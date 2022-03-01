Окупанти обстріляли з артилерії житлові будинки в Херсоні. ВIДЕО

Російські окупанти обстріляли з артилерії житлові будинки в Херсоні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозапису, який опублікований в соцмережах, видно влучання в багатоповерхівку.

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