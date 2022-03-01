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Новости Война в Украине
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война (46904) Зеленский (16563)

Зеленский требует полного закрытия неба для России

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Владимир Зеленский настаивает на полном закрытии неба для российских самолетов и ракет.

Об этом он заявил в обращении в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ

"Надо рассматривать полное закрытие неба для российских ракет, самолетов, вертолётов", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что за пять дней вторжения по Украине нанесено уже 56 ракетных ударов, было выпущено 113 крылатых ракет.

"Вот она, братская дружба", - иронизировал Зеленский.

Он напомнил, что в понедельник враг обстрелял Харьков. "Это не случайный залп, а сознательное уничтожение людей. За это преступление точно будет трибунал, народный. Это нарушение всех конвенций", - указал президент.

Смотрите также: Обращение президента Украины Зеленского к гражданам. ВИДЕО

Зеленский уверен, что Россию следует изгнать из ООН, всех портов, аэропортов и каналов мира. Он также сказал, что покупать российские товары сейчас – это платить за убийство.
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Топ комментарии
+10
Ху@ло , сидить в своєму бунькері , як загнаний щуряка і скаче від безсилля , що Украіна має сильну армію і допомогу від усього ,
цивілізованого світу , тому він здатен і дальше вести війну , допоки його не зупинить його оточення 😡
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01.03.2022 00:26
+7
Месяц назад сцало послать десяток Джавелинов, неделю назад сцало ввести санкции, 5 дней назад кое-кто еще сцал назвать войной... Все меняется.
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01.03.2022 00:43
+5
Вибивати системи ППО/ПРО.
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01.03.2022 00:20
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все это хорошо. но АТО сс*т закрывать небо...
и что делать будем?
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01.03.2022 00:18 Ответить
Вибивати системи ППО/ПРО.
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01.03.2022 00:20 Ответить
Месяц назад сцало послать десяток Джавелинов, неделю назад сцало ввести санкции, 5 дней назад кое-кто еще сцал назвать войной... Все меняется.
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01.03.2022 00:43 Ответить
Верно
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01.03.2022 01:16 Ответить
da ne sssut - ani nemogut eto sdelatj
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01.03.2022 00:49 Ответить
могут но боятся. Байден так и сказал
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01.03.2022 12:39 Ответить
ne nemogut a to shto mogut sdelat ********** - potomushto bojatsa 3 mirovoi i jadernoi. u nih prosto net pravo na oshibku - po etomu takaja pozicija.
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01.03.2022 12:42 Ответить
вы все равно получите и войну и поражение с такой позицией.
8 лет сс*ли ввести нормальные санкции.
Ввели через 8 лет.
Дальше-больше.

3я мировая уже началась, до вас просто всегда доходит как до ***.
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01.03.2022 13:15 Ответить
ja ne Baiden budj moja volja...... ja ochen nadejus shto oni znajut shto delajut.
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01.03.2022 13:37 Ответить
И чего в одностороннем порядке не обратиться к Англии или Штатам помочь в этом... Не тупо разводит понты для приезжих?
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01.03.2022 00:22 Ответить
умнее паровоза? Бьют по всем фронтам, если на одном откажут, то на другом могут дать что-то. Например самолеты. Если будем ими доминировать, то это частичное перекрытие неба
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01.03.2022 00:34 Ответить
заява і рішення, не одне діло зрозумійте!
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01.03.2022 00:53 Ответить
Щось смердиш лаптями.
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01.03.2022 05:05 Ответить
Ху@ло , сидить в своєму бунькері , як загнаний щуряка і скаче від безсилля , що Украіна має сильну армію і допомогу від усього ,
цивілізованого світу , тому він здатен і дальше вести війну , допоки його не зупинить його оточення 😡
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01.03.2022 00:26 Ответить
Оточення не зупинить, він їх усіх війсковими злочинами повязав ще у Чечні. Там такі факти можуть сплити що історії про ад здадуться усім забавкою. Війна триває. Войни світла чистять світ від сатани та його демонів.
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01.03.2022 05:07 Ответить
Советовать не буду - это экзамен президенства, время покажет его резульат.
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01.03.2022 00:27 Ответить
problema v tom shto on trebuet nevozmozhnovo - chista tehnicheski
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01.03.2022 00:51 Ответить
Есть такой принцип в менеджменте: "требуй невозможного - получишь максимум". Пусть требует. Хоть какая-то от него польза будет.
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01.03.2022 01:02 Ответить
ja tolko za shtob vam dali vse shto mozhna.....no.... kak by on podzatilnik nepoluchil....evo preznie "vyhodki" nikto nezabyl
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01.03.2022 01:06 Ответить
Мені цікава технологія їх роботи. Конкретно - як їм вдається маніпулювати емоціями, і як цьому можна протидіяти.
Найпростіший спосіб - вступити в сутичку і подивитись на дії ворога, вивчити його тактику.
Це дає результати.
Ось тут https://censor.net/ua/comments/locate/8/3409978/80049226 у мене був двобій з православнутим московським демоном. Демон - то істота більш вищого порядку, він працює через логіку і факти, в той час як тролі - нижчі істоти - тиснуть здебільшого на емоції.
Зверніть увагу на те, як демон розправився з Женя-Женя, який думав, що має справу зі звичайним тролем - і погорів на тому.
"Он злится, значит, он не прав. У меня - логика и факты, у него - истерика и галлюцинации. У меня - величавое спокойствие, у него - паническая суета. Я - победил, он - проиграл".
Цей посил має викликати троль у читача. Так, ви не ведете дискусію з тролем (його не переконати ніяк, тролити - його робота), ви виступаєте в ролі давньогрецького публічного софіста, чия мета - справити найкраще враження на слухача, змусити його вірити собі. І з рештою забрати винагороду.
Отже, ваша справа - переконати не троля, а стороннього глядача, який має нейтральну позицію (новину читають десятки тисяч людей, і тільки декілька сот залишають коментарі).
Якщо ви ображаєте троля, а він ввічливо і обгрунтовано глузує над вами - ви програли. Спостерігач з емоційних реакцій вашої і троля зробить висновок, що правий троль, а ви - помиляєтесь. Навіть якщо факти на вашу користь. Так працює людська психіка: правда те, що приємно (принаймні виглядає).
Дехто тут на форумі це розуміє і діє відповідно, але таких людей поки що дуже мало.
Здебільшого ми програємо сутичку за сутичкою.
Причини? Як і на фронті - нестача інформаційного БК. Фактів, аргументів.
Друге, на жаль, емоційна нестабільність і максималізм, як у підлітка. Легко вивести з рівноваги, зробивши "наглоє, бєзосноватєльноє утвєрждєніє". По нам спрацьовує майже стовідсотково, видно по нещодавній реакції на ***** з бокалом шампаньоли.
Що робити?
По-перше, шевченківське "Учітеся, брати мої! Думайте, читайте, І чужому научайтесь, - Свого не цурайтесь".
По-друге, тренуватись. Поливати тролів матюками і образами - погана ідея, не допоможе: вони від цього тільки товщими стають. Спробуйте вивести їх з емоційної рівноваги. Як? А от тут вам знадобиться ерудиція і знання з психології маніпуляції (див. вище).
З рештою, демона таки було загнано у куток, звідки він тільки міг апелювати до віри і долі.
А трофейною зброєю пізніше був уражений інший троль: https://censor.net/ua/comments/locate/8/3411415/80077186
Здогадайтесь, якою саме.
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13.06.2023 15:03 Ответить
хм.. а я требую скорейшего закрытия крышки гроба всем представителям кацапо-фауны которые обитают на той территории где вы хотите закрывать небо.. не, ну а **** мелочится..
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01.03.2022 00:42 Ответить
Видео от CNN как сожгли сегодня колонну, не буду писать место но обитатели Бучи-Гостомеля-Ирпеня место узанют.
Размещаю это видео на Одноклассниках для русских мамок, но его сразу удаляют.
https://www.youtube.com/watch?v=bwLs_342h8s
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01.03.2022 00:45 Ответить
Ili pust dast PRO,PVO takije kak Patriot,eti iskander raketi podbyvajet ,i vse samolioti takze
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01.03.2022 00:50 Ответить
Надеемся, что уже дал. НАТО же нам обещало ПВО кажется еще четыре дня назад.
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01.03.2022 01:18 Ответить
Так перемовини були щоб екіпажи навчіти, але сатана-хуйло під час перемовин стріляв !!!
Воно скажене не розуміє що Українців НЕ ЗАЛЯКАТИ!!! "рУССКИЙ ВОЄННИЙ КАРАБЛЬ- ІДІ *****".
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01.03.2022 05:11 Ответить
Avtoru teksta ili vozmozhno i prezidentu - trebovatj mozno u zheni i to toljko borshcha, jesli tak stavit vopros, to uzhe na 50% poslali, vedj Ukraina ne NATO. jesli prosit, to vopros razsmotrit, jesli takimi trebovanijami nadojest, to budet kak s rashkoi - pismeno otvetili.
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01.03.2022 01:02 Ответить
1ADAT: Обращение к украинскому народу по поводу кадыровцев.


Хотелось бы обратится к украинскому народу и армии по поводу отправленных к ним, в рядах российских оккупантов , кадыровских террористов.
В 1994 году, когда на нашу землю вторгся тот же враг, который сегодня вторгся к вам, наш народ объединился и смог победить и изгнать его. Спустя недолгое время, Кремль собрал силы и снова вторгся в Ичкерию, однако на этот раз они подкупили самых низменных, вероломных и бесчестных представителей нашего народа, которые за власть и деньги готовы уничтожать и истязать свой народ. Прошло почти 20 лет с того дня, как Россия оккупировала нашу страну, но геноцид нашего народа продолжается по сей день, руками тех самых манкуртов, которых сегодня прислали к вам. Эти животные не знают чести и жалости ни к женщинам, ни к детям, ни к старикам из своего же народа. Будьте уверены, на вашей земле они с той же задачей. И сегодня, чеченский народ с надеждой наблюдает за успехами украинского народа в борьбе с оккупантами, в особенности против кадыровских садистов и насильников. Как пример, хочется привести Магомеда Тушаева и то, как сотни людей радовались, когда в украинских соц.сетях распространилась информация об его утилизации. Нам поступали десятки сообщений о том, как этот садист пытал и издевался над женищнами и безоружными мужчинами, проявляя особую жестокость по отношению к ним. И такое досье соберётся на каждого из этих преступников, которые сегодня бесчинствуют на вашей земле.
Поэтому, в случае попадания кадыровца к вам в плен, мы просим вас не отпускать их и не обменивать с Россией. Не лишайте их заветной мечты, о который они неустанно твердят - встретится с Ахматом.
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01.03.2022 01:43 Ответить
Нехай беруть зброю й допомогають нам зробити їм зустрічі з аллахом сатаною.
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01.03.2022 05:12 Ответить
Ось це правильно. Потрібна повна ізоляція московії від усього світу.
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01.03.2022 01:52 Ответить
Вольфрамовый Джокер с мегастальными яйцами. Вот Тот Президент, которого я так долго ждал.
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01.03.2022 02:32 Ответить
На бюрократов надо давить, просто так не согласятся

https://www.openpetition.eu/petition/online/ludi-zi-vsogo-svitu-prosat-nato-zakriti-povitranij-prostir-nad-ukrainou
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01.03.2022 02:50 Ответить
Тиснемо. Ще трохи й гадаю дотиснемо.
********** - dead meat.
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01.03.2022 05:16 Ответить
 
 