Російські окупанти обстрілюють "Градами" житлові масиви Харкова: десятки загиблих. ВIДЕО

В мережі опубліковано відео обстрілу житлового масиву в Харкові військами РФ з "Градів".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Російські окупанти обстрілюють "Градами" житлові масиви Харкова.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Двоє людей загинули внаслідок обстрілу військами РФ житлового масиву Салтівка у Харкові, - Геращенко. ВIДЕО

"Харків щойно зазнав масованого удару "Градами". Десятки загиблих і сотні поранених. Швидкі їдуть на місце трагедії!" - розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Удар "Градів" по Харкову було завдано в районі вулиці Дерев'янко", - додав він.

"Харків. вул. Клочковська 197. Удар "Ураганами" чи "Смерчами". Жінці відірвало ноги. Вмирає…" - розповів Геращенко.