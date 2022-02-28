В Украину прибыли станции спутникового интернета StarLink от Илона Маска, – Федоров. ФОТО

В Украину прибыла первая партия станций спутникового Интернета StarLink.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Спасибо Илону Маску и всем партнерам свободной Украины! Продолжаем борьбу на всех фронтах!" – написал министр.

"Дякую Ілону Маску та всім партнерам вільної України! Продовжуємо боротьбу на всіх фронтах!" - написав міністр.

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