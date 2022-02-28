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Декілька тисяч іноземців вже подали заяви до Інтернаціонального легіону, - Міноборони
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Україна має вже декілька тисяч заяв від іноземних громадян, які хочуть вступити до Інтернаціонального легіону для захисту України від Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила у Facebook
"Президент Зеленський оголосив про формування нового підрозділу – Інтернаціональний легіон. В нас вже декілька тисяч заяв від іноземних громадян, які бажають долучитися до опору російським окупантам та захисту світової безпеки від путінського режиму", - зазначила вона.
Топ коментарі
+31 Виталий Харитонов f2132970
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Придется воевать не против босоногих сирийцев и чадовцов.
The beginning of the katsapov safari.
Начало сафари на кацапов.
ПОНЕДІЛОК, 28 ЛЮТОГО 2022, 16:40
я думаю что самонаехавшая русня на крыме должна начинать очень быстро думать, пока есть время и есть путь к бегству.
Brussels: josep borrel skazal: EU mobilizuet centr sputnikov v madride dlia razved dannix dlia Ukraini
Kazhdij 5 priedit s svoim Javelinom, kazhdij 10 s svoim Stingerom
Da uzh, ne vsem budet trofei po moskal tanku.
Moloci, derzhites.
ЩО Я І КАЗАВ РАНІШЕ - В УКРАЇНІ БУДЕ СВІЙ ІНОЗЕМНИЙ ЛЕГІОН