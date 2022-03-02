Канада ввела санкції проти Путіна, Медведєва, Шойгу та інших керівників РФ

Влада Канади офіційно запровадила санкції проти президента Росії Володимира Путіна, а також низки високопоставлених представників влади РФ.

Про це повідомило видання Toronto Star, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Санкції запроваджуються проти глави МЗС РФ Сергія Лаврова, міністра фінансів Антона Сілуанова, міністра оборони Сергія Шойгу, міністра юстиції Костянтина Чуйченка та керівника адміністрації президента Антона Вайно.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війна Путіна з Україною зробить Росію слабшою, а решту світу - сильнішою, - Байден

Крім того, у списку є заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, про заходи проти якого канадський уряд раніше не оголошував.

Також до списків внесено прем'єр-міністра Михайла Мішустіна, главу МВС Володимира Колокольцева, мера Москви Сергія Собяніна, губернатора Санкт-Петербурга Олександра Беглова.

Минулої п'ятниці прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголошував про намір ввести санкції проти Путіна та Лаврова.