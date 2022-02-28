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ЗСУ ліквідували колону диверсантів у Гвардійському. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ЗСУ у Гвардійському ліквідували колону диверсантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держспецзв'язку.

ЗСУ ліквідували колону диверсантів у Гвардійському 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Михайлівському Золотоверхому монастирі в Києві знешкодили диверсантів. Епіфаній може бути ціллю росіян, - Євстратій (Зоря). ФОТОрепортаж

ЗСУ ліквідували колону диверсантів у Гвардійському 02
Фото: Держспецзв'язку
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Топ коментарі
+62
СЛАВА УКРАИНЕ
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28.02.2022 17:07
+48
Героям Слава!!!
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28.02.2022 17:08
+41
В перший день яб написали- шкода людей.
А сьогодні я напишу щоб вони горіли в пеклі ****** роки!
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28.02.2022 17:07
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СЛАВА УКРАИНЕ
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28.02.2022 17:07 Відповісти
Героям Слава!!!
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28.02.2022 17:08 Відповісти
Героям Слава !

Поэтесса Александра Смилянская написала стихи :

Кто-то, конечно, хороший, но он не готов
сесть в автозак, а кому и Голгофа - не плаха.
Разница в принципах, в принципе, только пять слов:
Русский военный корабль, иди *****.

Голос из трубки спокоен, прерывист и глух:
«Мама, я в шапке, взяла документы, нет страха».
Дочка сегодня заснула в метро на полу.
Русский военный корабль, иди *****.

Если действительно хочешь для нашей земли
что-то хорошее - вон огород перепахан.
Зерна в карман положи, чтоб они проросли.
Русский военный корабль, иди *****.

Здесь возле арты чечен, беларус и казах,
Тут верят в Будду и Ктулху, в Христа и Аллаха.
Новые фрески распишем на новых церквях:
«Русский военный корабль, иди *****».

Этой империи нужен и Киев, и Крым.
Может быть я никогда не дождусь ее краха,
Но, будь уверен, мой правнук при встрече с твоим
Скажет: ты русский?
Окей.
Иди *****.
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28.02.2022 17:09 Відповісти
Відео на цей вір є!
https://www.youtube.com/watch?v=iRieRJV3veA
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28.02.2022 17:22 Відповісти
Дякую. Слава Україні !
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28.02.2022 18:48 Відповісти
Ага, уроди в правільній позиції!
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28.02.2022 19:24 Відповісти
В перший день яб написали- шкода людей.
А сьогодні я напишу щоб вони горіли в пеклі ****** роки!
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28.02.2022 17:07 Відповісти
За пять дней они могли догадаться, что это не ученья.
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28.02.2022 17:20 Відповісти
Які навчання? Диверсанти це самі відморожені покидьки на кшталт диркіна, тому таку наволоч брати у полон не бажано.
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28.02.2022 17:56 Відповісти
Это шутка.
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28.02.2022 17:56 Відповісти
Есть где-то запись переговоров наших и ихних. Там такая бравирующая мразь. А потом когда её повяжут, то "она не знала и никогда не будет убивать украинцев". Путин такой же на самом деле.
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28.02.2022 17:58 Відповісти
Надеюсь диркина где-нибудь таки шлепнут.
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28.02.2022 18:05 Відповісти
На концерт Кабзона *****, там в АДУ огромная аудитория собирается
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28.02.2022 17:08 Відповісти
стадіони
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28.02.2022 17:13 Відповісти
это моя Днепропетровская обл. Новомосковский р-н.
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28.02.2022 17:34 Відповісти
25-ка?
Слава Україні!
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28.02.2022 19:51 Відповісти
Він за життя такі аншлаги не мав.
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28.02.2022 17:20 Відповісти
Ну четко сработано, сразу на месте и порешали
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28.02.2022 17:08 Відповісти
Класно розглялись підари на нижній фотці. Так і не скористаються своїми 30 срібняками від рашки
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28.02.2022 17:09 Відповісти
Гарно лежать,природньо і фотогенічно) Так тримати.Слава ЗСУ і Слава Україні 🇺🇦!!
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28.02.2022 17:09 Відповісти
Тільки так з цапами потрібно.Цапи не мають право на життя!
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28.02.2022 17:10 Відповісти
Смерть кацапам!
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28.02.2022 17:11 Відповісти
Отдиверсантелись...
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28.02.2022 17:12 Відповісти
потомилися...прилягли відпочити...
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28.02.2022 18:11 Відповісти
Это вам твари за Черкассы, за Харьков, за Сумы, за Киев за все города Украины, за каждую невинную жизнь - горите в аду твари
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28.02.2022 17:12 Відповісти
Хотіли землі української...
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28.02.2022 17:12 Відповісти
Диверсантов расстреливайте сразу может половина и задумается
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28.02.2022 17:13 Відповісти
все полонених не брати, пацани які реально не хотіли вбивати вже або здались або їх хробаки доїдать.
Залишились звірі яких потрібно знищувати
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28.02.2022 17:13 Відповісти
Вот так надо с диверсантами!
Слава Украине!
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28.02.2022 17:14 Відповісти
Московські загарбники отримали те, що заслужили.

https://twitter.com/olehbatkovych/status/1498305426588413963?s=20&t=t02F1cqt2b8OhK_4iymmmg

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28.02.2022 17:15 Відповісти
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28.02.2022 17:15 Відповісти
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28.02.2022 17:16 Відповісти
какой у него классный крем для загара. удмурт надеялся быстренько загореть до цвета шоколада загореть и вернуться на мордовские болота. первое ему удалось, а вот со вторым возникла маленькая проблемка.
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28.02.2022 17:48 Відповісти
Видимо чувак сильно удивился перед смертью)
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28.02.2022 18:09 Відповісти
гарно лежать...як живі...
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28.02.2022 17:19 Відповісти
⚡️ Отож, попрацювали групою як філологині!

Слова-паролі:

🇺🇦 Подоляночка;
🇺🇦 Пательня;
🇺🇦 Балаканина;
🇺🇦 Рушниця;
🇺🇦 Назвисько;
🇺🇦 Пуцьвіріньок.

Доповнюйте/редагуйте в реплаях.
Ваші філологічні сили України ❤️

https://twitter.com/korabelnasosna/status/1498013273840574468
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28.02.2022 17:19 Відповісти
б-ть Пуцьвіріньок даже я не выговорил при том что всю жизнь в Украине живу.
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28.02.2022 17:25 Відповісти
Я доже слова такого не знал .
И меня за это никто не ущемлял.
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28.02.2022 18:09 Відповісти
Можно ещё:

************** *****************)
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28.02.2022 17:33 Відповісти
Колісниця

Вечорниця

Прибиральниця
Креслення

Чарівництво

Піклування
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28.02.2022 17:35 Відповісти
Лісівництво

Господарювання

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28.02.2022 17:36 Відповісти
Тільки Гвардійське - це під Дніпром. Їх ще вчора зажмурили
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28.02.2022 17:22 Відповісти
https://dnepr.info/news/v-gvardejskom-pod-dneprom-rasstrelyali-diversantov-foto-i-video/
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28.02.2022 17:26 Відповісти
Как они так далеко сумели добраться на машинах это же западная Украина .Неужели местные
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28.02.2022 17:27 Відповісти
тут опечатка. это Днепропетровская обл
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28.02.2022 17:35 Відповісти
Я сьогодні натрапили на велику кількість каналів, де нібито показують наші міста після обстрілів, завжди з супроводом, що все спокійно, все добре, а під таким прикриттям насправді робляться зйомки місцевості. Люди, будьте пильними! Коли чоловіки знімають щось на телефон довго, відразу ж викликайте поліцію. Зараз скину кілька посилань на такі канали, перший вже викрили -- Юрий Ворожко, Автокрановщик из Харькова, KALITA ALEX KALITA , ELENA MAX, Сантех-Сервис.
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28.02.2022 17:27 Відповісти
Надеюсь, что ни один человек не пострадал?
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28.02.2022 17:29 Відповісти
Колоны чет мельчают
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28.02.2022 17:30 Відповісти
Поправка. Это не та область.
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28.02.2022 17:30 Відповісти
Гвардійське - дуже важливий об'єкт під Дніпром. Думаю цього "бранденбургу" там до фіга вештається.
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28.02.2022 17:35 Відповісти
русне до бранденбурка 88 и ролланда как до славянства.
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28.02.2022 17:53 Відповісти
Юра это наше Гвардейское ? Орловшина , Днепр да?
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28.02.2022 18:15 Відповісти
Нищіть їх усіх без жалю браття!
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28.02.2022 17:31 Відповісти
хороший кацап - мертвый кацап
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28.02.2022 17:32 Відповісти
это ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НОВОМОСКОВСКИЙ РАЙОН
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28.02.2022 17:33 Відповісти
Гори гори, моя звезда...
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28.02.2022 17:33 Відповісти
немного хочу объяснить
рашке и ее рукводству фиолетово сколько умрет
главнео задачу выполнить
просто сейчас наверное на убой сложнее посылать будет всех
но и народ мягко говоря тугие

как пример, война в чечне
там типа простые молодые пацаны
они видят что их на бойну отправили, НО
они будут дальше воевать, почему?
потому что типа надо отомстить за смерть своих
а тупой АЛЕНЬ что тебя твоя страна как мясо кидает не заботит?
такие настроения были тогда
вот они, простые 18 летние мальчики
а потом они убивали с особой жестокостью мирных жителей безоружных
бомбили дома

не расслабляйтесь короче
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28.02.2022 17:37 Відповісти
Веселі хлопці працюють!
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28.02.2022 17:39 Відповісти
ті дебілокацапи думають, що тут всі розмовляють на хрюцком, і вимова ніфіга їх не палить
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28.02.2022 17:49 Відповісти
Не в Хмельницком, а в Гвардейском в Днепре. На блок-посту. И не колонну, а одну легковую, которая по пьяни не встала на досмотр , а начала газовать.
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28.02.2022 17:50 Відповісти
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28.02.2022 17:52 Відповісти
думал наши уже в Крым вошли
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28.02.2022 18:09 Відповісти
Продолжаем ******* сатанинскую орду!
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28.02.2022 18:34 Відповісти
 
 