50895 79
Хакери Anonymous зламали систему управління супутниками Роскосмосу
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Пов'язана з Anonymous група хакерів NB65 втрутилася в систему управління супутниками Роскосмосу.
Про це Anonymous повідомили в соцмережах, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Хакерська група NB65, афілійована з Anonymous, закрила Центр управління Роскосмосу", - йдеться в повідомленні.
Також зазначено, що Росія більше не контролює свої власні супутники-шпигуни.
Раніше хакери "поклали" офіційні сайти головних відомств Росії. Не відкривалися сайти російського Кремля, МВС, ФСБ, Мін'юсту та Міноборони РФ.
Топ коментарі
+72 SANDY
показати весь коментар02.03.2022 09:30
+72 vadyan
показати весь коментар02.03.2022 09:31
+71 Welle
показати весь коментар02.03.2022 09:30
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
але дуже хочеться вірити !
бо там на супутниках ще, мабуть, ї рітегі є ("ботарєйкі" на радиактивних ізотопах).
а по Кремлю? он нам надо???
я бачила фотки, там ще ікони в них в космічних кораблях стояли і попи їх кропили.
теперь можно давать им ложные координаты например что б били по минску
А эти люди воюют как могут ...любыми технологиями ...
После войны всем напомнят кто и что
https://charter97.org/ru/news/2022/3/1/456979/
https://charter97.org/ru/news/2022/3/1/457015/
Опанас. У бінокль відно.
Толя. А єслі бінокль зламався, тагда відно?
Опанас. Та за#бав відно, шо ж тогда увідіш!
Подяка 👍
Повибивали очі кацапам!
Військові злочинці з московіі повинні бути покарані в ООН за виконання злочинних наказів політичного недоумка ***** з його подільниками!!!
Смерть московським окупантам в Україні!!
США утверждали, что это группа контролируемая лично ******.