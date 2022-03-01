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Російські війська штурмують Херсон
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Вночі 1 березня окупанти пішли на штурм Херсона. Наступ противника відбувається з боку аеропорту до Миколаївського шосе і кільця близько холодокомбінату.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Держспецзв'язок.
"За інформацією очевидців, ворог наступає зі сторони аеропорта до Миколаївського шосе та кільця біля холодокомбінату.", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+66 Lvbnhj
показати весь коментар01.03.2022 02:54
+44 Світлана Житкова
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+39 Lvbnhj
показати весь коментар01.03.2022 02:56
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Перемога буде за нами
Слава нації
Смерть москалям.
Кидає у пекло все, що у його є.
Слава Україні! Смерть Ворогам!
Гасіть чортів, Бог з нами
Тримайтеся!
і друге питання до командувачів - чому досі не *********** кримський міст?? ... наразі це найкорочше пличе логістики для орків на півдні ... тобто по Ростову можемо *******, а по мосту, який ближче, поцілити нічим ?? ..
Эти суки «окапываются» в жилых районах и выбить их будет не просто.
И
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
Он думает, что кто-нибудь
поверит в эту ложь:
про нациков, бандеровцев
и про Донбасс трындеж.
Заслал туда бандитствующих
Стрелковых, Моторол
И Урайну, гарну дивчину
Терзает мерзкий тролль.
Отжал он «их-там-нетами»
Наш полуостров Крым;
И сделал малороссию
Придатком сырьевым.
Страшит лет восемь Западом:
Кто верует - блажен.
Психозом стал он массовым
Для "поднятых с колен".
Кода ж солдат он тысячи
С ракетами прислал
Бомбить Одессу с Киевом,
Что б влезть на пьедестал,-
Тут Миру стало ясно, что
Совсем с ума сошёл
Обиженный историей,
Фашиствующий козёл.
Так крепче зубы стисните
Смелей ведь с нами бог!
Что для Украйны новый путь,
Для русских -- эпилог!
Стал на века отверженным
Кичливый "Русский Мир".
Украйны верные сыны,
Огонь из всех мортир!
..