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Бунт на кораблі: російські морпіхи-строковики відмовились штурмувати Одесу, - "Думская"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бунт на кораблі: російські морпіхи-строковики відмовились штурмувати Одесу, - "Думская"

За даними "Думской", 28 лютого війська РФ дійсно збирались штурмувати Одесу з моря, але на десантних кораблях російських нацистів стався справжнісінький бунт: морпіхи-строковики відмовилися виконувати наказ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "Думской" вдалося зв'язатися із родичами кількох російських морських піхотинців 810-ї бригади РФ, яка дислокується в окупованому Криму.

Вони розповіли виданню деякі подробиці вчорашньої невдалої спроби морського десанту прямо в Одесу.

Виявляється, командування російських нацистів, дійсно, планувало таку самогубну авантюру, причому великі десантні кораблі збиралися причалити до замінованого і заблокованого протитанковими їжаками Лузановського пляжу, попередньо відпрацювавши по околицях із систем залпового. Водночас у затоці літали вертольоти ворога та велика кількість БПЛА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 11 десантних кораблів окупантів вийшли в море і можуть "шукати пригод" в районі Одеси, - Арестович

Українська ППО та інші захисники Одеси готувалися дати рішучу відсіч противнику, але в останній момент росіяни вийшли на зв'язок та попросили дати їм можливість залишити затоку.

"Виявляється, на кораблях російських нацистів стався справжнісінький бунт: хлопчики-строковики відмовилися виконувати наказ і штурмувати узбережжя великого міста-мільйонника. Можливо, їх жахнула сама ідея такої шаленої операції, але ми схиляємось до того, що російських юнаків злегка налякали українські морпіхи, більшість яких провела на війні по п'ять і більше років. Заради справедливості треба сказати, що й українські війська вчинили по-людськи, не влаштувавши різанину прямо в затоці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Русский корабль, иди нах#й!", - одесити готуються до відсічі російським окупантам. ВIДЕО

Загалом, не сталося, і дякувати Богові – війна страшна штука, ви це вже знаєте, а російські матері дуже скоро дізнаються, на жаль", - пише "Думская".

За інформацією видання, сьогодні росіяни знову спробують щось таке зробити.

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Топ коментарі
+33
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01.03.2022 17:25
+29
Ушли на Хуй
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01.03.2022 17:24
+27
Шойгу, а мер Чернігова виплачує 300$ за кожного вбитого кацапа... Причому він не наголошує, що їх мають вбити обов*язково українські вояки...
Смєкаєшь?
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01.03.2022 17:33
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Ушли на ***
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01.03.2022 17:24 Відповісти
Ушли на ***, в путінскій рай....
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01.03.2022 18:08 Відповісти
А резню в затоке нужно было влаштувати!
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01.03.2022 18:16 Відповісти
По-людски можно поступать с противником, который соблюдает правила ведения войны.
Касабы нарушили все Конвенции. И к таким тварями необходимо задействовать одно правило:
-"Зуб за зуб, глаз за глаз".
Слава Украине.
Слава ЗСУ.
Слава ДУК Правый Сектор.
Слава ТРО.
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01.03.2022 18:42 Відповісти
я теж не вірю в те, що вони якось визнають цей подарунок.
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01.03.2022 19:55 Відповісти
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01.03.2022 17:25 Відповісти
Выделило 70 лямов на похорона, а потеряло на войне ТРИЛЛИОН.
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01.03.2022 17:29 Відповісти
Так нормально в целом цена за каждого. Больше и не стоят. Мог бы этот и округлить до 10, бухгалтерам легче считать.
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01.03.2022 17:29 Відповісти
https://belsat.eu/ru/news/28-02-2022-ekonomika-vojny-rossiya-poteryala-pochti-trillion-dollarov-za-4-dnya-agressii-protiv-ukrainy/
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01.03.2022 17:32 Відповісти
До тих пір поки кацапам буде хватать хоть на чекушку вони будуть мовчать.
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01.03.2022 17:32 Відповісти
Шойгу, а мер Чернігова виплачує 300$ за кожного вбитого кацапа... Причому він не наголошує, що їх мають вбити обов*язково українські вояки...
Смєкаєшь?
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01.03.2022 17:33 Відповісти
Ну что, мамки, оплатили ипотеку?
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01.03.2022 17:36 Відповісти
щенок овчарки стоит 250 долларов, ватный воин 100
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01.03.2022 17:41 Відповісти
А я нагадаю, що це є лише тимчасовий офіційний курс евро. В срср долар офіційно коштував 55 копійок.
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01.03.2022 17:44 Відповісти
И зачем им столько денег?
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01.03.2022 19:14 Відповісти
***** ліл! 90 євро за ваньку.

Русская баба! Марфута аль Акулина, как бишь тебя... Мужика-то твоего ежели убьют, ты себе дажыть моднявый лелюфон не купишь. Будешь с дятьми, мал мала меньше христарадничать. Дык и подать-та будет некому - баре вашенские тожыть йух без соли доедать будуть!
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01.03.2022 19:47 Відповісти
Зате скільки бояри можна купити на 90 євро! Абассацца в сапагі!
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01.03.2022 20:00 Відповісти
РОА2 - Русская Освободительная Армия , переходите на сторону Украины и вместе освободим Россию от ***** !
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01.03.2022 17:25 Відповісти
Роа то ще ті ******** були
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01.03.2022 17:33 Відповісти
Разве не они спасли Прагу?
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01.03.2022 17:41 Відповісти
Хто з Одеси, чи є у вас телебачення? У мене жодного робочого каналу.
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01.03.2022 17:25 Відповісти
кабельное сана есть
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01.03.2022 17:28 Відповісти
В мене з ефірних, тільки одеський канал працює.
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01.03.2022 17:31 Відповісти
Не захватили, а подстрелили. Фильтруй базар.
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01.03.2022 18:08 Відповісти
Вчора попереджали, що Т2 будуть відключати на якийсь час... підключать о 18-00
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01.03.2022 17:33 Відповісти
Пытались выышку в Киеве подорвать ..Было 2 крылатые ракеты Попали частично
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01.03.2022 17:38 Відповісти
На ютюбі 7 канал працює
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01.03.2022 17:44 Відповісти
Кабельное работает. Свит ТВ часть каналов не работает.
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01.03.2022 17:58 Відповісти
Креативный лозунг
«ВАШ ВРАГ В КРЕМЛЕ -А НЕ В УКРАИНЕ»
надо транслировать на рашку
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01.03.2022 17:25 Відповісти
Мрази бомбят Киевскую телевышку на Дорогожичах!
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01.03.2022 17:25 Відповісти
Российский корабль пошёл на х...
И это уже не призыв, а факт.
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01.03.2022 17:26 Відповісти
Один працює
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01.03.2022 17:26 Відповісти
За ночь им швабру покрутят, и снова в бой.
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01.03.2022 17:26 Відповісти
Скоро по всей армии РФии!!!
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01.03.2022 17:27 Відповісти
Смотрите через интернет если есть .
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01.03.2022 17:28 Відповісти
Те цікаве відчуття, коли взагалі не дивишся ТВ і користуєшся тільки інтернетом )))
Ну а в цілому кацапи і тут відстають від життя - ударами по ТВ вони не залишать нікого в інформаційному вакуумі, є децентралізований, суто приватний і отже невбиваємий в принципі український інтернет.
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01.03.2022 19:57 Відповісти
Деловым одесситам предложение - передайте на Брайтон Бич
‼️‼️‼️

Хай вагнеровцам предложат мильярд за голову хутина и мильярд за голову Медведева
И головы через день будут лежать на блюде в банке 😀😀😀

Организовавшим этот процесс - 10%
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01.03.2022 17:28 Відповісти
Классный креативчик. Софи Вы не перестаёте меня удивлять . Браво.
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01.03.2022 17:36 Відповісти
Я родилась в Одессе
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01.03.2022 17:38 Відповісти
Сомневаюсь что это сейчас реализуемо. Бункерный дед законсервировался в подземелье с провиантом лет на 300. Разве если как-то выманить оттуда. Но сядет за свой стол на расстоянии 30 м, а под столом сидят человек 10 чипованных телохранителей, не способных на договорнял. Я кажется разгадал секрет кремлевского мега-стола.
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01.03.2022 18:03 Відповісти
Брайтон - *********** русская помойка.
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01.03.2022 18:14 Відповісти
Там много одесситов - а одесситы патриоты своего города
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01.03.2022 20:59 Відповісти
Одесситы-патриоты как раз на Брайтоне не живут. Они в Филаделфии, тут рядом.
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01.03.2022 21:03 Відповісти
Тогда пусть Филадельфия объявляет сбор 2 мильярдов за голову ***** .
Я не против Филадельфии

10% получите с них
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01.03.2022 21:11 Відповісти
Ще б на дно чогось такого накидати....
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01.03.2022 17:28 Відповісти
Говорят они развед группу в море под Одессой высадили только их обратным течением унесло. Короче утонули все
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01.03.2022 17:28 Відповісти
У воду з температурою близькою до 0? Гарний й надійний план...
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01.03.2022 17:32 Відповісти
они думали гивно не тоне, а оно вон как получилось
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01.03.2022 18:54 Відповісти
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01.03.2022 17:29 Відповісти
Значит мозги не у всех оккупантов отбитый напрочь. Кормить червей никто не хочет.
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01.03.2022 17:30 Відповісти
И всё-таки отбиты. Но инфа, как их жгут туда уже доходит, а жить-то хочется. Тут любые мозги переключаются в другой режим...
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01.03.2022 17:33 Відповісти
ну... не червей,але рибки також їсти хочуть
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01.03.2022 17:40 Відповісти
Морские черви - важньій и одни из наидревнейших єлеметнов морской єкосистемьі.
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01.03.2022 17:52 Відповісти
Черноморские бычки с удовольствием откушали бы
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01.03.2022 20:03 Відповісти
Вони народились в Україні, клепка в голові не втрачена.
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01.03.2022 19:55 Відповісти
ну всё правильно)) ибо нефиг!

Одесса - это Украина

кто к нам сунется, получит по щщам

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01.03.2022 17:30 Відповісти
Не вірте цапам! Вірити можна тільки мертвому цапу!
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01.03.2022 17:31 Відповісти
На кораблях бунтовать легче. Там люди в куче. Так что может быть.
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01.03.2022 17:35 Відповісти
Это не мальчики, это морпехи. Те могут
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01.03.2022 17:41 Відповісти
Ты просто не знаешь как быстро распространяются слухи в порту,а уже попытка высадки была - все в нулевой воде так и не доплыли до берега. Они же не сидят все время в трюме, а мамочки погибших общаются с мамашами этих паника. Звонки слезы Сынок откажись!! знать что сейчас тебя сбросят в воду холодную а на берегу ждет биндеровский головорез, который уже все пристрелял и заминировал?!! Сначала легкий ропот потом крики и отказ!. Тут же не только солдатики командиры тоже обязаны с ними быть, а они первые видят бесперспективняк - и офицеру рот так просто не закроешь! Знать что эта стальная коробка - последнее что видишь перед смертью - такое себе. Хотя бы был какой шанс - так нет!! Хуже только падать в ИЛ-76 набитом десантурой.
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01.03.2022 17:51 Відповісти
а мне кажется что ты молодое и тупое створиння. И тебе нравится строить из себя этакого мудрого никому не верящего человека. Это такая мера самозащиты, когда своего опыта не хватает а мозгов для аналитики из наблюдаемого так же не хватает. Вот и становишься в позу - никаму ниверю. Такая позиция может уберечь от неправильных выводов иногда.
Но вот выглядишь по дебильному - постоянно. Довольно стандартный типаж. Даже банальный.
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01.03.2022 18:07 Відповісти
ти мил человек не кацап случайно ?
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01.03.2022 18:09 Відповісти
Чего ты его человеком оскорбляешь? Кацап это свинособака!
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01.03.2022 18:28 Відповісти
вибачаюсь ! але так казав Горбатий ...
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01.03.2022 18:30 Відповісти
русская свинья, пшло вон, тут водки нет.
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01.03.2022 18:16 Відповісти
Телевышка стоит
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01.03.2022 17:35 Відповісти
коментар відмічено як спам
Но в аппаратной орки.
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01.03.2022 17:36 Відповісти
какие орки в Киеве??
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01.03.2022 17:52 Відповісти
Какие орки - на ракете туда залетели?
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01.03.2022 17:55 Відповісти
5-я колона?
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01.03.2022 18:06 Відповісти
Боже, якій дебіл!
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01.03.2022 20:07 Відповісти
А орки спочатку вежу захопили, а потім ракетами по ній їбанули? Чи навпаки?
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01.03.2022 20:09 Відповісти
Ото пусть одесситы на место памятник вернут потёмкинцам, дух бунтарей витает и спасает их с тех пор, в 1905 года! А ведь шлюху поставили на место памятника тем морякам давним. Катьку два, почитают с упоением, а оно вона как повернулось! Пообещайте десанту жратвы свежей и камбалы свежежареной, они в Румынию отчалят как броненосец Потёмкин в те годы! Такая вот связь времён!
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01.03.2022 17:37 Відповісти
Який розумний русский корабль) Одразу зорієнтувався у напрямку руху)
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01.03.2022 17:39 Відповісти
русский иван иди нах...й
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01.03.2022 17:41 Відповісти
Покп злобный карлик, он же ху@ло траха...ет Кобаеву, его рабы умирают в Украине за идеи рашизма... Какие только росияне тупые все...
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01.03.2022 17:42 Відповісти
Вот єто?
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01.03.2022 17:54 Відповісти
рузкая красавица. пошел блевать
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01.03.2022 18:56 Відповісти
Скоріше не бунтувався ніхто!

Побачили зблизька, що нічого не світить. Що вийти без втрат складно.
Здурили наших морпіхів і пробуватимуть в іншому місці.
Наших морпіхів би не відпустили живими, якби мали таку можливість.

Згадайте - до Рокського тунелю грузини добралися вчасно, мали запас в кілька годин. Але їхній командир почав "переговори" з кацапстким... і втратив час.
І це був чи не основний фактор програшу Грузії в війні 08.08.2008.

Або згадайте розгром Квантуньскої армії - може й на 90% психологічна операція.

ПЕРЕСТАНЬТЕ вірити кацапам.
Вони навчені брехати! І своїм собачим життям, і ще додатково тренуються.
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01.03.2022 17:50 Відповісти
Так же підірвали аеропорт з "кіборгами" в Донецьку: попросили забрати своїх вбитих і поранених, а самі в цей час заклали вибухівку під несучі опори ДАПу і підірвали...
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01.03.2022 18:24 Відповісти
Все правильно. Ночью в Одессе был сильный северный ветер - рашисты скинули с парашютами несколько десятков тушек, но их сдуло в море, где они благополучно пошли на корм бычкам и креветкам. Нашим даже не пришлось на них тратить патроны.
Соответственно высаживать мясо ночью, на неподготовленный берег, при сильном встречном ветре, тем более в ледяной воде - это самоубийство.
Было бы не плохо, если бы они утопили несколько сотен своих тушек )), но они к сожалению они ещё немножко поживут.
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01.03.2022 18:27 Відповісти
Броненосец в потёмках. А ведь может и не бунтовал никто. Как там Южный защищён? А Коблево? На Очаков пойти не рискнут, а в Бугский лиман вполне.
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01.03.2022 18:20 Відповісти
Поверь, везде рашистов ждет страшный зверь Писец, и ещё разные сюрпризы.
Кстати в Коблево их десант уже распи*дошили вместе с лоханками, на которых они приплыли ))
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01.03.2022 18:33 Відповісти
Краще б Петя Порошенко зробив замість катерків шт.20 керованих мін беспілотників. Затопив їх перед війною і чекай підходять вражини активував і ******** московські на дні
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01.03.2022 19:07 Відповісти
Ага! І звєздольот Галактіка він мав зробити.
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01.03.2022 21:42 Відповісти
Сомневаюсь, что это правда. Скорее всего какие-то другие факторы помешали - шторм, ветер, ещё что-нибудь...
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01.03.2022 19:40 Відповісти
А ГОВОРЯТ МОРПЕХИ ОБЕЗБАШЕННЫЕ !)
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01.03.2022 19:45 Відповісти
Залишили риб голодними...
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01.03.2022 21:40 Відповісти
Десантный корабль "Идущий".
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02.03.2022 02:00 Відповісти
"надо сказать, что и украинские войска поступили по-человечески, не устроив резню прямо в заливе" вот это совершенно зря.. за эту гуманность кто-то заплатить жизнями...
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02.03.2022 03:11 Відповісти
 
 