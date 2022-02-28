Великобритания запрещает заход в британские порты судов, связанных с РФ

Власти Великобритании в связи с агрессией против Украины приняли решение запретить судам, связанным с РФ, заход в британские порты, говорится в заявлении главы Минтранса Британии Гранта Шэппса.

"В этих условиях министерство транспорта не считает подобающим для российских судов продолжать заходить в порты Соединенного Королевства", - отмечается в документе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно заявлению, портам не следует пускать суда, которыми владеет РФ, которые она фрахтует, а также которые используют какие-либо лица, связанные с Россией.

Речь также идет о судах, которые ходят под российским флагом, или которые зарегистрированы в РФ. Кроме того, под действие запрета подпадают суда, которыми владеют или которые используют лица из санкционных списков.

Ранее Великобритания закрыла воздушное пространство для российских самолетов, Россия приняла аналогичные ответные меры.

Читайте также: Швейцария отменяет нейтралитет, вводит санкции против РФ и закрывает небо для российских авиакомпаний