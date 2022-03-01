РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14352 посетителя онлайн
Новости Война в Украине
19 543 37
мобильная связь (420) СБУ (18697) фейк (614)

Оккупанты не будут глушить связь, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты не будут глушить связь, - СБУ

Информация о том, что оккупанты ставят оборудование для мобильной связи, которое может перебивать другие сети – фейк.

Об этом сообщает СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые украинцы, сегодня разгоняется новый фейк о том, что "оккупанты ставят оборудование мобильной связи, которое может перебивать наши сети". Далее – следуют "советам", как нужно правильно выбрать сеть.

Заявляем официально: оккупантам вместо оборудования лучше ставить свечи. За упокой", - говорится в сообщении.

Читайте также: Враг не имеет возможности отслеживать украинцев по геолокации, - Госспецсвязь

Служба безопасности призвала украинцев не поддаваться вражеским фейкам.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+15
Дуже гарна новина.

Єврокомісія та об'єднання європейських електромереж погодилися розпочати процес екстреного приєднання України єдиної енергомережі ЄС та очікують, що цей процес займе кілька тижнів.

Гуд бай, енергетична залежність від рашки і бєлорашки.
показать весь комментарий
28.02.2022 23:43
+10
глушилка у жыдоугрофиннобурятов не выросла...
показать весь комментарий
28.02.2022 23:43
+9
А ту, что віросла, еще и обрезали.
показать весь комментарий
28.02.2022 23:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
28.02.2022 23:42 Ответить
Дуже гарна новина.

Єврокомісія та об'єднання європейських електромереж погодилися розпочати процес екстреного приєднання України єдиної енергомережі ЄС та очікують, що цей процес займе кілька тижнів.

Гуд бай, енергетична залежність від рашки і бєлорашки.
показать весь комментарий
28.02.2022 23:43 Ответить
глушилка у жыдоугрофиннобурятов не выросла...
показать весь комментарий
28.02.2022 23:43 Ответить
А ту, что віросла, еще и обрезали.
показать весь комментарий
28.02.2022 23:44 Ответить
Нема приводу для радощів, загарбники знестроюють станції мобільного зв'язку.
показать весь комментарий
01.03.2022 01:34 Ответить
а ну скажи "паляниця"
показать весь комментарий
01.03.2022 01:52 Ответить
Поліграф, скажи гудзик.
показать весь комментарий
01.03.2022 05:27 Ответить
Маск на прохання України передав все що потрібно для Stsrlink/
показать весь комментарий
01.03.2022 18:50 Ответить
на любую глушилку есть ракета Шрайк
показать весь комментарий
01.03.2022 03:27 Ответить
Им тоже связь нужна шоб мамкам позвонить шоб забрала их из Украинского ада.
показать весь комментарий
28.02.2022 23:44 Ответить
И попросить, чтобі еще и жратву привезли.
показать весь комментарий
28.02.2022 23:45 Ответить
Ще один трофей. У москали забрали танк.

https://twitter.com/UAWeapons/status/1498036724525580291
показать весь комментарий
28.02.2022 23:48 Ответить
Пішов за свічками та попкорном...
показать весь комментарий
28.02.2022 23:58 Ответить
okupanti ne to shto nebudut a nemogut
показать весь комментарий
01.03.2022 00:14 Ответить
зацените видос: поймали диверсанта:
https://twitter.com/i/status/1498401607825993732
показать весь комментарий
01.03.2022 00:17 Ответить


показать весь комментарий
01.03.2022 00:21 Ответить
Кто-то еще верит выхлопам сбу !? я нет, и как говорит украинская народная примета - значить будут..
показать весь комментарий
01.03.2022 00:19 Ответить
da nebudut....mogut tolka iz nutri predateli nagadit....
показать весь комментарий
01.03.2022 00:22 Ответить
Я верю. Они совершенно правы. Чисто технически они конечно могут притарабанить глушилки и начать подавлять частоты операторов. Но работать это будет только там, где находятся они сами и ну может 10-20 км вглубь (а может и нет). Но тем самым они положат связь и себе, а у них и так бардак такой шо капец. Плюс глушилки легко пеленгуются, а потом туда летит привет.
показать весь комментарий
01.03.2022 00:31 Ответить
ты наверное забыл что всеми операторами моб.связи владеют кацапы !!!
тебе разжевать или поймешь сам к чему это я все ..
показать весь комментарий
01.03.2022 00:37 Ответить
Слушай, не надо мне тут пальцы растопыривать. Я десять лет с украинскими ОПСОСами проработал и знаю как оно всё устроено. А ты HLR от VLR на глаз отличишь?
показать весь комментарий
01.03.2022 00:57 Ответить
ой блин.. ботаники на ленту подтянулись..и начали напрягать меня электронщика..
та я *** ПТУ на ЭЛЕКТРО-сварщика окончил с золотой медалью (правда потом допинг-тест взяли и медаль забрали) и я конечно знаю о чем ты говоришь и могу отличить не только на глаз - а и по весу !!! шо.. хотел подловить меня !? а куя !!!
показать весь комментарий
01.03.2022 01:11 Ответить
⚡⚡Инсайд.
Оккупанты планируют начать глушить связь и интернет в районах проведения боевых действий, чтобы запустить информацию о капитуляции Украины. Таким образом склонить население к сдаче. Также, завтра будут работать специалисты отряда психологических операций рф, и их ещё вчера всех предупредили по СМС(!!!) (т.е. знают их номера), что знают их местоположение, и если они начнут "действовать" - будут немедленно уничтожены.
показать весь комментарий
01.03.2022 02:44 Ответить
мордва можт и хотела бы , но не может. К стати эта война Будет первой в режиме онлайн, так что русне уже не отвертеться. Тут главное чтобы при развале изгойки чтобы вся русня не начала быстро делиться паратомически на новые рецпублики, чтобы было с кого три шкуры содрать.
показать весь комментарий
01.03.2022 00:20 Ответить
В первую очередь с маскавскага улуса, а там видно будет...
показать весь комментарий
01.03.2022 00:27 Ответить
Нічого страшного. Активів за кордоном і особистих і державних вистачить = там рахунок на трильони доларів.
показать весь комментарий
01.03.2022 01:18 Ответить
Шо це фейк давно відомо усім розумним людям. Бо для того щоб його заглушити розхерачити, не приведи Боже, треба всю країну
показать весь комментарий
01.03.2022 00:20 Ответить
отобрать у людей Инет - это как забрать у нарика шприц. Даже в конституциях сейчас Интернет прописывается как базовое право человека. Это будет лютая ненависть, а геймеры будут наливать в бутылки коктейли в реале. вышедшее после нескольких лет тренировок на диванах войско будет потирая песок в глазах щуриться на виновника и сожжёт ботов стратегическим напалмом лучей ненависти. Эти психи тихие до той поры пока у них не отберут виртуальную пушку. После десятилетия виртуальных войн в мозгу уже лишь клубок ненависти. Их берегут напоследок и повышают сложность игры не зря.
показать весь комментарий
01.03.2022 04:22 Ответить
"Оккупантам вместо оборудования лучше ставить свечи. За упокой".
Немного не дописали: - И вставлять их в анальное отверстие. Можно и турбонаддув добавить, чтобы не гасли.
показать весь комментарий
01.03.2022 00:26 Ответить
Они могут скопления наших солдат отслеживать по сотовой связи как-то? У солдат есть мобилки?
показать весь комментарий
01.03.2022 00:26 Ответить
Так можуть, але не в містах, а у полях чи лісах.
показать весь комментарий
01.03.2022 00:33 Ответить
Але навряд чи такі комплекси будуть в Україну заходити далеко.
показать весь комментарий
01.03.2022 00:34 Ответить
Видимо РЭБ все пробухали вот и не будут ничего лушить. Долбоебы.
показать весь комментарий
01.03.2022 02:18 Ответить
Вольфрамовый Джокер с мегастальными яйцами. Вот Тот Президент, которого я так долго ждал.
показать весь комментарий
01.03.2022 02:30 Ответить
А если мы дружно попросим Илона Маска помочь Украине с Интернетом от Starkink? Россияне, ведь, любят затыкать рты своим врагам. Илон, уже пора, идёт счёт на часы.
показать весь комментарий
01.03.2022 04:07 Ответить
А Илон Маск что говорит про Украину?
показать весь комментарий
01.03.2022 04:12 Ответить
Для понимания всеми физики этих глушилок мордора. Бывают направленого действия и купольного, у первого действие чуть больше километров на 15-20, у купольных по диаметру 5-10км. Но что главное - это отличная мишень для удара, потому что она светит себя типа я тут и готова умереть. Обслуга смертники.
показать весь комментарий
13.03.2022 09:16 Ответить
 
 