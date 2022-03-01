Європарламент розпочав спеціальну процедуру вступу України до ЄС

Європейський парламент прийняв заявку України на членство в Євросоюзі. Розпочато спеціальну процедуру вступу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Службу держспецзв’язку.

"Європарламент прийняв заявку України на вступ до Євросоюзу. Розпочато спеціальну процедуру вступу", - йдеться у повідомленні.

Це рішення Європейського парламенту прокоментував міністр іноземних справ Дмитро Кулеба у своєму Twitter. Він закликав ЄС запропонувати Україні членство.

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"Найкраще рішення, яке зараз може ухвалити Європейський Союз — це негайно взяти Україну до свого складу. Просто зараз зробити Україну повноправним членом ЄС. Історичні часи вимагають великих та історичних рішень, які здатні докорінно змінити динаміку подій. Це рішення — саме таке", - написав Кулеба.