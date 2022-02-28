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Российские оккупанты обстреливают "Градами" жилые массивы Харькова. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В сети опубликовано видео обстрела жилого массива в Харькове войсками РФ из "Градов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Российские оккупанты обстреливают "Градами" жилые массивы Харькова.

Также смотрите: 6-летний ребенок погиб в результате российских обстрелов Мариуполя. ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+97
.... казламордых нельзя брать в плен
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28.02.2022 12:35
+88
Будьте ви прокляті, кацапські виродки.
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28.02.2022 12:36
+83
По старой и привычной руцькой традиции. Воевать не умеем, так хоть по жилым кварталам постреляем.
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28.02.2022 12:36
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Ну знову пишете "руській мір" ... рускій мір треба писати !!! Скільки вже можна ?
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28.02.2022 16:26 Ответить
просто скоты безмозглые и твари
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28.02.2022 16:18 Ответить
И будут ******* при захвате что на учения приехали или вообще нифига не знали. Если первые 2 дня могли ещё такую пургу гнать, сейчас подобные заявления будут восприниматься как приговор к растрёпу , ну а лучше к самосуду.
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28.02.2022 21:35 Ответить
**** братья пришли в гости.
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28.02.2022 16:40 Ответить
Это всё фиксируйте и посылайте в Гаагу. Обстрел мирных жителей кассетными боеприпасами - военное преступление чистого рода.
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28.02.2022 17:07 Ответить
Кто там теперь про один народ и братьев-славян????????????????
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28.02.2022 17:13 Ответить
ГОЛОВНЕ ЩОБ ХАРКІВ ТЄРЄХ НЕ ЗДАВ ЯК ОДИН РИГІВСЬКИЙ Х*Р ЗДАВ КУПЯНСЬК
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28.02.2022 17:24 Ответить
Г-н Залужный, пожалуйста, издайте приказ по армии: водителей, наводчиков, экипажи вражеских градов в плен не брать, как остальных россиян. Расстреливать на месте, даже если они сдались в плен. И даите это в медиа. Никто не захочет даже сесть за баранку града после этого
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28.02.2022 17:38 Ответить
Зараз дуже добре розумію та підтримую бандерівців...які били і німчуру і руснявих!! Знали бандерівці...що і те і те ... виродки! Але у одних кров визвала жах та покаяння...а у руснявих розпалила звірячі звички.
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28.02.2022 18:07 Ответить
Сайт Морская авиация есть. Ник "Север".
https://aviaforum.ru/threads/morskaja-aviacija-est-i-budet-viii.43331/page-12455
Воевал в ЛДНР. Снайпер. Ранен. Проживает в г. Херсон.
Дает информацию о положении ВСУ и ЦУ на российских сайтах.
https://ibb.co/4tcQLRS
Игорь Юрьевич 9.02.1976
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28.02.2022 19:52 Ответить
цікаво, після такого скільки харків'ян почнуть швидко вчити українську і забувати кацапощелепну?
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28.02.2022 20:41 Ответить
Я не харькивянин,но дал себе слово- якмога рідше розмовляти російською. Мені 73 роки и все життя розмовляв російською. Я з херсонщини все життя,як і мої батьки, прожив тут. Смерть рашистам.
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28.02.2022 21:21 Ответить
Під Полтавою спалили москальський танк.

https://twitter.com/UAWeapons/status/1498286114083323911
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28.02.2022 21:05 Ответить
Старики хозяева собрались на площади и, сидя на корточках, обсуждали свое положение. О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения.
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28.02.2022 21:28 Ответить
Швец Юрий утверждает , что по оценкам спецов из штатов , были применены кластерные бомбы , выпущенные Смерчами.а не градации.Иначе- это оружие массового поражения. Вспоминаем Зеленополье....
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28.02.2022 23:06 Ответить
Москалі вбивають мирне нaселення. Це вже тероризм. Західні лідери не можуть мовчати. Це не війна це тероризм.
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28.02.2022 23:38 Ответить
ХЙЛО МЕРТВЕЦ !!!
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01.03.2022 03:05 Ответить
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