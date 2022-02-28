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У Бердянську російський окупант застрелив мешканця за відмову дати телефон, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Бердянську російський окупант застрелив мешканця за відмову дати телефон, - ОДА

У Бердянську російський військовий застрелив чоловіка за відмову дати йому мобільний телефон, щоб начебто зателефонувати додому до РФ.

Про це повідомив представник Ради оборони Запорізької області Іван Ареф‘єв, передає Цензор.НЕТ.

"Військовослужбовець армії РФ застрелив чоловіка за те, що він не дав йому мобільний телефон, щоб зателефонувати додому до РФ. Ось таким чином виконується так звана "військова операція" метою якої є "захист українців, жертв знущань та геноциду". Доказами мародерств та їхніх грабіжницьких дій є відео з камер магазинів, заправках, з камер місцевих мешканців. Вони всі є у відкритому доступі в соцмережах. Від початку збройної агресії від рук окупанта в Україні вже загинуло 16 дітей. Українці та військові ЗСУ цього ніколи не пробачать владі РФ. Ми будемо боротися до кінця!" - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі
+63
Нищити і нищити.
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28.02.2022 11:21
+55
Пленных не брать.Никакой жалости к этим нелюдям.
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28.02.2022 11:21
+42
Обычные фашисты. Песенка кацапов спета, срывают злость на тех, кто безоружен.
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28.02.2022 11:22
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Нищити і нищити.
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28.02.2022 11:21 Відповісти
Почему в Бердянске не было ВСУ ? Город сдали добровольно ! Или это ДОГОВОРНЯК С АГРЕССОРОМ ? Почему нет информации по Мелитополю? Невозможно связаться третьи сутки
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28.02.2022 11:37 Відповісти
Ведутся бои ситуация будет меняться.
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28.02.2022 11:40 Відповісти
Яйко, курка, млеко!
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28.02.2022 12:27 Відповісти
Потому что Украина - это не Китай и в ВСУ не 10 миллионов бойцов, чтобы расставить по полку на каждый километр
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28.02.2022 11:41 Відповісти
Да, наших перебросили на Запорожье и Мариуполь, что как бы не было обидно логично . Другой вопрос , что оружие не давали желающим - уже были бы хоть какие то резу
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28.02.2022 11:54 Відповісти
можливо розуміють що зброя може дістатись адептам *****
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28.02.2022 11:58 Відповісти
Там вати багато.
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28.02.2022 12:09 Відповісти
а зачем? в городе мордва, пусть постоит толку с них, постоят и уйдут, в колоне в степи их и расхерачат. а оставшихся в живых дорежут местные.
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28.02.2022 12:16 Відповісти
Пленных не брать.Никакой жалости к этим нелюдям.
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28.02.2022 11:21 Відповісти
В черной форме и с акцентом
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28.02.2022 11:56 Відповісти
Овцейобів взагалі мочіти та свинячий піструн у рота класти. Тут пропонували вухо, але вуха я сам з'їм

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28.02.2022 12:13 Відповісти
Та не, я брезгливый, согласен только на ухо
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28.02.2022 14:01 Відповісти
а в плену говорит "На учениях". Мочить на месте бесжалостно
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28.02.2022 14:01 Відповісти
вот кстати связь\роуминг с кацапами во время войны выпилили? это же потенциальный фейл.
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28.02.2022 11:22 Відповісти
хотя конечно интернет есть
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28.02.2022 11:26 Відповісти
Выпилили ещё 2 дня назад. Тем более действия окупанта непонятны, он бы не смог позвонить домой, разве что может по вайберу.
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28.02.2022 11:27 Відповісти
сейчас роумингом никто не пользуется
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28.02.2022 11:40 Відповісти
Гореть вам в аду!!!
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28.02.2022 11:22 Відповісти
Хто ще вірить що москалі "братья" ?
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28.02.2022 11:22 Відповісти
шуфрич верит
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28.02.2022 11:39 Відповісти
"Гражданская война" суки.
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28.02.2022 11:48 Відповісти
МНОГО ГНИД ! ВСЯ ПАРТИЯ ОПЗЖопников и их мразные избиратели ! Шарии -ШАРИКОВЫ !
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28.02.2022 11:40 Відповісти
Обычные фашисты. Песенка кацапов спета, срывают злость на тех, кто безоружен.
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28.02.2022 11:22 Відповісти
е ні то орда яка нищила цілі міста просто так щоб інші боялись.
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28.02.2022 12:00 Відповісти
Де була тероборона міста Бердянська , коли рашисти брали місто ?
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28.02.2022 11:23 Відповісти
Уже сто раз говорили - все войска отвели в Мариуполь, в городе не осталось никого с оружием. В тероборону тоже не записывали, предлагали ехать в Марик.
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28.02.2022 11:35 Відповісти
В Мариуполь говорили отправили
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28.02.2022 11:39 Відповісти
Нищити без жалю, не вірити ніяким казкам «я нє знал, мі на учєніях»
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28.02.2022 11:24 Відповісти
как там мерг Бердянска говорил, мол я договорился с кацапами, все будет хорошо ! ну ну.
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28.02.2022 11:24 Відповісти
уже всьо. после убийства мирного договора нет.
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28.02.2022 11:43 Відповісти
Кожен кацапський загарбник-вбивця повинен бути знищений в Україні.
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28.02.2022 11:26 Відповісти
На Київщині окупанти розстріляли священика-капелана ПЦУ
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28.02.2022 11:28 Відповісти
І ЯКИЙ ПІСЛЯ ЦЬОГО ПОЛОН ДЛЯ НИХ?
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28.02.2022 11:31 Відповісти
ну і хто тут фашист?
бандформування вдерлося до України
і нищить наших людей.

а як цього урода візьмуть у полон воно буде говорити, що хотіло подзвонити мамі і сказати, шо він живий, щоб не хвилювалася.

СКОТОБИДЛОТА НЕДОЛЮДЬКУВАТА
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28.02.2022 11:30 Відповісти
Ось обличчя "русского мира" ,все фіксувати і подавати позови в міжнародний суд ,злочинна рашиська кліка повина понести покараня.
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28.02.2022 11:37 Відповісти
Военные расейские преступники убивая украинских граждан пытаются спасти тоталитарный режим *********** и лукашило. Много они вас с собой в Ад заберут, очень много.
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28.02.2022 11:38 Відповісти
В Украине погиб глава отряда СОБР в Кемеровской области Константин Огий, прошедший Афганистан и Чечню. Об этом сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на источники, близкие к силовым ведомствам!
Слава Украине!
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28.02.2022 11:39 Відповісти
целый "глава" целого "собра"... да нас#рать на его регалии...
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28.02.2022 12:24 Відповісти
а вот это для русни очень плохо. после этого убийства вся русня на этой территории становится вне любого гуманитарного права. об этом должны к стати заявить кацапне представители громады.
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28.02.2022 11:41 Відповісти
зеленский, с кем ты хочешь договариваться? с варварами?
уберите от зеленского дерьмака и этих "слуг"предателей Украины и шестёрок кремля..
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28.02.2022 11:41 Відповісти
Может еще нациком и нариком его назовешь, как Путлер? В бан!
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28.02.2022 11:49 Відповісти
зеленский не нацик, он просто слабак и не лидер..
я против переговоров с московией, и против нового договоняка с ****** по типу "иловайский зелёный коридор-2" или будапештский меморандум-2..
я боюсь что зеленского уламают олигархи, дерьмаки, и он прикажет перестать стрелять ВСУ.. кабаеву надо передышка..
сейчас надо говорить о деоккупации Крыма, Донбасса, о выплате контрибуций..
Украину надо заново отстраивать, все разрушено .. или стройка снова будет за счёт бюджета Украины?
Зеленский наивный, бредит договориться с уркой шулером кабаевым..
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28.02.2022 12:14 Відповісти
тебе же написали, не провоцируй людей. или ты мордовско удмуртский провокатор?
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28.02.2022 12:07 Відповісти
проснись и пой, кацапопровокаторы рядом с зеленским - это дерьмак, гогилашвили, арахамия, крадуцкие и прочая шушара.. все слуги такие, да и вся рада это предатели и мародеры..
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28.02.2022 12:17 Відповісти
Зато как только попадут в плен сразу делают овечьи глаза что они не знали куда едут и не хотят войны
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28.02.2022 11:43 Відповісти
Надіюся, всі пам"ятають: москалі - не люди!
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28.02.2022 11:43 Відповісти
Ми будемо не боротися, а прости нищити цю наволоч, глистів ординських. Як нищили наші прадіди- Король Данило, князь Острозьский, як хлопці з УПА!
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28.02.2022 11:44 Відповісти
Нічого дивного. Ми маємо до цього готуватися. Чим більших втрат вони будуть зазнавати тим більше насилля буде до цивільних. Їхня маска "осовбодителей" дуже швидко буде знято і ми побачимо те чи завжди були росіяни - оскал нелюда.
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28.02.2022 11:48 Відповісти
а Бердянске в плен кацапофашистов не брать!
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28.02.2022 11:48 Відповісти
В Бердянске за отказ дать топливо для заправки техники убит один и ранен второй гражданский.
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28.02.2022 11:50 Відповісти
В Бердянске живет друг, говорит, что в городе 99% сепаров. Местные менты разошлись по домам, вместо того, что защищать свой город от оккупантов.
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28.02.2022 11:52 Відповісти
Пускай твой друг не пи..т
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28.02.2022 11:59 Відповісти
Пятой колонны, к сожалению. хватает. Но точно не столько - эта цифирь какая-то хрень кацапская. Бердянск -это Украина.
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28.02.2022 12:00 Відповісти
В первый день военкомат был забит , очередь была охренеть
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28.02.2022 12:01 Відповісти
Толку с того. Отправили одну партию. Остальным сказали ждать. Вот дождались.
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28.02.2022 12:09 Відповісти
В Запорожье военкоматы перестали принимать , можно и миллион собрать за два дня , а вот вооружить
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28.02.2022 14:03 Відповісти
Эти твари пришли истреблять украинскую нацию, нужно их остановить
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28.02.2022 11:55 Відповісти
Хватит брать их в плен и выслушивать ихний бред, что они ни чего не знали, их подставили, мама забери. Это проходило в первый день войны но суки не на пятый! Принимать только самих здавшихся, остальных ***** в мешки целофановые.
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28.02.2022 11:59 Відповісти
тут другое. из русни уже пора создавать новую армию власовцев. подлатать оставшуюся технику, и вперед на монголоидов. после подтвержденного зашквара своего сородича касабу нужно давать разрешение на пребывание в Украине с последующим видом на жительство.
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28.02.2022 12:11 Відповісти
Жаль что ему не попался такой мужик ,который вежливо бы дал телефон и во время разговора ножом в горло или шею и польза была бы двойная и тут и там
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28.02.2022 12:00 Відповісти
В окупованому Бердянську українці співають гімн поруч із російськими танками

https://t.me/novoe_vremya/19836
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28.02.2022 12:06 Відповісти
в регионах Украины есть лояльные к оккупанту и вот им кажется что ничего с ними не сделают.
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28.02.2022 12:20 Відповісти
Треба було дати йому телефон. Він же додому буде телефонувати не для того, щоб хвалитись про свої "подвиги". Вони перелякані і така неадекватна реакція могла бути від страху від пекла в якому вони опинились.
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28.02.2022 12:26 Відповісти
В полон не брати
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28.02.2022 12:34 Відповісти
Після чотирьох діб без нормального сну та їжі у загарбників просипаються основні інстинкти-вбивати,грабувати,гвалтувати.Не чекайте від них жалю,знежкоджуйте на місці!
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28.02.2022 13:19 Відповісти
Там в Бердянске три калеки на тиграх, неужели нельзя зачистить, город в заложниках
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28.02.2022 13:59 Відповісти
 
 