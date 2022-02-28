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Норвегія відправить Україні 2000 протитанкових гранатометів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Норвегія відправить Україні 2000 протитанкових гранатометів

Норвегія, яка досі утримувалась від надання Україні військової допомоги для відсічі агресії РФ, надасть Україні протитанкові гранатомети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Reuters.

Уряд Норвегії ухвалив рішення відправити Україні 2000 протитанкових гранатометів M72 для захисту від російської агресії.

Норвегія з 1950-х років відмовлялася від постачання зброї до країн, що не входять до НАТО, які перебувають у стані війни або під загрозою збройного конфлікту.

"Норвегія проводить сувору політику щодо експорту військової техніки, але Україна зараз стикається з надзвичайними обставинами", - заявив прем'єр-міністр Йонас Гар Стере.

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Топ коментарі
+19
М72 LAW неплохой шайтан-труба. Без наведения,слегка устаревший, но тоже сгодится.
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28.02.2022 22:12
+15
Что творят клятые - цена на металлом упадет в разы!
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28.02.2022 22:12
+11
Смотрел ТТХ - для танков не подходит, только для лёгкой бронетехники

Побольше бы таких для городских боёв и засад.
Все ж не с Молотовым бросаться
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28.02.2022 22:26
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М72 LAW неплохой шайтан-труба. Без наведения,слегка устаревший, но тоже сгодится.
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28.02.2022 22:12 Відповісти
пойдёт ой мурза Сумская область гиде кацапы на лыжи дали вроде https://twitter.com/i/status/1498363062448971781
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28.02.2022 22:14 Відповісти
Смотрел ТТХ - для танков не подходит, только для лёгкой бронетехники

Побольше бы таких для городских боёв и засад.
Все ж не с Молотовым бросаться
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28.02.2022 22:26 Відповісти
мурза они нас завоевать хотели новейший основной бтр 82а https://twitter.com/i/status/1498398180685369359
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28.02.2022 22:45 Відповісти
Так а я за шо? Ну как им победить, если у них уже гражданские БТРы воруют....
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28.02.2022 22:52 Відповісти
ору чайкой
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28.02.2022 22:53 Відповісти
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28.02.2022 22:58 Відповісти
Там где джэвелины жалко там м72 в самый раз
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28.02.2022 22:46 Відповісти
Что творят клятые - цена на металлом упадет в разы!
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28.02.2022 22:12 Відповісти
Так вчера приемщик писал об падении в его и соседних точках😄
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28.02.2022 22:17 Відповісти
в фублях даже поднялся
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01.03.2022 04:23 Відповісти
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28.02.2022 22:13 Відповісти
Стилькы танкив у ***** немаэ..
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28.02.2022 22:14 Відповісти
а бмп и прочий металлолом
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28.02.2022 22:18 Відповісти
Може и е,но их снять с консервации,доставить тд и тп.Да и наездниками укомплектовать.
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28.02.2022 22:19 Відповісти
ой фото рузге техники вид из нутря
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28.02.2022 22:29 Відповісти
Не NLAW конечно но все же лучше чем ничего
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28.02.2022 22:29 Відповісти
У норвегов есть шикарный комплекс ПВО средней дальности, NASAMS называется, вот его бы нам.
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28.02.2022 22:55 Відповісти
С кем норвеги собирались воевать?
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28.02.2022 23:22 Відповісти
C кем прийдется, с тем и собрались.
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28.02.2022 23:59 Відповісти
У них є кордон з Рашею, хоча і невеличкий.
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01.03.2022 00:06 Відповісти
Молодцы норвеги, лучше поздно чем никогда. Тем более что ещё не поздно.
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01.03.2022 01:31 Відповісти
 
 