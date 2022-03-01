Бунт на кораблі: російські морпіхи-строковики відмовились штурмувати Одесу, - "Думская"
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За даними "Думской", 28 лютого війська РФ дійсно збирались штурмувати Одесу з моря, але на десантних кораблях російських нацистів стався справжнісінький бунт: морпіхи-строковики відмовилися виконувати наказ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, "Думской" вдалося зв'язатися із родичами кількох російських морських піхотинців 810-ї бригади РФ, яка дислокується в окупованому Криму.
Вони розповіли виданню деякі подробиці вчорашньої невдалої спроби морського десанту прямо в Одесу.
Виявляється, командування російських нацистів, дійсно, планувало таку самогубну авантюру, причому великі десантні кораблі збиралися причалити до замінованого і заблокованого протитанковими їжаками Лузановського пляжу, попередньо відпрацювавши по околицях із систем залпового. Водночас у затоці літали вертольоти ворога та велика кількість БПЛА.
Українська ППО та інші захисники Одеси готувалися дати рішучу відсіч противнику, але в останній момент росіяни вийшли на зв'язок та попросили дати їм можливість залишити затоку.
"Виявляється, на кораблях російських нацистів стався справжнісінький бунт: хлопчики-строковики відмовилися виконувати наказ і штурмувати узбережжя великого міста-мільйонника. Можливо, їх жахнула сама ідея такої шаленої операції, але ми схиляємось до того, що російських юнаків злегка налякали українські морпіхи, більшість яких провела на війні по п'ять і більше років. Заради справедливості треба сказати, що й українські війська вчинили по-людськи, не влаштувавши різанину прямо в затоці.
Загалом, не сталося, і дякувати Богові – війна страшна штука, ви це вже знаєте, а російські матері дуже скоро дізнаються, на жаль", - пише "Думская".
За інформацією видання, сьогодні росіяни знову спробують щось таке зробити.
Будь ласка, зачекайте...
Касабы нарушили все Конвенции. И к таким тварями необходимо задействовать одно правило:
-"Зуб за зуб, глаз за глаз".
Слава Украине.
Слава ЗСУ.
Слава ДУК Правый Сектор.
Слава ТРО.
Смєкаєшь?
Русская баба! Марфута аль Акулина, как бишь тебя... Мужика-то твоего ежели убьют, ты себе дажыть моднявый лелюфон не купишь. Будешь с дятьми, мал мала меньше христарадничать. Дык и подать-та будет некому - баре вашенские тожыть йух без соли доедать будуть!
«ВАШ ВРАГ В КРЕМЛЕ -А НЕ В УКРАИНЕ»
надо транслировать на рашку
И это уже не призыв, а факт.
Ну а в цілому кацапи і тут відстають від життя - ударами по ТВ вони не залишать нікого в інформаційному вакуумі, є децентралізований, суто приватний і отже невбиваємий в принципі український інтернет.
‼️‼️‼️
Хай вагнеровцам предложат мильярд за голову хутина и мильярд за голову Медведева
И головы через день будут лежать на блюде в банке 😀😀😀
Организовавшим этот процесс - 10%
Я не против Филадельфии
10% получите с них
Одесса - это Украина
кто к нам сунется, получит по щщам
Но вот выглядишь по дебильному - постоянно. Довольно стандартный типаж. Даже банальный.
Побачили зблизька, що нічого не світить. Що вийти без втрат складно.
Здурили наших морпіхів і пробуватимуть в іншому місці.
Наших морпіхів би не відпустили живими, якби мали таку можливість.
Згадайте - до Рокського тунелю грузини добралися вчасно, мали запас в кілька годин. Але їхній командир почав "переговори" з кацапстким... і втратив час.
І це був чи не основний фактор програшу Грузії в війні 08.08.2008.
Або згадайте розгром Квантуньскої армії - може й на 90% психологічна операція.
ПЕРЕСТАНЬТЕ вірити кацапам.
Вони навчені брехати! І своїм собачим життям, і ще додатково тренуються.
Соответственно высаживать мясо ночью, на неподготовленный берег, при сильном встречном ветре, тем более в ледяной воде - это самоубийство.
Было бы не плохо, если бы они утопили несколько сотен своих тушек )), но они к сожалению они ещё немножко поживут.
Кстати в Коблево их десант уже распи*дошили вместе с лоханками, на которых они приплыли ))