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Несколько тысяч иностранцев уже подали заявления в Интернациональный легион, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Несколько тысяч иностранцев уже подали заявления в Интернациональный легион, - Минобороны

У Украины уже несколько тысяч заявлений от иностранных граждан, которые хотят вступить в Интернациональный легион для защиты Украины от России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила в Facebook

"Президент Зеленский объявил о формировании нового подразделения – Интернациональный легион. У нас уже несколько тысяч заявлений от иностранных граждан, желающих присоединиться к сопротивлению российским оккупантам и защите мировой безопасности от путинского режима", - отметила она.

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Топ комментарии
+31
20-летним срочникам ********* - п*зда.
Бегите, глупцы!)
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28.02.2022 16:22
+23
Легальные сафари туры по отстрелу казламордых. Бизнес план хороший
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28.02.2022 16:27
+22
Чеченцы из Европы готовы вступить в иностранные легионы в Украине
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28.02.2022 16:23
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20-летним срочникам ********* - п*зда.
Бегите, глупцы!)
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28.02.2022 16:22 Ответить
Будуть на сафарі замість кабанів в черниговських лісах бігати
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28.02.2022 16:33 Ответить
Українців закликають видалити російські програми зі своїх гаджетів: Yandex, Kasperskiy, Mail. ru, VK, Rambler...

"Через них можлива передача ваших персональних даних ворогу! Це такі програми, як Yandex, Kasperskiy, Mail. ru, VK, Rambler, Одноклассники та інші. Також якщо забули, то видаліть всі свої поштові акаунти в домені .ru"
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28.02.2022 16:48 Ответить
А кто ваще этим говном пользовался?
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28.02.2022 17:22 Ответить
Треба розпочати активну діяльність щоб Японія, Грузія, Молдова, Чечня, Дагестан, Якутія та інші поневолені та пограбовані народи скинули ярмо ненависного ворога і забрали своє! А весь Світ, як і ми, має активно допомагати їм в цій шляхетній справі! Піднімайте народи на боротьбу проти ворога Людства!!! Волю народам! Смерть ворогам!!!
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28.02.2022 17:26 Ответить
Просять українців лишити пляшки не тільки під коктейлі
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28.02.2022 16:29 Ответить
Обиженных на орков пол мира.
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28.02.2022 16:25 Ответить
Дикі гуси-вдалого полювання...
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28.02.2022 16:25 Ответить
Легальные сафари туры по отстрелу казламордых. Бизнес план хороший
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28.02.2022 16:27 Ответить
О, сафари открывается.
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28.02.2022 16:27 Ответить
Вот для них и будут европейские истребители.
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28.02.2022 16:27 Ответить
Добровольці прилетять на власних винищувичах - все як обицяв Борель
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28.02.2022 16:36 Ответить
головне щоб не агенти РФ
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28.02.2022 16:28 Ответить
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28.02.2022 16:29 Ответить
Легіонери це професійні військові машини, це не "вагнерівці"
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28.02.2022 16:29 Ответить
"Сафарі" починається
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28.02.2022 16:30 Ответить
"вагнеровцы"-это дутый пузырь. Обычные "ваньки",решившие подзаработать. Вся из контора держится на хайпе. По факту-мясо.
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28.02.2022 17:01 Ответить
Причем ваньки привыкшие всегда что приемущество на их стороне. Как количественное так и техническое. Но тут ой

Придется воевать не против босоногих сирийцев и чадовцов.
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28.02.2022 17:24 Ответить
Це ж треба так себе поставити, що переважна більшість світу тебе вважає ворогом...
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28.02.2022 16:30 Ответить
Або промисловою дичиною для легіону
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28.02.2022 16:32 Ответить
Потому что сам Путин поставил себя угрозой мира. Он говорит что хочет перекроить мировой порядок.
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28.02.2022 16:42 Ответить
Скоріше йому вірьовка шию натре, чим це станеться.
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28.02.2022 17:01 Ответить
Але ж їм мабуть платити потрібно. І далеко не 100 тис. грн.
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28.02.2022 16:30 Ответить
Это добровольцы.
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28.02.2022 16:32 Ответить
Учасники за участь в "сафарі" роблять чималий внесок
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28.02.2022 16:34 Ответить
Згідно ліцензії, роги та шкури аленів є власністю мисливців )
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28.02.2022 16:38 Ответить
І копита теж...
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28.02.2022 16:41 Ответить
кормежки и удовольствия уже достаточно)) ведь это развлечение хотя и с риском,но им не привыкать
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28.02.2022 16:42 Ответить
За трофеї.
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28.02.2022 16:52 Ответить
Початок сафарі на кацапiв.

The beginning of the katsapov safari.

Начало сафари на кацапов.
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28.02.2022 16:31 Ответить
кацап наступає пізда по трохи по всім фронтам
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28.02.2022 16:31 Ответить
СПАМИТЕ БОТОВ
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28.02.2022 16:33 Ответить
А их не осталось ))
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28.02.2022 17:25 Ответить
Пси війни, порвуть сраки кацапським шакалам. Серед цих хлопців бійці із анґлійськоґо спецназу (SAS< SMS) і французькоґо леґіону, добра підмоґа нашим ґероям.
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28.02.2022 16:34 Ответить
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28.02.2022 16:35 Ответить
вместе с украинцами, это в будущем серьёзная конкуренция французскому легиону.
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28.02.2022 16:37 Ответить
Мабуть і шофери для f15 будуть, чи що там має прилетіти
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28.02.2022 16:42 Ответить
А цябє, москалю, що нетак?)) твоя дружина вдуплітса каґда они будуть тут...)))
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28.02.2022 16:52 Ответить
Тільки давайте їм українськи паспорти бо зеля потім буде їх тігати, мовляв найманці, не законні бандугруповання...
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28.02.2022 16:48 Ответить
Нє, вже не буде, бо намалював указ. Йому Порошенка за очі вистачає.
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28.02.2022 17:12 Ответить
Заявы, пани Маляр, это хорошо. Но где сами иностранные добровольцы? Что-то долго они "раздупляются"...
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28.02.2022 16:50 Ответить
А для чого їх світити? У кожного своє полювання.
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28.02.2022 16:53 Ответить
Щас,погоди. Выстроятся и отдадут тебе честь, приняв клятву верности.
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28.02.2022 17:04 Ответить
Франція буде конфіскувати нерухомість, яхти та автомобілі російських олігархів
ПОНЕДІЛОК, 28 ЛЮТОГО 2022, 16:40
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28.02.2022 16:59 Ответить
Вива ля Франсе.
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28.02.2022 17:06 Ответить
Ну кацапы ж уже 8 лет об этом вещали. Пора воплотить в реальность "негров на БТРах")
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28.02.2022 17:03 Ответить
во вторую мировую их обозначали как ягеры ( охотники на русню).
я думаю что самонаехавшая русня на крыме должна начинать очень быстро думать, пока есть время и есть путь к бегству.
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28.02.2022 17:05 Ответить
VNIMANIE:
Brussels: josep borrel skazal: EU mobilizuet centr sputnikov v madride dlia razved dannix dlia Ukraini
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28.02.2022 17:07 Ответить
вы местных не можете обеспечить оружием 🤬
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28.02.2022 17:09 Ответить
Со своим будут уж как- нибудь.
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28.02.2022 17:15 Ответить
В военторгах ЕС добровольцы купят самолеты, танки, гаубицы, "Стингеры","Джавелины", чтобы было чем мочить оккупантов.
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28.02.2022 17:09 Ответить
Ne tolko vi ukrainci hotite " mangal" party, pol sveta hochet pir.

Kazhdij 5 priedit s svoim Javelinom, kazhdij 10 s svoim Stingerom

Da uzh, ne vsem budet trofei po moskal tanku.

Moloci, derzhites.
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28.02.2022 17:12 Ответить
Очень долго
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28.02.2022 17:13 Ответить
Я так думаю, что пора пошухерить в Мацкве. Ракетку пульнуть в логово Железного Феликса.
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28.02.2022 17:19 Ответить
не нужно. мацквабад должен остаться относительно нетронутым до времени капитуляции русни и описи всего имущества псевдогосударства нароися.
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28.02.2022 17:22 Ответить
А вот это - сильно! Уважение иностранному легиону, если иностранцы приедут сражаться за свободу Украины!
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28.02.2022 17:42 Ответить
Uzhe est v Lvove, i potjagivaetsa narod
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28.02.2022 17:46 Ответить
Несколько тысяч иностранцев уже подали заявления в Интернациональный легион Источник: https://censor.net/ru/n3320108

ЩО Я І КАЗАВ РАНІШЕ - В УКРАЇНІ БУДЕ СВІЙ ІНОЗЕМНИЙ ЛЕГІОН
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28.02.2022 19:27 Ответить
 
 