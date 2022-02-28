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Великобритания (4265) Россия (91304) санкции (10622) мореплавание (27)

Великобритания запрещает заход в британские порты судов, связанных с РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Великобритания запрещает заход в британские порты судов, связанных с РФ

Власти Великобритании в связи с агрессией против Украины приняли решение запретить судам, связанным с РФ, заход в британские порты, говорится в заявлении главы Минтранса Британии Гранта Шэппса.

"В этих условиях министерство транспорта не считает подобающим для российских судов продолжать заходить в порты Соединенного Королевства", - отмечается в документе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно заявлению, портам не следует пускать суда, которыми владеет РФ, которые она фрахтует, а также которые используют какие-либо лица, связанные с Россией.

Речь также идет о судах, которые ходят под российским флагом, или которые зарегистрированы в РФ. Кроме того, под действие запрета подпадают суда, которыми владеют или которые используют лица из санкционных списков.

Ранее Великобритания закрыла воздушное пространство для российских самолетов, Россия приняла аналогичные ответные меры.

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Топ комментарии
+52
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28.02.2022 19:03
+50
Руській корабель,йди *****
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28.02.2022 19:02
+47
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28.02.2022 19:01
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Правила форума Совет форумчан
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28.02.2022 19:01 Ответить
Іспанія також заборонила
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28.02.2022 19:02 Ответить
БРИТАМ-РЕСПЕКТ
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28.02.2022 19:02 Ответить
Руській корабель,йди *****
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28.02.2022 19:02 Ответить
"Гребите веслами" (с)
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28.02.2022 19:03 Ответить
Душіть цапів по всьому світу.Смерть окупантам!
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28.02.2022 19:03 Ответить
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28.02.2022 19:03 Ответить
Оруууууу!
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28.02.2022 19:05 Ответить
анекдот-
впіймав Бандерівець Золоту рибку, та як водиться-3 бажання...
-1ше бажання- щоб татаро-монголи напали на Швецію!
-зроблено
-2ге бажання- щоб татаро-монголи напали на Швецію!
-зроблено
3те бажання- щоб татаро-монголи напали на Швецію!
- зробленно
той її випускае, рибка запитуе- нащо тобі та Швеція?
А Бандерівець- так вони туди через Москву й обратно через Москву...
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28.02.2022 20:17 Ответить
А что, очень метко
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28.02.2022 21:02 Ответить
Тепер це піде лавиною.
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28.02.2022 19:06 Ответить
Бачу що люди західної цивілізації мем "РУСКИЙ КОРАБЛЬ ИДИ *****" розуміють буквально
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28.02.2022 19:06 Ответить
Герой-пограничник украинского острова Змеиный создал самую мощную БОМБУ в МИРЕ.

Вчера даже одна американка, не говорящая по-русски попросила помочь ей с произношением ЭТОЙ фразы

*Звучит красивая песня про корабль

- ВСЕМИРНЫЙ ХИТ 2022
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28.02.2022 20:37 Ответить
На вчерашней демонстрации в Берлине перевёл эту фразу на немецкий
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28.02.2022 21:03 Ответить
Кто нить знает шо в василькове????
Шакалы погли по беспределу, а новости нет
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28.02.2022 19:08 Ответить
только что обстреляли нехило.... (шоб не брехануть авиаудар...но не точно)
Васильковку, Белую Церковь и еще что-то...
пожары...где-то попали в общагу.. а где-то ( вроде даже как Васильковка) в многоэтажку ...
так быстро прочитали информацию что не успел среагировать и хорошо запомнить...
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28.02.2022 20:34 Ответить
Борису Джонсонові треба пам'ятник буде поставити на площі Незалежності, та нагородити: дуже добре допомагає. Я щиро йому вдячний.
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28.02.2022 19:11 Ответить
В Херсоне на улице Благоева прямо сейчас зашла колонна росстанков..стоят прямо у моего дома(
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28.02.2022 19:12 Ответить
ТА ЯКІ РОСІЙСЬКІ СУДНА = <************
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28.02.2022 19:13 Ответить
Пов'язаних?
Значить прапор Панами не буде канати?
Якщо так це добре
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28.02.2022 19:13 Ответить
Маяки для наведення рокет. - Одеська мерія.

https://twitter.com/esq_untitle/status/1497577004513771529

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28.02.2022 19:18 Ответить
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28.02.2022 19:19 Ответить
А ще, треба топити парашинські лоханки на Ламанші, Гібралтарі і Суецькому каналі, а японцям варто згадати про "Цусіму"
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28.02.2022 19:25 Ответить
А вот это уже мощно!!
Если другие страны присоединятся...
Торговля на море, это подавляющая часть мировых грузоперевозок
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28.02.2022 19:33 Ответить
С утра налетались, к вечеру наплавались.
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28.02.2022 19:47 Ответить
Весла все ближе
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28.02.2022 20:19 Ответить
Надеюсь завтра к вечеру остальные цивилизованные страны сделают то же самое.
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28.02.2022 20:12 Ответить
"Нє взлєтім так паплаваєм" вже теж не катить
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28.02.2022 20:17 Ответить
сплошная русофобия
даже "какая то" австралия санкции вводит
(для "великих" какая то)) )
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28.02.2022 20:17 Ответить
Хехе, ждём такого же теперь от других стран Европы
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28.02.2022 20:18 Ответить
*Звучит красивая песня про корабль

- ВСЕМИРНЫЙ ХИТ 2022
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28.02.2022 20:23 Ответить
Отлично. Давить их по всем фронтам, пока не уберутся.
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28.02.2022 20:25 Ответить
Рассея отдать концы!
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28.02.2022 20:29 Ответить
Укравтодор встановлює нові дорожні знаки "Окупантам рух заборонено"
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28.02.2022 20:58 Ответить
 
 