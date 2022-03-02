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Канада ввела санкции против Путина, Медведева, Шойгу и других руководителей РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Канада ввела санкции против Путина, Медведева, Шойгу и других руководителей РФ

Власти Канады официально ввели санкции против президента России Владимира Путина, а также ряда высокопоставленных представителей властей РФ.

Об этом сообщило издание Toronto Star, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Санкции вводятся против главы МИД РФ Сергея Лаврова, министра финансов Антона Силуанова, министра обороны Сергея Шойгу, министра юстиции Константина Чуйченко и руководителя администрации президента Антона Вайно.

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Кроме того, в списке значится заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, о мерах против которого канадское правительство ранее не объявляло.

Также в списки внесены премьер-министр Михаил Мишустин, глава МВД Владимир Колокольцев, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В минувшую пятницу премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявлял о намерении ввести санкции против Путина и Лаврова.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+6
Мелко все. Этим личностям уже ***** на эти санкции, потому что они уже ****** от крови и мечтают как въедут в Парижи и Вашингтоны, а Макроны и Байдены будут им униженно кланяться. Их надо только жестоко *******. А вы боитесь даже небо закрыть имея возможность. Московская ******* вас все равно не пожалеет.
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02.03.2022 08:23
+3
Отета потужний удар завдано!!! А#уєть з козирів зайшли!
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02.03.2022 08:18
+1
він гуморист
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02.03.2022 08:36
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Отета потужний удар завдано!!! А#уєть з козирів зайшли!
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02.03.2022 08:18 Ответить
ви покерщік? проферанщік?
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02.03.2022 08:29 Ответить
він гуморист
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02.03.2022 08:36 Ответить
я покерщик, го на 888
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02.03.2022 09:11 Ответить
медведю так точно похер - в нього е качкина хатка....
тунґусу-маршалу насрати зовсім на все окрім - еґой еґой!
а начштаба ви поруч з олевоневодом бачіли? - ото і е есть кацапія.
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02.03.2022 08:19 Ответить
......не похер......отключит Эпл его Айфон от обновлений и он повесится......надеюсь.....
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02.03.2022 08:51 Ответить
сьомий день великої війни Українського Народу проти московіїї
перед початком пуйло розповідав про історію
якщо він такий історик то повинен був знати:
нема такой Країні де Президент Єврей і вона програла війну,
тільки виграти і може виграти війну і за сім днів
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02.03.2022 08:21 Ответить
Мелко все. Этим личностям уже ***** на эти санкции, потому что они уже ****** от крови и мечтают как въедут в Парижи и Вашингтоны, а Макроны и Байдены будут им униженно кланяться. Их надо только жестоко *******. А вы боитесь даже небо закрыть имея возможность. Московская ******* вас все равно не пожалеет.
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02.03.2022 08:23 Ответить
Коротко.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка
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02.03.2022 08:36 Ответить
Когда уже этих животных объявят военными преступниками и объявят в международный розыск?
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02.03.2022 08:39 Ответить
Единственная действенная санкция - это стерилизовать этот генетический мусор..
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02.03.2022 08:45 Ответить
Надо-бы разпостранить по миру объявление, типа : внимание, розыск, с фотками ***** и его братков с объявлением вознаграждения за их головы.
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02.03.2022 09:03 Ответить
реакция как у шахматиста
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02.03.2022 09:10 Ответить
Ці санкції до одного місця краще зробіть так щоб раша не могла продати ліс, нафту, газ, вугілля, метали й зокрема вузькооким хитрунам.
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02.03.2022 11:28 Ответить
 
 