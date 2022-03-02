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Хакеры Anonymous взломали систему управления спутниками Роскосмоса

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Хакеры Anonymous взломали систему управления спутниками Роскосмоса

Связанная с Anonymous группа хакеров NB65 вмешалась в систему управления спутниками Роскосмоса.

Об этом Anonymous сообщили в соцсетях, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Хакерская группа NB65, аффилированная с Anonymous, закрыла Центр управления Роскосмоса", - говорится в сообщении.

Также указано, что Россия больше не контролирует свои собственные спутники-шпионы.

Ранее хакеры "положили" официальные сайты главных ведомств России. Не открывались сайты российского Кремля, МВД, ФСБ, Минюста и Минобороны РФ.

Читайте: Первая в истории кибервойна. После сдерживания атак РФ Украина перешла в наступление

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+72
рускіє спутнікі уходят нафуй
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02.03.2022 09:30
+72
Дійсно, Перша світова кібервійна
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02.03.2022 09:31
+71
Батут так батут)
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02.03.2022 09:30
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Батут так батут)
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02.03.2022 09:30 Ответить
слабо віриться, бо без супутникового звязку та визначення координат будут паралізовані звязок, повітряні сили, артилерія та ін.

але дуже хочеться вірити !
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02.03.2022 10:48 Ответить
Так ніхто ж не пише, що супутники не працюють. Заблокована система керування. Далі буде...
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02.03.2022 11:06 Ответить
рускіє спутнікі уходят нафуй
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02.03.2022 09:30 Ответить
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02.03.2022 09:31 Ответить
Дійсно, Перша світова кібервійна
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02.03.2022 09:31 Ответить
Це можна порівняти з ядерним вибухом в стратосфері
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02.03.2022 10:01 Ответить
Тепер ще б у Тихий океан...
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02.03.2022 09:31 Ответить
на фига в Тихий? в Северный Ледовитый в море ЛАПТЕВЫХ )))))))
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02.03.2022 09:47 Ответить
Згоден!!! Ще скрепніше вийде !
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02.03.2022 10:39 Ответить
Навіщо море захаращувать. Росія велика, для всіх супутників місце знайдеться.
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02.03.2022 15:24 Ответить
ну да.... річ йшла про моря...то й так сказав )))
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02.03.2022 15:27 Ответить
По Кремлю супутниками!
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02.03.2022 09:51 Ответить
так, по росіюшкє, по містам.
бо там на супутниках ще, мабуть, ї рітегі є ("ботарєйкі" на радиактивних ізотопах).
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02.03.2022 11:50 Ответить
в маква-река...
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02.03.2022 10:01 Ответить
Москалі і раніше блукали- а зараз точно без Глонасу нічого не зможуть зробити.
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02.03.2022 09:31 Ответить
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02.03.2022 09:32 Ответить
Земля, змля- я Хабібулін!
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02.03.2022 10:14 Ответить
Та це просто епічно
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02.03.2022 09:32 Ответить
настуний крок хакерів - запуск кацапських стратегічних ракет на підарбург і мацкву
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02.03.2022 09:32 Ответить
и на Воронеж... он 8 лет в напряге )))))
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02.03.2022 09:49 Ответить
Та пожалійте вже його, він буде знову наш!
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02.03.2022 09:57 Ответить
ладно...только ради этого ))
а по Кремлю? он нам надо???
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02.03.2022 09:59 Ответить
А теперь Фобос в грунт...один за другим..
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02.03.2022 09:32 Ответить
LOL нихера себ
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02.03.2022 09:32 Ответить
роскосмос, пошёл *****!
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02.03.2022 09:33 Ответить
СУПЕР
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02.03.2022 09:33 Ответить
они не работают, сказал рогозин и застрелился, дай бог, дай бог...
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02.03.2022 09:33 Ответить
ВИ, СЬОГОДНІ ТА ЗАВТРА УКРАЇНИ-ДОСТОЙНОЇ!
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02.03.2022 09:37 Ответить
Я вот подумал. Если ли парашинских космонавты в космосе сейчас в совместных экипажах ? Это их постоянно пиз___ т или делают паузы?
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02.03.2022 09:37 Ответить
Придушили непиждженими!
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02.03.2022 10:36 Ответить
я думаю, вони тільки рашистськими групками літають, це ж така воєнна тайна, що ух. як у них там болти випадають, не дай бог американці довідаються)
я бачила фотки, там ще ікони в них в космічних кораблях стояли і попи їх кропили.
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02.03.2022 10:36 Ответить
На МКС два кацапа, вот даже интересно как с ними сейчас общаются остальные
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02.03.2022 11:38 Ответить
это отлично!
теперь можно давать им ложные координаты например что б били по минску
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02.03.2022 09:38 Ответить
Краще одразу по мацкве
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02.03.2022 09:59 Ответить
Глонасс надо класть
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02.03.2022 09:38 Ответить
Может конечно в совместных экипажах парашинских космонавтов отправили на освоение Марса?
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02.03.2022 09:39 Ответить
Vot , teper perepravte iskanderi v maskoviju , da i Voronezh nezabudte
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02.03.2022 09:40 Ответить
на голови їм би ще збросити то всьо
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02.03.2022 09:41 Ответить
Под выступлением Зееленского сейчас 6 лайков. Под заявлением анонимусов 29. Может быть я чего-то не понимаю?
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02.03.2022 09:43 Ответить
Потому что сейчас война и конечно никто не будет разбираться что произошло и что привело к неподготовленности армии ...
А эти люди воюют как могут ...любыми технологиями ...
После войны всем напомнят кто и что
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02.03.2022 09:51 Ответить
Бо всі знают реальний вклад в перемогу хакерів,і зеленого мародера в бункері.Хоч би придурок не соромився,забираючи собі чужі перемоги.
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02.03.2022 09:54 Ответить
Зелёное говно пользуется положением и зарабатывает славу, хотя строил для рашистов дороги и не беспокоился об обороне вовсе. Тут всё понятно, только, к сожалению, адекватов немного.
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02.03.2022 09:59 Ответить
Що тут не зрозуміло? Три роки воно грабувало країну і будувало дороги для ворожих танків, замість розбудови армії та флоту.
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02.03.2022 10:05 Ответить
Взагалі незрозуміло, хто пише цілодобово, всі, хто міг, на війні, жінкі з дітьми та деякими чоловіки по подвалах або волонтерять. Хто відсиджується, бігає, шукає провізію.
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02.03.2022 10:26 Ответить
наверное это всё таки кацапы под порохоботов работают. Но получается натурально.
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02.03.2022 11:16 Ответить
Всю РЖД надо завалить. Я не знаю, возможно ли это, но хаос в доставке товаров и грузов для нас сейчас ценнее, чем поражение ***** со спутниками. Хотя это тоже приятно.
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02.03.2022 09:43 Ответить
И ГЭСы , АЭСы и ГРЕСы....ну хотя бы для паники
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02.03.2022 09:50 Ответить
БелЖД уже частично все.

https://charter97.org/ru/news/2022/3/1/456979/

https://charter97.org/ru/news/2022/3/1/457015/
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02.03.2022 09:51 Ответить
Это правильно, но это мало. Речь идет о хаотизации движения начиная от Владивостока и до западной границы Белоруси. Тотальный логистический хаос в России. Мало что может с этим сравниться.
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02.03.2022 09:57 Ответить
Белорусские партизаны повылазили
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02.03.2022 09:59 Ответить
А можно какой-нибудь спутник "Купол" или "Лиану" перенаправить на Воронеж?
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02.03.2022 09:45 Ответить
Зробіть так щоб цей металолом падав 0м на голови.Дякую
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02.03.2022 09:47 Ответить
Думаю ЛЮДИ знають як мають працювати. Бог в поміч.
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02.03.2022 11:04 Ответить
Уничтожте их!
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02.03.2022 09:53 Ответить
Толя (без ентузіазма дивиться на бурне море). Папа, а моpе - оно большоє, так шо дpугого бєpєга не видно?
Опанас. У бінокль відно.
Толя. А єслі бінокль зламався, тагда відно?
Опанас. Та за#бав відно, шо ж тогда увідіш!
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02.03.2022 09:57 Ответить
уруський супутник іди *****
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02.03.2022 09:58 Ответить
молодці !!! крушіть усе на *** !!!
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02.03.2022 09:59 Ответить
файна новина...
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02.03.2022 10:02 Ответить
Не треба так радіти. Сайти Роскосмосу можливо поламати, а захопити управління супутниками не можливо.
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02.03.2022 10:04 Ответить
Мокша-кацманавт?
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02.03.2022 10:21 Ответить
тут писали , що армія рф не здоланна ... піди подивись тепер на це ганьбище ! тож все можливо !
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02.03.2022 10:26 Ответить
Причому тут армія треба мати елементарне поняття в програмуванні, якщо Ви в цьому не розумієте не треба сперечатись. Як би це комусь не хотілось чи мені чи Вам це не можливо, чи ви думаєте що супутник керується віндовсом?
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02.03.2022 10:32 Ответить
А що, з савєцкого дротяного пульта ДУ? Достатньо хакнути алгоритми шифрування даних, а далі вже класика. На супутник надсилається команда про зміну алгоритму, сліди ліквідовуються. Після цих дій супутник не відповідає на запити з ЦК!
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02.03.2022 10:55 Ответить
А Ви зможете зламати 1024-битный RSA-шифр, тоді Ви геній, але може бути ще більший код.
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02.03.2022 11:45 Ответить
Ай маладца!
Подяка 👍
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02.03.2022 10:05 Ответить
Анонімам хвала!
Повибивали очі кацапам!
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02.03.2022 10:05 Ответить
Робот Фёдор навсегда остался в открытом космосе
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02.03.2022 10:38 Ответить
Значитт росіяни не зможуть точно наводити свої ракети через супутники.
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02.03.2022 10:40 Ответить
ХАКЕРЬІ, ВЬІ БЬІ ЛУЧШЕ ВЗЛОМАЛИ ХРЕБЕТ ПУТЛЕРУ.
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02.03.2022 10:43 Ответить
GOOD JOB !!! THE BEST !!!
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02.03.2022 11:11 Ответить
Весь порядний Світ повстав проти московських окупантів в Україні, які убивають дітей та цивільне населення вакуумними бомбардуваннями міст України !!
Військові злочинці з московіі повинні бути покарані в ООН за виконання злочинних наказів політичного недоумка ***** з його подільниками!!!
Смерть московським окупантам в Україні!!
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02.03.2022 11:13 Ответить
Anonymous ?
США утверждали, что это группа контролируемая лично ******.
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02.03.2022 11:15 Ответить
Росийский космический корабль идёт на ***.
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02.03.2022 11:57 Ответить
Anonymous зробіть так щоб ці спутніки впали на Москву
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02.03.2022 12:22 Ответить
Будет теперь Фобос грунт - 2. И много. И это прально...
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30.04.2022 21:46 Ответить
 
 