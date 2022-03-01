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Норвегия отправит Украине 2000 противотанковых гранатометов
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Норвегия, которая до сих пор воздерживалась от предоставления Украине военной помощи для отражения агрессии РФ, предоставит Украине противотанковые гранатометы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на Reuters.
Правительство Норвегии приняло решение отправить Украине 2000 противотанковых гранатометов M72 для защиты от российской агрессии.
Норвегия с 1950-х годов отказывалась от поставок оружия в страны, не входящие в НАТО, находящиеся в состоянии войны или под угрозой вооруженного конфликта.
"Норвегия проводит строгую политику по экспорту военной техники, но Украина сейчас сталкивается с чрезвычайными обстоятельствами", - заявил премьер-министр Йонас Гар Стере.
Топ комментарии
+19 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий28.02.2022 22:12
+15 Враг рода человеческого 666
показать весь комментарий28.02.2022 22:12
+11 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий28.02.2022 22:26
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Побольше бы таких для городских боёв и засад.
Все ж не с Молотовым бросаться