ЗСУ ліквідували колону диверсантів у Гвардійському. ФОТОрепортаж
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ЗСУ у Гвардійському ліквідували колону диверсантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держспецзв'язку.
Топ коментарі
+62 Серёга Серёгин 980dafb6
показати весь коментар28.02.2022 17:07
+48 Слава Свид
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+41 Kroha Jenot
показати весь коментар28.02.2022 17:07
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Будь ласка, зачекайте...
Поэтесса Александра Смилянская написала стихи :
Кто-то, конечно, хороший, но он не готов
сесть в автозак, а кому и Голгофа - не плаха.
Разница в принципах, в принципе, только пять слов:
Русский военный корабль, иди *****.
Голос из трубки спокоен, прерывист и глух:
«Мама, я в шапке, взяла документы, нет страха».
Дочка сегодня заснула в метро на полу.
Русский военный корабль, иди *****.
Если действительно хочешь для нашей земли
что-то хорошее - вон огород перепахан.
Зерна в карман положи, чтоб они проросли.
Русский военный корабль, иди *****.
Здесь возле арты чечен, беларус и казах,
Тут верят в Будду и Ктулху, в Христа и Аллаха.
Новые фрески распишем на новых церквях:
«Русский военный корабль, иди *****».
Этой империи нужен и Киев, и Крым.
Может быть я никогда не дождусь ее краха,
Но, будь уверен, мой правнук при встрече с твоим
Скажет: ты русский?
Окей.
Иди *****.
https://www.youtube.com/watch?v=iRieRJV3veA
А сьогодні я напишу щоб вони горіли в пеклі ****** роки!
Слава Україні!
Залишились звірі яких потрібно знищувати
Слава Украине!
https://twitter.com/olehbatkovych/status/1498305426588413963?s=20&t=t02F1cqt2b8OhK_4iymmmg
Слова-паролі:
🇺🇦 Подоляночка;
🇺🇦 Пательня;
🇺🇦 Балаканина;
🇺🇦 Рушниця;
🇺🇦 Назвисько;
🇺🇦 Пуцьвіріньок.
Доповнюйте/редагуйте в реплаях.
Ваші філологічні сили України ❤️
https://twitter.com/korabelnasosna/status/1498013273840574468
И меня за это никто не ущемлял.
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Чарівництво
Піклування
Господарювання
рашке и ее рукводству фиолетово сколько умрет
главнео задачу выполнить
просто сейчас наверное на убой сложнее посылать будет всех
но и народ мягко говоря тугие
как пример, война в чечне
там типа простые молодые пацаны
они видят что их на бойну отправили, НО
они будут дальше воевать, почему?
потому что типа надо отомстить за смерть своих
а тупой АЛЕНЬ что тебя твоя страна как мясо кидает не заботит?
такие настроения были тогда
вот они, простые 18 летние мальчики
а потом они убивали с особой жестокостью мирных жителей безоружных
бомбили дома
не расслабляйтесь короче