Канада ввела санкции против Путина, Медведева, Шойгу и других руководителей РФ
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Власти Канады официально ввели санкции против президента России Владимира Путина, а также ряда высокопоставленных представителей властей РФ.
Об этом сообщило издание Toronto Star, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Санкции вводятся против главы МИД РФ Сергея Лаврова, министра финансов Антона Силуанова, министра обороны Сергея Шойгу, министра юстиции Константина Чуйченко и руководителя администрации президента Антона Вайно.
Кроме того, в списке значится заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, о мерах против которого канадское правительство ранее не объявляло.
Также в списки внесены премьер-министр Михаил Мишустин, глава МВД Владимир Колокольцев, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
В минувшую пятницу премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявлял о намерении ввести санкции против Путина и Лаврова.
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тунґусу-маршалу насрати зовсім на все окрім - еґой еґой!
а начштаба ви поруч з олевоневодом бачіли? - ото і е есть кацапія.
перед початком пуйло розповідав про історію
якщо він такий історик то повинен був знати:
нема такой Країні де Президент Єврей і вона програла війну,
тільки виграти і може виграти війну і за сім днів
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка