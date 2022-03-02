Бунт на корабле: российские морпехи-срочники отказались штурмовать Одессу, - "Думская"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По данным "Думской", 28 февраля войска РФ действительно собирались штурмовать Одессу с моря, но на десантных кораблях российских нацистов произошел самый настоящий бунт: морпехи-срочники отказались выполнять приказ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, "Думской" удалось связаться с родственниками нескольких российских морских пехотинцев 810-й бригады РФ, которая дислоцируется в оккупированном Крыму.
Они рассказали некоторые подробности вчерашней неудавшейся попытки морского десанта "прямо в Одессу".
Оказывается, командование российских нацистов, действительно, планировало такую самоубийственную авантюру, причем большие десантные корабли, вы не поверите, собирались причалить к заминированному и заблокированному противотанковыми ежами Лузановскому пляжу, предварительно отработав по окрестностям из систем залпового огня. Одновременно в заливе летали вертолеты врага и большое количество БПЛА.
Украинская ПВО и другие защитники Одессы готовились дать решительный отпор противнику, но в самый последний момент россияне вышли на связь и попросили дать им возможность покинуть залив.
"Оказывается, на кораблях русских нацистов произошел самый настоящий бунт: мальчики-срочники отказались выполнять приказ и штурмовать побережье большого города-миллионника. Возможно, их ужаснула сама идея такой безумной операции, но мы склоняемся к тому, что российских юношей слегка напугали украинские морпехи, большинство которых провело на войне по пять и больше лет. Справедливости ради надо сказать, что и украинские войска поступили по-человечески, не устроив резню прямо в заливе.
В общем, не случилось, и слава Богу – война страшная штука, вы это уже знаете, а российские матери очень скоро узнают, к сожалению", - пишет "Думская".
По информации издания, сегодня россияне попробуют сотворить что-то такое опять.
Пожалуйста, подождите...
Касабы нарушили все Конвенции. И к таким тварями необходимо задействовать одно правило:
-"Зуб за зуб, глаз за глаз".
Слава Украине.
Слава ЗСУ.
Слава ДУК Правый Сектор.
Слава ТРО.
Смєкаєшь?
Русская баба! Марфута аль Акулина, как бишь тебя... Мужика-то твоего ежели убьют, ты себе дажыть моднявый лелюфон не купишь. Будешь с дятьми, мал мала меньше христарадничать. Дык и подать-та будет некому - баре вашенские тожыть йух без соли доедать будуть!
«ВАШ ВРАГ В КРЕМЛЕ -А НЕ В УКРАИНЕ»
надо транслировать на рашку
И это уже не призыв, а факт.
Ну а в цілому кацапи і тут відстають від життя - ударами по ТВ вони не залишать нікого в інформаційному вакуумі, є децентралізований, суто приватний і отже невбиваємий в принципі український інтернет.
‼️‼️‼️
Хай вагнеровцам предложат мильярд за голову хутина и мильярд за голову Медведева
И головы через день будут лежать на блюде в банке 😀😀😀
Организовавшим этот процесс - 10%
Я не против Филадельфии
10% получите с них
Одесса - это Украина
кто к нам сунется, получит по щщам
Но вот выглядишь по дебильному - постоянно. Довольно стандартный типаж. Даже банальный.
Побачили зблизька, що нічого не світить. Що вийти без втрат складно.
Здурили наших морпіхів і пробуватимуть в іншому місці.
Наших морпіхів би не відпустили живими, якби мали таку можливість.
Згадайте - до Рокського тунелю грузини добралися вчасно, мали запас в кілька годин. Але їхній командир почав "переговори" з кацапстким... і втратив час.
І це був чи не основний фактор програшу Грузії в війні 08.08.2008.
Або згадайте розгром Квантуньскої армії - може й на 90% психологічна операція.
ПЕРЕСТАНЬТЕ вірити кацапам.
Вони навчені брехати! І своїм собачим життям, і ще додатково тренуються.
Соответственно высаживать мясо ночью, на неподготовленный берег, при сильном встречном ветре, тем более в ледяной воде - это самоубийство.
Было бы не плохо, если бы они утопили несколько сотен своих тушек )), но они к сожалению они ещё немножко поживут.
Кстати в Коблево их десант уже распи*дошили вместе с лоханками, на которых они приплыли ))