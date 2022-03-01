Оккупанты не будут глушить связь, - СБУ

Информация о том, что оккупанты ставят оборудование для мобильной связи, которое может перебивать другие сети – фейк.

Об этом сообщает СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые украинцы, сегодня разгоняется новый фейк о том, что "оккупанты ставят оборудование мобильной связи, которое может перебивать наши сети". Далее – следуют "советам", как нужно правильно выбрать сеть.

Заявляем официально: оккупантам вместо оборудования лучше ставить свечи. За упокой", - говорится в сообщении.

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Служба безопасности призвала украинцев не поддаваться вражеским фейкам.