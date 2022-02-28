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Российские оккупанты обстреливают "Градами" жилые массивы Харькова. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В сети опубликовано видео обстрела жилого массива в Харькове войсками РФ из "Градов".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Российские оккупанты обстреливают "Градами" жилые массивы Харькова.
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https://aviaforum.ru/threads/morskaja-aviacija-est-i-budet-viii.43331/page-12455
Воевал в ЛДНР. Снайпер. Ранен. Проживает в г. Херсон.
Дает информацию о положении ВСУ и ЦУ на российских сайтах.
https://ibb.co/4tcQLRS
Игорь Юрьевич 9.02.1976
https://twitter.com/UAWeapons/status/1498286114083323911