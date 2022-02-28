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В Украину прибыли станции спутникового интернета StarLink от Илона Маска, – Федоров. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Украину прибыла первая партия станций спутникового Интернета StarLink.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Спасибо Илону Маску и всем партнерам свободной Украины! Продолжаем борьбу на всех фронтах!" – написал министр.

В Украину прибыли станции спутникового интернета StarLink от Илона Маска, – Федоров 01

"Дякую Ілону Маску та всім партнерам вільної України! Продовжуємо боротьбу на всіх фронтах!" - написав міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Маск відкрив для України супутникові термінали Starlink
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Топ комментарии
+34
Стабільний і безпечний канал зв'язк
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28.02.2022 23:02
+21
Ілон Маск - це людина з майбутнього!
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28.02.2022 23:00
+20
Стабильная защищенная связь это прекрасно.
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28.02.2022 23:01
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Хтось мені поясніть, я серйозно, без приколу, на що воно згодиться зараз?
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28.02.2022 23:00 Ответить
Стабільний і безпечний канал зв'язк
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28.02.2022 23:02 Ответить
він же такий тільки в одному напрямку... upload йде через сотові мережі, чи я щось невірно розумію?...
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28.02.2022 23:03 Ответить
це багатофункціональна супутникова мережа
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28.02.2022 23:04 Ответить
есть терминалы, для которых не нужен никакой наземный канал. удовольствие недешевое, конечно. и пинг неслабый, в контру не побегаешь
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28.02.2022 23:05 Ответить
какая ***** контра? это для нужд армии.
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28.02.2022 23:06 Ответить
у меня нет с собой таблички "сарказм", извини
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28.02.2022 23:10 Ответить
дякую, як для пересічного пенса може й чудово... Але мені технічно ніякий пояснень ваших не достатньо чим конкретно ця цяцька корисна буде під час війни...
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28.02.2022 23:07 Ответить
а вы с какой целью интересуетесь?
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28.02.2022 23:09 Ответить
для диверсій *****.. для розуміння це корисно чи грьобаний піар, як з новиною про сервіс DMarket!!
Для мене це як ніби попросили відеокарт для майнінгу... Я ж кажу, що може не розумію чогось!..
Чи зараз під тим, що для захисту потрібно все іде?
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28.02.2022 23:15 Ответить
командир подразделения поставит тебе задачу. все остальное - не твоего ума дело.
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28.02.2022 23:17 Ответить
кажеш саме так як москальський командир
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28.02.2022 23:20 Ответить
а других командиров у тебя не было?
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28.02.2022 23:21 Ответить
Це не грьобаний піар - це дійсно корисно.
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28.02.2022 23:53 Ответить
Тобі,старий кацапський поц,краще подбати про те,в якій буржуйці ти будеш палити свої ржублі,щоб зігріти своє нікчемне тільце.🤣
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01.03.2022 01:05 Ответить
У Старлинка с пингом как раз все хорошо, несколько десятков милисекунд. У них спутники на низкой орбите, а не на геостационаре, как у других.
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28.02.2022 23:35 Ответить
неправильно - він двосторонній.
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28.02.2022 23:17 Ответить
ну допустим, і що його для ай-пі телефонії використовувавимуть?..
ну добре може то й зайве кацапам знати дійсно.. не відповідайте.
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28.02.2022 23:28 Ответить
Який обізнаний "пенс".Іди вже на бутилку сідай,а краще -пашол на х😀уй!🤣
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01.03.2022 01:09 Ответить
Вы путаете StarLink с StarGate (если не ошибаюсь).
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28.02.2022 23:48 Ответить
кстати, слышал, что орки получили приказ ******* по ходу движения вышки мобильной связи...., так что это как раз кстати.....
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28.02.2022 23:50 Ответить
Операторы мобильной связи находятся в России - зачем им лишать себя оперативной информации ? И денег ?
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01.03.2022 03:14 Ответить
а ты думаешь, что старлинк только инет раздает? их над нами уже полно и они смотрят далеко вглубь вражеской территории
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28.02.2022 23:03 Ответить
чим смотрят? це ж не картографічні супутники, на них єхіба оптика (камери)???
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28.02.2022 23:54 Ответить
Шо нада - то і є.
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01.03.2022 03:15 Ответить
Будет интерент связь даже если оптоволокно перебьют. Заглушить можно только мощной глушилкой, которая должна стоять впритык. Это по дилетантски. Думаю, профи объяснят более подробно.
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28.02.2022 23:04 Ответить
Це супутниковий інтернет
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28.02.2022 23:04 Ответить
фігасобі... дійсно?..
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28.02.2022 23:57 Ответить
Зараз -- геть не потрібне, бо почне працювати з 23 року.
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28.02.2022 23:06 Ответить
враньё. Украине позавчера уже включили.
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28.02.2022 23:07 Ответить
ну там десь в соцмережі дійсно писав Маск, що Україна підключена, а терміли будуть згодом.
Бачив, що вже приїхали... Проте я таку штуку бачив у відео якогось блогера, що гостював у друзів в штатах... точно така сама тарілочка як на фото -- даулінк шалений, аплінк ніякий, через стільниковий зв'язок... Тому й питаю цих місцевий зв'язків, яким чином це корисно, і де на фото ті славетні автономні зворотні термінали
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28.02.2022 23:19 Ответить
Ви поставили вірне питання і ключове слово у Вашому пості я побачив: зараз. А зараз воно нам ні до чого, на жаль. Україна підключена до програми підключення.
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28.02.2022 23:27 Ответить
тиварь удовись
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01.03.2022 00:56 Ответить
Окупанты получили приказ- уничтожать на линии фронта вышки сотовой связи. А эта хрень работает прямо со спутником
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28.02.2022 23:14 Ответить
на тобі https://censor.net/ua/news/3320231/okupanty_ne_glushytymut_zvyazok_sbu
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28.02.2022 23:45 Ответить
из любой точки Украины орправлять и передавать информацию . мобильную связь кацапье уничтожает .
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28.02.2022 23:47 Ответить
Ілон Маск - це людина з майбутнього!
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28.02.2022 23:00 Ответить
просто грамотный маркетолог.
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28.02.2022 23:08 Ответить
Та невже? Це все, що може сказати Іван Дурак про Ілона маска?
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28.02.2022 23:15 Ответить
А Ви на що сподівались?
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28.02.2022 23:18 Ответить
Вообще то ему повезло выиграть тендер с NASA когда он уже был фактически банкрот. Он сам рассказывал.
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01.03.2022 00:17 Ответить
Стабильная защищенная связь это прекрасно.
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28.02.2022 23:01 Ответить
Кацапі втратив ще два танки.

https://twitter.com/UAWeapons/status/1498398028071321605
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28.02.2022 23:06 Ответить
на сколькоя Знаю это стационарная интернет станция - установил и все можеш работать . Такая штукенция стоит у дочки в Австралии и достаточно быстрая ! В Австралии стоимость Оборудования 600 долл , ежемесячная плата по моему 100 долл
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28.02.2022 23:16 Ответить
Всі ці станції з розвитком оптоволоконних мереж, збільшенням зон покриття мобільних мереж у нас в Україні втратили сенс майже всюди.
І лише невелика частина терміналів ще може і працює - Датагруп одна з українських, котрі розвивали цю тему, зокрема для заправок і інших рішень, де інтернет життєва важливий, а оптики чи мобільного інтернету нема. Чому їх не попросили ??????

Старлінки в умовах війни підходять аналогічно як і для кораблів у відкритому морі чи океані - коли нема нічого кругом, мобільні частоти глушать чи не достатньо покриття чи зруйновані чи для автомобілів, де потрібен інтернет 100% без вагань, що може десь щось по дорозі підвернеться і буде покртиття.

Ще до старлінків була Европа-онлайн, СпайсГейт, СатГейт, Скайвіжн і ціла купа інших провайдерів, котрі надавали послугу як однобічного (із запитом по наземному каналі) так і двобічному (підйом на супутник) каналі.
Є багато різних технологій подачі супутникового інтернету, починаючи від SCPC,MPC i закінчуючи TDM, TDMA і їхніми варіаціями.
Проте всі вони мають свої недоліки - чисто фізично повний пінг менше 300мсек - рідкість, але якщо він стабільний і джиттер нормальний (як у SCPC) то ніяких проблем не виникає.
Другий недолік - низька швидкість аплінку. Але якщо вважати співвідношення аплінк/даунлінк 1:10 вірним, то це також не проблема.
І третій недолік - НІКОЛИ супутниковий інтернет не був дешевим ні технічно ні фінансово. Але для потреб армії - це все годиться.
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28.02.2022 23:36 Ответить
Дякуємо, Ілоне!
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28.02.2022 23:21 Ответить
Як я розумію, це буде використовуватися у трьох напрямках:
1. Урядовий зв'язок з регіонами та урядами інших країн.
2. Військовими та отримання розвід-данних із інших країн.
3. Ну і, якщо вистачить, деякими Інформаційними Агенціями для інформування світу "що у нас тут відбувалися".
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28.02.2022 23:29 Ответить
Капітан Прайс


@Price_Cap_UA

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1h



Наші партнери передають нам Міг-29 та Су-25! У разі потреби, вони зможуть базуватись на польських аеродромах з яких українські пілоти виконуватимуть бойові завдання.
Болгарія (Міг-29) - 16 шт
Болгарія (Су-25) - 14 шт
Польща (Міг-29) - 28 шт
Словаччина (Міг-29) - 12 шт
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28.02.2022 23:44 Ответить
Ось це я розумію, ДОПОМОГА!
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28.02.2022 23:52 Ответить
Іди вже за похлебкой,заробив.😂
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01.03.2022 01:12 Ответить
што там, удмурты вроде как грозились повалить интернет в Украине? ню-ню
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28.02.2022 23:51 Ответить
Молодец Маск, и тут проявил себя очень достойно, как и в истории с протестами в Канаде.
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01.03.2022 00:12 Ответить
Не было бы счастья, да несчастье помогло...
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01.03.2022 00:25 Ответить
Молодец Маск! Наш канадский хлопец!
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01.03.2022 00:26 Ответить
 
 