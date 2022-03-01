Російські війська штурмують Херсон

Вночі 1 березня окупанти пішли на штурм Херсона. Наступ противника відбувається з боку аеропорту до Миколаївського шосе і кільця близько холодокомбінату.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Держспецзв'язок.

"За інформацією очевидців, ворог наступає зі сторони аеропорта до Миколаївського шосе та кільця біля холодокомбінату.", - йдеться в повідомленні.

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