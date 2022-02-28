Декілька тисяч іноземців вже подали заяви до Інтернаціонального легіону, - Міноборони

Україна має вже декілька тисяч заяв від іноземних громадян, які хочуть вступити до Інтернаціонального легіону для захисту України від Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила у Facebook

"Президент Зеленський оголосив про формування нового підрозділу – Інтернаціональний легіон. В нас вже декілька тисяч заяв від іноземних громадян, які бажають долучитися до опору російським окупантам та захисту світової безпеки від путінського режиму", - зазначила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іноземний легіон із добровольців сформовано, - Арестович