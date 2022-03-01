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Оператор "Північного потоку - 2" - офіційно банкрут. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Оператор російського газогону "Північний потік-2" вимушений був оголосити себе банкрутом через санкції Заходу.

Про це в інтерв’ю швейцарському SRF повідомила міністерка економіки кантону Цуґ Сільвія Тальманн-Ґут, інформує Цензор.НЕТ.

Вона підкреслила, що оператор газогону між росією та Німеччиною сильно постраждав від санкцій країн Заходу та мусив звільнити понад сотню співробітників.

Тальманн-Ґут прямо заявила, що компанія оголосила про банкрутство у вівторок. Вона зазначила, що у кантоні це не єдина компанія з російським капіталом, яку може спіткати така доля.

До відома: Швейцарська Nord Stream 2 AG, яка є оператором газпромівського "Північного потоку - 2", вимушена була розпочати процедуру банкрутства після санкцій. Про це у вівторок повідомило агентство Reuters з посиланням на свої власні джерела.

Крім того, міністр економіки Швейцарії Гі Пармелін заявив у понеділок, що весь персонал Nord Stream - 2, а це понад 140 співробітників, були звільнені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США вводять санкції проти "Північного потоку-2" та його керівників

Сполучені Штати запровадили санкції проти оператора "Північного потоку - 2" у відповідь на визнання рф "незалежності" контрольованих терористами територій так званих ОРДЛО.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 22 лютого заявив про зупинку сертифікації "Північного потоку-2". Газогін, що належить однойменній "дочці" Газпрому, було побудовано для транспортування російського газу безпосередньо до Німеччини в обхід України.

Газовий монополіст неодноразово використовував "Північний потік-2", як важіль газового шантажу на Європу, чим утримує ринок на рекордно високих цінах ще з минулого року.

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Топ коментарі
+41
Очень уж быстро сыпаться начали )))
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01.03.2022 21:28
+38
РФ - финансовый гений !
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01.03.2022 21:28
+37
Путін стратег! Господи якіж вони жалюгідні ідіоти.
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01.03.2022 21:29
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Очень уж быстро сыпаться начали )))
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01.03.2022 21:28 Відповісти
Тому, що останні років 10 вони і так були в натягнутому, роздутому стані:
Перехід на зелену енергетику, глобалізація, інформатизація, розвиток технологій, ...
Тому Путін і напав, що бачив, як Расія сповзає потихеньку у прірву. Пішов "ва-банк", що би спасти, але у нього давно одним "шостки".
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01.03.2022 21:38 Відповісти
добивати так ,так добивати у прірву
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01.03.2022 23:30 Відповісти
та не-норм
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01.03.2022 22:18 Відповісти
РФ - финансовый гений !
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01.03.2022 21:28 Відповісти
Это да. Одни за 10млрд телескоп с фантастическими технологиямм запускают в космос, а орки 10 лярдов на дно моря положили...
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01.03.2022 21:31 Відповісти
Пріорітєти-с...
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01.03.2022 21:43 Відповісти
Если оставить руководителя рф ещё на пару месяцев, с ним она достигнет таких высот что жители будут так довольны что смогут повеситься от голоду в своём родном засранном городе потому что европа уже поняла что недостойна граждан такой великой державы!
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01.03.2022 22:38 Відповісти
Путін стратег! Господи якіж вони жалюгідні ідіоти.
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01.03.2022 21:29 Відповісти
Вуаля!
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01.03.2022 21:29 Відповісти
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01.03.2022 21:29 Відповісти
но ***** то этого не знает и когда узнает пока не ясно ))
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01.03.2022 21:30 Відповісти
Как узнает , может захочет повесится?
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01.03.2022 21:41 Відповісти
я это и подразумевал. на застрелиться у него мочи не хватит ))
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01.03.2022 21:42 Відповісти
)(уйло боягуз тому в бункері і ховається..
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01.03.2022 23:32 Відповісти
Не надо он ещё не за всё наказал своих гражан которые поддерживали захват крыма, убийство мирных людей. Пусть изопьют из чашы санкций!!! Пусть почуствуют всю безисходность своей жизни!!! Пусть хлебнут и захлебнутся своим вяличием!!! Не надо спокойной смерти!!!!
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01.03.2022 22:52 Відповісти
Йессс!
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01.03.2022 21:30 Відповісти
многА-ходов-очка
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01.03.2022 21:30 Відповісти
140 чел - шарашкина контора
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01.03.2022 21:31 Відповісти
тут одне ***** всьому світу жити не дае, а 140 під*****вників?
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01.03.2022 21:37 Відповісти
ВИП'ЄМО!... Не чокаючись.
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01.03.2022 21:31 Відповісти
а таки красівое...
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01.03.2022 21:32 Відповісти
Да понятное дело, что поток по ***** пошёл. Где новости о том, что путин повесился?
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01.03.2022 21:32 Відповісти
психопати, як хло, з синдромом Аспергера не схильны до суъциду, на жаль
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01.03.2022 21:35 Відповісти
Діставати ту трубу з моря будуть? Хоч на металобрухт здати
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01.03.2022 21:33 Відповісти
Зробити з неї пневмо-пошту?
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01.03.2022 21:39 Відповісти
Можна і так, але ліпше здати на метал, і на виручені кошти купити глоду. Погульбенити наостанок
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01.03.2022 21:45 Відповісти
Заводи металобрухтом будуть забезпечені на десятиліття.
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01.03.2022 21:41 Відповісти
Нужно дать премию дарвина *****.. как можно было стать одним из самых богатых и влиятельных людей в мире и всё просрать в один миг...
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01.03.2022 21:33 Відповісти
Стільки злочинів за путінським режимом, як можна було взагалі щось з ним будувати,хоча би після дітей Сирії.Вигодували монстра,котрий тепер хоче пожерти своїх годувальців.
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01.03.2022 21:33 Відповісти
Штатам треба розхерячити ракетами та торпедами цю самокрутку назавжди!
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01.03.2022 21:34 Відповісти
Можно и более по-хозяйски поступить
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01.03.2022 21:44 Відповісти
Пустити зорін заман кацапосвиням
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01.03.2022 21:45 Відповісти
Да как то глубоко насрать....разбирайте трубы - задавайте на металлолом....как нибудь на хлеб и воду хватит
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01.03.2022 21:34 Відповісти
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01.03.2022 21:35 Відповісти
Труба в трубе. Отака х..ня малята дiд Панас.
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01.03.2022 21:35 Відповісти
"Труба в трубе."

Поправка
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01.03.2022 21:42 Відповісти
Сдайте трубу на металлолом
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01.03.2022 21:41 Відповісти
Щоб здати її на металолом треба ж буде дістати ту трубу з дна моря, а на це гроші треба...
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01.03.2022 21:47 Відповісти
Скоро ту непотрібну Європі нафту в бункер путлеру запустять.
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01.03.2022 21:58 Відповісти
Вы ребята не представляете что творится у нас под Николаевом возле Баштанки и Снегирёвки ,вату размолотили в хлам ,всё просто завалено брошенной и спаленной техникой ,лапти шорхаются в полях и лесопосадках ,холодные и замёрзшие ,завтра будем их собирать потихоньку . Слава Украине панове !
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01.03.2022 22:19 Відповісти
eto slishal, jestj mozhet kakije video, mozhno togda vistavitj v chat ruletke, pustj vidjat suki kak gorjat ihnije urodi.
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01.03.2022 22:27 Відповісти
то куди вони рухались наступ на Миколаїв чи на Кривий Ріг?
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01.03.2022 23:37 Відповісти
Николаев обошли ,шуравали или на Днепр или на Кривой Рог ..
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01.03.2022 23:38 Відповісти
зрозуміло .дякую
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01.03.2022 23:40 Відповісти
там скоро вообще эмбарго на нефть будет по-ходу, раз с ирана хотят снять эмбарго
в обмен за остановку ценрефуг
если рашисти не остановятся сейчас же
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01.03.2022 22:23 Відповісти
Украина может возглавить бездарное ЕС. Северный поток 2, крест на могиле Путина.
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01.03.2022 22:27 Відповісти
А помните как Ванга предсказывала, что в Европе будут славить Владимира и возродится Русь, а кацапы думали, что это про путина и парашку...
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02.03.2022 00:18 Відповісти
Kstati, a kak zovut togo geroja, "Kievskogo prizraka"? Razom ne Vladimir, a?
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02.03.2022 09:05 Відповісти
Шкода, що наші металісти зараз зайняті збором кацапських танків. Бо могли б здати на брухт ту трубу
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01.03.2022 22:27 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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01.03.2022 22:30 Відповісти
Русский трубопровод - иди на ***!
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01.03.2022 22:49 Відповісти
Дело труба ...
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01.03.2022 22:51 Відповісти
⚡️Apple подтверждает остановку продаж всех продуктов в России из-за агрессии против Украины

Компания также заявила, что прекращает весь экспорт в страну и ограничивает использование других сервисов.
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01.03.2022 23:03 Відповісти
Друзья, братья не верьте лживым выступлениям росиян против войны. Ничего не поменялось с 2014 года!!! Кто из них тогда выступал кроме Макаревича против войны! Вся эта ложь связанна с санкциями, большинство из них имеет активы зарубежом, большинство из них понимают где живут и мечтают уехать заграницу, но все их мысли о величии роисии никуда не делись!!!!!!
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01.03.2022 23:09 Відповісти
ну так яж і писав--не вір ні псові ні мацкальові
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01.03.2022 23:28 Відповісти
СЛАВА БОГУ!!!
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01.03.2022 23:09 Відповісти
Тим часом у двох найбільших прихильників проекту також проблеми в Німеччині. Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер втрачає своїх найвідданіших співробітників через близькість до путінської Росії. Альбрехт Функ , головний офіс - менеджер Шредера і його давній соратник, пішов у відставку разом із трьома іншими людьми . Німецькі ЗМІ пояснюють, що в основі вибору лежить позиція Шредера щодо Москви: Функ попросив би Шредера чітко і швидко дистанціюватися від російських рішень і відмовитися .на його співпрацю та посади у виконавчих радах російських компаній, від Газпрому до Ростнефти, аж до Північного потоку-2 .

Крім того, іншим великим прихильником газопроводу є прем'єр-міністр землі Мекленбург Мануела Швезіг . Соціал-демократ, близький до колишнього канцлера СДПН, сприяв будівництву «Північного потоку-2» як політично, так і бюрократично, в тому числі через «Фонд захисту клімату та навколишнього середовища землі Мекленбург-Померанія», який мав своїм Основне завдання просування проекту. Наприкінці минулого тижня повідомлення: фонд розпускають
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01.03.2022 23:24 Відповісти
Зайшов на стрім якогось мацкаля..вже плачеться шо всьо подорожчало.я написав шо то ще квіточки
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01.03.2022 23:26 Відповісти
Банкротство это хорошо. Главное не дать ********** прихвостням скупить акции банкротов за доллар.
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02.03.2022 08:23 Відповісти
 
 