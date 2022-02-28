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Окупанти не глушитимуть зв’язок, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти не глушитимуть зв’язок, - СБУ

Інформація про те, що окупанти ставлять устаткування для мобільного зв’язку, яке може перебивати інші мережі - фейк.

Про це повідомляє СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановні українці, сьогодні розганяється новий фейк про те, що "окупанти ставлять устаткування мобільного зв'язку, який може перебивати наші мережі". Далі – ідуть "поради", як треба правильно обрати мережу.

Заявляємо офіційно: окупантам замість устаткування краще ставити свічки. За упокій", - йдеться у повідомленні.

Служба безпеки закликала українців не піддаватися ворожим фейкам.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+15
Дуже гарна новина.

Єврокомісія та об'єднання європейських електромереж погодилися розпочати процес екстреного приєднання України єдиної енергомережі ЄС та очікують, що цей процес займе кілька тижнів.

Гуд бай, енергетична залежність від рашки і бєлорашки.
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28.02.2022 23:43
+10
глушилка у жыдоугрофиннобурятов не выросла...
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28.02.2022 23:43
+9
А ту, что віросла, еще и обрезали.
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28.02.2022 23:44
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28.02.2022 23:42 Відповісти
Дуже гарна новина.

Єврокомісія та об'єднання європейських електромереж погодилися розпочати процес екстреного приєднання України єдиної енергомережі ЄС та очікують, що цей процес займе кілька тижнів.

Гуд бай, енергетична залежність від рашки і бєлорашки.
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28.02.2022 23:43 Відповісти
глушилка у жыдоугрофиннобурятов не выросла...
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28.02.2022 23:43 Відповісти
А ту, что віросла, еще и обрезали.
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28.02.2022 23:44 Відповісти
Нема приводу для радощів, загарбники знестроюють станції мобільного зв'язку.
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01.03.2022 01:34 Відповісти
а ну скажи "паляниця"
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01.03.2022 01:52 Відповісти
Поліграф, скажи гудзик.
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01.03.2022 05:27 Відповісти
Маск на прохання України передав все що потрібно для Stsrlink/
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01.03.2022 18:50 Відповісти
на любую глушилку есть ракета Шрайк
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01.03.2022 03:27 Відповісти
Им тоже связь нужна шоб мамкам позвонить шоб забрала их из Украинского ада.
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28.02.2022 23:44 Відповісти
И попросить, чтобі еще и жратву привезли.
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28.02.2022 23:45 Відповісти
Ще один трофей. У москали забрали танк.

https://twitter.com/UAWeapons/status/1498036724525580291
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28.02.2022 23:48 Відповісти
Пішов за свічками та попкорном...
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28.02.2022 23:58 Відповісти
okupanti ne to shto nebudut a nemogut
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01.03.2022 00:14 Відповісти
зацените видос: поймали диверсанта:
https://twitter.com/i/status/1498401607825993732
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01.03.2022 00:17 Відповісти


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01.03.2022 00:21 Відповісти
Кто-то еще верит выхлопам сбу !? я нет, и как говорит украинская народная примета - значить будут..
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01.03.2022 00:19 Відповісти
da nebudut....mogut tolka iz nutri predateli nagadit....
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01.03.2022 00:22 Відповісти
Я верю. Они совершенно правы. Чисто технически они конечно могут притарабанить глушилки и начать подавлять частоты операторов. Но работать это будет только там, где находятся они сами и ну может 10-20 км вглубь (а может и нет). Но тем самым они положат связь и себе, а у них и так бардак такой шо капец. Плюс глушилки легко пеленгуются, а потом туда летит привет.
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01.03.2022 00:31 Відповісти
ты наверное забыл что всеми операторами моб.связи владеют кацапы !!!
тебе разжевать или поймешь сам к чему это я все ..
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01.03.2022 00:37 Відповісти
Слушай, не надо мне тут пальцы растопыривать. Я десять лет с украинскими ОПСОСами проработал и знаю как оно всё устроено. А ты HLR от VLR на глаз отличишь?
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01.03.2022 00:57 Відповісти
ой блин.. ботаники на ленту подтянулись..и начали напрягать меня электронщика..
та я *** ПТУ на ЭЛЕКТРО-сварщика окончил с золотой медалью (правда потом допинг-тест взяли и медаль забрали) и я конечно знаю о чем ты говоришь и могу отличить не только на глаз - а и по весу !!! шо.. хотел подловить меня !? а куя !!!
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01.03.2022 01:11 Відповісти
⚡⚡Инсайд.
Оккупанты планируют начать глушить связь и интернет в районах проведения боевых действий, чтобы запустить информацию о капитуляции Украины. Таким образом склонить население к сдаче. Также, завтра будут работать специалисты отряда психологических операций рф, и их ещё вчера всех предупредили по СМС(!!!) (т.е. знают их номера), что знают их местоположение, и если они начнут "действовать" - будут немедленно уничтожены.
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01.03.2022 02:44 Відповісти
мордва можт и хотела бы , но не может. К стати эта война Будет первой в режиме онлайн, так что русне уже не отвертеться. Тут главное чтобы при развале изгойки чтобы вся русня не начала быстро делиться паратомически на новые рецпублики, чтобы было с кого три шкуры содрать.
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01.03.2022 00:20 Відповісти
В первую очередь с маскавскага улуса, а там видно будет...
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01.03.2022 00:27 Відповісти
Нічого страшного. Активів за кордоном і особистих і державних вистачить = там рахунок на трильони доларів.
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01.03.2022 01:18 Відповісти
Шо це фейк давно відомо усім розумним людям. Бо для того щоб його заглушити розхерачити, не приведи Боже, треба всю країну
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01.03.2022 00:20 Відповісти
отобрать у людей Инет - это как забрать у нарика шприц. Даже в конституциях сейчас Интернет прописывается как базовое право человека. Это будет лютая ненависть, а геймеры будут наливать в бутылки коктейли в реале. вышедшее после нескольких лет тренировок на диванах войско будет потирая песок в глазах щуриться на виновника и сожжёт ботов стратегическим напалмом лучей ненависти. Эти психи тихие до той поры пока у них не отберут виртуальную пушку. После десятилетия виртуальных войн в мозгу уже лишь клубок ненависти. Их берегут напоследок и повышают сложность игры не зря.
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01.03.2022 04:22 Відповісти
"Оккупантам вместо оборудования лучше ставить свечи. За упокой".
Немного не дописали: - И вставлять их в анальное отверстие. Можно и турбонаддув добавить, чтобы не гасли.
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01.03.2022 00:26 Відповісти
Они могут скопления наших солдат отслеживать по сотовой связи как-то? У солдат есть мобилки?
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01.03.2022 00:26 Відповісти
Так можуть, але не в містах, а у полях чи лісах.
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01.03.2022 00:33 Відповісти
Але навряд чи такі комплекси будуть в Україну заходити далеко.
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01.03.2022 00:34 Відповісти
Видимо РЭБ все пробухали вот и не будут ничего лушить. Долбоебы.
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01.03.2022 02:18 Відповісти
Вольфрамовый Джокер с мегастальными яйцами. Вот Тот Президент, которого я так долго ждал.
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01.03.2022 02:30 Відповісти
А если мы дружно попросим Илона Маска помочь Украине с Интернетом от Starkink? Россияне, ведь, любят затыкать рты своим врагам. Илон, уже пора, идёт счёт на часы.
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01.03.2022 04:07 Відповісти
А Илон Маск что говорит про Украину?
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01.03.2022 04:12 Відповісти
Для понимания всеми физики этих глушилок мордора. Бывают направленого действия и купольного, у первого действие чуть больше километров на 15-20, у купольных по диаметру 5-10км. Но что главное - это отличная мишень для удара, потому что она светит себя типа я тут и готова умереть. Обслуга смертники.
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13.03.2022 09:16 Відповісти
 
 