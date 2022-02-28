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Декілька тисяч іноземців вже подали заяви до Інтернаціонального легіону, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Декілька тисяч іноземців вже подали заяви до Інтернаціонального легіону, - Міноборони

Україна має вже декілька тисяч заяв від іноземних громадян, які хочуть вступити до Інтернаціонального легіону для захисту України від Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила у Facebook

"Президент Зеленський оголосив про формування нового підрозділу – Інтернаціональний легіон. В нас вже декілька тисяч заяв від іноземних громадян, які бажають долучитися до опору російським окупантам та захисту світової безпеки від путінського режиму", - зазначила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іноземний легіон із добровольців сформовано, - Арестович

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+31
20-летним срочникам ********* - п*зда.
Бегите, глупцы!)
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28.02.2022 16:22
+23
Легальные сафари туры по отстрелу казламордых. Бизнес план хороший
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28.02.2022 16:27
+22
Чеченцы из Европы готовы вступить в иностранные легионы в Украине
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28.02.2022 16:23
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20-летним срочникам ********* - п*зда.
Бегите, глупцы!)
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28.02.2022 16:22 Відповісти
Будуть на сафарі замість кабанів в черниговських лісах бігати
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28.02.2022 16:33 Відповісти
Українців закликають видалити російські програми зі своїх гаджетів: Yandex, Kasperskiy, Mail. ru, VK, Rambler...

"Через них можлива передача ваших персональних даних ворогу! Це такі програми, як Yandex, Kasperskiy, Mail. ru, VK, Rambler, Одноклассники та інші. Також якщо забули, то видаліть всі свої поштові акаунти в домені .ru"
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28.02.2022 16:48 Відповісти
А кто ваще этим говном пользовался?
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28.02.2022 17:22 Відповісти
Треба розпочати активну діяльність щоб Японія, Грузія, Молдова, Чечня, Дагестан, Якутія та інші поневолені та пограбовані народи скинули ярмо ненависного ворога і забрали своє! А весь Світ, як і ми, має активно допомагати їм в цій шляхетній справі! Піднімайте народи на боротьбу проти ворога Людства!!! Волю народам! Смерть ворогам!!!
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28.02.2022 17:26 Відповісти
Просять українців лишити пляшки не тільки під коктейлі
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28.02.2022 16:29 Відповісти
Обиженных на орков пол мира.
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28.02.2022 16:25 Відповісти
Дикі гуси-вдалого полювання...
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28.02.2022 16:25 Відповісти
Легальные сафари туры по отстрелу казламордых. Бизнес план хороший
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28.02.2022 16:27 Відповісти
О, сафари открывается.
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28.02.2022 16:27 Відповісти
Вот для них и будут европейские истребители.
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28.02.2022 16:27 Відповісти
Добровольці прилетять на власних винищувичах - все як обицяв Борель
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28.02.2022 16:36 Відповісти
головне щоб не агенти РФ
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28.02.2022 16:28 Відповісти
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28.02.2022 16:29 Відповісти
Легіонери це професійні військові машини, це не "вагнерівці"
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28.02.2022 16:29 Відповісти
"Сафарі" починається
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28.02.2022 16:30 Відповісти
"вагнеровцы"-это дутый пузырь. Обычные "ваньки",решившие подзаработать. Вся из контора держится на хайпе. По факту-мясо.
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28.02.2022 17:01 Відповісти
Причем ваньки привыкшие всегда что приемущество на их стороне. Как количественное так и техническое. Но тут ой

Придется воевать не против босоногих сирийцев и чадовцов.
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28.02.2022 17:24 Відповісти
Це ж треба так себе поставити, що переважна більшість світу тебе вважає ворогом...
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28.02.2022 16:30 Відповісти
Або промисловою дичиною для легіону
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28.02.2022 16:32 Відповісти
Потому что сам Путин поставил себя угрозой мира. Он говорит что хочет перекроить мировой порядок.
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28.02.2022 16:42 Відповісти
Скоріше йому вірьовка шию натре, чим це станеться.
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28.02.2022 17:01 Відповісти
Але ж їм мабуть платити потрібно. І далеко не 100 тис. грн.
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28.02.2022 16:30 Відповісти
Это добровольцы.
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28.02.2022 16:32 Відповісти
Учасники за участь в "сафарі" роблять чималий внесок
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28.02.2022 16:34 Відповісти
Згідно ліцензії, роги та шкури аленів є власністю мисливців )
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28.02.2022 16:38 Відповісти
І копита теж...
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28.02.2022 16:41 Відповісти
кормежки и удовольствия уже достаточно)) ведь это развлечение хотя и с риском,но им не привыкать
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28.02.2022 16:42 Відповісти
За трофеї.
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28.02.2022 16:52 Відповісти
Початок сафарі на кацапiв.

The beginning of the katsapov safari.

Начало сафари на кацапов.
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28.02.2022 16:31 Відповісти
кацап наступає пізда по трохи по всім фронтам
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28.02.2022 16:31 Відповісти
СПАМИТЕ БОТОВ
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28.02.2022 16:33 Відповісти
А их не осталось ))
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28.02.2022 17:25 Відповісти
Пси війни, порвуть сраки кацапським шакалам. Серед цих хлопців бійці із анґлійськоґо спецназу (SAS< SMS) і французькоґо леґіону, добра підмоґа нашим ґероям.
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28.02.2022 16:34 Відповісти
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28.02.2022 16:35 Відповісти
вместе с украинцами, это в будущем серьёзная конкуренция французскому легиону.
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28.02.2022 16:37 Відповісти
Мабуть і шофери для f15 будуть, чи що там має прилетіти
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28.02.2022 16:42 Відповісти
А цябє, москалю, що нетак?)) твоя дружина вдуплітса каґда они будуть тут...)))
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28.02.2022 16:52 Відповісти
Тільки давайте їм українськи паспорти бо зеля потім буде їх тігати, мовляв найманці, не законні бандугруповання...
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28.02.2022 16:48 Відповісти
Нє, вже не буде, бо намалював указ. Йому Порошенка за очі вистачає.
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28.02.2022 17:12 Відповісти
Заявы, пани Маляр, это хорошо. Но где сами иностранные добровольцы? Что-то долго они "раздупляются"...
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28.02.2022 16:50 Відповісти
А для чого їх світити? У кожного своє полювання.
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28.02.2022 16:53 Відповісти
Щас,погоди. Выстроятся и отдадут тебе честь, приняв клятву верности.
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28.02.2022 17:04 Відповісти
Франція буде конфіскувати нерухомість, яхти та автомобілі російських олігархів
ПОНЕДІЛОК, 28 ЛЮТОГО 2022, 16:40
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28.02.2022 16:59 Відповісти
Вива ля Франсе.
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28.02.2022 17:06 Відповісти
Ну кацапы ж уже 8 лет об этом вещали. Пора воплотить в реальность "негров на БТРах")
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28.02.2022 17:03 Відповісти
во вторую мировую их обозначали как ягеры ( охотники на русню).
я думаю что самонаехавшая русня на крыме должна начинать очень быстро думать, пока есть время и есть путь к бегству.
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28.02.2022 17:05 Відповісти
VNIMANIE:
Brussels: josep borrel skazal: EU mobilizuet centr sputnikov v madride dlia razved dannix dlia Ukraini
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28.02.2022 17:07 Відповісти
вы местных не можете обеспечить оружием 🤬
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28.02.2022 17:09 Відповісти
Со своим будут уж как- нибудь.
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28.02.2022 17:15 Відповісти
В военторгах ЕС добровольцы купят самолеты, танки, гаубицы, "Стингеры","Джавелины", чтобы было чем мочить оккупантов.
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28.02.2022 17:09 Відповісти
Ne tolko vi ukrainci hotite " mangal" party, pol sveta hochet pir.

Kazhdij 5 priedit s svoim Javelinom, kazhdij 10 s svoim Stingerom

Da uzh, ne vsem budet trofei po moskal tanku.

Moloci, derzhites.
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28.02.2022 17:12 Відповісти
Очень долго
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28.02.2022 17:13 Відповісти
Я так думаю, что пора пошухерить в Мацкве. Ракетку пульнуть в логово Железного Феликса.
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28.02.2022 17:19 Відповісти
не нужно. мацквабад должен остаться относительно нетронутым до времени капитуляции русни и описи всего имущества псевдогосударства нароися.
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28.02.2022 17:22 Відповісти
А вот это - сильно! Уважение иностранному легиону, если иностранцы приедут сражаться за свободу Украины!
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28.02.2022 17:42 Відповісти
Uzhe est v Lvove, i potjagivaetsa narod
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28.02.2022 17:46 Відповісти
Несколько тысяч иностранцев уже подали заявления в Интернациональный легион Источник: https://censor.net/ru/n3320108

ЩО Я І КАЗАВ РАНІШЕ - В УКРАЇНІ БУДЕ СВІЙ ІНОЗЕМНИЙ ЛЕГІОН
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28.02.2022 19:27 Відповісти
 
 