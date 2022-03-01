Бунт на кораблі: російські морпіхи-строковики відмовились штурмувати Одесу, - "Думская"

За даними "Думской", 28 лютого війська РФ дійсно збирались штурмувати Одесу з моря, але на десантних кораблях російських нацистів стався справжнісінький бунт: морпіхи-строковики відмовилися виконувати наказ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "Думской" вдалося зв'язатися із родичами кількох російських морських піхотинців 810-ї бригади РФ, яка дислокується в окупованому Криму.

Вони розповіли виданню деякі подробиці вчорашньої невдалої спроби морського десанту прямо в Одесу.

Виявляється, командування російських нацистів, дійсно, планувало таку самогубну авантюру, причому великі десантні кораблі збиралися причалити до замінованого і заблокованого протитанковими їжаками Лузановського пляжу, попередньо відпрацювавши по околицях із систем залпового. Водночас у затоці літали вертольоти ворога та велика кількість БПЛА.

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Українська ППО та інші захисники Одеси готувалися дати рішучу відсіч противнику, але в останній момент росіяни вийшли на зв'язок та попросили дати їм можливість залишити затоку.

"Виявляється, на кораблях російських нацистів стався справжнісінький бунт: хлопчики-строковики відмовилися виконувати наказ і штурмувати узбережжя великого міста-мільйонника. Можливо, їх жахнула сама ідея такої шаленої операції, але ми схиляємось до того, що російських юнаків злегка налякали українські морпіхи, більшість яких провела на війні по п'ять і більше років. Заради справедливості треба сказати, що й українські війська вчинили по-людськи, не влаштувавши різанину прямо в затоці.

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Загалом, не сталося, і дякувати Богові – війна страшна штука, ви це вже знаєте, а російські матері дуже скоро дізнаються, на жаль", - пише "Думская".

За інформацією видання, сьогодні росіяни знову спробують щось таке зробити.