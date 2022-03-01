Оккупанты обстреляли из артиллерии жилые дома в Херсоне. ВИДЕО

Российские оккупанты обстреляли из артиллерии жилые дома в Херсоне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно попадание в многоэтажку.

Внимание! Ненормативная лексика!

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Также читайте: Российская колонна продвигается по Херсону. Есть случаи взятия оккупантами заложников среди гражданских лиц, - ОГА. ВИДЕО