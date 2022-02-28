Швейцария, несмотря на нейтралитет, заморозит активы Путина

Швейцария заморозит российские активы, включая активы президента Владимира Путина, отвергая свою давнюю традицию нейтралитета.

Об этом в своем Twitter написала The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Страна является излюбленным местом для российских денег, – указывает издание.

Как пишет издание Tribune de Geneve со ссылкой на члена Федерального совета Карина Келлера Саттера, Швейцария замораживает активы президента РФ Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина, министра иностранных дел Сергея Лаврова. Эти санкции вступают в силу немедленно. Приближенным к Путину и российским олигархам запрещен въезд в государство.

"Нападение России на Украину неприемлемо с точки зрения международного права, неприемлемо с политической точки зрения, неприемлемо с точки зрения морали", — заявил президент страны Игнацио Кассис, сообщает Суспільне.

Он добавил, что Федеральный совет рассмотрел вопрос санкций с точки зрения соблюдения нейтралитета, но "играть в игру агрессора - это не нейтрально". Швейцария также доставит Украине 25 тонн гуманитарной помощи.

По итогам внеочередной встречи министров иностранных дел ЕС 27 февраля Евросоюз решил предоставить Украине летальное оружие на общую сумму 450 миллионов евро и 50 миллионов евро на нелетальные поставки.