Первая в истории кибервойна. После сдерживания атак РФ Украина перешла в наступление
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
После сдерживания кибератак со стороны РФ украинские айтишники перешли в наступление.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на Telegram-страницу вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
"Первая в мировой истории кибервойна разворачивается на наших глазах", – сообщил он.
Федоров заявил, что кибервойна открыта и масштабна. Происходит при участии государственных органов, спецслужб, хакеров (и не только белых) и всего патриотического ИТ-сообщества, "а в Украине такого ровно 100%".
"И если в начале мы сдерживали много мощных атак, преимущественно из-за длительной подготовки врага заранее, то сейчас, благодаря единому духу украинцев к свободе мы перешли к уверенному наступлению", - заявил вице-премьер.
Пожалуйста, подождите...
Следите за базаром, господа, за каждой кибервойной идет настоящаяя война
и погаснет...
І з права, звергу з'явиться знак
Натисніть на нього і там буде заблокувати
Смотрим: https://twitter.com/h_kharkov/status/1498647260132950019
Что здесь, что здесь у хахлов?
путин говорят - *****!
Но, пока есть на бухло,
Русским путин - НЕ-ХУЙЛО!
Не босюь хахляцких мин,
Мне не страшен Джавелин,
Байрактар и ЭнЛэАВ -
За царя, за *******!
Чу, бандэровцы в кустах,
Но а мне неведом страх!
Их коктейля накатил -
Но коктейль палёным был!
Правосек на блокпосту,
Жидким сделался мой стул.
Я, конечно, не забздел -
Кормят классно - переел...
Всех-всех-всех осовбодил -
И в канаву угодил.
Кто сказал "потери" - ну?
Я здесь просто отдохну.
У 1108 році в Москві був ліс. Звідки взялася ідея ***** про право на Київську Русь?
Эти типа как Мозамбик будет претендовать на раздел мира по Тордесильясскому договору на том основании, что он есть часть Португалии, т.к. португальцы его когда-то завевали..
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