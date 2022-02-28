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ЄС запровадив санкції проти 26 олігархів та пропагандистів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ЄС запровадив санкції проти 26 олігархів та пропагандистів

Євросоюз опублікував санкційний список із 26 осіб, до якого потрапили російські олігархи та пропагандисти, санкції вступають в дію вже 28 лютого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на офіційний документ ЄС.

"24 лютого 2022 року Європейська Рада найрішучіше засудила Російську Федерацію за неспровоковану та невиправдану військову агресію проти України. Своїми незаконними військовими діями Росія грубо порушує міжнародне право та принципи Статуту ООН, підриває європейську та глобальну безпеку і стабільність. Європейська Рада погодила подальші обмежувальні заходи, які дадуть масові та суворі наслідки для Росії за її дії. З огляду на серйозність ситуації, Рада вважає, що до складу слід додати 26 осіб та одну юридичну особу", - йдеться у тексті документу.

До санкційного списку потрапили:

  • Ігор Сєчін, гендиректор Роснєфті;
  • Микола Токарєв, гендиректор Транснєфті;
  • Алішер Усманов, власник USM Holdings;
  • Петро Авен, співвласник і президент Альфа-Банку;
  • Михайло Фрідман, співвласник Альфа-Банку;
  • Сергій Ролдугін, друг дитинства Володимира Путіна;
  • Дмитро Пєсков, прессекретар Володимира Путіна;
  • Дмитро Чернишенко, віцепрем'єр-міністр РФ;
  • Ірек Файзуллін, міністр будівництва та ЖКГ РФ;
  • Віталій Савельєв, міністр транспорту РФ;
  • Андрій Турчак, один із керівників Єдиної Росії;
  • Тигран Кеосаян, пропагандист і чоловік Маргарити Симоньян;
  • Ольга Скабєєва, пропагандистка;
  • Олександр Пономаренко, олігарх;
  • Модест Колеров, пропагандист;
  • Роман Бабаян, пропагандист;
  • Захар Прілєпін, пропагандист;
  • Антон Красовський, пропагандист;
  • Аркадій Мамонтов, пропагандист;
  • Сергій Пінчук, заступник головнокомандувача Чорноморським флотом РФ;
  • Олексій Авдеєв, заступник командувача військами Південного військового округу;
  • Рустам Мурадов, заступник командувача військами Південного військового округу;
  • Андрій Сичевой, командувач однієї з армій Південного військового округу;
  • Геннадій Тимченко, олігарх, власник Volga Group;
  • Олексій Мордашов, олігарх, власник Сєвєрсталі й акціонер TUI Group;
  • Петро Фрадков, голова Промсвязьбанку.

Для кожної особи у списку є пояснення, за що проти неї вводяться санкції. До списку також потрапила і російська страхова компанія - "Согаз".

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Топ коментарі
+30
Ай я яй, грамматическая ошибка в списке: не пропагандист, а пропагандон.
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28.02.2022 23:31
+27
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28.02.2022 23:30
+25
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28.02.2022 23:32
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28.02.2022 23:30 Відповісти
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28.02.2022 23:32 Відповісти
Як Фрідман не плакався - українець я, українець!
Не помогло. Пора Альфабанк прикрити.
А то що виходить - Європа проти Альфабанку фактично санкції висуває, а він у нас спокійно функциклює?
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01.03.2022 01:23 Відповісти
Ай я яй, грамматическая ошибка в списке: не пропагандист, а пропагандон.
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28.02.2022 23:31 Відповісти
Письков иди убей пуйла и стань героем Украины
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28.02.2022 23:33 Відповісти
Якщо потім ще й сам уб"ється , то двічі герой !
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28.02.2022 23:37 Відповісти
Та даже в кремлёвскую стену можно потом засунуть с табличкой.
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28.02.2022 23:57 Відповісти
Ти на того піськова подивися. Це ж божевільна людина. Я не здивуюся якщо він хоче війни навіть більше ніж сам пуйло.
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01.03.2022 00:01 Відповісти
А дерипаска?
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28.02.2022 23:34 Відповісти
5 dnei. ti ofanareesh uvidev spisok etix miliarderov v severnoj venesuele (novenkaja strana posle vixodnix), kto ne hotel voini i u vsex u nix brat loshadi soseda privezion iz Ukraini . oni za bablo i vozdiami plemeni TAMPAX stanet.
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01.03.2022 01:32 Відповісти
Anonymous готовят ответную "спецоперацию" для россиян: с банковских счетов спишут все деньги. Хакеры Anonymous пообещали 3 марта разорить счета россиян и направить все их средства в помощь Украине.
"Мы подготовили специальную операцию для вас. Ваше правительство готовится использовать ваши деньги для уничтожения большой страны. Мы этого не допустим!

Граждане России, 3 марта 2022 года с ваших банковских счетов будут списаны все деньги перечислены в пользу ВСУ.

Ожидайте самую крупную кибератаку за всю историю мира. Мы - не бандиты, как президент Путин. Мы не начинали эту войну. Мы лишь хотим восстановить справедливость в мире".

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28.02.2022 23:34 Відповісти
Не думаю, що це відбудеться, але паніку має навести
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28.02.2022 23:36 Відповісти
Настоящие Anonymous опровергли видео, появившееся от их имени:

«Фейк Anonymous, утверждающие, что 3 марта мы украдем деньги у граждан России и отправим их в Украину. Это не правда. Anonymous не будет нападать на людей. Фейки, ждите нас!»

Но идея то красивая была
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28.02.2022 23:37 Відповісти
Фейк це теж добре. Розповсюджуйте цей фейк серед росіян, у кого є родичі, знайомі. Нехай ще більше знимають гроші з банкоматів. Треба завдати удари по їх банківській системі.
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01.03.2022 00:06 Відповісти
Ліпше купіть на ці гроші субмарину.
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28.02.2022 23:44 Відповісти
это фейк
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01.03.2022 00:02 Відповісти
ne važno. Glavnoe čtob riuzge v eto poverili. Massovoe sniatie nala deistvuet kak bimba dlia bankovskoj sistemy.
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01.03.2022 09:33 Відповісти
Фото- бімба
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28.02.2022 23:34 Відповісти
Кеосаян становится альфонсом
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28.02.2022 23:35 Відповісти
соловьиный помет недоумевает, за шо ему такое горе.
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28.02.2022 23:36 Відповісти
СОЛОВЬЁВ: ЗА ЧТО МНЕ ЭТО ВСЁ?

- Спитай про це у пуйла, ушльопок!
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01.03.2022 00:57 Відповісти
И членов семей депортировать нах с конфискацией.
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28.02.2022 23:37 Відповісти
все одно повісимо за яйця
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28.02.2022 23:37 Відповісти
Логічно, бо це було завдання від рос. ***** нашому))
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01.03.2022 00:54 Відповісти
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28.02.2022 23:37 Відповісти
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01.03.2022 00:03 Відповісти
Особое укрофашистское спасибо ЕС. Виз кацапне не будет. Ваще. Бежать некуда, даже с деньгами. Только вольер
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28.02.2022 23:38 Відповісти
Сьогодні на фото пленних окупантів звернула увагу, що один з них взутий у резинові чоботи. ОМГ, це ж повний треш! Але справедливість є. Тепер ці тварі, що розкрадали свій народ будуть жити разом з ним, а не в країнах Бенілюкс
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01.03.2022 00:30 Відповісти
їх як худобу послали на убой...подивіться на їх одяг та амуніцию на сухпайки їх бронетехніка одноразова .сидіння з дощок збите..є повно відео ,що там всередені тих панцирників..Їх назад ніхто не чекав 100 відсотків.тому що це мордор,задурманені пропагандою..скоти..Ромумна людина б спитала..-з чим ви мене відсилаєте воювати.
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01.03.2022 01:30 Відповісти
Михайло Фрідман, співвласник Альфа-Банку, цікаво чи Україна його внесе з Альфабанк Україна?
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28.02.2022 23:39 Відповісти
Одна з найбагатших людей Росії, власник "Альфа банку" Михайло Фрідман, засудив вторгнення Росії до України.

Відповідний лист із засудженням конфлікту він надіслав своїм працівникам.
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28.02.2022 23:43 Відповісти
Обосрался гад за бабло!
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28.02.2022 23:49 Відповісти
На війну він мовчав, а на бабло- вже миру хоче
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28.02.2022 23:57 Відповісти
По Альфа банку в Украине это будет проверка властей на вшивость. Этот банк должен быть кончен при любых раскладах.
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01.03.2022 00:00 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=fD5FiDcpvNY на цьому каналі москалі пропагуютть війну. Цікаво, чому youtube його не відправляє в бан? Може їм треба допомогти?
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28.02.2022 23:40 Відповісти
Пропаганду терроризма от меня получил
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01.03.2022 00:13 Відповісти
flaged- russian war propoganda
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01.03.2022 00:46 Відповісти
Пропаганда тероризму...скаржишся і пишеш от таке-- This channel support war in Ukraine, and terrorist russian invasion !And broadcast fake, mislead information !.--- тому що ютюбовці англомовні
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01.03.2022 01:37 Відповісти
лиха беда начало...стартанулы як моглы..дали будэ.
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28.02.2022 23:41 Відповісти
Списочок нехилый. Так держать !!!
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28.02.2022 23:41 Відповісти
Ооооо, Міша Фрідман - хазяїн Андрійка Садового...
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28.02.2022 23:43 Відповісти
...і ще - я не здамся без боююю ..
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01.03.2022 00:12 Відповісти
Mikhail Maratovich
FRIDMAN
(Михаил Маратович
ФРИДМАН)

DOB: 21.4.1964
POB : Lviv, Russian Federation
Gender : Male

Ну що за фігня?
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28.02.2022 23:45 Відповісти
Так он родился во Львове.
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01.03.2022 00:56 Відповісти
Только Львов не Российская Федерация. Скажи это своим географам.
По стилю документа должно быть написано:
POB: Lviv, Ukrainian SSR (now Ukraine)
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01.03.2022 01:17 Відповісти
Сказал бы, да знакомых географов нет.
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01.03.2022 01:26 Відповісти
a mozno proof na pervoistochnik etix dannix?
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01.03.2022 01:40 Відповісти
А ссылка в статье на документ не подходит?
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03.03.2022 09:57 Відповісти
А абрамович де?
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28.02.2022 23:51 Відповісти
а Козак ?
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01.03.2022 00:13 Відповісти
А як же ж Танька Хавка до Парижу за французськими сирами буде літати? А донечка піськова не зможе там жити! Горє та какоє!

Нарешті!!! Справедливість таки є! Але перелік треба збільшувати кожного дня.

Сподіваюсь, що і соловьов більше ніколи не побачить мальовниче озеро Комо із вікон своєї вілли.
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28.02.2022 23:51 Відповісти
Для солов'я очко ***** любиме вікно на озеро
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28.02.2022 23:59 Відповісти
используйте весла
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01.03.2022 00:13 Відповісти
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01.03.2022 00:43 Відповісти
наконец-то Скамейкину под хвост вжарили! хочу услышать ее визг
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01.03.2022 00:45 Відповісти
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01.03.2022 07:22 Відповісти
Отлично, особенно рад за рашистских пропагандонов
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01.03.2022 00:54 Відповісти
Михаил Фридман в списке. Это тот, который строительство антиукраинского мемориала в Бабьем Яру спонсирует у нас. И Альфа -банк его тут работает. Так и будет продолжаться дальше?
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01.03.2022 01:12 Відповісти
А где придурок Соловьев!?
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01.03.2022 01:13 Відповісти
a ti vnimatelen. ja vtoroi raz procital- netu. stranno
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01.03.2022 01:44 Відповісти
На него санкции наложили ещё пару дней назад и на его счета, виллу в Испании забрали ...
Ноет уже за что ему это
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01.03.2022 03:32 Відповісти
А проти олігофренів в погонах ні? Чи то виконання злочиних наказів норм?
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01.03.2022 02:05 Відповісти
И сейчас каждый из них озабоченно и сокрушённо чешет репу, и искренне пытается понять: - А почему именно меня, и за что?
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01.03.2022 02:23 Відповісти
а скабеев где?
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01.03.2022 02:32 Відповісти
Санкционный список должен возглавлять самый одиозный олигарх Абрамович, главный кошелек Ельцина и Путина. Но этого нет. Почему? Да потому, что вся история с никому не нужными переговорами с врагом и придумана, чтобы вывести Абрамовича из-под удара санкций: он же теперь великий переговорщик, член делегации, и тем самым, якобы, его активы трогать нельзя... Вот это все работа международной еврейской мафии.
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01.03.2022 06:10 Відповісти
Доллар по триста отсоси у юмориста
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01.03.2022 08:17 Відповісти
 
 