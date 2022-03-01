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Российские войска штурмуют Херсон

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские войска штурмуют Херсон

Ночью 1 марта оккупанты пошли на штурм Херсона. Наступление противника происходит со стороны аэропорта к Николаевскому шоссе и кольцу около хладокомбината.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на Госспецсвязь.

"По информации очевидцев, враг наступает со стороны аэропорта к Николаевскому шоссе и кольцу у хладокомбината", - говорится в сообщении.

Также читайте: "Российский оккупант хочет использовать жителей Херсона живым щитом для захвата украинских городов", - ОГА

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+66
Тримаймося браття
Перемога буде за нами
Слава нації
Смерть москалям.
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01.03.2022 02:54
+44
Херсонці, тримайтеся.
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01.03.2022 02:56
+39
Агонії *****..
Кидає у пекло все, що у його є.
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01.03.2022 02:56
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Тримаймося браття
Перемога буде за нами
Слава нації
Смерть москалям.
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01.03.2022 02:54 Ответить
Агонії *****..
Кидає у пекло все, що у його є.
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01.03.2022 02:56 Ответить
Херсонці, тримайтеся.
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01.03.2022 02:56 Ответить
Де українські диверсанти на території ворога? Вони мали би почати діяти ще у перші години агресії!
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01.03.2022 02:57 Ответить
Українці не такі падлюки як рашисти, що позасилали нам диверсантів за декілька місяців до вторгнення.
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01.03.2022 03:12 Ответить
А треба буть падлюками. Інакше не вижити.
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01.03.2022 07:41 Ответить
Мисяцив ??? - Та они 30 лет засылают. Самые матерые - кравчук,кучма.....и так далее.
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01.03.2022 07:59 Ответить
Тобі треба розказати де вони? І в якому місці? І чим займаються? А ХУ-ХУ не ХО-ХО?
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01.03.2022 07:09 Ответить
Тобі нагадати, що тиждень тому великий військовий стратег агрохімія переконував всіх що ніякої війни не буде, це американці нагнітають обстановку.
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01.03.2022 07:51 Ответить
Тактика раскачивания. Херсон берегите жизни при сопротивлении - Задача номер 1 победить врага! Задача номер 2 выжить! Все в строй!
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01.03.2022 02:58 Ответить
Тримайтесь, браття! Тримайтесь!
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01.03.2022 02:58 Ответить
Штурмувати бункер Хутіна Пуйла було б значно ефективніше і менш затратно, а ще економічно вигідно.
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01.03.2022 02:59 Ответить
Піздить москалів браття, зі всього що маєте, ці тварюки не зупинятся ні перед чим, окрім нашого мужнього народу, зараз весь світ нас підтримує і треба докласти всіх сил щоб дати гідну відсіч фашистам та показати всьому світу, що таке насправді росія із їхнім царьком.
Слава Україні! Смерть Ворогам!
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01.03.2022 03:03 Ответить
Тримайтеся!
Гасіть чортів, Бог з нами
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01.03.2022 03:11 Ответить
Хоч якісь новини з Херсону за день.
Тримайтеся!
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01.03.2022 03:12 Ответить
Как вам рабсеяне, новая вяликая атечественная за братка ***********, готовы уничтожать родственников? Мерзота, смерть вам и ненависть навсегда, рабы безмозглые.
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01.03.2022 03:15 Ответить
Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім (https://t.me/mykolaivskaODA/263): одна російська колона, яка йшла на Миколаїв, розвернулась, друга - зманеврувала та взяла у кільце Херсон.
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01.03.2022 03:16 Ответить
вночі мало що зроблять ну зайдуть вони і що далі ? їх за тиждень повипалюють на вулицях міста і тому вони будуть просуватись далі ..Невідомо чи в Херсоні видали зброю людям ? Тут без варіантів якщо ні то чим оборонятись , а вуличних боїв вони не витримають . .Дудаєв в свій час озброїв кожного хто був готовий тримати зброю і кацапня нічого не змогла зробити території розміром з Полтавську область і населенням 500 000 громадян ..
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01.03.2022 03:21 Ответить
Повині були видати. Поруч, у Миколаєві, багато зброї видали теробороні, волонтерам, активістам і звичайним цивільним.
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01.03.2022 08:10 Ответить
Тримайтеся, хлопци, молимось за Вас.
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01.03.2022 03:22 Ответить
з Херсоном і областю якась фігня повна ... мабуть, навіть самий тупий макака, побачивши карту України та супутникові світлини ординських туменів одразу б сказав що з Криму буде удар, тим паче, вбачуючи, як орки хотіли знести дамбу на каналі ...

і друге питання до командувачів - чому досі не *********** кримський міст?? ... наразі це найкорочше пличе логістики для орків на півдні ... тобто по Ростову можемо *******, а по мосту, який ближче, поцілити нічим ?? ..
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01.03.2022 03:22 Ответить
Я не думаю , шо муйня. Думаю, к рассвету колонны муйловцев загасят. Для байрактаров вночи работать еще лучше.
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01.03.2022 03:31 Ответить
да все равно зашквар полный ... вот в Днепре в тероборону вообще не попасть - говорят нет оружия, даже в резерв никакой не берут, не проводят обучение, полиция в городе себя ведет странно ... не нравится мне все это .... А в Киеве якобы дают оружие все кто хочет, а на фото с АКМ из столицы кого-то только не видел - и теток, и дедов древних, и инстасамок, и хипстеров каких-то, и шоуменов всяких .... респект им всем конечно за смелость, но, все таки ... меня, *****, терзают смутные сомнение, что все это показуха ради фоток для BBC ... потому что на одних фото где терроборона - сбиты мужики, полностью упакованные , не хежу морской пехоты, .. а на других фото - хипстерочки в обтягивающих легинсах, кедах и рейбанах с АКМ наперевес ... так ***** не бывает!
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01.03.2022 03:47 Ответить
Пане, нежеть розпускати - на Волгу.
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01.03.2022 03:50 Ответить
Дурак чи що? Які тьоткі з автоматом? Тут із чоловіків черга по 5 рил на автомат.
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01.03.2022 07:00 Ответить
тільки що бачив відділення окупантів, яке йшло взад з України. Перше що кинулось у вічі -якісь труби на боку у кожного, подумав, що це м ухи. А коли підійшли поближче, це були одіяла. Вроді все на місці, каски балаклави, за спиною невелики сидори, на американський манер гумові торби. Форма нова, червоні полоси. Але всі якось низького зросту і відсутні речові мішки звичайного армійського зразку. Зразу ж згадались вспомини відомого зброяра Федорова. Під час першої світової війни він зрозумів, що мосінка не придатна для російської армії. Через свої габарити при носінні на ремені її приклад через антропометрію рускаго вітязя бив того по литках. А без примкнутого штика з неї неможливо було стріляти влучно більш ніж на 200 м. Через це гвинтівку в строю носили на плечі без ременя. Він підібрав зразок японської гвинтівки Арисака, вона найбільше по цій же антропометрії підходила для вітязів, однак генерали запротестували -мосінка бьє на 2 км., а Арісака на 500-600 м. а про влучність ніхт о не хотів згадувати. Поїхав у Японію замовляти і купити партію. Побачив обєми виробництва яке було надто мале. купив тільки 30 000 шт. Але на фронт не пустили. А потім через катастрофічну нестачу зброї послали на фронт вирішити проблеми з ремонтом. А коли приїхав то побачив, що після повернення з атаки з 10 витязів два три мали зброю, інші були без зброї. За власний кошт (платив свої гроші) організував команди, які вночі ходили по полям атаки і збирали зброю кинуту витязями. У другу світову вирішили більш кардинально -вернувся із бою без зброї - розстріл. А чого ці йшли командою.Бо коли б виходили поодинці -одинак сидів би. А так група, кожен підтвердить,що бігства з полю бою не було.
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01.03.2022 03:26 Ответить
Смерть цапам!
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01.03.2022 03:31 Ответить
В Херсоні немає холодокомбінату, народ.
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01.03.2022 03:43 Ответить
Є, коло автовокзалу
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01.03.2022 05:29 Ответить
а вони як завжди - під покровом ночі, щоб їх не бачили. Тактика такого насекомого як таракан - е світло його, б...ь немає, тільки погасиш вже тут як тут.
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01.03.2022 03:44 Ответить
Тишина - из Херсона, знать отбились.
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01.03.2022 04:00 Ответить
Зранку буде шось зрозумило, зара iнфы не буде.
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01.03.2022 04:02 Ответить
Максим, мама позвонила в 8:12 (украинское время). В Чернобаевке въезд в Херсон со стороны Николаева эти кацапские тварюки проехали по улице Галицкой до самой фермы. На втором Таврическом (сам Херсон) стоят танки.
Эти суки «окапываются» в жилых районах и выбить их будет не просто.
И
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01.03.2022 09:01 Ответить
окупанти по городу ходять
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01.03.2022 07:42 Ответить
Цікаво як там Джамал. І на чиїй стороні.
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01.03.2022 07:42 Ответить
С чего ты взял что оружия нет?
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01.03.2022 04:35 Ответить
Раздай всем оружие, мародерство бы ещё больше. Есть ВСУ и Тероборона.Думай головой,психопат.
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01.03.2022 04:42 Ответить
Не истери
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01.03.2022 06:57 Ответить
Ротик прикрой ********.
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01.03.2022 06:37 Ответить
И не разганяй тут зраду дебил
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01.03.2022 06:38 Ответить
Он не розганяет ниякой зрады. Он переживает. И я тоже
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01.03.2022 07:55 Ответить
Москалi *****
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01.03.2022 06:59 Ответить
Хладокомбинат? Ну, это правильно. Февраль не очень холодный, собственно уже март, потому оркам холод потребуется.
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01.03.2022 07:41 Ответить
Держитесь братья! И оставайтесь живыми!
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01.03.2022 07:41 Ответить
на музыку «вставай страна огромная»

Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.

Он думает, что кто-нибудь
поверит в эту ложь:
про нациков, бандеровцев
и про Донбасс трындеж.
Заслал туда бандитствующих
Стрелковых, Моторол
И Урайну, гарну дивчину
Терзает мерзкий тролль.

Отжал он «их-там-нетами»
Наш полуостров Крым;
И сделал малороссию
Придатком сырьевым.
Страшит лет восемь Западом:
Кто верует - блажен.
Психозом стал он массовым
Для "поднятых с колен".

Кода ж солдат он тысячи
С ракетами прислал
Бомбить Одессу с Киевом,
Что б влезть на пьедестал,-
Тут Миру стало ясно, что
Совсем с ума сошёл
Обиженный историей,
Фашиствующий козёл.

Так крепче зубы стисните
Смелей ведь с нами бог!
Что для Украйны новый путь,
Для русских -- эпилог!
Стал на века отверженным
Кичливый "Русский Мир".
Украйны верные сыны,
Огонь из всех мортир!
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01.03.2022 07:49 Ответить
Штурмуй-не штурмуй ,всё равно получишь ...ну вы поняли ...
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01.03.2022 07:52 Ответить
Виявилось, що в 1941 р. Гітлер проводив спецоперацію по "декомунізаціїї і демілітаризації СРСР".
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01.03.2022 07:57 Ответить
в Мариуполе Иноземний легіон
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01.03.2022 07:57 Ответить
Нужно у Запада просить не самолеты и технику. А ударные беспилотники с их добровольцами-специалистами. Пусть сидят в кабинетах в Польше и уничтожают колонны потихоньку. А в остальном украинцы справятся сами. Зачистим и выметем всю эту заразу. Пленные нам больше не нужны - им было время подумать.
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01.03.2022 08:03 Ответить
Тримайтесь, ми з Вами. Слава Україні! Смерть ворогам!
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01.03.2022 08:05 Ответить
Хер им, а не Херсон.
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01.03.2022 09:03 Ответить
Это те штурмуют которые потом говорят что на учениях и не в курсе
..
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01.03.2022 13:36 Ответить
 
 