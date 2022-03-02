Канада ввела санкції проти Путіна, Медведєва, Шойгу та інших керівників РФ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Влада Канади офіційно запровадила санкції проти президента Росії Володимира Путіна, а також низки високопоставлених представників влади РФ.
Про це повідомило видання Toronto Star, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Санкції запроваджуються проти глави МЗС РФ Сергія Лаврова, міністра фінансів Антона Сілуанова, міністра оборони Сергія Шойгу, міністра юстиції Костянтина Чуйченка та керівника адміністрації президента Антона Вайно.
Крім того, у списку є заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, про заходи проти якого канадський уряд раніше не оголошував.
Також до списків внесено прем'єр-міністра Михайла Мішустіна, главу МВС Володимира Колокольцева, мера Москви Сергія Собяніна, губернатора Санкт-Петербурга Олександра Беглова.
Минулої п'ятниці прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголошував про намір ввести санкції проти Путіна та Лаврова.
Будь ласка, зачекайте...
тунґусу-маршалу насрати зовсім на все окрім - еґой еґой!
а начштаба ви поруч з олевоневодом бачіли? - ото і е есть кацапія.
перед початком пуйло розповідав про історію
якщо він такий історик то повинен був знати:
нема такой Країні де Президент Єврей і вона програла війну,
тільки виграти і може виграти війну і за сім днів
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка