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Новини Війна в Україні
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Путін (21443) санкції (6855) Швейцарія (392)

Швейцарія, попри нейтралітет, заморозить активи Путіна

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Швейцарія заморозить російські активи, включно з активами президента Володимира Путіна, відкидаючи свою давню традицію нейтралітету.

Про це в своєму Twitter написала The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

Країна є улюбленим місцем для російських грошей, - вказує видання.

Як пише видання Tribune de Geneve з посиланням на членкиню Федеральної ради Карін Келлер Саттер, Швейцарія заморожує активи президента РФ Володимира Путіна, прем'єра Михайла Мішустіна, міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Ці санкції набувають чинності негайно. Наближеним до Путіна та російським олігархам заборонено в'їзд в державу.

"Напад Росії на Україну неприйнятний з точки зору міжнародного права, неприйнятний з політичної точки зору, неприйнятний з точки зору моралі", — заявив президент країни Ігнаціо Кассіс, повідомляє Суспільне.

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Він додав, що Федеральна рада розглянула питання санкцій з точки зору дотримання нейтралітету, але "грати в гру агресора — це не нейтрально". Швейцарія також доставить Україні 25 тонн гуманітарної допомоги.

За підсумками позачергової зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 27 лютого Євросоюз вирішив надати Україні летальну зброю на загальну суму 450 мільйонів євро та ще 50 мільйонів євро на нелетальні постачання.
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Топ коментарі
+23
Шо русофоби роблять!
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28.02.2022 18:02
+14
жесть. есть шанс, что дедов хватит удар.
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28.02.2022 18:04
+13
Респект и уважуха Швейцарии!
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28.02.2022 18:04
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28.02.2022 17:56 Відповісти
Капец это миллиарды -- крошить ***** и *********
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28.02.2022 18:28 Відповісти
Тотальная изоляция рашья!
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28.02.2022 18:38 Відповісти
25 тонн золота?
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28.02.2022 18:00 Відповісти
Dla Ukraini
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28.02.2022 18:37 Відповісти
Шо русофоби роблять!
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28.02.2022 18:02 Відповісти
Респект и уважуха Швейцарии!
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28.02.2022 18:04 Відповісти
жесть. есть шанс, что дедов хватит удар.
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28.02.2022 18:04 Відповісти
В Ватикані ще грошенята повинні бути. В папи римського запитайте, він не збреше.
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28.02.2022 18:05 Відповісти
Хотів би я побачити відео, в якому він після молитви за Україну говорить прямісінько в камеру "рускій воєний корабль, іді *****" з акцентом.
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28.02.2022 18:43 Відповісти
Пошел деребан кацамии, африканские племена, подтягивайтесь на деребан
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28.02.2022 18:06 Відповісти
на таке ми не могли і сподіватись. не те що вимагати)
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28.02.2022 18:11 Відповісти
ШВЕЙЦАРІЇ-РЕСПЕКТ...
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28.02.2022 18:18 Відповісти
Дуже добре!
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28.02.2022 18:20 Відповісти
сплошрая русофобия
швейцарцы очень хитрые
когда надо неожиданно находят для конфискации
в свою пользу много активов)))
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28.02.2022 18:20 Відповісти
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28.02.2022 18:22 Відповісти
а! вот почему путлер обьявил сегодня, что в россии теперь рубль и правда становится деревяным
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28.02.2022 18:23 Відповісти
Красота яка
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28.02.2022 18:26 Відповісти
Вот вам швейцарский ножик: в нём столько интересных приспособ ...
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28.02.2022 18:26 Відповісти
deripaski i kakie to tam oligarhi nedeli nazad i nedumali o tom....
teper suki kto neperestreliaetes sledujushie 100 let s gaztkoi pravda srat budete pod zaborom vozle domika s kupolami
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28.02.2022 18:30 Відповісти
"gazetkoi"
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28.02.2022 18:32 Відповісти
БРАВО !!!! Швейцарія, браво !!!!
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28.02.2022 18:32 Відповісти
Тю! Тоже мне санкции...
Вот то ли дело требования и санкции от "великого" кадырки:

"Ряд европейских политиков сделали заявления по поводу возможного введения санкций против России.
Хочу сказать, что весь набор ограничений против России настолько абсурден, что нам остается только над этими бесплодными попытками смеяться. Заморозили они там пустоту. Полный конфуз!
И все же, несмотря на всю эту комедию, настало время жёстко отомстить, и меры должны быть зеркальными. Выглядеть они для сравнения должны так:
От своих заявлений должны отказаться: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, глава МИД Великобритании Лиз Трасс, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евродипломатии Жозеп Боррель, в противном случае Чеченская Республика, учитывая дерзкий и вычурный характер заявлений вышеуказанных лиц, оставляет за собой право ввести следующие санкции:
- Закрыть чеченское небо для полётов их джетов;
- Заморозить все рублёвые активы Джонсона в чеченских банках;
- Ввести эмбарго на все активы британских олигархов в Ачхой-Мартане, а в случае ухудшения - и в Самашках;
- Признать гнусным пережитком средневековья левостороннее движение;
- И признать, наконец, что не бывает английского чая!
Срок даю до 31 февраля!
Это будет примером и для других государств. Впредь думайте прежде чем вводить какие-то санкции".
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28.02.2022 18:49 Відповісти
Швейцария умная страна. Она за очко любую страну взять может финансовым способом.
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28.02.2022 18:50 Відповісти
Так , і не дуже нарушаючи нейтралітет ...
А просто заморозить гроші міжнародних воєнних злочинців !
Це , що вони міжнародні воєнні злочинці - вже і так усі бачуть .
А юридично - буде Гаага , буде там суд - і він прийме рішення.
А гроші - ней поки у нас полежать ...
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28.02.2022 20:43 Відповісти
Танцуй россия и плач Европа, кацапам пришла жоппа
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28.02.2022 18:52 Відповісти
***** добился того, чего даже Гитлер не достиг
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28.02.2022 19:07 Відповісти
Красота! Успеха Швейцарии в работе!👍
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28.02.2022 19:55 Відповісти
 
 