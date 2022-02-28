Швейцария, несмотря на нейтралитет, заморозит активы Путина
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Швейцария заморозит российские активы, включая активы президента Владимира Путина, отвергая свою давнюю традицию нейтралитета.
Об этом в своем Twitter написала The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.
Страна является излюбленным местом для российских денег, – указывает издание.
Как пишет издание Tribune de Geneve со ссылкой на члена Федерального совета Карина Келлера Саттера, Швейцария замораживает активы президента РФ Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина, министра иностранных дел Сергея Лаврова. Эти санкции вступают в силу немедленно. Приближенным к Путину и российским олигархам запрещен въезд в государство.
"Нападение России на Украину неприемлемо с точки зрения международного права, неприемлемо с политической точки зрения, неприемлемо с точки зрения морали", — заявил президент страны Игнацио Кассис, сообщает Суспільне.
Он добавил, что Федеральный совет рассмотрел вопрос санкций с точки зрения соблюдения нейтралитета, но "играть в игру агрессора - это не нейтрально". Швейцария также доставит Украине 25 тонн гуманитарной помощи.
По итогам внеочередной встречи министров иностранных дел ЕС 27 февраля Евросоюз решил предоставить Украине летальное оружие на общую сумму 450 миллионов евро и 50 миллионов евро на нелетальные поставки.
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швейцарцы очень хитрые
когда надо неожиданно находят для конфискации
в свою пользу много активов)))
teper suki kto neperestreliaetes sledujushie 100 let s gaztkoi pravda srat budete pod zaborom vozle domika s kupolami
Вот то ли дело требования и санкции от "великого" кадырки:
"Ряд европейских политиков сделали заявления по поводу возможного введения санкций против России.
Хочу сказать, что весь набор ограничений против России настолько абсурден, что нам остается только над этими бесплодными попытками смеяться. Заморозили они там пустоту. Полный конфуз!
И все же, несмотря на всю эту комедию, настало время жёстко отомстить, и меры должны быть зеркальными. Выглядеть они для сравнения должны так:
От своих заявлений должны отказаться: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, глава МИД Великобритании Лиз Трасс, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евродипломатии Жозеп Боррель, в противном случае Чеченская Республика, учитывая дерзкий и вычурный характер заявлений вышеуказанных лиц, оставляет за собой право ввести следующие санкции:
- Закрыть чеченское небо для полётов их джетов;
- Заморозить все рублёвые активы Джонсона в чеченских банках;
- Ввести эмбарго на все активы британских олигархов в Ачхой-Мартане, а в случае ухудшения - и в Самашках;
- Признать гнусным пережитком средневековья левостороннее движение;
- И признать, наконец, что не бывает английского чая!
Срок даю до 31 февраля!
Это будет примером и для других государств. Впредь думайте прежде чем вводить какие-то санкции".
А просто заморозить гроші міжнародних воєнних злочинців !
Це , що вони міжнародні воєнні злочинці - вже і так усі бачуть .
А юридично - буде Гаага , буде там суд - і він прийме рішення.
А гроші - ней поки у нас полежать ...