Швейцарія, попри нейтралітет, заморозить активи Путіна
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Швейцарія заморозить російські активи, включно з активами президента Володимира Путіна, відкидаючи свою давню традицію нейтралітету.
Про це в своєму Twitter написала The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ.
Країна є улюбленим місцем для російських грошей, - вказує видання.
Як пише видання Tribune de Geneve з посиланням на членкиню Федеральної ради Карін Келлер Саттер, Швейцарія заморожує активи президента РФ Володимира Путіна, прем'єра Михайла Мішустіна, міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Ці санкції набувають чинності негайно. Наближеним до Путіна та російським олігархам заборонено в'їзд в державу.
"Напад Росії на Україну неприйнятний з точки зору міжнародного права, неприйнятний з політичної точки зору, неприйнятний з точки зору моралі", — заявив президент країни Ігнаціо Кассіс, повідомляє Суспільне.
Він додав, що Федеральна рада розглянула питання санкцій з точки зору дотримання нейтралітету, але "грати в гру агресора — це не нейтрально". Швейцарія також доставить Україні 25 тонн гуманітарної допомоги.
За підсумками позачергової зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 27 лютого Євросоюз вирішив надати Україні летальну зброю на загальну суму 450 мільйонів євро та ще 50 мільйонів євро на нелетальні постачання.
Будь ласка, зачекайте...
швейцарцы очень хитрые
когда надо неожиданно находят для конфискации
в свою пользу много активов)))
teper suki kto neperestreliaetes sledujushie 100 let s gaztkoi pravda srat budete pod zaborom vozle domika s kupolami
Вот то ли дело требования и санкции от "великого" кадырки:
"Ряд европейских политиков сделали заявления по поводу возможного введения санкций против России.
Хочу сказать, что весь набор ограничений против России настолько абсурден, что нам остается только над этими бесплодными попытками смеяться. Заморозили они там пустоту. Полный конфуз!
И все же, несмотря на всю эту комедию, настало время жёстко отомстить, и меры должны быть зеркальными. Выглядеть они для сравнения должны так:
От своих заявлений должны отказаться: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, глава МИД Великобритании Лиз Трасс, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евродипломатии Жозеп Боррель, в противном случае Чеченская Республика, учитывая дерзкий и вычурный характер заявлений вышеуказанных лиц, оставляет за собой право ввести следующие санкции:
- Закрыть чеченское небо для полётов их джетов;
- Заморозить все рублёвые активы Джонсона в чеченских банках;
- Ввести эмбарго на все активы британских олигархов в Ачхой-Мартане, а в случае ухудшения - и в Самашках;
- Признать гнусным пережитком средневековья левостороннее движение;
- И признать, наконец, что не бывает английского чая!
Срок даю до 31 февраля!
Это будет примером и для других государств. Впредь думайте прежде чем вводить какие-то санкции".
А просто заморозить гроші міжнародних воєнних злочинців !
Це , що вони міжнародні воєнні злочинці - вже і так усі бачуть .
А юридично - буде Гаага , буде там суд - і він прийме рішення.
А гроші - ней поки у нас полежать ...