и этих "слуг"предателей Украины и шестёрок кремля..
я против переговоров с московией, и против нового договоняка с ****** по типу "иловайский зелёный коридор-2" или будапештский меморандум-2..
я боюсь что зеленского уламают олигархи, дерьмаки, и он прикажет перестать стрелять ВСУ.. кабаеву надо передышка..
сейчас надо говорить о деоккупации Крыма, Донбасса, о выплате контрибуций..
Украину надо заново отстраивать, все разрушено .. или стройка снова будет за счёт бюджета Украины?
Зеленский наивный, бредит договориться с уркой шулером кабаевым..
https://t.me/novoe_vremya/19836