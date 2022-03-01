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Оккупанты обстреляли из артиллерии жилые дома в Херсоне. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Российские оккупанты обстреляли из артиллерии жилые дома в Херсоне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно попадание в многоэтажку.

Внимание! Ненормативная лексика!

Также читайте: Российская колонна продвигается по Херсону. Есть случаи взятия оккупантами заложников среди гражданских лиц, - ОГА. ВИДЕО

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Топ комментарии
+26
Тільки знищення , ніякої емпатії
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01.03.2022 11:54
+25
Я не знаю , на что надеяться руско-фашисткие оккупанты после этого? Что люди захотят в русский мир?
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01.03.2022 11:54
+23

⚡️Международная волонтерская команда запустила проект "Нюрнберг-2022". Проект собирает и публикует все ужасы войны и преступления Путина против мирного населения Украины.

Видео- и фотофакты разрушений и смертей собираются для дальнейшего судебного процесса против Путина.

Проект только стартовал и наполняется информацией.
Осторожно! 18+

https://www.nurnberg2022.org/
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01.03.2022 11:53
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⚡️Международная волонтерская команда запустила проект "Нюрнберг-2022". Проект собирает и публикует все ужасы войны и преступления Путина против мирного населения Украины.

Видео- и фотофакты разрушений и смертей собираются для дальнейшего судебного процесса против Путина.

Проект только стартовал и наполняется информацией.
Осторожно! 18+

https://www.nurnberg2022.org/
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01.03.2022 11:53 Ответить
Это хорошо, но надо запустить проект сбора бабла для того кто завалит крысу
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01.03.2022 11:59 Ответить
Тільки знищення , ніякої емпатії
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01.03.2022 11:54 Ответить
Я не знаю , на что надеяться руско-фашисткие оккупанты после этого? Что люди захотят в русский мир?
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01.03.2022 11:54 Ответить
ахахаха))))))) Да ну)) Хіба не було зрозуміло ще в 2014 році хто такі "братішки"? Якщо хтось самообманов займався, то може протрезвіє. Хоча . . як показує досвід Донецька . .
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01.03.2022 11:56 Ответить
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"Братішки!" потрібно кричати, а не "*****"
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01.03.2022 11:54 Ответить
в такій важкій ситуації і кривавій біді ваш сарказ і гумор взагалі недоречні!
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01.03.2022 13:55 Ответить
А вони що думали, асфабадітєлі прийшли?
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01.03.2022 11:55 Ответить
⚡️Visa Foundation предоставит грант в $2 млн Фонда ЮНИСЕФ для гуманитарной помощи украинцам.

Компания также удвоит сумму всех пожертвований сотрудников (до $1 млн) в фонды ЮНИСЕФ и Красного Креста, чтобы оказывать помощь Украине.

Также Visa готова ужесточать санкции. - Официальный сайт Visa
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01.03.2022 11:56 Ответить
Как в лотереи: "Повезёт - не повезёт"
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01.03.2022 11:56 Ответить
СПАСИТЕ ХЕРСОН!!! ЧТО ЭТО ЗА ********???
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01.03.2022 11:57 Ответить
Нужно уничтожить всю артиллерию врага при помощи байрактаров. Пехота свою работу сделает.
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01.03.2022 12:00 Ответить
Может наоборот арту пехотой уничтожить? Не исключено что враг выманивает Байрактары под свое ПВО обстреливая мирных жителей. А вот за то что власть не рздала местному населению оружие ето под суд
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01.03.2022 12:06 Ответить
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сейчас видео смотрел колонна к киеву идет насчитали 2300 едениц техники, она растянулась на 64 километра, какие нахер байктары? их на начало войны было 10 а сейчас сколько ? https://youtu.be/OoGI_fIfrq8 на посмотри
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01.03.2022 12:26 Ответить
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В Херсоне нет ВСУ, даже полицию всю вывезли три дня назад в Николаев
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01.03.2022 12:02 Ответить
Почему не спасают Херсон? ****....
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01.03.2022 11:58 Ответить
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Неясно что ли ,что сдают
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01.03.2022 12:15 Ответить
Ты что, пид@р дурнуватый, мозги в утиль сдал?
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01.03.2022 12:24 Ответить
не только Херсон но и вся область ( приморские районы) была сдана русне. сдана мусорами, пограничниками сбушниками. Военные все время держали потоки кацапни, сначало на мосту, потом на объездной на николаев. Южные районы области касабы захватили практически без боя. это правда. Причем самое интересное что практически нигде не было роздано оружие нашим гражданам.
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01.03.2022 12:38 Ответить
СТОП ТЕХНИКА ПАРАШИ

1.Топливный бак ----пробить

2.Оптика
-фары
-фонари
-прожектора
- вся оптика.-----разбить
3. Антенны-----перекусить, срубить
4. Радиатор -----пробить
5. Провода, кабели -----пробить

6.Тормозные трубки-----перекусить
7. Наружные зеркала -----разбить
8. Колеса
----пробить,резать сосок подкачки
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01.03.2022 12:00 Ответить
а можно картинку с расположением этой техники на танке, пожалуйста?
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01.03.2022 18:30 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UCSQSxUJb4zH1SEpzNerSLLg - Коллаборант, накидайте жалоб на канал, щоб ця сволота не промивала мізки людям.
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01.03.2022 12:00 Ответить
дай ссылку на таймстамп в видео (в таком формате 01:25:31 где час-минута-секунда) и ссылку на конкретное видео, чтобы точечно жаловаться в службу поддержки Ютуба, с уликами, пожалуйста.
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01.03.2022 18:33 Ответить
ХВАТИТ ТОЛЬКО ЖАЛОВАТЬСЯ,ИДЕТ ВОЙНА.КОГДА БЛИН ПОЙМЕТЕ ,ЧТО ПУТИНЦЫ НЕ ЛЮБЯТ КОГДА ПРОТИВ НИХ ДЕЙСТВУЮТ ИХНИМИ ЖЕ МЕТОДАМИ.

ПЛЕННЫХ НЕЛЬЗЯ ДЕРЖАТЬ НА ПЕРЕДОВОЙ НО НИКТО НЕ ЗАПРЕЩАЕТ СЕЛИТЬ ИХ НА ЧЕРДАКАХ В ПУСТЫХ КВАРТИРАХ ЖИЛЫХ ДОМОВ КИЕВА,ХАРЬКОВА,ХЕРСОНА.
И ОБЪЯВЛЯТЬ ,НЕ ГОВОРЯ ОБ ИХ ТОЧНОМ МЕСТОНАХОЖДЕНИИ,ПО ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯМ-ЛИСТОВКАМ,ИНТЕРНЕТУ И ТД.

ПУСТЬ ВСЕ ЖИТЕЛИ МОСКОВИИ ЭТО ЗНАЮТ,КАК СВОИ СВОИХ МОЧАТ
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01.03.2022 12:00 Ответить
а как бы этих пленных выставить живым щитом?
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01.03.2022 18:34 Ответить
Зазеркалье...
⚡️Шойгу: в августе в рамках форума "Армия-2022" проведем первый Международный антифашистский конгресс.
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01.03.2022 12:00 Ответить
А в итоге-Армия Уродов!На военных лежит вина не меньше, чем на шизике-карлике!
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01.03.2022 12:18 Ответить
Максимальный репост !
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01.03.2022 12:01 Ответить
Чого ніхто не знищує артилерію у Першу чергу повсюди ?
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01.03.2022 12:02 Ответить
в Херсоне нет охотников что ли, стреляйте по чем-нибудь, там же есть уязвимые места в этой байде
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01.03.2022 12:03 Ответить
Зато твари как только попадут в плен так все белые и пушистые, заблудились, никто не стрелял просто шли себе мимо.
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01.03.2022 12:03 Ответить
нахіра нам стільки полонених, треба на місці ранених добивати, а здорових забирати розбирати завали будинків після бомбардувань.
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01.03.2022 12:29 Ответить
Вбивайте та добивайте цапів без жалю.Кацапія має згинути.
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01.03.2022 12:12 Ответить
А теперь и бульбашей.
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01.03.2022 12:14 Ответить
Я же уже писал привязывайте пленных кацапов к жилым зданиям
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01.03.2022 12:12 Ответить
с таймером вибрации, чтобы взрыве взрывался пленный. Или таймер на 24 часа - если блокада не снята, то взрывается пленный, и стрим идёт онлайн.
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01.03.2022 18:36 Ответить
Не просто окупанты, а стая лапотных скрепоносцев и бульбанутых шакалов. Я еще вчера давал ссылочку, что на фото перед админзданием в Бердянске стоит стая окупантов с оружием, а у одного из них на груди четко виден зелено-красный бульбофлаг. Хрен с ними, репоедами, не буду коментировать этих тварей, а что там делали бульбаши, через всю Украину приперлись. Так что пусть теперь не обижаются в бульборейхе, когда к ним поедут дружными колоннами рефрежераторы, груз 200 с дохлыми бульбашами. Сами напросились.
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01.03.2022 12:13 Ответить
Бульбаши!Мы знали, что у вас сцыкунов полон дом, но чтобы Такое!Твари и предатели!!Защитники Брестской Крепости плюют на вас с небес!!
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01.03.2022 12:19 Ответить
Лука!У нас сегодня мелкий дождь, а у тебя??Нет, то у тебя плевки летят с небес Героев Брестской Крепости!!
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01.03.2022 12:21 Ответить
перелом близко - послушайте вот это:
https://youtu.be/ZSsFrjI5DCo
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01.03.2022 12:23 Ответить
Хочеш щоб окупанти не стріляли, лови "любителей сруского мира" та до стовба скотчем біля будівлі, наприклад багато є контингенту з ОПЗЖ, мураєвські, Добкін та інші хворі на голову яки запрошували окупантів, їх треба на вулиці під час обстрілу, так це не дуже гуманно але життя людей того стоїть
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01.03.2022 12:27 Ответить
в жилых кварталах на столбах, и в карематы, чтобы не замёрзли, подкармливать иногда, пусть висят.
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01.03.2022 18:37 Ответить
Тут матюками уже не поможешь, надо крадучись , по партизански их жечь, они тоже хотят спать, жрать и срать. Сейчас будут лупить по всем жилым массивам бо они как на ладони у них, будут стараться разрушить полностью города чтоб начать гуманитарную катастрофу и морально добивать принося горы трупов. В квартирах отдельно отсиживаться опасно.
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01.03.2022 12:32 Ответить
Ну и куда идти из квартиры? Дома складываются как картонные коробки ,а на улице осколки.
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01.03.2022 18:39 Ответить
Тримаємось, друзи!
https://www.facebook.com/vseua/videos/532400228123406/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
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01.03.2022 13:35 Ответить
 
 