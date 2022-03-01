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ЕС ввел санкции против 26 олигархов и пропагандистов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ЕС ввел санкции против 26 олигархов и пропагандистов

Евросоюз опубликовал санкционный список из 26 человек, в который попали российские олигархи и пропагандисты, санкции вступают в силу уже 28 февраля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на официальный документ ЕС.

"24 февраля 2022 года Европейский Совет наиболее решительно осудил Российскую Федерацию за неспровоцированную и неоправданную военную агрессию против Украины. Своими незаконными военными действиями Россия грубо нарушает международное право и принципы Устава ООН, подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность. Европейский Совет согласовал дальнейшие ограничительные меры, которые дадут массовые и строгие последствия для России в ее действиях. Учитывая серьезность ситуации, Рада считает, что в состав следует добавить 26 человек и одно юридическое лицо", - говорится в тексте документа.

В санкционный список попали:

  • Игорь Сечин, гендиректор Роснефти;
  • Николай Токарев, гендиректор Транснефти;
  • Алишер Усманов, владелец USM Holdings;
  • Петр Авен, совладелец и президент Альфа-Банка;
  • Михаил Фридман, совладелец Альфа-Банка;
  • Сергей Ролдугин, друг детства Владимира Путина;
  • Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина;
  • Дмитрий Чернышенко, вице-премьер-министр РФ;
  • Ирек Файзуллин, министр строительства и ЖКХ РФ;
  • Виталий Савельев, министр транспорта РФ;
  • Андрей Турчак, один из руководителей Единой России;
  • Тигран Кеосаян, пропагандист и муж Маргариты Симоньян;
  • Ольга Скабеева, пропагандистка;
  • Александр Пономаренко, олигарх;
  • Модест Колеров, пропагандист;
  • Роман Бабаян, пропагандист;
  • Захар Прилепин, пропагандист;
  • Антон Красовский, пропагандист;
  • Аркадий Мамонтов, пропагандист;
  • Сергей Пинчук, заместитель главнокомандующего Черноморским флотом РФ;
  • Алексей Авдеев, заместитель командующего войсками Южного военного округа;
  • Рустам Мурадов, заместитель командующего войсками Южного военного округа;
  • Андрей Сычевой, командующий одной из армий Южного военного округа;
  • Геннадий Тимченко, олигарх, владелец Volga Group;
  • Алексей Мордашов, олигарх, владелец Северстали и акционер TUI Group;
  • Петр Фрадков, глава Промсвязьбанка.

Для каждого лица в списке есть объяснение, за что против него вводятся санкции. В список также попала и российская страховая компания – "Согаз".

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Топ комментарии
+30
Ай я яй, грамматическая ошибка в списке: не пропагандист, а пропагандон.
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28.02.2022 23:31
+27
Маловато будет...
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28.02.2022 23:30
+25
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28.02.2022 23:32
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28.02.2022 23:30 Ответить
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28.02.2022 23:32 Ответить
Як Фрідман не плакався - українець я, українець!
Не помогло. Пора Альфабанк прикрити.
А то що виходить - Європа проти Альфабанку фактично санкції висуває, а він у нас спокійно функциклює?
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01.03.2022 01:23 Ответить
Ай я яй, грамматическая ошибка в списке: не пропагандист, а пропагандон.
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28.02.2022 23:31 Ответить
Письков иди убей пуйла и стань героем Украины
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28.02.2022 23:33 Ответить
Якщо потім ще й сам уб"ється , то двічі герой !
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28.02.2022 23:37 Ответить
Та даже в кремлёвскую стену можно потом засунуть с табличкой.
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28.02.2022 23:57 Ответить
Ти на того піськова подивися. Це ж божевільна людина. Я не здивуюся якщо він хоче війни навіть більше ніж сам пуйло.
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01.03.2022 00:01 Ответить
А дерипаска?
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28.02.2022 23:34 Ответить
5 dnei. ti ofanareesh uvidev spisok etix miliarderov v severnoj venesuele (novenkaja strana posle vixodnix), kto ne hotel voini i u vsex u nix brat loshadi soseda privezion iz Ukraini . oni za bablo i vozdiami plemeni TAMPAX stanet.
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01.03.2022 01:32 Ответить
Anonymous готовят ответную "спецоперацию" для россиян: с банковских счетов спишут все деньги. Хакеры Anonymous пообещали 3 марта разорить счета россиян и направить все их средства в помощь Украине.
"Мы подготовили специальную операцию для вас. Ваше правительство готовится использовать ваши деньги для уничтожения большой страны. Мы этого не допустим!

Граждане России, 3 марта 2022 года с ваших банковских счетов будут списаны все деньги перечислены в пользу ВСУ.

Ожидайте самую крупную кибератаку за всю историю мира. Мы - не бандиты, как президент Путин. Мы не начинали эту войну. Мы лишь хотим восстановить справедливость в мире".

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28.02.2022 23:34 Ответить
Не думаю, що це відбудеться, але паніку має навести
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28.02.2022 23:36 Ответить
Настоящие Anonymous опровергли видео, появившееся от их имени:

«Фейк Anonymous, утверждающие, что 3 марта мы украдем деньги у граждан России и отправим их в Украину. Это не правда. Anonymous не будет нападать на людей. Фейки, ждите нас!»

Но идея то красивая была
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28.02.2022 23:37 Ответить
Фейк це теж добре. Розповсюджуйте цей фейк серед росіян, у кого є родичі, знайомі. Нехай ще більше знимають гроші з банкоматів. Треба завдати удари по їх банківській системі.
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01.03.2022 00:06 Ответить
Ліпше купіть на ці гроші субмарину.
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28.02.2022 23:44 Ответить
это фейк
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01.03.2022 00:02 Ответить
ne važno. Glavnoe čtob riuzge v eto poverili. Massovoe sniatie nala deistvuet kak bimba dlia bankovskoj sistemy.
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01.03.2022 09:33 Ответить
Фото- бімба
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28.02.2022 23:34 Ответить
Кеосаян становится альфонсом
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28.02.2022 23:35 Ответить
соловьиный помет недоумевает, за шо ему такое горе.
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28.02.2022 23:36 Ответить
СОЛОВЬЁВ: ЗА ЧТО МНЕ ЭТО ВСЁ?

- Спитай про це у пуйла, ушльопок!
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01.03.2022 00:57 Ответить
И членов семей депортировать нах с конфискацией.
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28.02.2022 23:37 Ответить
все одно повісимо за яйця
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28.02.2022 23:37 Ответить
Логічно, бо це було завдання від рос. ***** нашому))
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01.03.2022 00:54 Ответить
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28.02.2022 23:37 Ответить
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01.03.2022 00:03 Ответить
Особое укрофашистское спасибо ЕС. Виз кацапне не будет. Ваще. Бежать некуда, даже с деньгами. Только вольер
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28.02.2022 23:38 Ответить
Сьогодні на фото пленних окупантів звернула увагу, що один з них взутий у резинові чоботи. ОМГ, це ж повний треш! Але справедливість є. Тепер ці тварі, що розкрадали свій народ будуть жити разом з ним, а не в країнах Бенілюкс
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01.03.2022 00:30 Ответить
їх як худобу послали на убой...подивіться на їх одяг та амуніцию на сухпайки їх бронетехніка одноразова .сидіння з дощок збите..є повно відео ,що там всередені тих панцирників..Їх назад ніхто не чекав 100 відсотків.тому що це мордор,задурманені пропагандою..скоти..Ромумна людина б спитала..-з чим ви мене відсилаєте воювати.
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01.03.2022 01:30 Ответить
Михайло Фрідман, співвласник Альфа-Банку, цікаво чи Україна його внесе з Альфабанк Україна?
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28.02.2022 23:39 Ответить
Одна з найбагатших людей Росії, власник "Альфа банку" Михайло Фрідман, засудив вторгнення Росії до України.

Відповідний лист із засудженням конфлікту він надіслав своїм працівникам.
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28.02.2022 23:43 Ответить
Обосрался гад за бабло!
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28.02.2022 23:49 Ответить
На війну він мовчав, а на бабло- вже миру хоче
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28.02.2022 23:57 Ответить
По Альфа банку в Украине это будет проверка властей на вшивость. Этот банк должен быть кончен при любых раскладах.
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01.03.2022 00:00 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=fD5FiDcpvNY на цьому каналі москалі пропагуютть війну. Цікаво, чому youtube його не відправляє в бан? Може їм треба допомогти?
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28.02.2022 23:40 Ответить
Пропаганду терроризма от меня получил
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01.03.2022 00:13 Ответить
flaged- russian war propoganda
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01.03.2022 00:46 Ответить
Пропаганда тероризму...скаржишся і пишеш от таке-- This channel support war in Ukraine, and terrorist russian invasion !And broadcast fake, mislead information !.--- тому що ютюбовці англомовні
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01.03.2022 01:37 Ответить
лиха беда начало...стартанулы як моглы..дали будэ.
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28.02.2022 23:41 Ответить
Списочок нехилый. Так держать !!!
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28.02.2022 23:41 Ответить
Ооооо, Міша Фрідман - хазяїн Андрійка Садового...
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28.02.2022 23:43 Ответить
...і ще - я не здамся без боююю ..
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01.03.2022 00:12 Ответить
Mikhail Maratovich
FRIDMAN
(Михаил Маратович
ФРИДМАН)

DOB: 21.4.1964
POB : Lviv, Russian Federation
Gender : Male

Ну що за фігня?
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28.02.2022 23:45 Ответить
Так он родился во Львове.
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01.03.2022 00:56 Ответить
Только Львов не Российская Федерация. Скажи это своим географам.
По стилю документа должно быть написано:
POB: Lviv, Ukrainian SSR (now Ukraine)
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01.03.2022 01:17 Ответить
Сказал бы, да знакомых географов нет.
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01.03.2022 01:26 Ответить
a mozno proof na pervoistochnik etix dannix?
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01.03.2022 01:40 Ответить
А ссылка в статье на документ не подходит?
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03.03.2022 09:57 Ответить
А абрамович де?
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28.02.2022 23:51 Ответить
а Козак ?
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01.03.2022 00:13 Ответить
А як же ж Танька Хавка до Парижу за французськими сирами буде літати? А донечка піськова не зможе там жити! Горє та какоє!

Нарешті!!! Справедливість таки є! Але перелік треба збільшувати кожного дня.

Сподіваюсь, що і соловьов більше ніколи не побачить мальовниче озеро Комо із вікон своєї вілли.
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28.02.2022 23:51 Ответить
Для солов'я очко ***** любиме вікно на озеро
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28.02.2022 23:59 Ответить
используйте весла
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01.03.2022 00:13 Ответить
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01.03.2022 00:43 Ответить
наконец-то Скамейкину под хвост вжарили! хочу услышать ее визг
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01.03.2022 00:45 Ответить
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01.03.2022 07:22 Ответить
Отлично, особенно рад за рашистских пропагандонов
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01.03.2022 00:54 Ответить
Михаил Фридман в списке. Это тот, который строительство антиукраинского мемориала в Бабьем Яру спонсирует у нас. И Альфа -банк его тут работает. Так и будет продолжаться дальше?
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01.03.2022 01:12 Ответить
А где придурок Соловьев!?
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01.03.2022 01:13 Ответить
a ti vnimatelen. ja vtoroi raz procital- netu. stranno
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01.03.2022 01:44 Ответить
На него санкции наложили ещё пару дней назад и на его счета, виллу в Испании забрали ...
Ноет уже за что ему это
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01.03.2022 03:32 Ответить
А проти олігофренів в погонах ні? Чи то виконання злочиних наказів норм?
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01.03.2022 02:05 Ответить
И сейчас каждый из них озабоченно и сокрушённо чешет репу, и искренне пытается понять: - А почему именно меня, и за что?
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01.03.2022 02:23 Ответить
а скабеев где?
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01.03.2022 02:32 Ответить
Санкционный список должен возглавлять самый одиозный олигарх Абрамович, главный кошелек Ельцина и Путина. Но этого нет. Почему? Да потому, что вся история с никому не нужными переговорами с врагом и придумана, чтобы вывести Абрамовича из-под удара санкций: он же теперь великий переговорщик, член делегации, и тем самым, якобы, его активы трогать нельзя... Вот это все работа международной еврейской мафии.
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01.03.2022 06:10 Ответить
Доллар по триста отсоси у юмориста
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01.03.2022 08:17 Ответить
 
 