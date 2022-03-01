Зеленский требует полного закрытия неба для России

Президент Владимир Зеленский настаивает на полном закрытии неба для российских самолетов и ракет.

Об этом он заявил в обращении в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ

"Надо рассматривать полное закрытие неба для российских ракет, самолетов, вертолётов", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что за пять дней вторжения по Украине нанесено уже 56 ракетных ударов, было выпущено 113 крылатых ракет.

"Вот она, братская дружба", - иронизировал Зеленский.

Он напомнил, что в понедельник враг обстрелял Харьков. "Это не случайный залп, а сознательное уничтожение людей. За это преступление точно будет трибунал, народный. Это нарушение всех конвенций", - указал президент.

Смотрите также: Обращение президента Украины Зеленского к гражданам. ВИДЕО

Зеленский уверен, что Россию следует изгнать из ООН, всех портов, аэропортов и каналов мира. Он также сказал, что покупать российские товары сейчас – это платить за убийство.