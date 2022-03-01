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Російська колона рухається Херсоном. Є випадки взяття окупантами заручників з цивільних людей, - ОДА. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Херсоні містом просувається російська окупаційна техніка. Є випадки взяття цивільних заручниками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду, про це сказав очільник Облдержадміністрації Геннадій Лагута.

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Наразі подробиць ніяких немає, але глава ОДА показав фото і відео, де вулицями міста їде російська бронетехніка.

У своєму Телеграмі голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута написав, що загарбники беруть в полон цивільних людей.

"У Херсоні вже є випадки, коли рашисти взяли до полону цивільних людей! Один такий випадок стався у Шуменському", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі
+18
Спротив треба було готувати ще тоді , коли появилась перша інформація про можливість вторгнення . Треба було готувати і тренувати тероборону , на небезпечних ділянках створювати укріплення ( ДОТи ), визначати місця для ймовірних засідок , готувати пастки для кацапів ,, врешті - треба було заздалегідь завозити в міста зброю , боєприпаси і т.д .
Але , країна будувала дороги .. . Це ціна - пох.їзма .
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01.03.2022 11:22
+14
Ну і де цей підар мер який час назад віщував що все харашо прекрасная маркіза ? Це або зрада , або преступна халатність що в військвий стан одне і теж саме
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01.03.2022 11:11
+10
https://twitter.com/i/status/1498585595198808067 пля это не Грозный не Афган мля
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01.03.2022 11:12
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Что за дичь-показуха? Мишень для танков? Надеюсь никого за этими мешками не будет.
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01.03.2022 12:00 Відповісти
ну люди думают что войска кацапов это то же самое что беркут на майдане их можно барикадами и бутылками остановить, не разбивай мечту
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01.03.2022 12:19 Відповісти
Не хотіли мешканці Херсона чинити спротив - нехай тепер падають рилом в асфальт на вимогу кацапів. Нехай відчують русскій мір(((
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01.03.2022 11:47 Відповісти
Чем сопротивляться, уверен, что в Херсоне было точно также как в Новой Каховке, Геническе, Чаплинке и так далее, терооборона была полностью саботирована местными властями, военкоматы закрылись еше 22 числа, все сотрудники скрылись неизвестно куда, полиция тоже сбежала еще до вторжения, мужики пошли в военкоматы все позакрыто и что делать топорами против танков?
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01.03.2022 12:00 Відповісти
Я очень надеюсь что пацан по улице не ходил один. Сколько видео людей беспечно подходящих по одному к рашистам. Оденут в форму, видосик для российских дебилов сделают ( тут я даже не знаю насколько у больных фантазия разыграется ).

Смахивает на их омон что стариков за единичные митинги разгоняет - пнул с ноги и в спину.. у них вообще страха нет на видео. Они идут даже не оглядываясь по сторонам по полностью открытой местности! Передвигаясь неорганизованно и в то же время как будто выискивая остальных. Жилой район с девятиэтажками и мужиком снимающим видео. Где коктейли ?? Последний на видио ОДИН плёлся в метрах 100 от остальных
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01.03.2022 11:54 Відповісти
ЛЮДИ! БЕЗ ПАНІКИ! ОРКИ ЩЕ МОЖУТЬ ВИГРАТИ ОКРЕМУ БИТВУ ЗА ОКРЕМЕ МІСТО, АЛЕ ВІЙНУ ВОНИ ВЖЕ ПРОГРАЛИ. ЦЕ - ЗАЛИШКИ "МОГУТНЬОЇ" АРМІЇ ОРКІВ. ЯКЩО ВЖЕ БІЛОРУСІВ ПІДКЛЮЧИЛИ, ТО ЦЕ КОНВУЛЬСІЇ.
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01.03.2022 11:55 Відповісти
Ніякої паніки. Якщо буде треба я навіть не буду чекати на свою хвилю мобілізації а поїду своїм ходом і буду давити голими руками.
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01.03.2022 12:32 Відповісти
Только не говорите потом в плену, что ехали на учения с пятью рожками боевых патронов.
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01.03.2022 12:42 Відповісти
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