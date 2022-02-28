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Окупанти не глушитимуть зв’язок, - СБУ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Інформація про те, що окупанти ставлять устаткування для мобільного зв’язку, яке може перебивати інші мережі - фейк.
Про це повідомляє СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Шановні українці, сьогодні розганяється новий фейк про те, що "окупанти ставлять устаткування мобільного зв'язку, який може перебивати наші мережі". Далі – ідуть "поради", як треба правильно обрати мережу.
Заявляємо офіційно: окупантам замість устаткування краще ставити свічки. За упокій", - йдеться у повідомленні.
Служба безпеки закликала українців не піддаватися ворожим фейкам.
Топ коментарі
+15 Иллария Соняшникова
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+10 Don Bessam dc0e2bc1
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+9 Иллария Соняшникова
показати весь коментар28.02.2022 23:44
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Єврокомісія та об'єднання європейських електромереж погодилися розпочати процес екстреного приєднання України єдиної енергомережі ЄС та очікують, що цей процес займе кілька тижнів.
Гуд бай, енергетична залежність від рашки і бєлорашки.
https://twitter.com/UAWeapons/status/1498036724525580291
https://twitter.com/i/status/1498401607825993732
тебе разжевать или поймешь сам к чему это я все ..
та я *** ПТУ на ЭЛЕКТРО-сварщика окончил с золотой медалью (правда потом допинг-тест взяли и медаль забрали) и я конечно знаю о чем ты говоришь и могу отличить не только на глаз - а и по весу !!! шо.. хотел подловить меня !? а куя !!!
Оккупанты планируют начать глушить связь и интернет в районах проведения боевых действий, чтобы запустить информацию о капитуляции Украины. Таким образом склонить население к сдаче. Также, завтра будут работать специалисты отряда психологических операций рф, и их ещё вчера всех предупредили по СМС(!!!) (т.е. знают их номера), что знают их местоположение, и если они начнут "действовать" - будут немедленно уничтожены.
Немного не дописали: - И вставлять их в анальное отверстие. Можно и турбонаддув добавить, чтобы не гасли.