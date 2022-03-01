Зеленский требует полного закрытия неба для России
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский настаивает на полном закрытии неба для российских самолетов и ракет.
Об этом он заявил в обращении в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ
"Надо рассматривать полное закрытие неба для российских ракет, самолетов, вертолётов", - отметил президент.
Зеленский подчеркнул, что за пять дней вторжения по Украине нанесено уже 56 ракетных ударов, было выпущено 113 крылатых ракет.
"Вот она, братская дружба", - иронизировал Зеленский.
Он напомнил, что в понедельник враг обстрелял Харьков. "Это не случайный залп, а сознательное уничтожение людей. За это преступление точно будет трибунал, народный. Это нарушение всех конвенций", - указал президент.
Зеленский уверен, что Россию следует изгнать из ООН, всех портов, аэропортов и каналов мира. Он также сказал, что покупать российские товары сейчас – это платить за убийство.
Пожалуйста, подождите...
и что делать будем?
8 лет сс*ли ввести нормальные санкции.
Ввели через 8 лет.
Дальше-больше.
3я мировая уже началась, до вас просто всегда доходит как до ***.
цивілізованого світу , тому він здатен і дальше вести війну , допоки його не зупинить його оточення 😡
Найпростіший спосіб - вступити в сутичку і подивитись на дії ворога, вивчити його тактику.
Це дає результати.
Ось тут https://censor.net/ua/comments/locate/8/3409978/80049226 у мене був двобій з православнутим московським демоном. Демон - то істота більш вищого порядку, він працює через логіку і факти, в той час як тролі - нижчі істоти - тиснуть здебільшого на емоції.
Зверніть увагу на те, як демон розправився з Женя-Женя, який думав, що має справу зі звичайним тролем - і погорів на тому.
"Он злится, значит, он не прав. У меня - логика и факты, у него - истерика и галлюцинации. У меня - величавое спокойствие, у него - паническая суета. Я - победил, он - проиграл".
Цей посил має викликати троль у читача. Так, ви не ведете дискусію з тролем (його не переконати ніяк, тролити - його робота), ви виступаєте в ролі давньогрецького публічного софіста, чия мета - справити найкраще враження на слухача, змусити його вірити собі. І з рештою забрати винагороду.
Отже, ваша справа - переконати не троля, а стороннього глядача, який має нейтральну позицію (новину читають десятки тисяч людей, і тільки декілька сот залишають коментарі).
Якщо ви ображаєте троля, а він ввічливо і обгрунтовано глузує над вами - ви програли. Спостерігач з емоційних реакцій вашої і троля зробить висновок, що правий троль, а ви - помиляєтесь. Навіть якщо факти на вашу користь. Так працює людська психіка: правда те, що приємно (принаймні виглядає).
Дехто тут на форумі це розуміє і діє відповідно, але таких людей поки що дуже мало.
Здебільшого ми програємо сутичку за сутичкою.
Причини? Як і на фронті - нестача інформаційного БК. Фактів, аргументів.
Друге, на жаль, емоційна нестабільність і максималізм, як у підлітка. Легко вивести з рівноваги, зробивши "наглоє, бєзосноватєльноє утвєрждєніє". По нам спрацьовує майже стовідсотково, видно по нещодавній реакції на ***** з бокалом шампаньоли.
Що робити?
По-перше, шевченківське "Учітеся, брати мої! Думайте, читайте, І чужому научайтесь, - Свого не цурайтесь".
По-друге, тренуватись. Поливати тролів матюками і образами - погана ідея, не допоможе: вони від цього тільки товщими стають. Спробуйте вивести їх з емоційної рівноваги. Як? А от тут вам знадобиться ерудиція і знання з психології маніпуляції (див. вище).
З рештою, демона таки було загнано у куток, звідки він тільки міг апелювати до віри і долі.
А трофейною зброєю пізніше був уражений інший троль: https://censor.net/ua/comments/locate/8/3411415/80077186
Здогадайтесь, якою саме.
Размещаю это видео на Одноклассниках для русских мамок, но его сразу удаляют.
https://www.youtube.com/watch?v=bwLs_342h8s
Воно скажене не розуміє що Українців НЕ ЗАЛЯКАТИ!!! "рУССКИЙ ВОЄННИЙ КАРАБЛЬ- ІДІ *****".
Хотелось бы обратится к украинскому народу и армии по поводу отправленных к ним, в рядах российских оккупантов , кадыровских террористов.
В 1994 году, когда на нашу землю вторгся тот же враг, который сегодня вторгся к вам, наш народ объединился и смог победить и изгнать его. Спустя недолгое время, Кремль собрал силы и снова вторгся в Ичкерию, однако на этот раз они подкупили самых низменных, вероломных и бесчестных представителей нашего народа, которые за власть и деньги готовы уничтожать и истязать свой народ. Прошло почти 20 лет с того дня, как Россия оккупировала нашу страну, но геноцид нашего народа продолжается по сей день, руками тех самых манкуртов, которых сегодня прислали к вам. Эти животные не знают чести и жалости ни к женщинам, ни к детям, ни к старикам из своего же народа. Будьте уверены, на вашей земле они с той же задачей. И сегодня, чеченский народ с надеждой наблюдает за успехами украинского народа в борьбе с оккупантами, в особенности против кадыровских садистов и насильников. Как пример, хочется привести Магомеда Тушаева и то, как сотни людей радовались, когда в украинских соц.сетях распространилась информация об его утилизации. Нам поступали десятки сообщений о том, как этот садист пытал и издевался над женищнами и безоружными мужчинами, проявляя особую жестокость по отношению к ним. И такое досье соберётся на каждого из этих преступников, которые сегодня бесчинствуют на вашей земле.
Поэтому, в случае попадания кадыровца к вам в плен, мы просим вас не отпускать их и не обменивать с Россией. Не лишайте их заветной мечты, о который они неустанно твердят - встретится с Ахматом.
аллахомсатаною.
https://www.openpetition.eu/petition/online/ludi-zi-vsogo-svitu-prosat-nato-zakriti-povitranij-prostir-nad-ukrainou
********** - dead meat.