Российские войска штурмуют Херсон

Ночью 1 марта оккупанты пошли на штурм Херсона. Наступление противника происходит со стороны аэропорта к Николаевскому шоссе и кольцу около хладокомбината.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на Госспецсвязь.

"По информации очевидцев, враг наступает со стороны аэропорта к Николаевскому шоссе и кольцу у хладокомбината", - говорится в сообщении.

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