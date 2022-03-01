Оператор "Північного потоку - 2" - офіційно банкрут. ФОТО
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Оператор російського газогону "Північний потік-2" вимушений був оголосити себе банкрутом через санкції Заходу.
Про це в інтерв’ю швейцарському SRF повідомила міністерка економіки кантону Цуґ Сільвія Тальманн-Ґут, інформує Цензор.НЕТ.
Вона підкреслила, що оператор газогону між росією та Німеччиною сильно постраждав від санкцій країн Заходу та мусив звільнити понад сотню співробітників.
Тальманн-Ґут прямо заявила, що компанія оголосила про банкрутство у вівторок. Вона зазначила, що у кантоні це не єдина компанія з російським капіталом, яку може спіткати така доля.
До відома: Швейцарська Nord Stream 2 AG, яка є оператором газпромівського "Північного потоку - 2", вимушена була розпочати процедуру банкрутства після санкцій. Про це у вівторок повідомило агентство Reuters з посиланням на свої власні джерела.
Крім того, міністр економіки Швейцарії Гі Пармелін заявив у понеділок, що весь персонал Nord Stream - 2, а це понад 140 співробітників, були звільнені.
Сполучені Штати запровадили санкції проти оператора "Північного потоку - 2" у відповідь на визнання рф "незалежності" контрольованих терористами територій так званих ОРДЛО.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц 22 лютого заявив про зупинку сертифікації "Північного потоку-2". Газогін, що належить однойменній "дочці" Газпрому, було побудовано для транспортування російського газу безпосередньо до Німеччини в обхід України.
Газовий монополіст неодноразово використовував "Північний потік-2", як важіль газового шантажу на Європу, чим утримує ринок на рекордно високих цінах ще з минулого року.
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Перехід на зелену енергетику, глобалізація, інформатизація, розвиток технологій, ...
Тому Путін і напав, що бачив, як Расія сповзає потихеньку у прірву. Пішов "ва-банк", що би спасти, але у нього давно одним "шостки".
втрубе."
Поправка
в обмен за остановку ценрефуг
если рашисти не остановятся сейчас же
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!
Компания также заявила, что прекращает весь экспорт в страну и ограничивает использование других сервисов.
Крім того, іншим великим прихильником газопроводу є прем'єр-міністр землі Мекленбург Мануела Швезіг . Соціал-демократ, близький до колишнього канцлера СДПН, сприяв будівництву «Північного потоку-2» як політично, так і бюрократично, в тому числі через «Фонд захисту клімату та навколишнього середовища землі Мекленбург-Померанія», який мав своїм Основне завдання просування проекту. Наприкінці минулого тижня повідомлення: фонд розпускають