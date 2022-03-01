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Европарламент начал специальную процедуру вступления Украины в ЕС

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Европарламент начал специальную процедуру вступления Украины в ЕС

Европейский парламент принял заявку Украины на членство в Евросоюзе. Начата специальная процедура вступления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу госспецсвязи.

"Европарламент принял заявку Украины на вступление в Евросоюз. Начата специальная процедура вступления", - говорится в сообщении.

Это решение Европейского парламента прокомментировал Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своем Twitter. Он призвал ЕС предложить Украине членство.

Также читайте: Зеленский выступил в Европарламенте - ему аплодировали стоя: "Мы доказали, что мы такие же, как вы. Докажите, что вы вместе с нами"

"Лучшее решение, которое сейчас может принять Европейский Союз, - это немедленно принять Украину в свой состав. Просто сейчас сделать Украину полноправным членом ЕС. Исторические времена требуют больших и исторических решений, способных коренным образом изменить динамику событий. Это решение - именно такое", - написал Кулеба.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+51
Один за всех и все за одного.
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01.03.2022 14:45
+51
Цивилизованный мир против убийц!
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01.03.2022 14:46
+44
Отличная новость. История творится на наших глазах.
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01.03.2022 14:47
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Один за всех и все за одного.
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01.03.2022 14:45 Ответить
Хтось поясніть як зараз наи це допоможе?
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01.03.2022 16:01 Ответить
Если Украина прагнула до вступу в ЕС, какая тебе разница, в какой момент это произойдёт. Чем раньше, тем лучше. Куй железо...
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01.03.2022 16:58 Ответить
Та я хібаж проти. Просто тішу себе думкою, що є якись механізми котрі б могли зупинити цих скажених собак! Але похоже механізм лише один ...
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02.03.2022 12:10 Ответить
лови момент пока можно, ещё пригодится.
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01.03.2022 17:18 Ответить
Допоможе, ще й як. Дуже багато людей зараз не знають, - що краще, -довгоочікувана Європа, - чи московія, яка близько... Вступ до ЄС згуртує людей неймовірно, бо всі знають, - там добре....
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10.03.2022 22:11 Ответить
Цивилизованный мир против убийц!
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01.03.2022 14:46 Ответить
Отличная новость. История творится на наших глазах.
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01.03.2022 14:47 Ответить
надо их дожать евробюргеров,а то опять начнут кормить завтраками
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01.03.2022 14:48 Ответить
зараз окупанти озвіріють від такого повороту
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01.03.2022 14:48 Ответить
А сейчас они белые и пушистые?!
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01.03.2022 14:49 Ответить
Пройшла інформація, що в Білорусі заблокували "цензор", та всі інформаційні сайти України!
У вас працює?
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01.03.2022 15:18 Ответить
Да. Сейчас работает без впн.
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01.03.2022 15:19 Ответить
Не в курсе, в реале МК (твой ник) они уже заработали, а то судя по сообщениям СМИ, клиентов предостаточно?
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01.03.2022 15:41 Ответить
Они родились зверями
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01.03.2022 15:10 Ответить
горят они одинаково, шо озверевшие, шо не озверевшие
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01.03.2022 23:13 Ответить
Мабуть забанять, але других слів не спадає на думку - ******!!!
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01.03.2022 14:48 Ответить
Это всё очень хорошо. Объясните что это даст?
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01.03.2022 14:48 Ответить
В отношении РФ - это поводит по губам Хутина. В отношении Украины - все преимущества членства+полная поддержка в войне.
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01.03.2022 14:50 Ответить
Если поднимется грибок где-то на Алтае, знайте - это не ЯО, а взорванный в бункере пукан.
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01.03.2022 14:52 Ответить
это значит что Украина быстрее восстановится после войны. Да и просто она стала очень токсична для РФ. Проглотят - подавятся, поэтому принятие надо чтобы не хотели глотать.
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01.03.2022 17:20 Ответить
После окончания войны нужны будет деньги на восстановление разрушенного. Конечно можешь ты все это спонсировать, тогда ЕС нам будет не нужен.
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01.03.2022 14:51 Ответить
Эта война сил добра против кремлевского зла будет коллективной
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01.03.2022 14:48 Ответить
І що саме це означає ?
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01.03.2022 14:49 Ответить
А це саме означає, що фуйлу -такі кабздець
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01.03.2022 15:20 Ответить
это превентивная мера, удар на опережение. Лекарству нужно время чтобы оно заработало.
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01.03.2022 17:21 Ответить
пуйло - великий собиратель земель Европейских.
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01.03.2022 14:49 Ответить
пуйло - собиратель Емель кацапских. В черные полиетиленовые пакеты.
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01.03.2022 15:05 Ответить
von oni, emeli. Asxvabiditeli xrenovy.
https://www.youtube.com/watch?v=UrKaa5WY-YM
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01.03.2022 17:00 Ответить
Британский финтех-сервис по трансграничным платежам Wise объявил об остановке денежных переводов в РФ после новых санкций против России в ответ на ее вторжение в Украину.

Об этом пишет Reuters.

Спикер Wise сказал, что компания продолжит следить за ситуацией и "держать эти меры под постоянным контролем".

Wise ограничила переводы на Украину, ссылаясь на трудности с обслуживанием в стране. Там заверили, что снимут это ограничение, как только появится такая возможность.

Wise добавил, что не снимал процент за переводы в Украину на сумму более 500 тыс. фунтов стерлингов, "чтобы помочь клиентам, которые могут иметь чрезвычайные нужды".

Компания, занимающаяся переводом денежных средств, Remitly, также приостановила свои услуги по переводу денег в РФ.

Экономическая правда
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01.03.2022 14:49 Ответить
ау, Wise, уберите проблемы с Украиной, весь мир подерживает Украуину, а вы говорите про проблемы, которые кто создал?
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01.03.2022 17:23 Ответить
Йде відродження української нації.
Ми переможемо
Слава Україні
Смерть москалям
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01.03.2022 14:51 Ответить
Навіть якщо пролетимо - ми зробили все, що могли на даний момент. Можна почати звинувачувати владу в недостатній компетенції у мирний час, але наразі вона максимально ефективно і швидко використовує момент.
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01.03.2022 14:51 Ответить
Бредишь?
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01.03.2022 15:28 Ответить
Sława Ukrainie !!!

(a degenerat putin = hujło)
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01.03.2022 14:53 Ответить
какие у вас на росисє забавы оригинальные
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01.03.2022 14:58 Ответить
Шо,не втает уже у твоего ботоксного *****? Скоро вам всей кацапской помойкой ми*ьет за обед будет
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01.03.2022 15:09 Ответить
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01.03.2022 14:56 Ответить
У вашого ***** взагалі яєць нема. Це плєшиве гімно сидить зара десь у таємному погрібі на Уралі.
Воно ганебне криваве чмо!
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01.03.2022 15:01 Ответить
Так и вы кацапы-болтаетесь помогая **** загнать вашу недострану на законное для нее место--помойку истории
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01.03.2022 15:11 Ответить
Какой радостный кацапский фашист. А потом будешь ныть "Я ни знал! Я на учениях!"
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01.03.2022 15:03 Ответить
Забавно смотреть на вашу агонию кацапе*долочи
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01.03.2022 15:14 Ответить
Беги бери кредит нацист е**ный,пока годовая ставка 70 процентов годовых . Завтра их вообще не будет
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01.03.2022 15:15 Ответить
эта гнида за бугром сидит, русский мир предпочитает любить издалека...., да они все такие...
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01.03.2022 15:27 Ответить
А слідом за цим ПДЧ.
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01.03.2022 15:00 Ответить
в НАТО
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01.03.2022 17:24 Ответить
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01.03.2022 15:00 Ответить
Не все зависит от Европарламента, к сожалению, но надо с чего-то начинать...
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01.03.2022 15:02 Ответить
"Некоторые потребители в России гиперэмоционально отреагировали на санкции, введенные западными странами, через несколько дней люди начнут трезво оценивать происходящее, заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь *****, писюнков" )) и это им ещё не сообщили, что Украину в ЕС без очереди пропустят ))
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01.03.2022 15:03 Ответить
эти крепостные могут и не выйти, а вот олигархи ГКЧП вполне могут устроить ему
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01.03.2022 15:08 Ответить
баста карапузики - в мордоре акции всех больших компаний можно раздать оркам на самокрутки )))
ВТБ вообще сегодня не торговался, как и закрыта второй день биржа RTS.

Type
Bid
Chg.%
Time

GAZ
1.400
-47.17
15:56:21

GMK
7.80
-43.27
15:56:34

LUK
4.92
-73.84
15:56:31

ROS
1.700
-33.63
15:56:36

RTK
4.20
-3.38
15:26:47

SNG
1.180
-31.28
15:54:44

TAT
5.25
-60.15
15:54:18

VTB
1.020
-8.48
19:27:10
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01.03.2022 15:06 Ответить
я думаю, что в день будет по 2-3 крупных банкротства
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01.03.2022 15:09 Ответить
в качестве небольшого примера - акции лукойла с ноября подешевели в 13 раз! с 110 до 8 за этот мусор. руССкий военный корабль пошел совсем не один )))
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01.03.2022 16:00 Ответить
НИКОГДА МЫ НЕ БЫЛИ БРАТЬЯМИ!

https://www.youtube.com/watch?v=Qv97YeC563Y
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01.03.2022 15:06 Ответить
Не забувайте що нам ще Донбас і Крим деокуповувати! Свинособак за порєбрік!
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01.03.2022 15:10 Ответить
не-не! они должны испить чашу русского мира до дна, раз уже начали! у них еще впереди гражданская война и развал.....
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01.03.2022 15:24 Ответить
Та нам якось пох що вони там будуть за порєбріком "іспівать" виплачуючи репарації Україні. Мабуть будуть активно займатися традиційними внутрішніми питаннями "хто віноват" і "что дєлать". Ну якщо когось відмутузять і розпочнуть громадянські війни то це ж їх внутрішня справа. "Нам своє робить"! Головне щоб ми могли спокійно жити і розвиватися в цивілізованому світі і кацапські гівнюки до нас не лізли з своїм "рузкім міром" бояри, *****, голодомору і гулагу.
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01.03.2022 15:32 Ответить
скоро они там друг друга жрать будут....., там буде не до питань....
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01.03.2022 15:40 Ответить
Так. Їм буде дуже важко. А на що вони сподівались коли радісно бились в імперській істериці анексовуючи Крим і починаючи війну на Донбасі? Це розплата. Трохи запізніла але невідворотна. І саме вони зробили все можливе для того щоб пришвидшити цю годину.
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01.03.2022 15:46 Ответить
ну то я ж про що i кажу! )
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01.03.2022 15:57 Ответить
логично после спецоперации - спецпроцедура
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01.03.2022 15:11 Ответить
Свершилось ?
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01.03.2022 15:12 Ответить
Зеленский оказался не таким плохим президентом, как многие думали. Он войдет в историю Украины, как положительный персонаж.
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01.03.2022 15:13 Ответить
Перед обличчям ******* трохи зібрався, бо знав - якщо скиксує, українці його розірвуть. А атаки ворога Україна вдало відбиває саме завдяки тому підґрунтю, яке підготував Порох. Саме Олексійович відродив українську армію. Відродив з нічого, з нуля. Як би не він, Україні зараз було б напереливки. Якби 2014-го обрали не ПП, а Зе, то, думаю, тоді України вже не було б як такої. І я більш, ніж впевнений, що обери "мудрий" нарід Пороха на другий строк, цієї бійні можна було б уникнути, бо, швидше за все, Порох і європейська політична спільнота під його керівництвом розчавила б кацапів раніше, ніж ті полізли б в Україну. А конкретніше, за другої каденції Пороха ще до 2022-го ми уже були б у НАТО/ЄС і кремлівський підор сюди вже б не поліз. Навіть якби ***** наважився на це, то, на відміну від Зе, Порох не піарився б на дорогах і не займався б *******, а готував би країну до оборони. А тепер подумайте, скільки життів можна було б урятувати, якби Зе замісь того, щоб дорікати американській розвідці і гундосити про "шашлики", прислухАвся до порад дорослих дядь і підвищував обороноздатність країни. Але... маємо, що маємо.
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01.03.2022 16:31 Ответить
Точн
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01.03.2022 17:12 Ответить
Хорошо бы ,НАДЕЕМСЯ ,ВЕРИМ и ПРОДОЛЖАЕМ МОЛОТИТЬ КАЦАПСКУЮ ПАДАЛЬ !
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01.03.2022 15:13 Ответить
ну вот и все...., первая мечта путлера сбылась....., думаю скоро сбудется и вторая - Натаха
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01.03.2022 15:16 Ответить
Фінанси - це кров війни.
А члену ЄС у стані війни нададуть велетенську фінансову допомогу.
Фінанси - дуже сильна зброя.
До того ж, грандіозний емоційний підйом і єднання.
Це має бути абсолютно історичний крок, який назавжди поховає імперські амбіції кацапщини.
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01.03.2022 15:25 Ответить
Як зараз раптово зясувалось "руская армія" це просто лавка лахмітника і міф про "вєлікую і нєпобєдімую" назавжди розвіяно. Нам би ще трошки зброї і ми їх методично оббілуємо як Бог черепаху та випхаємо за порєбрік. Нам їх окуповувати і на фіг не треба! Головне щоб до нас не лізли з своїми інфантильними імперськими полюціями.
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01.03.2022 15:38 Ответить
"
После начала полномасштабной войны в Украине наблюдается дефицит некоторых продуктов. На этом решили нажиться некоторые торговые сети. Так, например столичный "Новусе" занялся фактически мародерством.
Очевидцы засняли ценники в киевском Novus. Так, цены на помидоры - 179 и 279 грн. Огурцы и перец продают по 129 грн. То есть ценники за ночь выросли на 300-400%.
Компания Novus принадлежит гражданину Литвы Раймондасу Туменасу."
.....Ребята, подавайте иск в нашу прокуратуру за мародёрство. Найдём его имущество и возместим убытки украинцам.
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01.03.2022 15:20 Ответить
Украина борется за себя и за Европейскую цивилизацию.
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01.03.2022 15:27 Ответить
какой-то одинокий петя из погреба вылез...., всю ветку загадил...... ибо ничего другого рузьке не умеет.....
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01.03.2022 15:31 Ответить
С БОГОМ..
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01.03.2022 15:45 Ответить
ЗАХОДИТЕ В ТЕЛЕГРАММ ИЩИТЕ БЕЛОУСОВ,РОСИИ САЙТ ЗНАКОМВСТ,РАБОТА ИДР.ЗАХОДИТЕ В ГУГЛ КАРТЫ ИЩИТЕ ГОСТИНИЦЫ,РЕСТОРАНЫ,КАФЕ и др.
ПИШИТЕ ИМ СКИДУЙТЕ ВИДЕО,ФОТО РАЗБИТОЙ ТЕХНИКИ ,ТРУПЫ,ПЛЕННЫХ !!!В АЛИЭКСПЕСС ,**** ЗАХОДИТЕ ВЫБЕРАЙТЕ ЛЮБОЙ ТОВАР ПИШИТЕ ИМ ПИСЬМА СТОП ВОЙНА,ФОТО РАЗБИТЫХ ГОРОДОВ,ПОГИБШИХ ЛЮДЕЙ!!!
ОРГАНИЗОВУЙТЕСЬ ПОТРАТЬТЕ НЕМНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ БЕЛОРУСОВ и БРАТУШЕК ЧТОБЫ У НИХ НЕ БЫЛО ЖЕЛАНИЯ ЕХАТЬ В УКРАИНУ!!!
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01.03.2022 16:04 Ответить
Hello, European Union. I am coming!
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01.03.2022 16:13 Ответить
Nu privet
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01.03.2022 17:13 Ответить
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01.03.2022 17:24 Ответить
блин плешивый фюрер какой то реально антимидас
превращает все в говно
и еще добивается противоположной цели

надо быть просто аленем чтобы бомбя харьков и весь восток и север
тебя полюбили
ты в 14м почти всю страну объеделил против себя
а теперь ты еще сделал их злыми люто
это тебе не с чеченцами которых и 1млн не было воевать
в грознов в первы дни штурма трупы российских военных собаки жрали
горы трупов были
а они поняли что их не ждут
и стали потом массовыми бомбардировками все подряд бомбить
козлы рашистские
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01.03.2022 17:44 Ответить
ну наконец то!УКРАИНА цэ европа!
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01.03.2022 18:10 Ответить
 
 