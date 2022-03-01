Європарламент розпочав спеціальну процедуру вступу України до ЄС
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Європейський парламент прийняв заявку України на членство в Євросоюзі. Розпочато спеціальну процедуру вступу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Службу держспецзв’язку.
"Європарламент прийняв заявку України на вступ до Євросоюзу. Розпочато спеціальну процедуру вступу", - йдеться у повідомленні.
Це рішення Європейського парламенту прокоментував міністр іноземних справ Дмитро Кулеба у своєму Twitter. Він закликав ЄС запропонувати Україні членство.
"Найкраще рішення, яке зараз може ухвалити Європейський Союз — це негайно взяти Україну до свого складу. Просто зараз зробити Україну повноправним членом ЄС. Історичні часи вимагають великих та історичних рішень, які здатні докорінно змінити динаміку подій. Це рішення — саме таке", - написав Кулеба.
Будь ласка, зачекайте...
У вас працює?
Як падае економiка россii
https://www.youtube.com/watch?v=UrKaa5WY-YM
Об этом пишет Reuters.
Спикер Wise сказал, что компания продолжит следить за ситуацией и "держать эти меры под постоянным контролем".
Wise ограничила переводы на Украину, ссылаясь на трудности с обслуживанием в стране. Там заверили, что снимут это ограничение, как только появится такая возможность.
Wise добавил, что не снимал процент за переводы в Украину на сумму более 500 тыс. фунтов стерлингов, "чтобы помочь клиентам, которые могут иметь чрезвычайные нужды".
Компания, занимающаяся переводом денежных средств, Remitly, также приостановила свои услуги по переводу денег в РФ.
Экономическая правда
Ми переможемо
Слава Україні
Смерть москалям
(a degenerat putin = hujło)
Воно ганебне криваве чмо!
ВТБ вообще сегодня не торговался, как и закрыта второй день биржа RTS.
Type
Bid
Chg.%
Time
GAZ
1.400
-47.17
15:56:21
GMK
7.80
-43.27
15:56:34
LUK
4.92
-73.84
15:56:31
ROS
1.700
-33.63
15:56:36
RTK
4.20
-3.38
15:26:47
SNG
1.180
-31.28
15:54:44
TAT
5.25
-60.15
15:54:18
VTB
1.020
-8.48
19:27:10
https://www.youtube.com/watch?v=Qv97YeC563Y
А члену ЄС у стані війни нададуть велетенську фінансову допомогу.
Фінанси - дуже сильна зброя.
До того ж, грандіозний емоційний підйом і єднання.
Це має бути абсолютно історичний крок, який назавжди поховає імперські амбіції кацапщини.
После начала полномасштабной войны в Украине наблюдается дефицит некоторых продуктов. На этом решили нажиться некоторые торговые сети. Так, например столичный "Новусе" занялся фактически мародерством.
Очевидцы засняли ценники в киевском Novus. Так, цены на помидоры - 179 и 279 грн. Огурцы и перец продают по 129 грн. То есть ценники за ночь выросли на 300-400%.
Компания Novus принадлежит гражданину Литвы Раймондасу Туменасу."
.....Ребята, подавайте иск в нашу прокуратуру за мародёрство. Найдём его имущество и возместим убытки украинцам.
ПИШИТЕ ИМ СКИДУЙТЕ ВИДЕО,ФОТО РАЗБИТОЙ ТЕХНИКИ ,ТРУПЫ,ПЛЕННЫХ !!!В АЛИЭКСПЕСС ,**** ЗАХОДИТЕ ВЫБЕРАЙТЕ ЛЮБОЙ ТОВАР ПИШИТЕ ИМ ПИСЬМА СТОП ВОЙНА,ФОТО РАЗБИТЫХ ГОРОДОВ,ПОГИБШИХ ЛЮДЕЙ!!!
ОРГАНИЗОВУЙТЕСЬ ПОТРАТЬТЕ НЕМНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ БЕЛОРУСОВ и БРАТУШЕК ЧТОБЫ У НИХ НЕ БЫЛО ЖЕЛАНИЯ ЕХАТЬ В УКРАИНУ!!!
превращает все в говно
и еще добивается противоположной цели
надо быть просто аленем чтобы бомбя харьков и весь восток и север
тебя полюбили
ты в 14м почти всю страну объеделил против себя
а теперь ты еще сделал их злыми люто
это тебе не с чеченцами которых и 1млн не было воевать
в грознов в первы дни штурма трупы российских военных собаки жрали
горы трупов были
а они поняли что их не ждут
и стали потом массовыми бомбардировками все подряд бомбить
козлы рашистские