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В Украину прибыли станции спутникового интернета StarLink от Илона Маска, – Федоров. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Украину прибыла первая партия станций спутникового Интернета StarLink.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Спасибо Илону Маску и всем партнерам свободной Украины! Продолжаем борьбу на всех фронтах!" – написал министр.
"Дякую Ілону Маску та всім партнерам вільної України! Продовжуємо боротьбу на всіх фронтах!" - написав міністр.
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+34 Pretor 2bd724fc
показать весь комментарий28.02.2022 23:02
+21 irenka ko
показать весь комментарий28.02.2022 23:00
+20 Мобильный крематорий
показать весь комментарий28.02.2022 23:01
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Пожалуйста, подождите...
Для мене це як ніби попросили відеокарт для майнінгу... Я ж кажу, що може не розумію чогось!..
Чи зараз під тим, що для захисту потрібно все іде?
ну добре може то й зайве кацапам знати дійсно.. не відповідайте.
Бачив, що вже приїхали... Проте я таку штуку бачив у відео якогось блогера, що гостював у друзів в штатах... точно така сама тарілочка як на фото -- даулінк шалений, аплінк ніякий, через стільниковий зв'язок... Тому й питаю цих місцевий зв'язків, яким чином це корисно, і де на фото ті славетні автономні зворотні термінали
https://twitter.com/UAWeapons/status/1498398028071321605
І лише невелика частина терміналів ще може і працює - Датагруп одна з українських, котрі розвивали цю тему, зокрема для заправок і інших рішень, де інтернет життєва важливий, а оптики чи мобільного інтернету нема. Чому їх не попросили ??????
Старлінки в умовах війни підходять аналогічно як і для кораблів у відкритому морі чи океані - коли нема нічого кругом, мобільні частоти глушать чи не достатньо покриття чи зруйновані чи для автомобілів, де потрібен інтернет 100% без вагань, що може десь щось по дорозі підвернеться і буде покртиття.
Ще до старлінків була Европа-онлайн, СпайсГейт, СатГейт, Скайвіжн і ціла купа інших провайдерів, котрі надавали послугу як однобічного (із запитом по наземному каналі) так і двобічному (підйом на супутник) каналі.
Є багато різних технологій подачі супутникового інтернету, починаючи від SCPC,MPC i закінчуючи TDM, TDMA і їхніми варіаціями.
Проте всі вони мають свої недоліки - чисто фізично повний пінг менше 300мсек - рідкість, але якщо він стабільний і джиттер нормальний (як у SCPC) то ніяких проблем не виникає.
Другий недолік - низька швидкість аплінку. Але якщо вважати співвідношення аплінк/даунлінк 1:10 вірним, то це також не проблема.
І третій недолік - НІКОЛИ супутниковий інтернет не був дешевим ні технічно ні фінансово. Але для потреб армії - це все годиться.
1. Урядовий зв'язок з регіонами та урядами інших країн.
2. Військовими та отримання розвід-данних із інших країн.
3. Ну і, якщо вистачить, деякими Інформаційними Агенціями для інформування світу "що у нас тут відбувалися".
@Price_Cap_UA
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1h
Наші партнери передають нам Міг-29 та Су-25! У разі потреби, вони зможуть базуватись на польських аеродромах з яких українські пілоти виконуватимуть бойові завдання.
Болгарія (Міг-29) - 16 шт
Болгарія (Су-25) - 14 шт
Польща (Міг-29) - 28 шт
Словаччина (Міг-29) - 12 шт