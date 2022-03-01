19 543 37
Оккупанты не будут глушить связь, - СБУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Информация о том, что оккупанты ставят оборудование для мобильной связи, которое может перебивать другие сети – фейк.
Об этом сообщает СБУ, передает Цензор.НЕТ.
"Уважаемые украинцы, сегодня разгоняется новый фейк о том, что "оккупанты ставят оборудование мобильной связи, которое может перебивать наши сети". Далее – следуют "советам", как нужно правильно выбрать сеть.
Заявляем официально: оккупантам вместо оборудования лучше ставить свечи. За упокой", - говорится в сообщении.
Служба безопасности призвала украинцев не поддаваться вражеским фейкам.
Топ комментарии
+15 Иллария Соняшникова
показать весь комментарий28.02.2022 23:43
+10 Don Bessam dc0e2bc1
показать весь комментарий28.02.2022 23:43
+9 Иллария Соняшникова
показать весь комментарий28.02.2022 23:44
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Єврокомісія та об'єднання європейських електромереж погодилися розпочати процес екстреного приєднання України єдиної енергомережі ЄС та очікують, що цей процес займе кілька тижнів.
Гуд бай, енергетична залежність від рашки і бєлорашки.
https://twitter.com/UAWeapons/status/1498036724525580291
https://twitter.com/i/status/1498401607825993732
тебе разжевать или поймешь сам к чему это я все ..
та я *** ПТУ на ЭЛЕКТРО-сварщика окончил с золотой медалью (правда потом допинг-тест взяли и медаль забрали) и я конечно знаю о чем ты говоришь и могу отличить не только на глаз - а и по весу !!! шо.. хотел подловить меня !? а куя !!!
Оккупанты планируют начать глушить связь и интернет в районах проведения боевых действий, чтобы запустить информацию о капитуляции Украины. Таким образом склонить население к сдаче. Также, завтра будут работать специалисты отряда психологических операций рф, и их ещё вчера всех предупредили по СМС(!!!) (т.е. знают их номера), что знают их местоположение, и если они начнут "действовать" - будут немедленно уничтожены.
Немного не дописали: - И вставлять их в анальное отверстие. Можно и турбонаддув добавить, чтобы не гасли.