ВСУ ликвидировали колонну диверсантов в Гвардейском. ФОТОрепортаж

ВСУ в Гвардейском (Хмельницкая область) ликвидировали колонну диверсантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

Также читайте: В Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве обезвредили диверсантов. Епифаний может быть целью россиян, - Евстратий (Зоря). ФОТОрепортаж



Фото: Госспецсвязи