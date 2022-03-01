ЕС ввел санкции против 26 олигархов и пропагандистов

Евросоюз опубликовал санкционный список из 26 человек, в который попали российские олигархи и пропагандисты, санкции вступают в силу уже 28 февраля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на официальный документ ЕС.

"24 февраля 2022 года Европейский Совет наиболее решительно осудил Российскую Федерацию за неспровоцированную и неоправданную военную агрессию против Украины. Своими незаконными военными действиями Россия грубо нарушает международное право и принципы Устава ООН, подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность. Европейский Совет согласовал дальнейшие ограничительные меры, которые дадут массовые и строгие последствия для России в ее действиях. Учитывая серьезность ситуации, Рада считает, что в состав следует добавить 26 человек и одно юридическое лицо", - говорится в тексте документа.

В санкционный список попали:

Игорь Сечин, гендиректор Роснефти;

Николай Токарев, гендиректор Транснефти;

Алишер Усманов, владелец USM Holdings;

Петр Авен, совладелец и президент Альфа-Банка;

Михаил Фридман, совладелец Альфа-Банка;

Сергей Ролдугин, друг детства Владимира Путина;

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина;

Дмитрий Чернышенко, вице-премьер-министр РФ;

Ирек Файзуллин, министр строительства и ЖКХ РФ;

Виталий Савельев, министр транспорта РФ;

Андрей Турчак, один из руководителей Единой России;

Тигран Кеосаян, пропагандист и муж Маргариты Симоньян;

Ольга Скабеева, пропагандистка;

Александр Пономаренко, олигарх;

Модест Колеров, пропагандист;

Роман Бабаян, пропагандист;

Захар Прилепин, пропагандист;

Антон Красовский, пропагандист;

Аркадий Мамонтов, пропагандист;

Сергей Пинчук, заместитель главнокомандующего Черноморским флотом РФ;

Алексей Авдеев, заместитель командующего войсками Южного военного округа;

Рустам Мурадов, заместитель командующего войсками Южного военного округа;

Андрей Сычевой, командующий одной из армий Южного военного округа;

Геннадий Тимченко, олигарх, владелец Volga Group;

Алексей Мордашов, олигарх, владелец Северстали и акционер TUI Group;

Петр Фрадков, глава Промсвязьбанка.

Для каждого лица в списке есть объяснение, за что против него вводятся санкции. В список также попала и российская страховая компания – "Согаз".

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