Оператор "Північного потоку - 2" - офіційно банкрут. ФОТО

Оператор російського газогону "Північний потік-2" вимушений був оголосити себе банкрутом через санкції Заходу.

Про це в інтерв’ю швейцарському SRF повідомила міністерка економіки кантону Цуґ Сільвія Тальманн-Ґут, інформує Цензор.НЕТ.

Вона підкреслила, що оператор газогону між росією та Німеччиною сильно постраждав від санкцій країн Заходу та мусив звільнити понад сотню співробітників.

Тальманн-Ґут прямо заявила, що компанія оголосила про банкрутство у вівторок. Вона зазначила, що у кантоні це не єдина компанія з російським капіталом, яку може спіткати така доля.

До відома: Швейцарська Nord Stream 2 AG, яка є оператором газпромівського "Північного потоку - 2", вимушена була розпочати процедуру банкрутства після санкцій. Про це у вівторок повідомило агентство Reuters з посиланням на свої власні джерела.

Крім того, міністр економіки Швейцарії Гі Пармелін заявив у понеділок, що весь персонал Nord Stream - 2, а це понад 140 співробітників, були звільнені.

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Сполучені Штати запровадили санкції проти оператора "Північного потоку - 2" у відповідь на визнання рф "незалежності" контрольованих терористами територій так званих ОРДЛО.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 22 лютого заявив про зупинку сертифікації "Північного потоку-2". Газогін, що належить однойменній "дочці" Газпрому, було побудовано для транспортування російського газу безпосередньо до Німеччини в обхід України.

Газовий монополіст неодноразово використовував "Північний потік-2", як важіль газового шантажу на Європу, чим утримує ринок на рекордно високих цінах ще з минулого року.