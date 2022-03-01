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Оператор "Северного потока – 2" – официально банкрот. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

Оператор российского газопровода "Северный поток-2" вынужден был объявить себя банкротом из-за санкций Запада.

Об этом в интервью швейцарскому SRF сообщила министр экономики кантона Цуг Сильвия Тальманн-Гут, передает Цензор.НЕТ.

Она подчеркнула, что оператор газопровода между россией и Германией сильно пострадал от санкций стран Запада и должен был уволить более сотни сотрудников.

Тальманн Гут прямо заявила, что компания объявила о банкротстве во вторник. Она отметила, что в кантоне это не единственная компания с российским капиталом, которую может постигнуть такая судьба.

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К сведению: Швейцарская Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором газпромовского "Северного потока - 2", вынуждена была начать процедуру банкротства после санкций. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои собственные источники.

Кроме того, министр экономики Швейцарии Ги Пармелин заявил в понедельник, что весь персонал Nord Stream – 2, а это более 140 сотрудников, были уволены.

Соединенные Штаты ввели санкции против оператора "Северного потока - 2" в ответ на признание Россией "независимости" контролируемых террористами территорий так называемых ОРДЛО.

Канцлер Германии Олаф Шольц 22 февраля заявил об остановке сертификации "Северного потока-2". Газопровод, принадлежащий одноименной "дочке" Газпрома, был построен для транспортировки российского газа непосредственно в Германию в обход Украины.

Газовый монополист неоднократно использовал "Северный поток-2" как рычаг газового шантажа на Европу, чем удерживает рынок на рекордно высоких ценах еще с прошлого года.
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Топ комментарии
+41
Очень уж быстро сыпаться начали )))
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01.03.2022 21:28
+38
РФ - финансовый гений !
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01.03.2022 21:28
+37
Путін стратег! Господи якіж вони жалюгідні ідіоти.
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01.03.2022 21:29
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Очень уж быстро сыпаться начали )))
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01.03.2022 21:28 Ответить
Тому, що останні років 10 вони і так були в натягнутому, роздутому стані:
Перехід на зелену енергетику, глобалізація, інформатизація, розвиток технологій, ...
Тому Путін і напав, що бачив, як Расія сповзає потихеньку у прірву. Пішов "ва-банк", що би спасти, але у нього давно одним "шостки".
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01.03.2022 21:38 Ответить
добивати так ,так добивати у прірву
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01.03.2022 23:30 Ответить
та не-норм
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01.03.2022 22:18 Ответить
РФ - финансовый гений !
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01.03.2022 21:28 Ответить
Это да. Одни за 10млрд телескоп с фантастическими технологиямм запускают в космос, а орки 10 лярдов на дно моря положили...
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01.03.2022 21:31 Ответить
Пріорітєти-с...
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01.03.2022 21:43 Ответить
Если оставить руководителя рф ещё на пару месяцев, с ним она достигнет таких высот что жители будут так довольны что смогут повеситься от голоду в своём родном засранном городе потому что европа уже поняла что недостойна граждан такой великой державы!
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01.03.2022 22:38 Ответить
Путін стратег! Господи якіж вони жалюгідні ідіоти.
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01.03.2022 21:29 Ответить
Вуаля!
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01.03.2022 21:29 Ответить
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01.03.2022 21:29 Ответить
но ***** то этого не знает и когда узнает пока не ясно ))
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01.03.2022 21:30 Ответить
Как узнает , может захочет повесится?
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01.03.2022 21:41 Ответить
я это и подразумевал. на застрелиться у него мочи не хватит ))
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01.03.2022 21:42 Ответить
)(уйло боягуз тому в бункері і ховається..
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01.03.2022 23:32 Ответить
Не надо он ещё не за всё наказал своих гражан которые поддерживали захват крыма, убийство мирных людей. Пусть изопьют из чашы санкций!!! Пусть почуствуют всю безисходность своей жизни!!! Пусть хлебнут и захлебнутся своим вяличием!!! Не надо спокойной смерти!!!!
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01.03.2022 22:52 Ответить
Йессс!
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01.03.2022 21:30 Ответить
многА-ходов-очка
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01.03.2022 21:30 Ответить
140 чел - шарашкина контора
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01.03.2022 21:31 Ответить
тут одне ***** всьому світу жити не дае, а 140 під*****вників?
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01.03.2022 21:37 Ответить
ВИП'ЄМО!... Не чокаючись.
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01.03.2022 21:31 Ответить
а таки красівое...
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01.03.2022 21:32 Ответить
Да понятное дело, что поток по ***** пошёл. Где новости о том, что путин повесился?
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01.03.2022 21:32 Ответить
психопати, як хло, з синдромом Аспергера не схильны до суъциду, на жаль
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01.03.2022 21:35 Ответить
Діставати ту трубу з моря будуть? Хоч на металобрухт здати
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01.03.2022 21:33 Ответить
Зробити з неї пневмо-пошту?
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01.03.2022 21:39 Ответить
Можна і так, але ліпше здати на метал, і на виручені кошти купити глоду. Погульбенити наостанок
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01.03.2022 21:45 Ответить
Заводи металобрухтом будуть забезпечені на десятиліття.
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01.03.2022 21:41 Ответить
Нужно дать премию дарвина *****.. как можно было стать одним из самых богатых и влиятельных людей в мире и всё просрать в один миг...
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01.03.2022 21:33 Ответить
Стільки злочинів за путінським режимом, як можна було взагалі щось з ним будувати,хоча би після дітей Сирії.Вигодували монстра,котрий тепер хоче пожерти своїх годувальців.
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01.03.2022 21:33 Ответить
Штатам треба розхерячити ракетами та торпедами цю самокрутку назавжди!
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01.03.2022 21:34 Ответить
Можно и более по-хозяйски поступить
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01.03.2022 21:44 Ответить
Пустити зорін заман кацапосвиням
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01.03.2022 21:45 Ответить
Да как то глубоко насрать....разбирайте трубы - задавайте на металлолом....как нибудь на хлеб и воду хватит
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01.03.2022 21:34 Ответить
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01.03.2022 21:35 Ответить
Труба в трубе. Отака х..ня малята дiд Панас.
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01.03.2022 21:35 Ответить
"Труба в трубе."

Поправка
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01.03.2022 21:42 Ответить
Сдайте трубу на металлолом
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01.03.2022 21:41 Ответить
Щоб здати її на металолом треба ж буде дістати ту трубу з дна моря, а на це гроші треба...
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01.03.2022 21:47 Ответить
Скоро ту непотрібну Європі нафту в бункер путлеру запустять.
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01.03.2022 21:58 Ответить
Вы ребята не представляете что творится у нас под Николаевом возле Баштанки и Снегирёвки ,вату размолотили в хлам ,всё просто завалено брошенной и спаленной техникой ,лапти шорхаются в полях и лесопосадках ,холодные и замёрзшие ,завтра будем их собирать потихоньку . Слава Украине панове !
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01.03.2022 22:19 Ответить
eto slishal, jestj mozhet kakije video, mozhno togda vistavitj v chat ruletke, pustj vidjat suki kak gorjat ihnije urodi.
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01.03.2022 22:27 Ответить
то куди вони рухались наступ на Миколаїв чи на Кривий Ріг?
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01.03.2022 23:37 Ответить
Николаев обошли ,шуравали или на Днепр или на Кривой Рог ..
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01.03.2022 23:38 Ответить
зрозуміло .дякую
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01.03.2022 23:40 Ответить
там скоро вообще эмбарго на нефть будет по-ходу, раз с ирана хотят снять эмбарго
в обмен за остановку ценрефуг
если рашисти не остановятся сейчас же
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01.03.2022 22:23 Ответить
Украина может возглавить бездарное ЕС. Северный поток 2, крест на могиле Путина.
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01.03.2022 22:27 Ответить
А помните как Ванга предсказывала, что в Европе будут славить Владимира и возродится Русь, а кацапы думали, что это про путина и парашку...
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02.03.2022 00:18 Ответить
Kstati, a kak zovut togo geroja, "Kievskogo prizraka"? Razom ne Vladimir, a?
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02.03.2022 09:05 Ответить
Шкода, що наші металісти зараз зайняті збором кацапських танків. Бо могли б здати на брухт ту трубу
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01.03.2022 22:27 Ответить
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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01.03.2022 22:30 Ответить
Русский трубопровод - иди на ***!
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01.03.2022 22:49 Ответить
Дело труба ...
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01.03.2022 22:51 Ответить
⚡️Apple подтверждает остановку продаж всех продуктов в России из-за агрессии против Украины

Компания также заявила, что прекращает весь экспорт в страну и ограничивает использование других сервисов.
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01.03.2022 23:03 Ответить
Друзья, братья не верьте лживым выступлениям росиян против войны. Ничего не поменялось с 2014 года!!! Кто из них тогда выступал кроме Макаревича против войны! Вся эта ложь связанна с санкциями, большинство из них имеет активы зарубежом, большинство из них понимают где живут и мечтают уехать заграницу, но все их мысли о величии роисии никуда не делись!!!!!!
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01.03.2022 23:09 Ответить
ну так яж і писав--не вір ні псові ні мацкальові
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01.03.2022 23:28 Ответить
СЛАВА БОГУ!!!
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01.03.2022 23:09 Ответить
Тим часом у двох найбільших прихильників проекту також проблеми в Німеччині. Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер втрачає своїх найвідданіших співробітників через близькість до путінської Росії. Альбрехт Функ , головний офіс - менеджер Шредера і його давній соратник, пішов у відставку разом із трьома іншими людьми . Німецькі ЗМІ пояснюють, що в основі вибору лежить позиція Шредера щодо Москви: Функ попросив би Шредера чітко і швидко дистанціюватися від російських рішень і відмовитися .на його співпрацю та посади у виконавчих радах російських компаній, від Газпрому до Ростнефти, аж до Північного потоку-2 .

Крім того, іншим великим прихильником газопроводу є прем'єр-міністр землі Мекленбург Мануела Швезіг . Соціал-демократ, близький до колишнього канцлера СДПН, сприяв будівництву «Північного потоку-2» як політично, так і бюрократично, в тому числі через «Фонд захисту клімату та навколишнього середовища землі Мекленбург-Померанія», який мав своїм Основне завдання просування проекту. Наприкінці минулого тижня повідомлення: фонд розпускають
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01.03.2022 23:24 Ответить
Зайшов на стрім якогось мацкаля..вже плачеться шо всьо подорожчало.я написав шо то ще квіточки
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01.03.2022 23:26 Ответить
Банкротство это хорошо. Главное не дать ********** прихвостням скупить акции банкротов за доллар.
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02.03.2022 08:23 Ответить
 
 