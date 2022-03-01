ЕС ввел санкции против 26 олигархов и пропагандистов
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Евросоюз опубликовал санкционный список из 26 человек, в который попали российские олигархи и пропагандисты, санкции вступают в силу уже 28 февраля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на официальный документ ЕС.
"24 февраля 2022 года Европейский Совет наиболее решительно осудил Российскую Федерацию за неспровоцированную и неоправданную военную агрессию против Украины. Своими незаконными военными действиями Россия грубо нарушает международное право и принципы Устава ООН, подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность. Европейский Совет согласовал дальнейшие ограничительные меры, которые дадут массовые и строгие последствия для России в ее действиях. Учитывая серьезность ситуации, Рада считает, что в состав следует добавить 26 человек и одно юридическое лицо", - говорится в тексте документа.
В санкционный список попали:
- Игорь Сечин, гендиректор Роснефти;
- Николай Токарев, гендиректор Транснефти;
- Алишер Усманов, владелец USM Holdings;
- Петр Авен, совладелец и президент Альфа-Банка;
- Михаил Фридман, совладелец Альфа-Банка;
- Сергей Ролдугин, друг детства Владимира Путина;
- Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина;
- Дмитрий Чернышенко, вице-премьер-министр РФ;
- Ирек Файзуллин, министр строительства и ЖКХ РФ;
- Виталий Савельев, министр транспорта РФ;
- Андрей Турчак, один из руководителей Единой России;
- Тигран Кеосаян, пропагандист и муж Маргариты Симоньян;
- Ольга Скабеева, пропагандистка;
- Александр Пономаренко, олигарх;
- Модест Колеров, пропагандист;
- Роман Бабаян, пропагандист;
- Захар Прилепин, пропагандист;
- Антон Красовский, пропагандист;
- Аркадий Мамонтов, пропагандист;
- Сергей Пинчук, заместитель главнокомандующего Черноморским флотом РФ;
- Алексей Авдеев, заместитель командующего войсками Южного военного округа;
- Рустам Мурадов, заместитель командующего войсками Южного военного округа;
- Андрей Сычевой, командующий одной из армий Южного военного округа;
- Геннадий Тимченко, олигарх, владелец Volga Group;
- Алексей Мордашов, олигарх, владелец Северстали и акционер TUI Group;
- Петр Фрадков, глава Промсвязьбанка.
Для каждого лица в списке есть объяснение, за что против него вводятся санкции. В список также попала и российская страховая компания – "Согаз".
Пожалуйста, подождите...
Не помогло. Пора Альфабанк прикрити.
А то що виходить - Європа проти Альфабанку фактично санкції висуває, а він у нас спокійно функциклює?
"Мы подготовили специальную операцию для вас. Ваше правительство готовится использовать ваши деньги для уничтожения большой страны. Мы этого не допустим!
Граждане России, 3 марта 2022 года с ваших банковских счетов будут списаны все деньги перечислены в пользу ВСУ.
Ожидайте самую крупную кибератаку за всю историю мира. Мы - не бандиты, как президент Путин. Мы не начинали эту войну. Мы лишь хотим восстановить справедливость в мире".
«Фейк Anonymous, утверждающие, что 3 марта мы украдем деньги у граждан России и отправим их в Украину. Это не правда. Anonymous не будет нападать на людей. Фейки, ждите нас!»
Но идея то красивая была
- Спитай про це у пуйла, ушльопок!
Відповідний лист із засудженням конфлікту він надіслав своїм працівникам.
FRIDMAN
(Михаил Маратович
ФРИДМАН)
DOB: 21.4.1964
POB : Lviv, Russian Federation
Gender : Male
Ну що за фігня?
По стилю документа должно быть написано:
POB: Lviv, Ukrainian SSR (now Ukraine)
Нарешті!!! Справедливість таки є! Але перелік треба збільшувати кожного дня.
Сподіваюсь, що і соловьов більше ніколи не побачить мальовниче озеро Комо із вікон своєї вілли.
Ноет уже за что ему это