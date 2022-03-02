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Канада ввела санкції проти Путіна, Медведєва, Шойгу та інших керівників РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Канада ввела санкції проти Путіна, Медведєва, Шойгу та інших керівників РФ

Влада Канади офіційно запровадила санкції проти президента Росії Володимира Путіна, а також низки високопоставлених представників влади РФ.

Про це повідомило видання Toronto Star, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Санкції запроваджуються проти глави МЗС РФ Сергія Лаврова, міністра фінансів Антона Сілуанова, міністра оборони Сергія Шойгу, міністра юстиції Костянтина Чуйченка та керівника адміністрації президента Антона Вайно.

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Крім того, у списку є заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, про заходи проти якого канадський уряд раніше не оголошував.

Також до списків внесено прем'єр-міністра Михайла Мішустіна, главу МВС Володимира Колокольцева, мера Москви Сергія Собяніна, губернатора Санкт-Петербурга Олександра Беглова.

Минулої п'ятниці прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголошував про намір ввести санкції проти Путіна та Лаврова.

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Топ коментарі
+6
Мелко все. Этим личностям уже похуй на эти санкции, потому что они уже охуели от крови и мечтают как въедут в Парижи и Вашингтоны, а Макроны и Байдены будут им униженно кланяться. Их надо только жестоко пиздить. А вы боитесь даже небо закрыть имея возможность. Московская пиздота вас все равно не пожалеет.
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02.03.2022 08:23
+3
Отета потужний удар завдано!!! А#уєть з козирів зайшли!
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02.03.2022 08:18
+1
він гуморист
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02.03.2022 08:36
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Отета потужний удар завдано!!! А#уєть з козирів зайшли!
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02.03.2022 08:18 Відповісти
ви покерщік? проферанщік?
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02.03.2022 08:29 Відповісти
він гуморист
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02.03.2022 08:36 Відповісти
я покерщик, го на 888
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02.03.2022 09:11 Відповісти
медведю так точно похер - в нього е качкина хатка....
тунґусу-маршалу насрати зовсім на все окрім - еґой еґой!
а начштаба ви поруч з олевоневодом бачіли? - ото і е есть кацапія.
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02.03.2022 08:19 Відповісти
......не похер......отключит Эпл его Айфон от обновлений и он повесится......надеюсь.....
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02.03.2022 08:51 Відповісти
сьомий день великої війни Українського Народу проти московіїї
перед початком пуйло розповідав про історію
якщо він такий історик то повинен був знати:
нема такой Країні де Президент Єврей і вона програла війну,
тільки виграти і може виграти війну і за сім днів
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02.03.2022 08:21 Відповісти
Мелко все. Этим личностям уже ***** на эти санкции, потому что они уже ****** от крови и мечтают как въедут в Парижи и Вашингтоны, а Макроны и Байдены будут им униженно кланяться. Их надо только жестоко *******. А вы боитесь даже небо закрыть имея возможность. Московская ******* вас все равно не пожалеет.
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02.03.2022 08:23 Відповісти
Коротко.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка
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02.03.2022 08:36 Відповісти
Когда уже этих животных объявят военными преступниками и объявят в международный розыск?
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02.03.2022 08:39 Відповісти
Единственная действенная санкция - это стерилизовать этот генетический мусор..
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02.03.2022 08:45 Відповісти
Надо-бы разпостранить по миру объявление, типа : внимание, розыск, с фотками ***** и его братков с объявлением вознаграждения за их головы.
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02.03.2022 09:03 Відповісти
реакция как у шахматиста
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02.03.2022 09:10 Відповісти
Ці санкції до одного місця краще зробіть так щоб раша не могла продати ліс, нафту, газ, вугілля, метали й зокрема вузькооким хитрунам.
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02.03.2022 11:28 Відповісти
 
 