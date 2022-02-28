Великобритания запрещает заход в британские порты судов, связанных с РФ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Власти Великобритании в связи с агрессией против Украины приняли решение запретить судам, связанным с РФ, заход в британские порты, говорится в заявлении главы Минтранса Британии Гранта Шэппса.
"В этих условиях министерство транспорта не считает подобающим для российских судов продолжать заходить в порты Соединенного Королевства", - отмечается в документе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Согласно заявлению, портам не следует пускать суда, которыми владеет РФ, которые она фрахтует, а также которые используют какие-либо лица, связанные с Россией.
Речь также идет о судах, которые ходят под российским флагом, или которые зарегистрированы в РФ. Кроме того, под действие запрета подпадают суда, которыми владеют или которые используют лица из санкционных списков.
Ранее Великобритания закрыла воздушное пространство для российских самолетов, Россия приняла аналогичные ответные меры.
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впіймав Бандерівець Золоту рибку, та як водиться-3 бажання...
-1ше бажання- щоб татаро-монголи напали на Швецію!
-зроблено
-2ге бажання- щоб татаро-монголи напали на Швецію!
-зроблено
3те бажання- щоб татаро-монголи напали на Швецію!
- зробленно
той її випускае, рибка запитуе- нащо тобі та Швеція?
А Бандерівець- так вони туди через Москву й обратно через Москву...
Вчера даже одна американка, не говорящая по-русски попросила помочь ей с произношением ЭТОЙ фразы
*Звучит красивая песня про корабль
- ВСЕМИРНЫЙ ХИТ 2022
Шакалы погли по беспределу, а новости нет
Васильковку, Белую Церковь и еще что-то...
пожары...где-то попали в общагу.. а где-то ( вроде даже как Васильковка) в многоэтажку ...
так быстро прочитали информацию что не успел среагировать и хорошо запомнить...
Значить прапор Панами не буде канати?
Якщо так це добре
https://twitter.com/esq_untitle/status/1497577004513771529
Если другие страны присоединятся...
Торговля на море, это подавляющая часть мировых грузоперевозок
даже "какая то" австралия санкции вводит
(для "великих" какая то)) )
- ВСЕМИРНЫЙ ХИТ 2022