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Російські окупанти обстрілюють "Градами" житлові масиви Харкова: десятки загиблих. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В мережі опубліковано відео обстрілу житлового масиву в Харкові військами РФ з "Градів".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Російські окупанти обстрілюють "Градами" житлові масиви Харкова.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Двоє людей загинули внаслідок обстрілу військами РФ житлового масиву Салтівка у Харкові, - Геращенко. ВIДЕО

"Харків щойно зазнав масованого удару "Градами". Десятки загиблих і сотні поранених. Швидкі їдуть на місце трагедії!" - розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Удар "Градів" по Харкову було завдано в районі вулиці Дерев'янко", - додав він.

"Харків. вул. Клочковська 197. Удар "Ураганами" чи "Смерчами". Жінці відірвало ноги. Вмирає…" - розповів Геращенко.

Російські окупанти обстрілюють Градами житлові масиви Харкова: десятки загиблих 01
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Топ коментарі
+97
.... казламордых нельзя брать в плен
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28.02.2022 12:35
+88
Будьте ви прокляті, кацапські виродки.
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28.02.2022 12:36
+83
По старой и привычной руцькой традиции. Воевать не умеем, так хоть по жилым кварталам постреляем.
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28.02.2022 12:36
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Ну знову пишете "руській мір" ... рускій мір треба писати !!! Скільки вже можна ?
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28.02.2022 16:26 Відповісти
просто скоты безмозглые и твари
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28.02.2022 16:18 Відповісти
И будут ******* при захвате что на учения приехали или вообще нифига не знали. Если первые 2 дня могли ещё такую пургу гнать, сейчас подобные заявления будут восприниматься как приговор к растрёпу , ну а лучше к самосуду.
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28.02.2022 21:35 Відповісти
**** братья пришли в гости.
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28.02.2022 16:40 Відповісти
Это всё фиксируйте и посылайте в Гаагу. Обстрел мирных жителей кассетными боеприпасами - военное преступление чистого рода.
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28.02.2022 17:07 Відповісти
Кто там теперь про один народ и братьев-славян????????????????
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28.02.2022 17:13 Відповісти
ГОЛОВНЕ ЩОБ ХАРКІВ ТЄРЄХ НЕ ЗДАВ ЯК ОДИН РИГІВСЬКИЙ Х*Р ЗДАВ КУПЯНСЬК
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28.02.2022 17:24 Відповісти
Г-н Залужный, пожалуйста, издайте приказ по армии: водителей, наводчиков, экипажи вражеских градов в плен не брать, как остальных россиян. Расстреливать на месте, даже если они сдались в плен. И даите это в медиа. Никто не захочет даже сесть за баранку града после этого
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28.02.2022 17:38 Відповісти
Зараз дуже добре розумію та підтримую бандерівців...які били і німчуру і руснявих!! Знали бандерівці...що і те і те ... виродки! Але у одних кров визвала жах та покаяння...а у руснявих розпалила звірячі звички.
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28.02.2022 18:07 Відповісти
Сайт Морская авиация есть. Ник "Север".
https://aviaforum.ru/threads/morskaja-aviacija-est-i-budet-viii.43331/page-12455
Воевал в ЛДНР. Снайпер. Ранен. Проживает в г. Херсон.
Дает информацию о положении ВСУ и ЦУ на российских сайтах.
https://ibb.co/4tcQLRS
Игорь Юрьевич 9.02.1976
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28.02.2022 19:52 Відповісти
цікаво, після такого скільки харків'ян почнуть швидко вчити українську і забувати кацапощелепну?
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28.02.2022 20:41 Відповісти
Я не харькивянин,но дал себе слово- якмога рідше розмовляти російською. Мені 73 роки и все життя розмовляв російською. Я з херсонщини все життя,як і мої батьки, прожив тут. Смерть рашистам.
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28.02.2022 21:21 Відповісти
Під Полтавою спалили москальський танк.

https://twitter.com/UAWeapons/status/1498286114083323911
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28.02.2022 21:05 Відповісти
Старики хозяева собрались на площади и, сидя на корточках, обсуждали свое положение. О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения.
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28.02.2022 21:28 Відповісти
Швец Юрий утверждает , что по оценкам спецов из штатов , были применены кластерные бомбы , выпущенные Смерчами.а не градации.Иначе- это оружие массового поражения. Вспоминаем Зеленополье....
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28.02.2022 23:06 Відповісти
Москалі вбивають мирне нaселення. Це вже тероризм. Західні лідери не можуть мовчати. Це не війна це тероризм.
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28.02.2022 23:38 Відповісти
ХЙЛО МЕРТВЕЦ !!!
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01.03.2022 03:05 Відповісти
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