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Новости Война в Украине
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Бунт на корабле: российские морпехи-срочники отказались штурмовать Одессу, - "Думская"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Бунт на корабле: российские морпехи-срочники отказались штурмовать Одессу, - "Думская"

По данным "Думской", 28 февраля войска РФ действительно собирались штурмовать Одессу с моря, но на десантных кораблях российских нацистов произошел самый настоящий бунт: морпехи-срочники отказались выполнять приказ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, "Думской" удалось связаться с родственниками нескольких российских морских пехотинцев 810-й бригады РФ, которая дислоцируется в оккупированном Крыму.

Они рассказали некоторые подробности вчерашней неудавшейся попытки морского десанта "прямо в Одессу".

Оказывается, командование российских нацистов, действительно, планировало такую самоубийственную авантюру, причем большие десантные корабли, вы не поверите, собирались причалить к заминированному и заблокированному противотанковыми ежами Лузановскому пляжу, предварительно отработав по окрестностям из систем залпового огня. Одновременно в заливе летали вертолеты врага и большое количество БПЛА.

Украинская ПВО и другие защитники Одессы готовились дать решительный отпор противнику, но в самый последний момент россияне вышли на связь и попросили дать им возможность покинуть залив.

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"Оказывается, на кораблях русских нацистов произошел самый настоящий бунт: мальчики-срочники отказались выполнять приказ и штурмовать побережье большого города-миллионника. Возможно, их ужаснула сама идея такой безумной операции, но мы склоняемся к тому, что российских юношей слегка напугали украинские морпехи, большинство которых провело на войне по пять и больше лет. Справедливости ради надо сказать, что и украинские войска поступили по-человечески, не устроив резню прямо в заливе.

В общем, не случилось, и слава Богу – война страшная штука, вы это уже знаете, а российские матери очень скоро узнают, к сожалению", - пишет "Думская".

По информации издания, сегодня россияне попробуют сотворить что-то такое опять.

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Топ комментарии
+33
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01.03.2022 17:25
+29
Ушли на Хуй
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01.03.2022 17:24
+27
Шойгу, а мер Чернігова виплачує 300$ за кожного вбитого кацапа... Причому він не наголошує, що їх мають вбити обов*язково українські вояки...
Смєкаєшь?
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01.03.2022 17:33
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Ушли на ***
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01.03.2022 17:24 Ответить
Ушли на ***, в путінскій рай....
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01.03.2022 18:08 Ответить
А резню в затоке нужно было влаштувати!
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01.03.2022 18:16 Ответить
По-людски можно поступать с противником, который соблюдает правила ведения войны.
Касабы нарушили все Конвенции. И к таким тварями необходимо задействовать одно правило:
-"Зуб за зуб, глаз за глаз".
Слава Украине.
Слава ЗСУ.
Слава ДУК Правый Сектор.
Слава ТРО.
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01.03.2022 18:42 Ответить
я теж не вірю в те, що вони якось визнають цей подарунок.
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01.03.2022 19:55 Ответить
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01.03.2022 17:25 Ответить
Выделило 70 лямов на похорона, а потеряло на войне ТРИЛЛИОН.
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01.03.2022 17:29 Ответить
Так нормально в целом цена за каждого. Больше и не стоят. Мог бы этот и округлить до 10, бухгалтерам легче считать.
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01.03.2022 17:29 Ответить
https://belsat.eu/ru/news/28-02-2022-ekonomika-vojny-rossiya-poteryala-pochti-trillion-dollarov-za-4-dnya-agressii-protiv-ukrainy/
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01.03.2022 17:32 Ответить
До тих пір поки кацапам буде хватать хоть на чекушку вони будуть мовчать.
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01.03.2022 17:32 Ответить
Шойгу, а мер Чернігова виплачує 300$ за кожного вбитого кацапа... Причому він не наголошує, що їх мають вбити обов*язково українські вояки...
Смєкаєшь?
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01.03.2022 17:33 Ответить
Ну что, мамки, оплатили ипотеку?
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01.03.2022 17:36 Ответить
щенок овчарки стоит 250 долларов, ватный воин 100
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01.03.2022 17:41 Ответить
А я нагадаю, що це є лише тимчасовий офіційний курс евро. В срср долар офіційно коштував 55 копійок.
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01.03.2022 17:44 Ответить
И зачем им столько денег?
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01.03.2022 19:14 Ответить
***** ліл! 90 євро за ваньку.

Русская баба! Марфута аль Акулина, как бишь тебя... Мужика-то твоего ежели убьют, ты себе дажыть моднявый лелюфон не купишь. Будешь с дятьми, мал мала меньше христарадничать. Дык и подать-та будет некому - баре вашенские тожыть йух без соли доедать будуть!
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01.03.2022 19:47 Ответить
Зате скільки бояри можна купити на 90 євро! Абассацца в сапагі!
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01.03.2022 20:00 Ответить
РОА2 - Русская Освободительная Армия , переходите на сторону Украины и вместе освободим Россию от ***** !
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01.03.2022 17:25 Ответить
Роа то ще ті ******** були
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01.03.2022 17:33 Ответить
Разве не они спасли Прагу?
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01.03.2022 17:41 Ответить
Хто з Одеси, чи є у вас телебачення? У мене жодного робочого каналу.
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01.03.2022 17:25 Ответить
кабельное сана есть
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01.03.2022 17:28 Ответить
В мене з ефірних, тільки одеський канал працює.
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01.03.2022 17:31 Ответить
Не захватили, а подстрелили. Фильтруй базар.
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01.03.2022 18:08 Ответить
Вчора попереджали, що Т2 будуть відключати на якийсь час... підключать о 18-00
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01.03.2022 17:33 Ответить
Пытались выышку в Киеве подорвать ..Было 2 крылатые ракеты Попали частично
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01.03.2022 17:38 Ответить
На ютюбі 7 канал працює
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01.03.2022 17:44 Ответить
Кабельное работает. Свит ТВ часть каналов не работает.
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01.03.2022 17:58 Ответить
Креативный лозунг
«ВАШ ВРАГ В КРЕМЛЕ -А НЕ В УКРАИНЕ»
надо транслировать на рашку
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01.03.2022 17:25 Ответить
Мрази бомбят Киевскую телевышку на Дорогожичах!
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01.03.2022 17:25 Ответить
Российский корабль пошёл на х...
И это уже не призыв, а факт.
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01.03.2022 17:26 Ответить
Один працює
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01.03.2022 17:26 Ответить
За ночь им швабру покрутят, и снова в бой.
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01.03.2022 17:26 Ответить
Скоро по всей армии РФии!!!
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01.03.2022 17:27 Ответить
Смотрите через интернет если есть .
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01.03.2022 17:28 Ответить
Те цікаве відчуття, коли взагалі не дивишся ТВ і користуєшся тільки інтернетом )))
Ну а в цілому кацапи і тут відстають від життя - ударами по ТВ вони не залишать нікого в інформаційному вакуумі, є децентралізований, суто приватний і отже невбиваємий в принципі український інтернет.
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01.03.2022 19:57 Ответить
Деловым одесситам предложение - передайте на Брайтон Бич
‼️‼️‼️

Хай вагнеровцам предложат мильярд за голову хутина и мильярд за голову Медведева
И головы через день будут лежать на блюде в банке 😀😀😀

Организовавшим этот процесс - 10%
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01.03.2022 17:28 Ответить
Классный креативчик. Софи Вы не перестаёте меня удивлять . Браво.
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01.03.2022 17:36 Ответить
Я родилась в Одессе
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01.03.2022 17:38 Ответить
Сомневаюсь что это сейчас реализуемо. Бункерный дед законсервировался в подземелье с провиантом лет на 300. Разве если как-то выманить оттуда. Но сядет за свой стол на расстоянии 30 м, а под столом сидят человек 10 чипованных телохранителей, не способных на договорнял. Я кажется разгадал секрет кремлевского мега-стола.
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01.03.2022 18:03 Ответить
Брайтон - *********** русская помойка.
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01.03.2022 18:14 Ответить
Там много одесситов - а одесситы патриоты своего города
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01.03.2022 20:59 Ответить
Одесситы-патриоты как раз на Брайтоне не живут. Они в Филаделфии, тут рядом.
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01.03.2022 21:03 Ответить
Тогда пусть Филадельфия объявляет сбор 2 мильярдов за голову ***** .
Я не против Филадельфии

10% получите с них
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01.03.2022 21:11 Ответить
Ще б на дно чогось такого накидати....
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01.03.2022 17:28 Ответить
Говорят они развед группу в море под Одессой высадили только их обратным течением унесло. Короче утонули все
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01.03.2022 17:28 Ответить
У воду з температурою близькою до 0? Гарний й надійний план...
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01.03.2022 17:32 Ответить
они думали гивно не тоне, а оно вон как получилось
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01.03.2022 18:54 Ответить
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01.03.2022 17:29 Ответить
Значит мозги не у всех оккупантов отбитый напрочь. Кормить червей никто не хочет.
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01.03.2022 17:30 Ответить
И всё-таки отбиты. Но инфа, как их жгут туда уже доходит, а жить-то хочется. Тут любые мозги переключаются в другой режим...
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01.03.2022 17:33 Ответить
ну... не червей,але рибки також їсти хочуть
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01.03.2022 17:40 Ответить
Морские черви - важньій и одни из наидревнейших єлеметнов морской єкосистемьі.
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01.03.2022 17:52 Ответить
Черноморские бычки с удовольствием откушали бы
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01.03.2022 20:03 Ответить
Вони народились в Україні, клепка в голові не втрачена.
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01.03.2022 19:55 Ответить
ну всё правильно)) ибо нефиг!

Одесса - это Украина

кто к нам сунется, получит по щщам

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01.03.2022 17:30 Ответить
Не вірте цапам! Вірити можна тільки мертвому цапу!
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01.03.2022 17:31 Ответить
На кораблях бунтовать легче. Там люди в куче. Так что может быть.
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01.03.2022 17:35 Ответить
Это не мальчики, это морпехи. Те могут
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01.03.2022 17:41 Ответить
Ты просто не знаешь как быстро распространяются слухи в порту,а уже попытка высадки была - все в нулевой воде так и не доплыли до берега. Они же не сидят все время в трюме, а мамочки погибших общаются с мамашами этих паника. Звонки слезы Сынок откажись!! знать что сейчас тебя сбросят в воду холодную а на берегу ждет биндеровский головорез, который уже все пристрелял и заминировал?!! Сначала легкий ропот потом крики и отказ!. Тут же не только солдатики командиры тоже обязаны с ними быть, а они первые видят бесперспективняк - и офицеру рот так просто не закроешь! Знать что эта стальная коробка - последнее что видишь перед смертью - такое себе. Хотя бы был какой шанс - так нет!! Хуже только падать в ИЛ-76 набитом десантурой.
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01.03.2022 17:51 Ответить
а мне кажется что ты молодое и тупое створиння. И тебе нравится строить из себя этакого мудрого никому не верящего человека. Это такая мера самозащиты, когда своего опыта не хватает а мозгов для аналитики из наблюдаемого так же не хватает. Вот и становишься в позу - никаму ниверю. Такая позиция может уберечь от неправильных выводов иногда.
Но вот выглядишь по дебильному - постоянно. Довольно стандартный типаж. Даже банальный.
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01.03.2022 18:07 Ответить
ти мил человек не кацап случайно ?
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01.03.2022 18:09 Ответить
Чего ты его человеком оскорбляешь? Кацап это свинособака!
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01.03.2022 18:28 Ответить
вибачаюсь ! але так казав Горбатий ...
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01.03.2022 18:30 Ответить
русская свинья, пшло вон, тут водки нет.
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01.03.2022 18:16 Ответить
Телевышка стоит
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01.03.2022 17:35 Ответить
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Но в аппаратной орки.
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01.03.2022 17:36 Ответить
какие орки в Киеве??
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01.03.2022 17:52 Ответить
Какие орки - на ракете туда залетели?
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01.03.2022 17:55 Ответить
5-я колона?
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01.03.2022 18:06 Ответить
Боже, якій дебіл!
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01.03.2022 20:07 Ответить
А орки спочатку вежу захопили, а потім ракетами по ній їбанули? Чи навпаки?
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01.03.2022 20:09 Ответить
Ото пусть одесситы на место памятник вернут потёмкинцам, дух бунтарей витает и спасает их с тех пор, в 1905 года! А ведь шлюху поставили на место памятника тем морякам давним. Катьку два, почитают с упоением, а оно вона как повернулось! Пообещайте десанту жратвы свежей и камбалы свежежареной, они в Румынию отчалят как броненосец Потёмкин в те годы! Такая вот связь времён!
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01.03.2022 17:37 Ответить
Який розумний русский корабль) Одразу зорієнтувався у напрямку руху)
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01.03.2022 17:39 Ответить
русский иван иди нах...й
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01.03.2022 17:41 Ответить
Покп злобный карлик, он же ху@ло траха...ет Кобаеву, его рабы умирают в Украине за идеи рашизма... Какие только росияне тупые все...
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01.03.2022 17:42 Ответить
Вот єто?
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01.03.2022 17:54 Ответить
рузкая красавица. пошел блевать
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01.03.2022 18:56 Ответить
Скоріше не бунтувався ніхто!

Побачили зблизька, що нічого не світить. Що вийти без втрат складно.
Здурили наших морпіхів і пробуватимуть в іншому місці.
Наших морпіхів би не відпустили живими, якби мали таку можливість.

Згадайте - до Рокського тунелю грузини добралися вчасно, мали запас в кілька годин. Але їхній командир почав "переговори" з кацапстким... і втратив час.
І це був чи не основний фактор програшу Грузії в війні 08.08.2008.

Або згадайте розгром Квантуньскої армії - може й на 90% психологічна операція.

ПЕРЕСТАНЬТЕ вірити кацапам.
Вони навчені брехати! І своїм собачим життям, і ще додатково тренуються.
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01.03.2022 17:50 Ответить
Так же підірвали аеропорт з "кіборгами" в Донецьку: попросили забрати своїх вбитих і поранених, а самі в цей час заклали вибухівку під несучі опори ДАПу і підірвали...
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01.03.2022 18:24 Ответить
Все правильно. Ночью в Одессе был сильный северный ветер - рашисты скинули с парашютами несколько десятков тушек, но их сдуло в море, где они благополучно пошли на корм бычкам и креветкам. Нашим даже не пришлось на них тратить патроны.
Соответственно высаживать мясо ночью, на неподготовленный берег, при сильном встречном ветре, тем более в ледяной воде - это самоубийство.
Было бы не плохо, если бы они утопили несколько сотен своих тушек )), но они к сожалению они ещё немножко поживут.
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01.03.2022 18:27 Ответить
Броненосец в потёмках. А ведь может и не бунтовал никто. Как там Южный защищён? А Коблево? На Очаков пойти не рискнут, а в Бугский лиман вполне.
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01.03.2022 18:20 Ответить
Поверь, везде рашистов ждет страшный зверь Писец, и ещё разные сюрпризы.
Кстати в Коблево их десант уже распи*дошили вместе с лоханками, на которых они приплыли ))
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01.03.2022 18:33 Ответить
Краще б Петя Порошенко зробив замість катерків шт.20 керованих мін беспілотників. Затопив їх перед війною і чекай підходять вражини активував і ******** московські на дні
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01.03.2022 19:07 Ответить
Ага! І звєздольот Галактіка він мав зробити.
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01.03.2022 21:42 Ответить
Сомневаюсь, что это правда. Скорее всего какие-то другие факторы помешали - шторм, ветер, ещё что-нибудь...
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01.03.2022 19:40 Ответить
А ГОВОРЯТ МОРПЕХИ ОБЕЗБАШЕННЫЕ !)
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01.03.2022 19:45 Ответить
Залишили риб голодними...
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01.03.2022 21:40 Ответить
Десантный корабль "Идущий".
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02.03.2022 02:00 Ответить
"надо сказать, что и украинские войска поступили по-человечески, не устроив резню прямо в заливе" вот это совершенно зря.. за эту гуманность кто-то заплатить жизнями...
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02.03.2022 03:11 Ответить
 
 