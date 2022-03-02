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Хакеры Anonymous взломали систему управления спутниками Роскосмоса
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Связанная с Anonymous группа хакеров NB65 вмешалась в систему управления спутниками Роскосмоса.
Об этом Anonymous сообщили в соцсетях, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Хакерская группа NB65, аффилированная с Anonymous, закрыла Центр управления Роскосмоса", - говорится в сообщении.
Также указано, что Россия больше не контролирует свои собственные спутники-шпионы.
Ранее хакеры "положили" официальные сайты главных ведомств России. Не открывались сайты российского Кремля, МВД, ФСБ, Минюста и Минобороны РФ.
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+72 SANDY
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+72 vadyan
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але дуже хочеться вірити !
бо там на супутниках ще, мабуть, ї рітегі є ("ботарєйкі" на радиактивних ізотопах).
а по Кремлю? он нам надо???
я бачила фотки, там ще ікони в них в космічних кораблях стояли і попи їх кропили.
теперь можно давать им ложные координаты например что б били по минску
А эти люди воюют как могут ...любыми технологиями ...
После войны всем напомнят кто и что
https://charter97.org/ru/news/2022/3/1/456979/
https://charter97.org/ru/news/2022/3/1/457015/
Опанас. У бінокль відно.
Толя. А єслі бінокль зламався, тагда відно?
Опанас. Та за#бав відно, шо ж тогда увідіш!
Подяка 👍
Повибивали очі кацапам!
Військові злочинці з московіі повинні бути покарані в ООН за виконання злочинних наказів політичного недоумка ***** з його подільниками!!!
Смерть московським окупантам в Україні!!
США утверждали, что это группа контролируемая лично ******.