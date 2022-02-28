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Несколько тысяч иностранцев уже подали заявления в Интернациональный легион, - Минобороны
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
У Украины уже несколько тысяч заявлений от иностранных граждан, которые хотят вступить в Интернациональный легион для защиты Украины от России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила в Facebook
"Президент Зеленский объявил о формировании нового подразделения – Интернациональный легион. У нас уже несколько тысяч заявлений от иностранных граждан, желающих присоединиться к сопротивлению российским оккупантам и защите мировой безопасности от путинского режима", - отметила она.
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Придется воевать не против босоногих сирийцев и чадовцов.
The beginning of the katsapov safari.
Начало сафари на кацапов.
ПОНЕДІЛОК, 28 ЛЮТОГО 2022, 16:40
я думаю что самонаехавшая русня на крыме должна начинать очень быстро думать, пока есть время и есть путь к бегству.
Brussels: josep borrel skazal: EU mobilizuet centr sputnikov v madride dlia razved dannix dlia Ukraini
Kazhdij 5 priedit s svoim Javelinom, kazhdij 10 s svoim Stingerom
Da uzh, ne vsem budet trofei po moskal tanku.
Moloci, derzhites.
ЩО Я І КАЗАВ РАНІШЕ - В УКРАЇНІ БУДЕ СВІЙ ІНОЗЕМНИЙ ЛЕГІОН