Несколько тысяч иностранцев уже подали заявления в Интернациональный легион, - Минобороны

У Украины уже несколько тысяч заявлений от иностранных граждан, которые хотят вступить в Интернациональный легион для защиты Украины от России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила в Facebook

"Президент Зеленский объявил о формировании нового подразделения – Интернациональный легион. У нас уже несколько тысяч заявлений от иностранных граждан, желающих присоединиться к сопротивлению российским оккупантам и защите мировой безопасности от путинского режима", - отметила она.

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