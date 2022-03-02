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Хакери Anonymous зламали систему управління супутниками Роскосмосу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Хакери Anonymous зламали систему управління супутниками Роскосмосу

Пов'язана з Anonymous група хакерів NB65 втрутилася в систему управління супутниками Роскосмосу.

Про це Anonymous повідомили в соцмережах, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Хакерська група NB65, афілійована з Anonymous, закрила Центр управління Роскосмосу", - йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що Росія більше не контролює свої власні супутники-шпигуни.

Раніше хакери "поклали" офіційні сайти головних відомств Росії. Не відкривалися сайти російського Кремля, МВС, ФСБ, Мін'юсту та Міноборони РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перша в історії кібервійна. Після стримування атак РФ, Україна перейшла у наступ

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Топ коментарі
+72
рускіє спутнікі уходят нафуй
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02.03.2022 09:30
+72
Дійсно, Перша світова кібервійна
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02.03.2022 09:31
+71
Батут так батут)
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02.03.2022 09:30
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Батут так батут)
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02.03.2022 09:30 Відповісти
слабо віриться, бо без супутникового звязку та визначення координат будут паралізовані звязок, повітряні сили, артилерія та ін.

але дуже хочеться вірити !
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02.03.2022 10:48 Відповісти
Так ніхто ж не пише, що супутники не працюють. Заблокована система керування. Далі буде...
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02.03.2022 11:06 Відповісти
рускіє спутнікі уходят нафуй
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02.03.2022 09:30 Відповісти
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02.03.2022 09:31 Відповісти
Дійсно, Перша світова кібервійна
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02.03.2022 09:31 Відповісти
Це можна порівняти з ядерним вибухом в стратосфері
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02.03.2022 10:01 Відповісти
Тепер ще б у Тихий океан...
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02.03.2022 09:31 Відповісти
на фига в Тихий? в Северный Ледовитый в море ЛАПТЕВЫХ )))))))
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02.03.2022 09:47 Відповісти
Згоден!!! Ще скрепніше вийде !
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02.03.2022 10:39 Відповісти
Навіщо море захаращувать. Росія велика, для всіх супутників місце знайдеться.
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02.03.2022 15:24 Відповісти
ну да.... річ йшла про моря...то й так сказав )))
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02.03.2022 15:27 Відповісти
По Кремлю супутниками!
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02.03.2022 09:51 Відповісти
так, по росіюшкє, по містам.
бо там на супутниках ще, мабуть, ї рітегі є ("ботарєйкі" на радиактивних ізотопах).
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02.03.2022 11:50 Відповісти
в маква-река...
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02.03.2022 10:01 Відповісти
Москалі і раніше блукали- а зараз точно без Глонасу нічого не зможуть зробити.
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02.03.2022 09:31 Відповісти
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02.03.2022 09:32 Відповісти
Земля, змля- я Хабібулін!
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02.03.2022 10:14 Відповісти
Та це просто епічно
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02.03.2022 09:32 Відповісти
настуний крок хакерів - запуск кацапських стратегічних ракет на підарбург і мацкву
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02.03.2022 09:32 Відповісти
и на Воронеж... он 8 лет в напряге )))))
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02.03.2022 09:49 Відповісти
Та пожалійте вже його, він буде знову наш!
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02.03.2022 09:57 Відповісти
ладно...только ради этого ))
а по Кремлю? он нам надо???
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02.03.2022 09:59 Відповісти
А теперь Фобос в грунт...один за другим..
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02.03.2022 09:32 Відповісти
LOL нихера себ
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02.03.2022 09:32 Відповісти
роскосмос, пошёл *****!
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02.03.2022 09:33 Відповісти
СУПЕР
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02.03.2022 09:33 Відповісти
они не работают, сказал рогозин и застрелился, дай бог, дай бог...
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02.03.2022 09:33 Відповісти
ВИ, СЬОГОДНІ ТА ЗАВТРА УКРАЇНИ-ДОСТОЙНОЇ!
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02.03.2022 09:37 Відповісти
Я вот подумал. Если ли парашинских космонавты в космосе сейчас в совместных экипажах ? Это их постоянно пиз___ т или делают паузы?
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02.03.2022 09:37 Відповісти
Придушили непиждженими!
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02.03.2022 10:36 Відповісти
я думаю, вони тільки рашистськими групками літають, це ж така воєнна тайна, що ух. як у них там болти випадають, не дай бог американці довідаються)
я бачила фотки, там ще ікони в них в космічних кораблях стояли і попи їх кропили.
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02.03.2022 10:36 Відповісти
На МКС два кацапа, вот даже интересно как с ними сейчас общаются остальные
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02.03.2022 11:38 Відповісти
это отлично!
теперь можно давать им ложные координаты например что б били по минску
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02.03.2022 09:38 Відповісти
Краще одразу по мацкве
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02.03.2022 09:59 Відповісти
Глонасс надо класть
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02.03.2022 09:38 Відповісти
Может конечно в совместных экипажах парашинских космонавтов отправили на освоение Марса?
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02.03.2022 09:39 Відповісти
Vot , teper perepravte iskanderi v maskoviju , da i Voronezh nezabudte
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02.03.2022 09:40 Відповісти
на голови їм би ще збросити то всьо
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02.03.2022 09:41 Відповісти
Под выступлением Зееленского сейчас 6 лайков. Под заявлением анонимусов 29. Может быть я чего-то не понимаю?
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02.03.2022 09:43 Відповісти
Потому что сейчас война и конечно никто не будет разбираться что произошло и что привело к неподготовленности армии ...
А эти люди воюют как могут ...любыми технологиями ...
После войны всем напомнят кто и что
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02.03.2022 09:51 Відповісти
Бо всі знают реальний вклад в перемогу хакерів,і зеленого мародера в бункері.Хоч би придурок не соромився,забираючи собі чужі перемоги.
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02.03.2022 09:54 Відповісти
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Зелёное говно пользуется положением и зарабатывает славу, хотя строил для рашистов дороги и не беспокоился об обороне вовсе. Тут всё понятно, только, к сожалению, адекватов немного.
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02.03.2022 09:59 Відповісти
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Що тут не зрозуміло? Три роки воно грабувало країну і будувало дороги для ворожих танків, замість розбудови армії та флоту.
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02.03.2022 10:05 Відповісти
Взагалі незрозуміло, хто пише цілодобово, всі, хто міг, на війні, жінкі з дітьми та деякими чоловіки по подвалах або волонтерять. Хто відсиджується, бігає, шукає провізію.
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02.03.2022 10:26 Відповісти
наверное это всё таки кацапы под порохоботов работают. Но получается натурально.
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02.03.2022 11:16 Відповісти
Всю РЖД надо завалить. Я не знаю, возможно ли это, но хаос в доставке товаров и грузов для нас сейчас ценнее, чем поражение ***** со спутниками. Хотя это тоже приятно.
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02.03.2022 09:43 Відповісти
И ГЭСы , АЭСы и ГРЕСы....ну хотя бы для паники
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02.03.2022 09:50 Відповісти
БелЖД уже частично все.

https://charter97.org/ru/news/2022/3/1/456979/

https://charter97.org/ru/news/2022/3/1/457015/
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02.03.2022 09:51 Відповісти
Это правильно, но это мало. Речь идет о хаотизации движения начиная от Владивостока и до западной границы Белоруси. Тотальный логистический хаос в России. Мало что может с этим сравниться.
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02.03.2022 09:57 Відповісти
Белорусские партизаны повылазили
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02.03.2022 09:59 Відповісти
А можно какой-нибудь спутник "Купол" или "Лиану" перенаправить на Воронеж?
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02.03.2022 09:45 Відповісти
Зробіть так щоб цей металолом падав 0м на голови.Дякую
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02.03.2022 09:47 Відповісти
Думаю ЛЮДИ знають як мають працювати. Бог в поміч.
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02.03.2022 11:04 Відповісти
Уничтожте их!
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02.03.2022 09:53 Відповісти
Толя (без ентузіазма дивиться на бурне море). Папа, а моpе - оно большоє, так шо дpугого бєpєга не видно?
Опанас. У бінокль відно.
Толя. А єслі бінокль зламався, тагда відно?
Опанас. Та за#бав відно, шо ж тогда увідіш!
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02.03.2022 09:57 Відповісти
уруський супутник іди *****
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02.03.2022 09:58 Відповісти
молодці !!! крушіть усе на *** !!!
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02.03.2022 09:59 Відповісти
файна новина...
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02.03.2022 10:02 Відповісти
Не треба так радіти. Сайти Роскосмосу можливо поламати, а захопити управління супутниками не можливо.
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02.03.2022 10:04 Відповісти
Мокша-кацманавт?
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02.03.2022 10:21 Відповісти
тут писали , що армія рф не здоланна ... піди подивись тепер на це ганьбище ! тож все можливо !
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02.03.2022 10:26 Відповісти
Причому тут армія треба мати елементарне поняття в програмуванні, якщо Ви в цьому не розумієте не треба сперечатись. Як би це комусь не хотілось чи мені чи Вам це не можливо, чи ви думаєте що супутник керується віндовсом?
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02.03.2022 10:32 Відповісти
А що, з савєцкого дротяного пульта ДУ? Достатньо хакнути алгоритми шифрування даних, а далі вже класика. На супутник надсилається команда про зміну алгоритму, сліди ліквідовуються. Після цих дій супутник не відповідає на запити з ЦК!
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02.03.2022 10:55 Відповісти
А Ви зможете зламати 1024-битный RSA-шифр, тоді Ви геній, але може бути ще більший код.
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02.03.2022 11:45 Відповісти
Ай маладца!
Подяка 👍
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02.03.2022 10:05 Відповісти
Анонімам хвала!
Повибивали очі кацапам!
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02.03.2022 10:05 Відповісти
Робот Фёдор навсегда остался в открытом космосе
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02.03.2022 10:38 Відповісти
Значитт росіяни не зможуть точно наводити свої ракети через супутники.
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02.03.2022 10:40 Відповісти
ХАКЕРЬІ, ВЬІ БЬІ ЛУЧШЕ ВЗЛОМАЛИ ХРЕБЕТ ПУТЛЕРУ.
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02.03.2022 10:43 Відповісти
GOOD JOB !!! THE BEST !!!
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02.03.2022 11:11 Відповісти
Весь порядний Світ повстав проти московських окупантів в Україні, які убивають дітей та цивільне населення вакуумними бомбардуваннями міст України !!
Військові злочинці з московіі повинні бути покарані в ООН за виконання злочинних наказів політичного недоумка ***** з його подільниками!!!
Смерть московським окупантам в Україні!!
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02.03.2022 11:13 Відповісти
Anonymous ?
США утверждали, что это группа контролируемая лично ******.
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02.03.2022 11:15 Відповісти
Росийский космический корабль идёт на ***.
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02.03.2022 11:57 Відповісти
Anonymous зробіть так щоб ці спутніки впали на Москву
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02.03.2022 12:22 Відповісти
 
 