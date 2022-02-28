Швейцарія скасовує нейтралітет, запроваджує санкції проти РФ та закриває небо для російських авіакомпаній
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Швейцарія скасовує нейтралітет через війну в Україні. Влада країни прийняла рішення запровадити санкції Європейського Союзу щодо Росії, а також закрити небо для російських літаків.
Про це заявив представник Федеральної ради Швейцарії Андре Симонацці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Відзначається, що в понеділок, 28 лютого, Федеральна рада Швейцарії провела екстрену нараду щодо України. В ході засідання було прийнято рішення відмовитися від нейтралітету і застосувати санкції ЄС щодо Російської Федерації.
"Військовий напад Росії на суверенну європейську країну є дуже серйозним порушенням міжнародного права. Тому Федеральна рада змінює попередню практику санкцій Швейцарії. У цих рішеннях враховувалися аспекти політики нейтралітету і миру. Швейцарія розглядатиме кожен наступний пакет санкцій з боку ЄС в індивідуальному порядку", - написав Симонацці.
Також Швейцарія закриває свій повітряний простір для всіх рейсів з Росії і будь-яких літаків з російським маркуванням.
Більш того, Швейцарія доставить до Польщі близько 25 тонн гуманітарної допомоги для українських біженців.
Будь ласка, зачекайте...
ІМХО.
швейцарія допоможе дозрітитому кто-нибудь
Уясе?!?! В Україне по детям лупят из самолётов, а "наш" аэродром - военно-испытательный, на которым те самые самолёты, может, и базируются. Понимаешь уровень их? И ведь это родня, ять!
Да ************ нах, и в землю семечек посадить. Вам же проще - ударной волной по ушам целый день бить не будет. И потом везти ножки буша по курсу одна тара - одна боеголовка.
Вот такая дожна быть деколонизация. Как у Японии после второй мировой.
И это я, интеллигентская морда говорю, который в жизни слово "фигня" слишком непристойным для себя считает.
Ну що ж, тепер ми згідні на "фінляндизацію"!
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Slava Ukraine!
Geroyam Slava!
"У цих рішеннях були враховані нейтралітет та аспекти мирної політики. Швейцарія окремо розгляне будь-який додатковий пакет санкцій, запроваджений ЄС. "
Продолжающееся военное нападение России на суверенную европейскую страну является очень серьезным нарушением международного права. Поэтому Федеральный совет меняет предыдущую практику санкций Швейцарии: https://admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-87386.html (BK)
главное душа
а деньги пусть оставят "клятым" европейцам