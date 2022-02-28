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До України прибули станції супутникового інтернету StarLink від Ілона Маска, - Федоров. ФОТО
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До України прибула перша партія станцій супутникового Інтернету StarLink.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Дякую Ілону Маску та всім партнерам вільної України! Продовжуємо боротьбу на всіх фронтах!" - написав міністр.
Топ коментарі
+34 Pretor 2bd724fc
показати весь коментар28.02.2022 23:02
+21 irenka ko
показати весь коментар28.02.2022 23:00
+20 Мобильный крематорий
показати весь коментар28.02.2022 23:01
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Будь ласка, зачекайте...
Для мене це як ніби попросили відеокарт для майнінгу... Я ж кажу, що може не розумію чогось!..
Чи зараз під тим, що для захисту потрібно все іде?
ну добре може то й зайве кацапам знати дійсно.. не відповідайте.
Бачив, що вже приїхали... Проте я таку штуку бачив у відео якогось блогера, що гостював у друзів в штатах... точно така сама тарілочка як на фото -- даулінк шалений, аплінк ніякий, через стільниковий зв'язок... Тому й питаю цих місцевий зв'язків, яким чином це корисно, і де на фото ті славетні автономні зворотні термінали
https://twitter.com/UAWeapons/status/1498398028071321605
І лише невелика частина терміналів ще може і працює - Датагруп одна з українських, котрі розвивали цю тему, зокрема для заправок і інших рішень, де інтернет життєва важливий, а оптики чи мобільного інтернету нема. Чому їх не попросили ??????
Старлінки в умовах війни підходять аналогічно як і для кораблів у відкритому морі чи океані - коли нема нічого кругом, мобільні частоти глушать чи не достатньо покриття чи зруйновані чи для автомобілів, де потрібен інтернет 100% без вагань, що може десь щось по дорозі підвернеться і буде покртиття.
Ще до старлінків була Европа-онлайн, СпайсГейт, СатГейт, Скайвіжн і ціла купа інших провайдерів, котрі надавали послугу як однобічного (із запитом по наземному каналі) так і двобічному (підйом на супутник) каналі.
Є багато різних технологій подачі супутникового інтернету, починаючи від SCPC,MPC i закінчуючи TDM, TDMA і їхніми варіаціями.
Проте всі вони мають свої недоліки - чисто фізично повний пінг менше 300мсек - рідкість, але якщо він стабільний і джиттер нормальний (як у SCPC) то ніяких проблем не виникає.
Другий недолік - низька швидкість аплінку. Але якщо вважати співвідношення аплінк/даунлінк 1:10 вірним, то це також не проблема.
І третій недолік - НІКОЛИ супутниковий інтернет не був дешевим ні технічно ні фінансово. Але для потреб армії - це все годиться.
1. Урядовий зв'язок з регіонами та урядами інших країн.
2. Військовими та отримання розвід-данних із інших країн.
3. Ну і, якщо вистачить, деякими Інформаційними Агенціями для інформування світу "що у нас тут відбувалися".
@Price_Cap_UA
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1h
Наші партнери передають нам Міг-29 та Су-25! У разі потреби, вони зможуть базуватись на польських аеродромах з яких українські пілоти виконуватимуть бойові завдання.
Болгарія (Міг-29) - 16 шт
Болгарія (Су-25) - 14 шт
Польща (Міг-29) - 28 шт
Словаччина (Міг-29) - 12 шт