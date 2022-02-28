До України прибули станції супутникового інтернету StarLink від Ілона Маска, - Федоров. ФОТО

До України прибула перша партія станцій супутникового Інтернету StarLink.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякую Ілону Маску та всім партнерам вільної України! Продовжуємо боротьбу на всіх фронтах!" - написав міністр.

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