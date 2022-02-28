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Норвегія відправить Україні 2000 протитанкових гранатометів
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Норвегія, яка досі утримувалась від надання Україні військової допомоги для відсічі агресії РФ, надасть Україні протитанкові гранатомети.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Reuters.
Уряд Норвегії ухвалив рішення відправити Україні 2000 протитанкових гранатометів M72 для захисту від російської агресії.
Норвегія з 1950-х років відмовлялася від постачання зброї до країн, що не входять до НАТО, які перебувають у стані війни або під загрозою збройного конфлікту.
"Норвегія проводить сувору політику щодо експорту військової техніки, але Україна зараз стикається з надзвичайними обставинами", - заявив прем'єр-міністр Йонас Гар Стере.
Топ коментарі
+19 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар28.02.2022 22:12
+15 Враг рода человеческого 666
показати весь коментар28.02.2022 22:12
+11 Алекс Мышкевич
показати весь коментар28.02.2022 22:26
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Побольше бы таких для городских боёв и засад.
Все ж не с Молотовым бросаться