Окупанти обстріляли з артилерії житлові будинки в Херсоні. ВIДЕО
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Російські окупанти обстріляли з артилерії житлові будинки в Херсоні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозапису, який опублікований в соцмережах, видно влучання в багатоповерхівку.
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Топ коментарі
+26 Oleg UA Lebedinec
показати весь коментар01.03.2022 11:54
+25 георг брок
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+23 Запорізький козак
показати весь коментар01.03.2022 11:53
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Будь ласка, зачекайте...
⚡️Международная волонтерская команда запустила проект "Нюрнберг-2022". Проект собирает и публикует все ужасы войны и преступления Путина против мирного населения Украины.
Видео- и фотофакты разрушений и смертей собираются для дальнейшего судебного процесса против Путина.
Проект только стартовал и наполняется информацией.
Осторожно! 18+
https://www.nurnberg2022.org/
Компания также удвоит сумму всех пожертвований сотрудников (до $1 млн) в фонды ЮНИСЕФ и Красного Креста, чтобы оказывать помощь Украине.
Также Visa готова ужесточать санкции. - Официальный сайт Visa
1.Топливный бак ----пробить
2.Оптика
-фары
-фонари
-прожектора
- вся оптика.-----разбить
3. Антенны-----перекусить, срубить
4. Радиатор -----пробить
5. Провода, кабели -----пробить
6.Тормозные трубки-----перекусить
7. Наружные зеркала -----разбить
8. Колеса
----пробить,резать сосок подкачки
ПЛЕННЫХ НЕЛЬЗЯ ДЕРЖАТЬ НА ПЕРЕДОВОЙ НО НИКТО НЕ ЗАПРЕЩАЕТ СЕЛИТЬ ИХ НА ЧЕРДАКАХ В ПУСТЫХ КВАРТИРАХ ЖИЛЫХ ДОМОВ КИЕВА,ХАРЬКОВА,ХЕРСОНА.
И ОБЪЯВЛЯТЬ ,НЕ ГОВОРЯ ОБ ИХ ТОЧНОМ МЕСТОНАХОЖДЕНИИ,ПО ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯМ-ЛИСТОВКАМ,ИНТЕРНЕТУ И ТД.
ПУСТЬ ВСЕ ЖИТЕЛИ МОСКОВИИ ЭТО ЗНАЮТ,КАК СВОИ СВОИХ МОЧАТ
⚡️Шойгу: в августе в рамках форума "Армия-2022" проведем первый Международный антифашистский конгресс.
https://youtu.be/ZSsFrjI5DCo
https://www.facebook.com/vseua/videos/532400228123406/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing