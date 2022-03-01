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Норвегия отправит Украине 2000 противотанковых гранатометов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Норвегия отправит Украине 2000 противотанковых гранатометов

Норвегия, которая до сих пор воздерживалась от предоставления Украине военной помощи для отражения агрессии РФ, предоставит Украине противотанковые гранатометы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на Reuters.

Правительство Норвегии приняло решение отправить Украине 2000 противотанковых гранатометов M72 для защиты от российской агрессии.

Норвегия с 1950-х годов отказывалась от поставок оружия в страны, не входящие в НАТО, находящиеся в состоянии войны или под угрозой вооруженного конфликта.

"Норвегия проводит строгую политику по экспорту военной техники, но Украина сейчас сталкивается с чрезвычайными обстоятельствами", - заявил премьер-министр Йонас Гар Стере.

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Топ комментарии
+19
М72 LAW неплохой шайтан-труба. Без наведения,слегка устаревший, но тоже сгодится.
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28.02.2022 22:12
+15
Что творят клятые - цена на металлом упадет в разы!
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28.02.2022 22:12
+11
Смотрел ТТХ - для танков не подходит, только для лёгкой бронетехники

Побольше бы таких для городских боёв и засад.
Все ж не с Молотовым бросаться
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28.02.2022 22:26
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М72 LAW неплохой шайтан-труба. Без наведения,слегка устаревший, но тоже сгодится.
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28.02.2022 22:12 Ответить
пойдёт ой мурза Сумская область гиде кацапы на лыжи дали вроде https://twitter.com/i/status/1498363062448971781
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28.02.2022 22:14 Ответить
Смотрел ТТХ - для танков не подходит, только для лёгкой бронетехники

Побольше бы таких для городских боёв и засад.
Все ж не с Молотовым бросаться
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28.02.2022 22:26 Ответить
мурза они нас завоевать хотели новейший основной бтр 82а https://twitter.com/i/status/1498398180685369359
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28.02.2022 22:45 Ответить
Так а я за шо? Ну как им победить, если у них уже гражданские БТРы воруют....
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28.02.2022 22:52 Ответить
ору чайкой
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28.02.2022 22:53 Ответить
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28.02.2022 22:58 Ответить
Там где джэвелины жалко там м72 в самый раз
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28.02.2022 22:46 Ответить
Что творят клятые - цена на металлом упадет в разы!
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28.02.2022 22:12 Ответить
Так вчера приемщик писал об падении в его и соседних точках😄
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28.02.2022 22:17 Ответить
в фублях даже поднялся
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01.03.2022 04:23 Ответить
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28.02.2022 22:13 Ответить
Стилькы танкив у ***** немаэ..
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28.02.2022 22:14 Ответить
а бмп и прочий металлолом
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28.02.2022 22:18 Ответить
Може и е,но их снять с консервации,доставить тд и тп.Да и наездниками укомплектовать.
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28.02.2022 22:19 Ответить
ой фото рузге техники вид из нутря
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28.02.2022 22:29 Ответить
Не NLAW конечно но все же лучше чем ничего
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28.02.2022 22:29 Ответить
У норвегов есть шикарный комплекс ПВО средней дальности, NASAMS называется, вот его бы нам.
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28.02.2022 22:55 Ответить
С кем норвеги собирались воевать?
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28.02.2022 23:22 Ответить
C кем прийдется, с тем и собрались.
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28.02.2022 23:59 Ответить
У них є кордон з Рашею, хоча і невеличкий.
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01.03.2022 00:06 Ответить
Молодцы норвеги, лучше поздно чем никогда. Тем более что ещё не поздно.
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01.03.2022 01:31 Ответить
 
 